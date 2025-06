ProMeet afslører Promeeters-programmet for at øge influencer-effekten og langsigtede indtægter

Dubai, UAE, 7. maj 2025/Chainwire/--ProMeet, den blockchain-drevne platform, der omdanner, hvordan skabere tjener penge gennem live streaming og video sessioner, annoncerede lanceringen af sit ProMeet Ambassador Program.





Dette nye initiativ giver influencere, samfundsledere og fortalere for skabernes uafhængighed mulighed for at tjene tilbagevendende belønninger i USDC ved at introducere nye skabere til ProMeet-økosystemet.





Med lanceringen af Promeeters-programmet udvider ProMeet sin mission ud over skaberne ved at invitere tilhængere, influencere og samfund til at hjælpe med at omforme det digitale indholdslandskab og tjene op til 50% af platformgebyrer for hver henvisning.





Kreatorøkonomien er blomstrende, med en anslået global værdi på over $ 250 milliarder, men mange skabere står stadig over for forældede værktøjer, høje platformgebyrer og begrænsede indtjeningsmodeller.





ProMeet løser disse udfordringer ved at tilbyde skaberne en alt-i-én platform til live sessioner, globale betalinger og direkte monetisering, med øjeblikkelige udbetalinger og en gennemsigtig 10% gebyr.

Gør indflydelse til indflydelse: Bliv en ProMeeter

ProMeet Programmet giver alle med et netværk af skabere mulighed for at tjene livslange provisioner gennem henvisninger, hvad enten det er i coaching, indholdsskabelse, streaming eller online uddannelse.





Når en henvist skaber deltager og begynder at bruge ProMeet, kan henviseren tjene en procentdel af de platformgebyrer, der genereres af denne skaber.





"Vi byggede ProMeet for skabere - men vi vokser det med folk, der tror på skaberautonomi," sagde Jonathan Azeroual, administrerende direktør for ProMeet. "Dette program giver ambassadører mulighed for at spille en aktiv rolle i at omforme monetiseringsmodeller og blive belønnet for det."

Hvordan ProMeeters programmet fungerer

Trin 1: Ansøgere kan click the link at anvende

Trin 2: De logger ind og genererer et unikt henvisningslink

Trin 3: Linket deles på tværs af deres kanaler og netværk

Trin 4: Kommissioner i USDC optjenes øjeblikkeligt, hver gang henviste skabere tjener gennem ProMeet

Om Prometheus

ProMeet er en platform, der hjælper skabere med at tjene penge på deres videoer, billeder, live streams og møder.Ved at kombinere evnerne i YouTube, Zoom og Twitch til en enkelt, brugervenlig platform, gør Promeet det muligt for skabere at tjene indtægter problemfrit uden barrierer.





Drives af Web3 teknologi, Promeet sikrer hurtige og sikre betalinger, så skabere kan få betalt straks for deres arbejde via USDC.





For mere information kan brugerne besøge www.promeet.live

På Twitter: @ProMeet_Live

Tæt på: Udlejning.live

Kontakt med

af Noa Gurovich

Prøve

Læ[email protected]

Denne historie blev offentliggjort som en pressemeddelelse af Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program.

