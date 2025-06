ProMeet、影響力の影響力と長期収益を高めるためのPrometeersプログラムを発表

ドバイ、UAE、2025年5月7日/Chainwire/-- クリエイターがライブストリーミングやビデオセッションを通じてどのように資金を稼ぐかを変革するブロックチェーンのプラットフォームであるProMeetは、ProMeet大使プログラムの開始を発表しました。





この新しいイニシアチブは、影響力者、コミュニティリーダー、およびクリエイター独立の擁護者が、ProMeetエコシステムに新しいクリエイターを導入することによって、USDCで繰り返し報酬を得ることを可能にします。





プロメーターズ・プログラムを立ち上げると、プロメーターズはクリエイターを超えて使命を拡大し、支持者、影響力者、コミュニティを呼びかけ、デジタルコンテンツの景観を再構築し、各リファレンスでプラットフォーム手数料の50%まで稼ぎます。





クリエイター経済は、世界の推定価値が250億ドルを超えているが、多くのクリエイターは依然として時代遅れのツール、高いプラットフォーム手数料、限られた収入モデルに直面している。





ProMeetは、クリエイターにライブセッション、グローバルな支払い、即時支払いと10%の透明な料金のためのすべてのプラットフォームを提供することによって、これらの課題に対処します。

影響力を影響力に変える:プロメーターになる

ProMeetプログラムは、クリエイターのネットワークを持つ誰もが、コーチング、コンテンツ作成、ストリーミング、またはオンライン教育のいずれかにかかわらず、リファレンスを通じて生涯コマンドを稼ぐことを可能にします。





リファレント クリエイターが ProMeet に参加し、使用を開始すると、リファレントはそのクリエイターが生成するプラットフォーム料金のパーセントを稼ぐことができます。





「我々はクリエイターのためにProMeetを構築したが、クリエイターの自立を信じる人々と共に成長している」とProMeetのCEOであるJonathan Azeroual氏は述べた。

ProMeetersプログラムの働き方

ステップ1:応募者 CLICK THE LINK 適用する

ステップ2:彼らはログインし、ユニークなリファレンスリンクを生成します。

ステップ 3: リンクはそのチャンネルとネットワークで共有されます。

ステップ 4: USDC での手数料は、参照されたクリエイターが ProMeet を通じて稼ぐたびに即座に獲得されます。

Promeetについて

プロモーション クリエイターがビデオ、画像、ライブストリーム、ミーティングを収益化するのに役立つプラットフォームです。YouTube、Zoom、Twitchの機能を一つの使いやすいプラットフォームに組み合わせることで、Promeetはクリエイターが収益を無制限に稼ぐことができます。





Web3 テクノロジーを搭載した Promeet は、迅速かつ安全な支払いを確保し、クリエイターは USDC 経由で作業に即座に報酬を得ることができます。





より詳しい情報は、ユーザーが訪れることができます。 トップページ > Promeet.live

Twitter: @ProMeet_Live

タグ: promeet.live

コンタクト

ノア・グロヴィッチ

プロモーション

トップページ > Promeet.live

