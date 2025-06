Link11 ги здружува трите брендови на една платформа со нов бренд

Франкфурт на Мајн, Германија, 30 април, 2025/CyberNewsWire/--Link11 целосно ги интегрира DOSarrest и Reblaze за да стане еден од водечките провајдери во Европа за безбедноста на мрежите, безбедноста на веб апликациите и перформансите на апликациите

Линк 11 DOSarrest и Reblaze ги комбинираа своите предности во една единствена, интегрирана платформа со нов бренд идентитет.





Резултатот: конзистентно корисничко искуство, максимална ефикасност и беспрекорна безбедност.Како европски провајдер, Link11 се занимава со тековните деловни ризици поврзани со геополитичките несигурности и растечките барања за усогласеност.





Во исто време, компанијата обезбедува бизнис-критични процеси низ целиот свет преку создадените синергии.Со стекнувањето на DOSarrest во 2021 година и Reblaze Technologies во 2024 година, Link11 ја прошири својата пазарна позиција.





Новата платформа Link11 WAAP (Web Application and API Protection) SaaS комбинира сеопфатна DDoS заштита против веб напади со ML-базирана адаптивна безбедност и API заштита.





Резултатот е ненадмината комбинација на адаптивно филтрирање на сообраќајот во реално време, детектирање на ботови со помош на вештачка интелигенција и заштитен ѕид за веб апликации од следната генерација за безбедни и шифрирани интеракции во еден пакет.





На крајот на 2023 година, Link11 обезбеди инвестиција од 26,5 милиони евра од Pride Capital Partners. Ова финансирање ќе го поддржи планираниот развој на производот на компанијата и меѓународната стратегија за влез на пазарот.

Максимална безбедност преку сопствена, суверена облачна инфраструктура и вештачка интелигенција

Link11 поставува нови стандарди за заштита од DDoS напади со користење на сопствена технологија базирана на AI. Патентираниот DDoS филтер го обезбедува целиот сообраќај во облакот на Link11 – побрзо и поефикасно од конвенционалните решенија.





Предностите над конкурентите лежат во целосната контрола на корисниците над скалирање и интелигентна анализа на сообраќајот во реално време, како и континуирано учење од нападите.

Додека другите провајдери се потпираат на инфраструктури од трети страни како AWS или Google, Link11 ја контролира сопствената облачна инфраструктура.





Ова им овозможува на заштитните механизми да работат во реално време – без одложувања кои можат да имаат критични последици во случај на DDoS напад.Како еден од водечките европски провајдери за ИТ безбедност, Link11 овозможува заштита независна од платформата, дури и во средини со повеќе облаци.

Технолошката независност како фактор на безбедност

Решението е дизајнирано за работни оптоварувања во било која облачна средина. мрежата на Link11 е развиена специјално за современите барања за сајбер безбедност и суверенитет. Тоа ја зајакнува безбедноста на работ на мрежата, го забрзува глобалното доставување на содржини и обезбедува отпорност и суверенитет на податоците.





Јенс-Филип Јунг, основач и извршен директор на Link11: „Кибербезбедноста денес значи отпорност на закани и прекини. Европските компании кои поставуваат глобални стандарди во заштитата на податоците, исто така, треба да инсистираат на независност кога станува збор за нивната кибер отпорност. Особено во времиња на геополитичка несигурност, се потребни суверени, моќни и доверливи ИТ решенија. Со Link11, демонстрираме што европските најсовремени технологии можат да постигнат: максимална отпорност, врвни перформанси и некомпромисно усогласување - независно и со доверба“.

Јенс-Филип Јунг, основач и извршен директор на Link11: „Кибербезбедноста денес значи отпорност на закани и прекини. Европските компании кои поставуваат глобални стандарди во заштитата на податоците, исто така, треба да инсистираат на независност кога станува збор за нивната кибер отпорност. Особено во времиња на геополитичка несигурност, се потребни суверени, моќни и доверливи ИТ решенија. Со Link11, демонстрираме што европските најсовремени технологии можат да постигнат: максимална отпорност, врвни перформанси и некомпромисно усогласување - независно и со доверба“.





Европските компании треба да се потпираат на провајдер за заштита од DDoS базиран во ЕУ

Неодамнешните анкети на менаџерите за сајбер-безбедност покажуваат дека, со оглед на опцијата, независни и доверливи безбедносни решенија од Европа ќе се користат повеќе во иднина.





Со силен бренд и повеќеслоен безбедносен пристап, Link11 им помага на своите клиенти да ја намалат зависноста од сајбер-безбедноста.





https://www.youtube.com/embed/-JFNuqu_zEQ





Линк од YouTube: Link11 - Always at your side

Во врска со линк 11

Линк 11 е специјализиран европски обезбедувач на ИТ безбедност кој ги штити глобалните инфраструктури и веб апликации од сајбер напади.





Неговите решенија за ИТ безбедност базирани на облак им помагаат на компаниите ширум светот да ја зајакнат сајбер отпорноста на нивните мрежи и критични апликации и да избегнат прекини во бизнисот.





Link11 е BSI-квалификуван провајдер на DDoS заштита за критична инфраструктура.Со ISO 27001 сертификација, таа ги исполнува највисоките стандарди во безбедноста на податоците.

Контакт

Лиза Фројлиќ

Link11 ГмбХ

Јанковиќ@link11.com

Оваа приказна беше дистрибуирана како издание од Cybernewswire во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon.

Оваа приказна беше дистрибуирана како издание од Cybernewswire во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon.