Link11 bringt drei Marken zusammen auf einer Plattform mit neuem Branding

Frankfurt am Main, Deutschland, 30. April 2025/CyberNewsWire/--Link11 hat DOSarrest und Reblaze vollständig integriert, um zu einem der führenden Anbieter von Netzwerksicherheit, Webanwendungssicherheit und Anwendungsleistung in Europa zu werden

Link 11 DOSarrest und Reblaze haben ihre Stärken in einer einzigen, integrierten Plattform mit einer neuen Markenidentität kombiniert.





Das Ergebnis: ein konsistentes Benutzererlebnis, maximale Effizienz und nahtlose Sicherheit.Als europäischer Anbieter befasst sich Link11 mit den aktuellen Geschäftsrisiken, die mit geopolitischen Unsicherheiten und wachsenden Compliance-Anforderungen verbunden sind.





Mit den Übernahmen von DOSarrest im Jahr 2021 und Reblaze Technologies im Jahr 2024 hat Link11 seine Marktposition erweitert.





Die neue Link11 WAAP (Web Application and API Protection) SaaS-Plattform kombiniert umfassenden DDoS-Schutz gegen Webangriffe mit ML-basierter adaptiver Sicherheit und API-Schutz.





Das Ergebnis ist eineellose Kombination aus adaptiver Echtzeit-Traffic-Filterung, AI-gestützter Bot-Erkennung und einer Webanwendungs-Firewall der nächsten Generation für sichere und verschlüsselte Interaktionen in einer einzigen Suite.





At the end of 2023, Link11 secured an investment of €26.5 million from Pride Capital Partners. This financing will support the company's planned product developments and international go-to-market strategy.

Maximale Sicherheit durch proprietäre, souveräne Cloud-Infrastruktur und künstliche Intelligenz

Der patentierte DDoS-Filter sichert den gesamten Traffic innerhalb der Link11 Cloud – schneller und effizienter als herkömmliche Lösungen.





Die Vorteile gegenüber den Wettbewerbern liegen in der vollständigen Kontrolle der Nutzer über Skalierung und intelligente Echtzeit-Analyse des Datenverkehrs sowie dem kontinuierlichen Lernen von Angriffen.

Während andere Anbieter auf Infrastrukturen von Drittanbietern wie AWS oder Google angewiesen sind, kontrolliert Link11 seine eigene Cloud-Infrastruktur.





Dadurch können Schutzmechanismen in Echtzeit funktionieren – ohne Verzögerungen, die bei einem DDoS-Angriff kritische Folgen haben können.Als einer der führenden IT-Sicherheitsanbieter Europas ermöglicht Link11 plattformunabhängigen Schutz, auch in Multi-Cloud-Umgebungen.

Technologische Unabhängigkeit als Sicherheitsfaktor

Das Netzwerk von Link11 wurde speziell für moderne Cybersicherheitsanforderungen und Souveränität entwickelt. Es stärkt die Sicherheit am Netzwerkrand, beschleunigt die globale Inhaltslieferung und bietet Widerstandsfähigkeit und Daten Souveränität.





Jens-Philipp Jung, Gründer und CEO von Link11: „Cyber-Sicherheit bedeutet heute Widerstandsfähigkeit gegen Bedrohungen und Unterbrechungen. Europäische Unternehmen, die globale Standards im Datenschutz setzen, sollten auch auf Unabhängigkeit bestehen, wenn es um ihre Cyber-Widerstandsfähigkeit geht. Besonders in Zeiten geopolitischer Unsicherheit sind souveräne, leistungsstarke und vertrauenswürdige IT-Lösungen erforderlich. Mit Link11 demonstrieren wir, was europäische Spitzentechnologie erreichen kann: maximale Widerstandsfähigkeit, Spitzenleistung und kompromisslose Compliance – unabhängig und mit Zuversicht.“

Europäische Unternehmen sollten sich auf einen EU-basierten DDoS-Schutzanbieter verlassen

Aktuelle Umfragen von Cybersecurity-Managern zeigen, dass in Zukunft unabhängige und vertrauenswürdige Sicherheitslösungen aus Europa häufiger eingesetzt werden.





Link11 bietet seit vielen Jahren erfolgreich Dienstleistungen für Unternehmen wie Finanzinstitute, Medienunternehmen, Einzelhandels- und Logistikunternehmen sowie den öffentlichen Sektor.Mit einer starken Marke und einem mehrschichtigen Sicherheitsansatz hilft Link11 seinen Kunden, ihre Abhängigkeit von Cybersicherheit zu reduzieren.





https://www.youtube.com/embed/-JFNuqu_zEQ





Der YouTube Link: Link11 - Immer an deiner Seite

Über Link11

Link 11 ist ein spezialisierter europäischer IT-Sicherheitsanbieter, der globale Infrastrukturen und Webanwendungen vor Cyberangriffen schützt.





Seine cloudbasierten IT-Sicherheitslösungen helfen Unternehmen weltweit, die Cyber-Widerstandsfähigkeit ihrer Netzwerke und kritischen Anwendungen zu stärken und Unterbrechungen des Geschäfts zu vermeiden.





Link11 ist ein BSI-qualifizierter Anbieter von DDoS-Schutz für kritische Infrastrukturen. Mit der ISO 27001 Zertifizierung erfüllt es die höchsten Standards in der Datensicherheit.

Kontakt

von Lisa Froehlich

Link11 GmbH

[email protected]

Diese Geschichte wurde als Veröffentlichung von Cybernewswire unter HackerNoon's Business Blogging Program verteilt.

