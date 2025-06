Link11 spojuje tři značky na jedné platformě s novým brandingem

Frankfurt am Main, Německo, 30. dubna 2025/CyberNewsWire/--Link11 plně integroval systémy DOSarrest a Reblaze, aby se stal jedním z předních evropských poskytovatelů zabezpečení sítí, zabezpečení webových aplikací a výkonu aplikací

linky11 Společnosti DOSarrest a Reblaze spojily své silné stránky do jedné integrované platformy s novou identitou značky.





Výsledkem je konzistentní uživatelská zkušenost, maximální účinnost a bezproblémová bezpečnost. Jako evropský poskytovatel se Link11 zabývá současnými obchodními riziky spojenými s geopolitickými nejistotami a rostoucími požadavky na dodržování předpisů.





Současně společnost zajišťuje obchodně kritické procesy po celém světě prostřednictvím vytvořených synergií.S akvizicemi společnosti DOSarrest v roce 2021 a Reblaze Technologies v roce 2024 rozšířila společnost Link11 svou tržní pozici.





Nová SaaS platforma Link11 WAAP (Web Application and API Protection) kombinuje komplexní ochranu DDoS proti webovým útokům s adaptivní bezpečností založenou na ML a ochranou API.





Výsledkem je bezkonkurenční kombinace adaptivního filtrování provozu v reálném čase, detekce botů poháněných umělou inteligencí a firewall pro webové aplikace nové generace pro bezpečné a šifrované interakce v jedné sadě.





Na konci roku 2023 získala společnost Link11 od Pride Capital Partners investici ve výši 26,5 milionu eur. Toto financování podpoří plánovaný vývoj produktů společnosti a mezinárodní strategii pro vstup na trh.

Maximální bezpečnost díky proprietární, suverénní cloudové infrastruktuře a umělé inteligenci

Link11 stanovuje nové standardy v ochraně proti DDoS útokům pomocí vlastní technologie založené na umělé inteligenci. patentovaný filtr DDoS zabezpečuje veškerý provoz v cloudu Link11 – rychleji a efektivněji než konvenční řešení.





Výhody oproti konkurentům spočívají v plné kontrole uživatelů nad škálováním a inteligentní analýzou provozu v reálném čase, stejně jako v neustálém učení se z útoků.

Zatímco jiní poskytovatelé spoléhají na infrastruktury třetích stran, jako je AWS nebo Google, Link11 ovládá svou vlastní infrastrukturu cloudu.





To umožňuje, aby ochranné mechanismy fungovaly v reálném čase – bez zpoždění, které mohou mít kritické důsledky v případě útoku DDoS. Jako jeden z předních evropských poskytovatelů IT zabezpečení umožňuje Link11 nezávislou ochranu platformy, a to i v prostředí s více cloudy.

Technologická nezávislost jako bezpečnostní faktor

Řešení je navrženo pro pracovní zatížení v jakémkoli cloudovém prostředí. síť Link11 byla vyvinuta speciálně pro moderní požadavky na kybernetickou bezpečnost a svrchovanost. Posiluje bezpečnost na okraji sítě, urychluje globální doručování obsahu a poskytuje odolnost a svrchovanost dat.





Jens-Philipp Jung, zakladatel a generální ředitel společnosti Link11: „Cybersecurity dnes znamená odolnost vůči hrozbám a přerušení. Evropské společnosti, které stanovují globální standardy v oblasti ochrany údajů, by měly také trvat na nezávislosti, pokud jde o jejich kybernetickou odolnost. Zejména v dobách geopolitické nejistoty jsou zapotřebí suverénní, výkonná a spolehlivá IT řešení. S Link11 demonstrujeme, co evropské špičkové technologie mohou dosáhnout: maximální odolnost, špičkový výkon a nekompromisní dodržování předpisů – nezávisle a s důvěrou.“

Evropské společnosti by se měly spolehnout na poskytovatele ochrany DDoS v EU

Nedávné průzkumy manažerů kybernetické bezpečnosti ukazují, že v budoucnu budou nezávislá a spolehlivá bezpečnostní řešení z Evropy využívána více.





Link11 již řadu let úspěšně poskytuje své služby společnostem, jako jsou finanční instituce, mediální společnosti, maloobchodní a logistické společnosti a veřejný sektor.S silnou značkou a vícevrstvým bezpečnostním přístupem Link11 pomáhá svým zákazníkům snížit jejich závislost na kybernetické bezpečnosti.





Odkaz na YouTube: Link11 - Always at your side

O společnosti Link11

Link11 je specializovaným evropským poskytovatelem zabezpečení IT, který chrání globální infrastruktury a webové aplikace před kybernetickými útoky.





Naše cloudová řešení zabezpečení IT pomáhají společnostem po celém světě posílit kybernetickou odolnost svých sítí a kritických aplikací a vyhnout se přerušení podnikání.





Link11 je kvalifikovaným poskytovatelem ochrany DDoS pro kritickou infrastrukturu.S certifikací ISO 27001 splňuje nejvyšší standardy v oblasti bezpečnosti dat.

