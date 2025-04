Safidy tsy misy fetra: Safidy varotra mankany amin'ny Infinity sy ny ankoatra

Diniho ny fivoaran'ny safidy crypto sy ny hoavy maharitra, ao anatin'izany ny fanavaozana toy ny panoptions, ary ny fanambin'ny liquidity sy ny fitsinjaram-pahefana.





Crypto dia teraka mba hanakorontana ny tontolo ara-bola, ary manana izany, na dia tsy araka ny fomba nokasain'i Satoshi Nakamoto aza. Tamin'ny lasa bebe kokoa, dia nitombo ho kianja filalaovana goavana ho an'ny fanombantombanana. Tsy afa-po tamin'ny varotra spot ny mpivarotra ary nitodika tany amin'ny derivatives toy ny hoavy sy safidy.





Ato amin'ity lahatsoratra ity, dia manapaka safidy isika - ny maha-samihafa azy amin'ny ho avy sy ny fivoaran'ny safidy maharitra amin'ny fifanakalozana afovoany sy tsy miankina. Mandinika ny lesoka sy ny zava-tsarotra koa izahay ary maminavina ny hoavy. Mipetraha tsara, ary andao hiroboka!

hoavy

Ny fifanekena amin'ny hoavy dia fifanarahana eo amin'ny andaniny roa hividianana / hivarotra fananana iray (ny fototra) amin'ny fotoana iray amin'ny ho avy. Tamin'ny voalohany, ny hoavy dia noforonina mba hanafenana ireo risika mifandraika amin'ny entana toy ny soja, menaka tsy misy dikany, na volamena. Ny mpivarotra dia afaka mametraka vidiny alohan'ny ahafahany manolotra ny fototra ary mamela ny mpividy handray ny sasany amin'ireo loza mety hitranga. Koa satria tsy azonao ny fototra rehefa manao sonia ny fifanarahana ianao, dia tsy voatery handoa ny vidiny feno ianao. Fa ny petra-bola mitovy amin'ny ampahany amin'ny sandan'ny toerana misy anao no hany ilainao hitazonana ity fifanarahana ity. Noho izany, afaka manao sonia fifanarahana amin'ny hoavy mitentina $100 ianao miaraka amin'ny $10 fotsiny ary raha miakatra 10% ka hatramin'ny $110 ny vidiny dia hahazo tombony 100% ($10). Izany no herin'ny leverage ary mety tsara ho an'ny mpampiasa vola crypto mitady hanamafy ny fiverenany.





Tamin'ny farany, nisy olona nahatsapa fa tsy voatery hanatitra ny vokatra amin'ny fotoana iray ianao satria ho eo foana ny vola crypto. Ny fifanekena amin'ny hoavy izay tsy lany daty dia toa maka fanahy izay mitady 100X ny fampiasam-bolany.





Misy fampitandremana iray anefa. Hatramin'ny namoahan'i Satoshi Nakamoto ny taratasy fotsy malaza, ny ankamaroan'ny vondrom-piarahamonina crypto dia naniry ny vola crypto. Vokatr'izany, ny tsenan'ny hoavy dia hofehezin'ny mpividy, mampiakatra ny vidin'ny hoavy ho avo kokoa noho ny vidiny.





Ny fifanarahana amin'ny hoavy nentim-paharazana ihany koa dia manana io olana io fa ny tsena dia manana fomba hitantana izany. Ireo fifanarahana ireo dia tapitra, ka izay mety ho fiviliana eo amin'ny vidin'ny ho avy sy ny vidin'ny spot dia manjavona tsikelikely rehefa manakaiky ny daty lany daty. Mitranga izany satria ny fahasamihafana eo amin'ny fividianana amin'ny tsenan'ny ho avy sy ny tsenan'ny spot dia mihakely rehefa mandeha ny fotoana.





Tsy azo lazaina ho toy izany koa ny hoavy mandrakizay. Amin'izao tsy lany daty izao dia mety tsy ho hitantsika mihitsy ny andro hanjavonan'ny fototra. Misy zavatra tsy maintsy atao.





Raha ny firaketana an-tsoratra, tsy fantatray izay nitranga rehefa namorona ny hoavy mandrakizay ny BitMEX fa satria ireo fifanarahana ireo indraindray dia antsoina hoe swap mandrakizay, dia azo heverina fa nanapa-kevitra ny hindrana mekanika amin'ny fifanekena swap izy ireo - fifanarahana eo amin'ny roa tonta amin'ny fifanakalozam-bola, izay matetika ampiasaina amin'ny fiarovana ny loza mety hitranga amin'ny fampindramam-bola na fifanakalozam-bola eo amin'ny toerana roa.





Miaraka amin'io rafitra io, ny mpividy sy ny mpivarotra amin'ny hoavy mandrakizay dia tsy maintsy mifanakalo vola (manao 'fandoavana ny famatsiam-bola') mifototra amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny vidin'ny ho avy sy ny vidin'ny vidiny. Raha ambony kokoa ny vidin'ny ho avy (ny varotra fototra amin'ny vidiny ambony), ny mpividy dia nivarotra ny mpivarotra. Amin'ny fotoana toy izany, ny rafitra famatsiam-bola dia mandidy ny mpividy dia tsy maintsy mandoa ny mpivarotra araka ny haben'ny toerana misy azy. Amin'izany fomba izany, ny mpivarotra dia hanana antony ampy hihazonana ny toerana fohy ary ny mpividy dia ho maina ny kaontiny raha toa ka mitazona ny toerana lavany misokatra mandritra ny fotoana tsy voafetra.

FANDIKANA

Ny antony nandanianay teny an-jatony niresaka momba ny hoavy mandrakizay ao amin'ny lahatsoratra natokana ho an'ny safidy dia ny hanehoanay fa mety hitarika tsy fifandanjana eo amin'ny tsena ny fanesorana varimbazaha toa tsy dia misy dikany (daty lany daty) amin'ny fitaovana ara-bola ary haka ny sasany amin'ireo saina manavao indrindra hamahana izany amin'ny fampidirana mekanika vaovao.

Fahatakarana safidy

Ny safidy dia mitovy amin'ny hoavy, afa-tsy ny fifanekena amin'ny ho avy dia mametraka ny adidy amin'ny andaniny sy ny ankilany amin'ny fifampiraharahana amin'ny fananana iray amin'ny fotoana iray, fa ny safidy ihany no manome azy ireo ny zo. Azonao atao ny mametraka ny tombom-barotrao rehefa ao anaty vola (ITM) ny safidinao, ary manipy izany ao anaty daba rehefa lany ny vola (OTM).





Noho izany, ny fifanekena amin'ny hoavy dia azo vidina amin'ny vidin'ny fidirana fa ny safidy dia tsy maintsy mandoa premium amin'ny fanaovana sonia ity fifanarahana ity. Ity premium ity dia ny vidin'ny mpividy iray amin'ny mpivarotra (mpanoratra) ary ny safidy isaky ny vidin'ny marika dia mamorona tsena ho azy ireo. Ny mpividy dia afaka misafidy ny fangatahana ambany indrindra hitany amin'ny fototra iray amin'ny vidin'ny fitokonana. Indray mandeha indray, ny fanesorana ny famerana iray (adidy hividy na hivarotra) amin'ny fitaovana ara-bola dia mitondra any amin'ny derivative hafa tanteraka.





Ny safidy nentim-paharazana dia efa manome fahafaham-po ny mpampiasa vola amin'ny fanakatonana ny tombom-barotra sy ny loza mety hitranga. Azonao atao ny mitazona toerana lava ho an'ny fototra iray rehefa mividy safidy iray mitovy habe amin'ny fototra mitovy amin'ny vidiny mitovy. Amin'izany fomba izany, raha midina ny vidiny, dia very ny toerana misy anao fa ny vola dia mitovy amin'ny tombony azonao avy amin'ny safidy napetraka (na ny mpivarotra azy), ka ny vola aloanao amin'ny fametrahanao ihany no ho very. Raha miakatra ny vidiny, ny toerana misy anao dia mahazo tombony ary azonao atao ny manipy ny safidy OTM napetraka ao anaty daba.





Araka ny hitanao, na ny safidy lany daty aza dia efa sarotra kokoa noho ny hoavy. Black, Scholes, ary Merton dia nahazo loka Nobel tamin'ny famolavolana raikipohy momba ny fanombanana ny safidy amin'ny tahiry. Ahoana anefa raha manao dingana bebe kokoa isika ary manala ny daty lany daty amin'ny safidy, toy ny nataontsika tamin'ny hoavy?

Fiankinan-dalana

Misy fomba roa misarika ny saintsika. Ny iray dia natolotry ny Paradigm sy Sam Bankman-Fried malaza tamin'ny fikarohana nataony mitondra ny lohateny hoe ' Safidy Mandrakizay ', ary ny iray nataon'i Panoptic.

Safidy mandrakizay: Modely famatsiam-bola manerantany ho an'ny liquidity mahomby sy arbitrage

Ao amin'ity lahatsoratra ity, ny mpanoratra dia nanolotra rafitra famatsiam-bola manerantany ho an'ny derivatives mifototra amin'ny fahasamihafana eo amin'ny vidin'ny marika sy ny vidin'ny fanondro amin'ny fototra (ho an'ny hoavy) na ny fifanarahana (ho an'ny safidy). Ity dia dika ankapoben'ny rafitra famatsiam-bola ho avy mandrakizay ary tohanan'ny maodely vidin'ny tsy misy arbitrage fa raha misy tombony azo, dia hisy arbitrageurs hanararaotra izany. Raha amin'ny hoavy mandrakizay, ny mpividy dia handoa ny mpivarotra rehefa ambony noho ny vidin'ny marika ny vidin'ny marika na amin'ny safidy maharitra mandrakizay, rehefa ambony noho ny mety ho karama ny vidin'ny marika.





Ity mekanika manerantany ity dia milalao ny arbitrageuers ary ny hetsika toy izany dia mety amin'ny fifanakalozana afovoany satria ny kajy sy ny fandoavam-bola dia azo atao ao anatin'ny milisegondra amin'ny alàlan'ny motera varotra saro-pady mandeha amin'ny mpizara mega. Raha ny marina, ny mpanoratra dia nilaza fa ny tsenan'ny safidy crypto nentim-paharazana dia nofy ratsy (amin'ny tenintsika manokana) ho an'ny mpanamboatra tsena satria be dia be ny tsena tokony hatao. Ny safidy maharitra azy ireo dia mitovy amin'ny harona misy safidy misy fotoana lany daty samy hafa sy lanja mitovy amin'ny inverse 2 amin'ny tanjaky ny isan'ny tsingerin'ny famatsiam-bola alohan'ny fotoana lany. Amin'izany fomba izany, ny mpanamboatra tsena dia afaka mampifantoka ny volany amin'ireo harona ireo fa tsy manaparitaka izany amin'ny tsena 100.





Saingy ny zava-misy dia tsy misy olona nilaza fa ny safidy dia azo amidy amin'ny fifanakalozana afovoany miaraka amin'ireo andrim-panjakana lehibe amin'ny maha-mpanamboatra tsena / mpamatsy vola. Ny ecosystem decentralisaire dia mitaky protocols decentralisaire, sy mekanika izay tsy dia lafo sy manahirana amin'ny fifanarahana marani-tsaina.

Panoptions: Revolisiona aingam-panahy avy amin'ny Uniswap, tsy misy oracle

Ampidiro ny Panoptic miaraka amin'ny safidiny maharitra (' Panoptions '). Amin'ny fampitahana safidy apetraka amin'ny dobo liquidity Uniswap V3, dia nanolotra ity safidy on-chain ity izy ireo izay tsy lany daty.





Ny dobo Uniswap V3 dia ahafahan'ny mpamatsy vola mametraka fananana 2 ary mahazo sarany rehefa ao anatin'ny fetra iray ny tahan'ny vidin'ireo fananana 2 ireo. Rehefa tsy eo amin'ny salan'isa izany dia lasa 100% amin'ny fananana ny liquidity misy vidiny ambany kokoa. Ny safidin'ny fametrahana Panoptic dia liquidity mifantoka amin'ny vidiny tokana - ny vidin'ny fitokonana. Andao hatao hoe mitazona safidy ETH-USDT Panoptic put ianao. Rehefa mihoatra ny vidin'ny fitokonana ny vidin'ny ETH dia OTM io safidy apetraka io ary lasa 100% USDT. Rehefa ambany ny vidin'ny fitokonana ny vidin'ny ETH dia afaka manome ETH 1 ho an'ny mpivarotra ho takalon'ny USDT rehetra ao anaty dobo ny mpividy, ka mahazo ny fahasamihafana misy eo amin'ny vidin'ny fitokonana sy ny vidiny naloany ho an'io ETH 1 io.





Mitovy tanteraka ny safidy antso an-telefaona afa-tsy ireo fananana 2 tsy maintsy mifamadika toerana.





Saingy antsasa-manila fotsiny izany. Mbola mila manonitra ny Panoptions isika amin'ny fametrahana premium amin'izy ireo. Mifanohitra amin'ny safidy nentim-paharazana, ny Panoptions dia tsy mandoa vola mialoha ary mihevitra fa ny sandan'ny safidy dia azo tanterahina rehefa mandeha ny fotoana.





Fantaro ny θ, litera grika ampiasaina hamaritana ny tahan'ny fihenan'ny sandan'ny safidy iray rehefa mandeha ny fotoana. Raha nianatra derivatives ianao (ilay matematika), dia ho fantatrao fa ny derivative ny mileage rehefa mandeha ny fotoana dia ny velocity - ny tahan'ny / ny hafainganam-pandehan'ny mileage mitombo rehefa mandeha ny fotoana. Ary amin'ny fampidirana ny hafainganam-pandeha amin'ny fotoana, dia mahazo mileage ianao. Ara-teorika, toy izany koa ny safidy: raha ampidirintsika ny θ, ny 'haingam-pandeha', rehefa mandeha ny fotoana, dia mahazo sanda.

Afaka manao izany isika satria misy formula hafa ho an'ny θ fa tsy manao derivatives:





Raha ny S dia manondro ny vidin'ny fananana fototra (na ankehitriny), ny σ dia ny fiovaovan'ny fananana, ny K dia ny vidin'ny fitokonana, ary ny t ny fotoana lany daty.





Mariho fa ity formula ity dia diso satria nihevitra izahay fa 0 ny tahan'ny zanabola tsy misy risika raha ny marina dia mety hiakatra avo kokoa. Fa ahoana ny haavony? Tokony handray ny tahan'ny zanabola avy amin'ny Binance Earn, ETH staking, Aave Lend, na any an-danitra, fatoran'ny tahirim-bola? Ity fanontaniana ity dia mety mila indostria iray hamaly.





Ny vaovao tsara dia, mbola tsy nilaza na inona na inona momba ny oracle izahay satria amin'ny alàlan'ny fametahana Panoptions amin'ny dobo Uniswap V3 mifanaraka amin'izany, dia tsy mila oracle mihitsy ity rafitra ity raha toa ka ampy ny mpivarotra mifanakalo famantarana amin'ny alalan'ity dobo ity.





Amin'izany fomba izany, manana safidy simulate amin'ny fifanarahana marani-tsaina izahay, premium izay miankina amin'ny vidin'ny vidiny nefa tsy misy oracle, ary fahalalana matanjaka amin'ny derivatives, na ara-bola na matematika. Azo inoana fa vonona kokoa noho ny 99.9% amin'ny olona eto an-tany isika amin'ny varotra safidy.

Safidy maharitra amin'ny rojo

Panoptic dia nanangana tontolo iainana ara-barotra safidy iray manontolo miaraka amin'ny fifanarahana marani-tsaina. Ny mpandray anjara dia mizara ho mpamatsy liquidity, mpivarotra safidy ary mpividy safidy.





Alohan'ny ahafahan'ny olona manao na inona na inona, ny mpamatsy liquidity dia tsy maintsy mametraka ny fananana ao anaty dobo liquidity aloha. Tsy maintsy mametraka ny antokany koa ny mpivarotra sy ny mpividy. Ny mpivarotra dia mila mametraka ny antsony na mametraka safidy amin'ny alàlan'ny fandoavana komisiona 0.1% ary manidy (mindram-bola) amin'ny vidin'ny fitokonana. Avy eo, ny mpividy dia afaka mividy ireo safidy ireo amin'ny fandoavana ny tahan'ny vaomiera mitovy, manidy ny liquidity bebe kokoa, ary manodina ny toerany.





Koa satria voaangona ny premiumy rehefa mandeha ny fotoana, dia tokony hisy 0 premium raha vao namidy ny safidy. Raha ny tokony ho izy, ny mpivarotra dia homena premium streaming isaky ny miampita ny vidin'ny fitokonana ny vidin'ny toerana.





Rehefa mampiasa ny safidiny, ny mpividy dia handoa ny vola nindraminy miampy premium rehefa mahazo ny numeraire (ho an'ny safidy apetraka) na ny fananana fototra (ho an'ny safidy antso).





Amin'ny lafiny iray, manan-tsaina ny Panoptions. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana safidy miaraka amin'ny dobo Uniswap V3 sy ny fametrahana ny premium rehefa ampiasaina ny safidy, dia afindra ao amin'ny blockchain ny dingana manontolo. Na iza na iza dia afaka miditra amin'ireo fitaovana ara-bola ireo raha mbola mahafantatra ny lalan'ny poketra sy ny fifanarahana marani-tsaina. Eo ambanin'ny fenitry ny mari-pamantarana ERC-1155, azonao atao ny manisy safidy maromaro ho marika iray ho an'ny fampifanarahana bebe kokoa amin'ny risika sy ny fiovaovan'ny toetr'andro na ny fanaovana duplicate ny sangan'olona iray vao nozaraina.





Amin'ny lafiny iray, satria ny Panoptions dia azo amboarina amin'ny 0 premium sy ny sarany 0,1%, iza no hanakana ny arbitrageurs tsy hividy safidy ITM alohan'ny hampiasana azy ireo avy hatrany hahazoana tombony azo antoka? Taorian'ny lesona lafo vidy vitsivitsy, iza no mamporisika ny mpivarotra hanodina ny toeran'ny ITM ho very vola? Miaraka amin'ny safidy OTM ihany, ny tsena dia ho sahirana toy ny siny foana.

Mitady ny f(lalàna) amin'ny famatsiam-bola sy ny fitantanam-bola

Tsy midika akory izany fa tsy misy lesoka ny fomba fiasa afovoany. Ny rafitra famatsiam-bola manerantany dia mety ho tonga lafatra raha kajy sy ampiharina isaky ny nanosecond ny famatsiam-bola. Saingy rehefa ahemotra amin'ny ora 8 ny tsingerin'ny famatsiam-bola dia betsaka ny zavatra mety hitranga alohan'ny sy aorian'ny fandoavana ny famatsiam-bola. Ny olona dia afaka manokatra toerana 0.01 segondra alohan'ny famatsiam-bola ary manidy izany avy hatrany aorian'ny fandoavana ny famatsiam-bola, mitarika amin'ny fiovaovan'ny tsy ara-dalàna mandritra ny fotoana famatsiam-bola.





Raha mihemotra isika, ny mekanika famatsiam-bola dia bandid fotsiny amin'ny olona voan'ny aretin'andoha izay safidy crypto-varotra CEX. Ny tena sakana izay mitazona ny fifanakalozana betsaka amin'ny fampidirana safidy dia ny tsy fahampian'ny liquidity.





Raha vao mijery azy ianao, ny safidy crypto dia toa fitaovana tsara mirehareha amin'ny fahalianana misokatra mitovy amin'ny hoavy mandrakizay:













Raha ny tena izy, ny tsenan'ny safidy dia mizara ho sub-tsena an-jatony, samy manana ny lany daty, ny vidin'ny fitokonana ary ny famatsiana & ny fangatahana. Vokatr'izany, ny liquidity dia mizara ho ampahany am-polony ary ny fiparitahana amin'ny sub-tsena sasany dia mety hanimba ny valanorano. Ary Bitcoin ihany izany. Mankanesa any amin'ny Bybit, CEX faha-2/3, ary tadiavo ny safidy ho an'ny Solana, ny crypto faha-4 lehibe indrindra (tsy manisa stablecoins) mitady hihoatra ny Ether, ho hitanao fa tsy misy na inona na inona ny antsasaky ny tsena. Ny safidy dia sarotra loatra ho an'ny mpampiasa vola tsy manana fahatakarana rafitra momba ny fitantanam-bola sy ny fampiasam-bola, farafaharatsiny raha vao jerena. Tsy sariaka amin'ny mpanamboatra tsena akory, araka ny voalaza ao amin'ny fiankinan-doha amin'ny Path.





Toa tsy maintsy manabe ny mpivarotra rehetra momba ny tombontsoa azo avy amin'ny safidy isika ary manasa azy ireo hivarotra ireo fitaovana tsara ireo. Azo atao ny tsena raha mbola ampy ny mpivarotra. Fa bandid hafa fotsiny amin'ny aretin'andoha vao maika.





Raha mitady varotra crypto derivatives ianao dia misy toerana 2 aleha: CEX sy DEX. Ny CEX amin'ny ankapobeny dia haingana kokoa miaraka amin'ny liquidity bebe kokoa saingy tsy maintsy mandalo dingana sarotra KYC ianao ary mametraka ny volanao eo am-pelatanan'ny hafa. Manome anao fifehezana sy fahalalahana bebe kokoa ny DEX saingy tsy dia haingana na mahomby toy ny CEX. Amin'izao toe-draharaha misy azy izao, ny blockchain dia tsy ho toerana tsara indrindra ho an'ireo mpivarotra saro-pady na andrim-panjakana mibaiko ny liquidity be dia be izay hisafidy ny hafainganana noho ny fitsinjaram-pahefana sy ny tsy fahazoana alalana amin'ny andro rehetra. DEXs maro no hijery ivon'ny rohy 1 na maromaro ao amin'ny protocolany toy ny bokin'ny baiko, ny motera mifanandrify amin'ny baiko, ny angona, ny mpanamboatra tsena ary ny maro hafa mba hanamafisana ny fahombiazany ary hisarihana ireo andrim-panjakana lehibe manana paosy lalina. Vokatr'izany, ireo andrim-panjakana foibe dia hanam-pitenenana bebe kokoa amin'ireo protocoles ireo ary amin'ny farany dia mety hivadika ho CEXs on-chain izay tsy inona fa anarana fotsiny ny fitsinjaram-pahefana.





Toy izany ny indostrian'ny fitantanam-bola. Rehefa na dia ny sisiny kely indrindra aza dia mety hahatonga anao ho eo aloha ary hahazo vola an'arivony tapitrisa, ireo sisam-paty dia hijery ny hanorina rindrina avo kokoa sy avo kokoa ary hiara-hiasa amin'ireo mpilalao amin'ny lafiny rehetra mba hiarovana ny tombontsoany. Ho an'ny vao tonga, ny tontolon'ny fitantanam-bola dia ala maizina tahaka ny Ethereum na dia tsy natao ho voalohany aza. Ny olona tsy fantatra dia hohanina velona foana ao anatin'ny tontolo feno fankahalana toy izany raha ny sisa velona kosa mihinana ny sisa tavela ary mitombo ho behemoths izay lehibe loatra ka tsy afaka hianjera. Amin'ny farany, ireo goavambe ara-bola ireo dia hanana fahafinaretana lehibe amin'ny filalaovana vokatra avo lenta, quadruple synthesized toy ny MBS ao amin'ny zaridaina misy rindrina tena afovoany ary ny any ivelany dia hanao izay rehetra azo atao hahazoana fahazoan-dàlana.





Satoshi Nakamoto dia namorona Bitcoin hiadiana amin'ny centralization fa amin'izao fotoana izao, ny cryptocurrencies dia mety ho lasa toerana iray hafa handraisan'ny andrim-panjakana ny volan'ny tsirairay ary hanipy azy ireo taolana iray na roa indraindray.

Fijerena ny ho avy

Tsy loza sy haizina daholo anefa ny ho avy. Azo antoka fa hisy saina marani-tsaina kokoa hanandrana hanavao ny safidy maharitra sy hitory ny filazantsara amin'ity fitaovana ara-bola ity. Safidy izay mankasitraka ireo mpampiasa vola maharitra miaraka amin'ny fahafahana arbitrage kely dia mety ho noforonina ary ny blockchain dia toerana mety ho azy ireo. Mety hampiditra mpampiasa vaovao an-jatony tapitrisa amin'ny farany ny abstraction amin'ny kaonty ary miaraka amin'izy ireo, mety tsy ho olana intsony ny liquidity voazarazara. Ireo mpivarotra izay manome lanja ny fitsinjaram-pahefana sy ny fiainana manokana dia mbola afaka milalao sy mampitombo ny lalaony manokana. Ny protocol boutique vitsivitsy dia mety ho tafavoaka velona mandritra ny taona maro ary ho hitan'ny besinimaro amin'ny farany.





Raha atao jery todika, ny safidy maharitra dia mety tsy ny valiny marina tadiavintsika akory. Izy ireo dia iray amin'ireo derivatives manan-danja indrindra miaraka amin'ny tsimok'ny fanavaozana crypto saingy amin'ny toe-javatra misy azy ankehitriny, dia avy amin'ny fitaovana ara-bola nentim-paharazana izay lavitra ny fitsinjaram-pahefana toy ny siny foana. Mba hanakorontanana ny fitantanam-bola taloha, dia mety mila manangana vaovao hatrany am-boalohany isika.