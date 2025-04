Uendelige muligheder: Handelsmuligheder til uendelighed og videre

Udforsk udviklingen af kryptooptioner og evige futures, herunder innovationer som panoptioner og udfordringerne med likviditet og decentralisering.





Crypto blev født til at forstyrre den finansielle verden, og det har det, omend ikke på den måde, Satoshi Nakamoto havde tænkt sig. Ved at blive så meget mere voksede det til en massiv legeplads for spekulationer. Handlende var ikke tilfredse med spothandel og vendte øjnene mod derivater som futures og optioner.





I denne artikel opdeler vi optioner – hvordan de adskiller sig fra futures og udviklingen af evige optioner på centraliserede og decentraliserede børser. Vi undersøger også fejl og udfordringer og spekulerer i, hvad fremtiden bringer. Sid godt, og lad os dykke ind!

Futures

En futureskontrakt er en aftale mellem to parter om at købe/sælge et bestemt aktiv (det underliggende) på et givet tidspunkt i fremtiden. Først blev futures opfundet for at afdække risici forbundet med råvarer som soja, råolie eller guld. En sælger kan sætte en pris, før de kan levere det underliggende og lade køberen påtage sig nogle af risiciene. Da du ikke får det underliggende med, når du underskriver kontrakten, skal du ikke betale den fulde pris. I stedet er et depositum svarende til en del af din positions værdi alt hvad du behøver for at holde denne kontrakt gyldig. Derfor kan du underskrive en futureskontrakt til en værdi af $100 med kun $10, og hvis prisen stiger med 10% til $110, vil du få en 100% fortjeneste ($10). Sådan er gearingens kraft og er ideel for kryptoinvestorer, der søger at forstærke deres afkast.





Til sidst indså nogen, at du ikke behøver at levere produktet på et givet tidspunkt, fordi kryptovalutaer altid vil være der. En futureskontrakt, der aldrig udløber, ser fristende ud for alle, der søger 100X deres investeringer.





Der er dog en advarsel. Siden Satoshi Nakamoto udgav sit berømte hvidbog, har det overvældende flertal af kryptosamfundet længtes efter kryptovalutaer. Som en konsekvens heraf vil futuresmarkedet være domineret af købere, hvilket flytter futuresprisen latterligt højere end spotprisen.





Traditionelle futureskontrakter har også dette problem, men markedet har en måde at håndtere det på. Disse kontrakter udløber, så enhver afvigelse mellem futuresprisen og spotprisen forsvinder gradvist, når udløbsdatoen nærmer sig. Det sker, fordi forskellen mellem at købe på futuresmarkedet og spotmarkedet bliver mindre over tid.





Det samme kan ikke siges om evige fremtider. Nu hvor de ikke udløber, ser vi måske aldrig den dag, hvor grundlaget forsvinder. Der skal gøres noget.





For ordens skyld ved vi ikke, hvad der skete, da BitMEX opfandt evige futures, men da disse kontrakter nogle gange omtales som evige swaps, kan man kun antage, at de besluttede at låne en mekanisme fra swapkontrakter - en aftale mellem to parter om at udveksle pengestrømme, der typisk bruges til at afdække risikoen for svingende lånerenter eller til at udveksle værdi mellem to positioner.





Med denne mekanisme skal evigvarende futures-købere og -sælgere udveksle pengestrømme (foretage 'finansieringsbetalinger') med hinanden baseret på forskellen mellem det underliggende futurespris og spotpris. Hvis futuresprisen er højere (den underliggende handel til en præmie), har køberne udkøbt sælgerne. På sådanne tidspunkter dikterer finansieringssatsmekanismen, at købere skal betale sælgere baseret på deres positionsstørrelse. På denne måde vil sælgere have grund nok til at holde fast i deres korte positioner, og købere vil få deres konti udtørret, hvis de holder deres lange positioner åbne på ubestemt tid.

Valgmuligheder

Grunden til, at vi brugte hundredvis af ord på at tale om evige futures i en artikel dedikeret til optioner, er, at vi ønsker at demonstrere, hvordan fjernelse af en tilsyneladende ubetydelig variabel (udløbsdato) fra et finansielt instrument kan føre til skærende ubalancer i markedet og tage nogle af de mest innovative hjerner til at rette op på det ved at indføre en ny mekanisme.

Forstå muligheder

Optioner er ganske som futures, bortset fra at futureskontrakter pålægger begge parter forpligtelsen til at handle med et bestemt aktiv på et givet tidspunkt, hvorimod optioner kun giver dem ret. Du har mulighed for at punge ud med din fortjeneste, når din option er i pengene (ITM), samt smide den i skraldespanden, når den er ude af pengene (OTM).





Som sådan kan futureskontrakter prissættes baseret på deres indgangspris, men optioner skal opkræve en præmie for at underskrive denne kontrakt. Denne præmie er den pris, en køber betaler en sælger (skribent), og optioner ved hvert prisflueben danner et marked for sig selv. Købere kan frit vælge den laveste pris, de kan finde for et bestemt underliggende til en bestemt strike-pris. Endnu en gang fører fjernelse af en begrænsning (forpligtelse til at købe eller sælge) fra et finansielt instrument til et helt andet derivat.





Traditionelle muligheder giver allerede investorer enorm fleksibilitet til at låse profit og afdække risici. Du kan holde en lang position for et underliggende, mens du køber en put-option af samme størrelse for det samme underliggende til samme pris. På denne måde, hvis prisen falder, er din lange position med tab, men beløbet er kun lig med din fortjeneste fra put-optionen (eller dens sælger), hvilket betyder, at du kun mister den præmie, du har betalt for dit put. Hvis prisen stiger, står din lange position til gavn, og du kan smide din OTM-putoption i skraldespanden.





Som du har set, er selv optioner, der udløber, allerede meget mere komplekse end futures. Black, Scholes og Merton vandt en Nobelpris for at udvikle en formel for værdiansættelse af aktieoptioner. Men hvad nu hvis vi tager det et skridt videre og fjerner udløbsdatoen fra mulighederne, ligesom hvad vi gjorde med futures?

Vejafhængighed

Der er to tilgange, der har vores opmærksomhed. Den ene blev foreslået af Paradigm og den berygtede Sam Bankman-Fried i deres forskning med titlen ' Evige muligheder ', og den anden af Panoptic.

Evige muligheder: En universel finansieringsmodel for effektiv likviditet og arbitrage

I dette papir foreslog forfatterne en universel finansieringsmekanisme for derivater baseret på forskellen mellem markpris og indekspris for det underliggende (for futures) eller selve kontrakten (for optioner). Dette er en generaliseret version af den evige fremtidsfinansieringsmekanisme og understøttet af prismodellen uden arbitrage, at hvor der er en potentiel fortjeneste, vil der være arbitragører til at få mest muligt ud af det. I tilfælde af evigvarende futures vil købere betale sælgere, når markprisen er højere end spotprisen, eller i tilfælde af evige optioner, når markprisen er højere end den potentielle gevinst.





Denne universelle mekanisme spiller arbitrageerne, og sådanne aktiviteter er ideelle til centraliserede udvekslinger, da beregningerne og betalingerne kan foretages inden for millisekunder af deres komplekse handelsmotor, der kører på megaservere. Faktisk nævnte forfatterne, at det traditionelle marked for kryptooptioner er et mareridt (med vores egne ord) for markedsskabere, fordi der bare er så mange markeder at lave. Deres evige muligheder svarer til en kurv af optioner med forskellige udløbstider og vægte svarende til det omvendte af 2 til styrken af antallet af finansieringscyklusser før udløbstiden. På denne måde kan market makers koncentrere deres likviditet om disse kurve i stedet for at sprede den på 100 markeder.





Men sagen er, at ingen sagde, at optioner kun kan handles på centraliserede børser med store institutioner som market makers/likviditetsudbydere. Et decentraliseret økosystem kræver decentraliserede protokoller og mekanismer, der er mindre omkostningskrævende og besværlige for smarte kontrakter.

Panoptions: En Uniswap-inspireret, orakelfri revolution

Gå ind i Panoptic med deres evige muligheder (' Panoptions '). Ved at sammenligne en put-option med en Uniswap V3-likviditetspulje foreslog de denne on-chain-option, der aldrig udløber.





Uniswap V3-puljer giver likviditetsudbydere mulighed for at deponere 2 aktiver og tjene gebyrer, når prisforholdet mellem disse 2 aktiver er inden for et vist interval. Når det er uden for intervallet, bliver din likviditet 100 % af aktivet med den lavere pris. Panoptiske put-optioner er i det væsentlige koncentreret likviditet, der anvendes på et enkelt prispunkt - dens strike-pris. Lad os foregive, at du har en ETH-USDT Panoptisk put-option. Når ETHs pris går over strikeprisen, er denne put-option OTM og bliver 100% USDT. Når ETH's pris er under strejkeprisen, kan køberen give 1 ETH til sælgeren i bytte for al USDT i puljen, og tjene forskellen mellem strejkeprisen og den pris, de betalte for den 1 ETH.





Panoptiske opkaldsmuligheder fungerer nøjagtigt det samme, bortset fra at de 2 aktiver skal skifte plads.





Men det er kun halvdelen af formlen. Vi mangler stadig at prissætte Panoptions ved at sætte en præmie på dem. I modsætning til traditionelle optioner opkræver Panoptions ingen præmie på forhånd og antager, at værdien af optioner kan realiseres over tid.





Mød θ, et græsk bogstav, der bruges til at definere hastigheden for en options værdifald over tid. Hvis du studerede afledte (den matematiske), ville du vide, at den afledte kilometertal over tid er hastighed - hastigheden/hastigheden af dit kilometertal stiger over tid. Og ved at integrere hastigheden over tid får du kilometertal. Teoretisk set gælder det samme for muligheder: Hvis vi integrerer θ, 'værdihastigheden', får vi over tid værdi.

Vi er i stand til at gøre dette, fordi der er en anden formel for θ i stedet for at lave afledte:





Hvor S angiver det underliggende aktivs spotpris (eller nuværende), er σ aktivets volatilitet, K er strikeprisen, og t er tidspunktet til udløb.





Bemærk, at denne formel er mangelfuld, da vi antog en 0 risikofri rente, mens den i virkeligheden kan blive ret højere. Men hvor højt? Skal vi tage renten fra Binance Earn, ETH staking, Aave Lend, eller himlen forbyde, statsobligationer? Dette spørgsmål kan det tage en industri at besvare.





Den gode nyhed er, at vi stadig ikke har sagt et ord om orakler, fordi ved at tether Panoptions til den tilsvarende Uniswap V3-pulje, vil dette system aldrig have brug for et orakel, så længe der er nok handlende, der bytter tokens via denne pulje.





På denne måde har vi en simuleret mulighed for smarte kontrakter, en præmie, der er prisstiafhængig, men orakelfri, og en vis solid viden om derivater, både finansielle og matematiske. Vi er sandsynligvis mere klar end 99,9% af individer på jorden til at handle optioner.

Evige muligheder på kæden

Panoptic byggede et helt optionshandelsøkosystem med smarte kontrakter. Deltagerne er opdelt i likviditetsudbydere, optionssælgere og optionskøbere.





Før nogen kan gøre noget, skal likviditetsudbydere først indskyde aktiver i en likviditetspulje. Sælgere og købere skal også stille deres sikkerhed. Sælgere skal først lave deres call- eller put-option ved at betale en provision på 0,1 % og låse (låne) en vis mængde likviditet til en strike-pris. Så kan købere købe disse optioner ved at betale den samme kommissionssats, låse op for mere likviditet og præge deres position.





Da vores præmie akkumuleres over tid, skulle der være 0 præmie, når optionen lige blev solgt. I stedet vil sælgere blive krediteret en streamingpræmie, hver gang spotprisen krydser strejkeprisen.





Når køberne udnytter deres optioner, vil købere betale deres lånte likviditet plus præmie tilbage, mens de får numeraire (for put-optioner) eller det underliggende aktiv (for call-optioner).





På den ene side er Panoptions genialt. Ved at syntetisere optioner med Uniswap V3-puljer og afregne præmie, når optionen udnyttes, flyttes hele processen over på blockchain. Alle kan få adgang til disse finansielle instrumenter, så længe de kender deres vej omkring tegnebøger og smarte kontrakter. Under ERC-1155 token-standarden kan du lave flere muligheder i ét token for yderligere risiko- og volatilitetstilpasning eller endda duplikere en sammensætning, som en anden lige har delt.





På den anden side, da Panoptions kan præges til 0 præmie og et gebyr på 0,1 %, hvem skal så stoppe arbitrageurs fra at købe ITM-optioner, før de straks udnytter dem til garanteret fortjeneste? Efter et par dyre lektioner, hvem skal opmuntre sælgere til at slå ITM-positioner for kun at tabe penge? Med kun OTM-muligheder vil markedet være så travlt som en tom spand.

At finde f(loven) i finansiering & finansiering

Det betyder ikke, at den centraliserede tilgang ikke har nogen fejl. Den universelle finansieringsmekanisme kan være perfekt, hvis finansieringen beregnes og implementeres hvert nanosekund. Men når finansieringscyklussen strækkes til 8 timer, kan der ske en masse ting lige før og efter, at finansieringsudbetalingerne er foretaget. Folk kan åbne en position 0,01 sekunder før finansiering og lukke den umiddelbart efter at have modtaget finansieringsbetalinger, hvilket fører til unormale udsving omkring finansieringstidspunktet.





Hvis vi tager et skridt tilbage, er finansieringsmekanismen blot et plastik, der bliver slået på en person med hovedpine, som er CEX-handlede kryptooptioner. Den virkelige hindring, der holder så mange børser tilbage fra at introducere optioner, er manglen på likviditet.





Når du først ser på det, synes kryptooptioner at være et godt instrument, der kan prale af lignende åben interesse som evige futures:













Når det i virkeligheden er, er optionsmarkedet opdelt i hundredvis af undermarkeder, hver med forskellig udløb, strike-pris og udbud og efterspørgsel. Som følge heraf er likviditeten fragmenteret i snesevis af stykker, og spredningen på nogle delmarkeder kan være forbløffende. Og det er bare Bitcoin. Gå til Bybit, den 2./3. CEX, og se efter muligheder for Solana, den 4. største krypto (uden at tælle stablecoins), der ønsker at overgå Ether, du vil finde næsten halvdelen af undermarkederne tomme. Valgmuligheder er bare for komplekse for investorer uden en systematisk forståelse af finansiering og investering, i det mindste ved første øjekast. Det er ikke engang venligt for market makers, som nævnt i Path dependency.





Det ser ud til, at vi skal oplyse alle handlende om fordelene ved optioner og invitere dem til at handle med disse fine instrumenter. Markeder kan laves, så længe der er handlende nok. Men det er bare endnu et bandaid på en endnu grimmere hovedpine.





Hvis du ønsker at handle med kryptoderivater, er der 2 steder at tage hen: CEX og DEX. CEX'er er generelt hurtigere med mere likviditet, men du skal gennemgå en besværlig KYC-proces og lægge dine midler i hænderne på andre. DEX'er giver dig mere kontrol og frihed, men er ikke nær så hurtige eller effektive som CEX'er. I sin nuværende tilstand vil blockchain aldrig være et ideelt sted for sofistikerede eller institutionelle handlende, der behersker enorm likviditet, og som hver dag ville vælge hastighed frem for decentralisering og tilladelsesløshed. Mange DEX'er vil søge at centralisere 1 eller flere links i deres protokol, såsom ordrebog, ordrematchningsmotor, database, market makers og mere for at maksimere effektiviteten og tiltrække store institutioner med dybe lommer. Som et resultat vil centraliserede institutioner få mere og mere indflydelse på disse protokoller, og i sidste ende kan de bare blive til on-chain CEX'er, hvor decentralisering ikke er andet end et navn.





Sådan er finansbranchen. Når selv den mindste kant kan bringe dig foran og hive milliarder af dollars ind, vil de overlevende se efter at bygge højere og højere mure og arbejde med spillere fra alle lag for at beskytte deres interesser. For en nybegynder er finansverdenen lige så mørk skov, som Ethereum er, selvom ingen af dem oprindeligt var designet til at være det. Uindviede individer vil altid blive spist levende i et så fjendtligt miljø, mens de overlevende lever af deres rester og vokser til giganter, der er for store til at falde. I sidste ende vil disse finansielle giganter have det enormt sjovt at spille med sofistikerede, firdobbelte syntetiserede produkter som MBS i en ekstremt centraliseret muret have, mens outsiderne vil gøre hvad som helst for et adgangskort.





Satoshi Nakamoto opfandt Bitcoin for at bekæmpe centralisering, men nu kan kryptovalutaerne bare blive endnu et sted, hvor institutioner tager imod enkeltpersoners midler og smider dem en eller to knogler i ny og næ.

Et kig ind i fremtiden

Men fremtiden er ikke kun undergang og dysterhed. Der vil helt sikkert være flere geniale hoveder, der forsøger at innovere på evige muligheder og evangelisere dette finansielle instrument. Muligheder, der favoriserer langsigtede investorer med minimale arbitragemuligheder, kan blive opfundet, og blockchain er bare et ideelt sted for dem. Kontoabstraktion kan i sidste ende bringe hundreder af millioner af nye brugere ind, og med dem er fragmenteret likviditet muligvis ikke et problem længere. Handlende, der værdsætter decentralisering og privatliv, vil stadig komme til at spille og dyrke deres egne spil. Nogle få boutique-protokoller kan overleve gennem årene og til sidst blive opdaget af masserne.





Når vi ser tilbage, er evige muligheder måske ikke engang det rigtige svar, vi leder efter. De er et af de vigtigste derivater med en gnist af kryptoinnovation, men i sin nuværende tilstand er det blot en afledning fra et traditionelt finansielt instrument, der er så langt fra decentralisering som en tom spand. For at forstyrre den gamle økonomi skal vi muligvis bygge en ny fra bunden.