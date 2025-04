Opcións sen fin: opcións comerciais ao infinito e máis aló

Explore a evolución das opcións criptográficas e os futuros perpetuos, incluíndo innovacións como as panoptions e os retos da liquidez e a descentralización.





Crypto naceu para perturbar o mundo financeiro, e así o fixo, aínda que non como pretendía Satoshi Nakamoto. Ao converterse en moito máis, converteuse nun enorme parque infantil para a especulación. Os comerciantes non estaban satisfeitos coa negociación spot e volveron os ollos cara a derivados como futuros e opcións.





Neste artigo, desglosamos as opcións: como se diferencian dos futuros e a evolución das opcións perpetuas nos intercambios centralizados e descentralizados. Tamén examinamos defectos e desafíos e especulamos sobre o que nos depara o futuro. Senta ben, e mergullémonos!

Futuros

Un contrato de futuros é un acordo entre dúas partes para comprar/vender un determinado activo (o subxacente) nun momento determinado no futuro. Nun primeiro momento, os futuros inventáronse para cubrir os riscos asociados con produtos básicos como a soia, o petróleo cru ou o ouro. Un vendedor pode establecer un prezo antes de poder entregar o subxacente e deixar que o comprador asuma algúns dos riscos. Dado que non recibe o subxacente cando asina o contrato, non ten que pagar o prezo total. En cambio, un depósito igual a unha parte do valor da súa posición é todo o que precisa para manter este contrato válido. Polo tanto, pode asinar un contrato de futuros por valor de $ 100 con só $ 10 e se o prezo sobe un 10% a $ 110, obterá un beneficio do 100% ($ 10). Tal é o poder da alavancagem e é ideal para os investimentos criptográficos que buscan amplificar os seus retornos.





Finalmente, alguén deuse conta de que non tes que entregar o produto nun momento determinado porque as criptomoedas sempre estarán alí. Un contrato de futuros que nunca caduca parece tentador para quen busque 100 veces os seus investimentos.





Non obstante, hai unha advertencia. Desde que Satoshi Nakamoto lanzou o seu famoso libro branco, a inmensa maioría da comunidade criptográfica está desexando criptomoedas. Como consecuencia, o mercado de futuros estará dominado polos compradores, movendo o prezo de futuros ridículamente máis alto que o seu prezo spot.





Os contratos de futuros tradicionais tamén teñen este problema, pero o mercado ten unha forma de xestionalo. Estes contratos caducan, polo que calquera desviación entre o prezo de futuros e o prezo spot desaparece gradualmente a medida que se achega a data de caducidade. Ocorre porque a diferenza entre comprar no mercado de futuros e no mercado spot vaise reducindo co paso do tempo.





Non se pode dicir o mesmo dos futuros perpetuos. Agora que non caducan, quizais nunca vexamos o día en que desapareza a base. Algo hai que facer.





Para que conste, non sabemos o que pasou cando BitMEX inventou futuros perpetuos, pero dado que estes contratos ás veces se denominan permutas perpetuas, só se pode supoñer que decidiron tomar prestado un mecanismo de contratos de permuta: un acordo entre dúas partes para intercambiar o fluxo de caixa, normalmente usado para cubrir o risco de oscilar os tipos de interese dos préstamos ou para cambiar o valor entre dúas posicións.





Con este mecanismo, os compradores e vendedores de futuros perpetuos deben intercambiar o fluxo de caixa (facendo "pagos de financiamento") entre eles en función da diferenza entre o prezo de futuros do subxacente e o prezo spot. Se o prezo dos futuros é máis alto (a negociación subxacente cunha prima), os compradores compraron máis aos vendedores. Nestes momentos, o mecanismo da taxa de financiamento di que os compradores deben pagar aos vendedores en función do tamaño da súa posición. Deste xeito, os vendedores terán motivos suficientes para manter as súas posicións curtas e os compradores terán as súas contas secas se manteñen abertas as súas posicións longas indefinidamente.

Opcións

A razón pola que gastamos centos de palabras falando de futuros perpetuos nun artigo dedicado ás opcións é que queremos demostrar como eliminar unha variable aparentemente insignificante (data de caducidade) dun instrumento financeiro pode provocar desequilibrios no mercado e levar a algunhas das mentes máis innovadoras a solucionalo introducindo un novo mecanismo.

Comprender as opcións

As opcións son moi parecidos aos futuros, excepto que os contratos de futuros impoñen a ambas as partes a obriga de negociar un determinado activo nun momento determinado, mentres que as opcións só lles dan dereito. Tes a opción de embolsar o teu beneficio cando a túa opción está no diñeiro (ITM), así como botalo á papeleira cando estea sen diñeiro (OTM).





Polo tanto, os contratos de futuros poden ter un prezo en función do seu prezo de entrada, pero as opcións deben cobrar unha prima por asinar este contrato. Esta prima é o prezo que un comprador paga a un vendedor (escritor) e as opcións en cada marca de prezo forman un mercado por si mesmas. Os compradores son libres de escoller a pregunta máis baixa que poidan atopar para un determinado subxacente a un determinado prezo de exercicio. Unha vez máis, eliminar unha restrición (obrigación de comprar ou vender) dun instrumento financeiro leva a un derivado completamente diferente.





As opcións tradicionais xa ofrecen aos investimentos unha inmensa flexibilidade para bloquear os beneficios e cubrir os riscos. Pode manter unha posición longa para un subxacente mentres compra unha opción put do mesmo tamaño para o mesmo subxacente ao mesmo prezo. Deste xeito, se o prezo baixa, a túa posición longa está a perda, pero o importe só é igual ao teu beneficio da opción de venda (ou do seu vendedor), deixándote perder só a prima que pagaches pola túa opción de compra. Se o prezo aumenta, a túa posición longa terá beneficios e podes tirar a túa opción de venda OTM á papeleira.





Como viches, mesmo as opcións que caducan xa son moito máis complexas que os futuros. Black, Scholes e Merton gañaron un premio Nobel por desenvolver unha fórmula para a valoración de opcións de accións. Pero e se damos un paso máis e eliminamos a data de caducidade das opcións, como o que fixemos cos futuros?

Dependencia de camiños

Hai dous enfoques que chaman a nosa atención. Un deles foi proposto por Paradigm e o famoso Sam Bankman-Fried na súa investigación titulada " Opcións eternas ", e o outro por Panoptic.

Opcións eternas: un modelo de financiamento universal para unha liquidez e arbitraxe eficientes

Neste artigo, os autores propuxeron un mecanismo de financiamento universal para derivados baseado na diferenza entre o prezo de marca e o prezo do índice do subxacente (para futuros) ou do propio contrato (para as opcións). Esta é unha versión xeneralizada do mecanismo de financiamento de futuros perpetuos e respaldada polo modelo de prezos sen arbitraxe que, onde haxa un beneficio potencial, haberá arbitraxes para aproveitalo ao máximo. No caso de futuros perpetuos, os compradores pagarán aos vendedores cando o prezo da marca sexa superior ao prezo spot ou, no caso de opcións eternas, cando o prezo da marca sexa superior ao posible beneficio.





Este mecanismo universal está xogando aos arbitraxes e tales actividades son ideais para intercambios centralizados, xa que os cálculos e os pagos poden realizarse en milisegundos polo seu complexo motor de negociación que se executa en mega servidores. De feito, os autores mencionaron que o mercado de opcións criptográficas tradicional é un pesadelo (nas nosas propias palabras) para os creadores de mercado porque hai moitos mercados que facer. As súas opcións eternas equivalen a unha cesta de opcións con diferentes tempos de caducidade e pesos iguais ao inverso de 2 ao poder do número de ciclos de financiamento antes do tempo de caducidade. Deste xeito, os creadores de mercado poden concentrar a súa liquidez nestas cestas en lugar de distribuíla en 100 mercados.





Pero o caso é que ninguén dixo que as opcións só se poden negociar en bolsas centralizadas con grandes institucións como creadores de mercado / provedores de liquidez. Un ecosistema descentralizado require protocolos descentralizados e mecanismos que sexan menos custosos e engorrosos para os contratos intelixentes.

Panoptions: unha revolución sen oráculos inspirada en Uniswap

Introduza Panoptic coas súas opcións perpetuas (' Panoptions '). Ao comparar unha opción de venda cun conxunto de liquidez Uniswap V3, propuxeron esta opción en cadea que nunca caduca.





Os grupos Uniswap V3 permiten aos provedores de liquidez depositar 2 activos e gañar comisións cando a relación de prezos entre estes 2 activos está dentro dun determinado intervalo. Cando está fóra do rango, a súa liquidez pasa a ser o 100 % do activo co prezo máis baixo. As opcións de venda de Panoptic son esencialmente liquidez concentrada despregada nun único punto de prezo: o seu prezo de exercicio. Imos finxir que tes unha opción de venta panorámica ETH-USDT. Cando o prezo de ETH supera o prezo de exercicio, esta opción de venda é OTM e pasa a ser 100% USDT. Cando o prezo de ETH está por debaixo do prezo de exercicio, o comprador pode darlle 1 ETH ao vendedor a cambio de todos os USDT do grupo, gañando a diferenza entre o prezo de exercicio e o prezo que pagaron por ese 1 ETH.





As opcións de chamada Panoptic funcionan exactamente igual, excepto que os dous recursos deben cambiar de lugar.





Pero iso é só a metade da fórmula. Aínda temos que poñer o prezo das Panoptions poñendolles unha prima. En contraste coas opcións tradicionais, Panoptions non cobra ningunha prima por adiantado e asume que o valor das opcións pode realizarse co tempo.





Coñece θ, unha letra grega que se usa para definir a taxa de diminución do valor dunha opción ao longo do tempo. Se estudases derivadas (a matemática), saberías que a derivada da quilometraxe ao longo do tempo é a velocidade: a taxa/velocidade do aumento da túa quilometraxe ao longo do tempo. E ao integrar a velocidade ao longo do tempo, obtén a quilometraxe. Teoricamente, o mesmo ocorre coas opcións: se integramos θ, a 'velocidade do valor', co paso do tempo, obtemos valor.

Podemos facelo porque hai outra fórmula para θ en lugar de facer derivadas:





Onde S indica o prezo spot (ou corrente) do activo subxacente, σ é a volatilidade do activo, K é o prezo de exercicio e t é o tempo ata o vencemento.





Teña en conta que esta fórmula é errónea xa que asumimos unha taxa de interese sen risco 0 cando en realidade pode ser bastante máis alta. Pero a que altura? ¿Debemos tomar a taxa de interese de Binance Earn, ETH staking, Aave Lend, ou o ceo non, bonos do tesouro? É posible que unha industria teña que responder esta pregunta.





A boa noticia é que aínda non dixemos unha palabra sobre os oráculos porque ao conectar Panoptions ao grupo Uniswap V3 correspondente, este sistema nunca necesitará un oráculo sempre que haxa suficientes comerciantes intercambiando fichas a través deste grupo.





Deste xeito, temos unha opción simulada sobre contratos intelixentes, unha prima que depende da ruta do prezo pero sen oráculo, e uns coñecementos sólidos en derivados, tanto financeiros como matemáticos. Probablemente esteamos máis preparados que o 99,9% das persoas na terra para intercambiar opcións.

Opcións perpetuas na cadea

Panoptic construíu todo un ecosistema de negociación de opcións con contratos intelixentes. Os participantes divídense en provedores de liquidez, vendedores de opcións e compradores de opcións.





Antes de que ninguén poida facer nada, os provedores de liquidez deben depositar primeiros activos nun fondo de liquidez. Os vendedores e compradores tamén deben depositar a súa garantía. Os vendedores deben acuñar primeiro a súa opción de compra ou de venda pagando unha comisión do 0,1% e bloqueando (endebedando) unha certa cantidade de liquidez a un prezo de exercicio. Entón, os compradores poden comprar estas opcións pagando a mesma taxa de comisión, bloqueando algo máis de liquidez e acuñando a súa posición.





Dado que a nosa prima se acumula ao longo do tempo, debería haber 0 prima cando a opción se acaba de vender. En cambio, aos vendedores se lles acreditaría unha prima de transmisión cada vez que o prezo spot cruza o prezo de exercicio.





Ao exercer as súas opcións, os compradores devolverán a súa liquidez prestada máis a prima mentres obteñen o numerario (para as opcións de compra) ou o activo subxacente (para as opcións de compra).





Por unha banda, Panoptions é xenial. Ao sintetizar opcións con grupos Uniswap V3 e liquidar a prima cando se exerce a opción, todo o proceso móvese á cadea de bloques. Calquera persoa pode acceder a estes instrumentos financeiros sempre que coñeza as carteiras e os contratos intelixentes. Segundo o estándar de token ERC-1155, podes incorporar varias opcións nun token para personalizar máis riscos e volatilidade ou incluso duplicar unha composición que outra persoa acaba de compartir.





Por outra banda, dado que as Panoptions pódense acuñar cunha prima de 0 e unha comisión do 0,1 %, quen impedirá que os arbitraxes compren opcións ITM antes de exercelas inmediatamente para obter un beneficio garantido? Despois dalgunhas leccións custosas, quen animará aos vendedores a acuñar posicións ITM só para perder cartos? Con só opcións OTM, o mercado estará tan animado como un balde baleiro.

Atopar a f (lei) en financiamento e finanzas

Iso non quere dicir que o enfoque centralizado non teña ningún defecto. O mecanismo de financiamento universal pode ser perfecto se o financiamento se calcula e implementa cada nanosegundo. Pero cando o ciclo de financiamento se estende a 8 horas, poden ocorrer moitas cousas antes e despois de realizar os pagos de financiamento. As persoas poden abrir unha posición 0,01 segundos antes do financiamento e pechala inmediatamente despois de recibir os pagos do financiamento, o que provoca flutuacións anormais no momento do financiamento.





Se damos un paso atrás, o mecanismo de financiamento é só un vendaje que se abofeta a alguén con dor de cabeza que son opcións criptográficas negociadas con CEX. O verdadeiro obstáculo que impide a tantas bolsas introducir opcións é a falta de liquidez.





Cando o miras por primeira vez, as opcións criptográficas parecen un bo instrumento con interese aberto similar aos futuros perpetuos:













Cando en realidade, o mercado de opcións está dividido en centos de submercados, cada un cunha caducidade, prezo de exercicio e oferta e demanda diferentes. Como resultado, a liquidez está fragmentada en decenas de pezas e a propagación nalgúns submercados pode ser impresionante. E iso é só Bitcoin. Vaia a Bybit, o 2º/3º CEX, e busca opcións para Solana, a cuarta criptografía (sen contar as moedas estables) que busca superar Ether, atoparás case a metade dos submercados baleiros. As opcións son demasiado complexas para os investimentos sen unha comprensión sistemática das finanzas e do investimento, polo menos a primeira vista. Nin sequera é amigable para os creadores de mercado, como se menciona en Dependencia de Path.





Parece que debemos educar a todos os comerciantes sobre os beneficios das opcións e invitalos a comerciar con estes excelentes instrumentos. Pódense facer mercados sempre que haxa suficientes comerciantes. Pero iso é só outra banda para unha dor de cabeza aínda máis grave.





Se estás buscando negociar derivados criptográficos, hai 2 lugares para ir: CEX e DEX. Os CEX son xeralmente máis rápidos con máis liquidez, pero debes pasar por un arduo proceso KYC e poñer os teus fondos en mans doutros. Os DEX danche máis control e liberdade, pero non son tan rápidos nin tan eficientes como os CEX. No seu estado actual, a cadea de bloques nunca será un lugar ideal para comerciantes sofisticados ou institucionais con enorme liquidez que elixirían a velocidade sobre a descentralización e a falta de permisos calquera día. Moitos DEX buscarán centralizar 1 ou varias ligazóns no seu protocolo, como a carteira de pedidos, o motor de correspondencia de pedidos, a base de datos, os creadores de mercado e moito máis para maximizar a eficiencia e atraer grandes institucións con bolsas profundas. Como resultado, as institucións centralizadas terán cada vez máis voz nestes protocolos e, ao final, poden converterse en CEX en cadea onde a descentralización non é máis que un nome.





Así é o sector financeiro. Cando ata a máis mínima vantaxe pode poñerte por diante e conseguir miles de millóns de dólares, os superviventes buscarán construír muros cada vez máis altos e traballarán con xogadores de todos os ámbitos para protexer os seus intereses. Para un recén chegado, o mundo das finanzas é un bosque tan escuro como o é Ethereum , aínda que ningún dos dous foi deseñado para ser inicialmente. Os individuos non iniciados sempre serán devorados vivos nun ambiente tan hostil mentres os superviventes se alimentan dos seus restos e se converten en gigantes que son demasiado grandes para caer. Ao final, estes xigantes financeiros divertiranse inmensamente xogando con produtos sofisticados e de sintetización cuádruple como MBS nun xardín amurallado extremadamente centralizado, mentres que os de fóra farán calquera cousa por un pase de entrada.





Satoshi Nakamoto inventou Bitcoin para loitar contra a centralización, pero agora, as criptomoedas poden converterse noutro lugar onde as institucións toman os fondos dos individuos e lánzanlles un ou dous ósos de cando en vez.

Unha mirada ao futuro

Pero o futuro non é todo tristeza e tristeza. Seguramente haberá mentes máis brillantes que intenten innovar en opcións perpetuas e evanxelizar este instrumento financeiro. Poden inventarse opcións que favorezan aos investimentos a longo prazo con mínimas oportunidades de arbitraxe e a cadea de bloques é só un lugar ideal para eles. A abstracción da conta pode atraer centos de millóns de novos usuarios e, con eles, a liquidez fragmentada pode deixar de ser un problema. Os comerciantes que valoran a descentralización e a privacidade aínda poderán xogar e facer crecer os seus propios xogos. Algúns protocolos de boutique poden sobrevivir ao longo dos anos e, finalmente, ser descubertos polas masas.





Mirando cara atrás, as opcións perpetuas poden nin sequera ser a resposta correcta que estamos a buscar. Son un dos derivados máis importantes cunha faísca de innovación criptográfica, pero no seu estado actual, é só unha derivación dun instrumento financeiro tradicional que está tan lonxe da descentralización como un balde baleiro. Para perturbar as antigas finanzas, é posible que teñamos que construír unha nova desde cero.