Nekonečné možnosti: Možnosti obchodování do nekonečna a dále

Prozkoumejte vývoj krypto opcí a věčných futures, včetně inovací, jako jsou panopce, a výzvy likvidity a decentralizace.





Crypto se zrodilo, aby narušilo finanční svět, a to se stalo, i když ne tak, jak Satoshi Nakamoto zamýšlel. Tím, že se stal mnohem více, se stal obrovským hřištěm pro spekulace. Obchodníci nebyli spokojeni se spotovým obchodováním a obrátili svůj zrak k derivátům, jako jsou futures a opce.





V tomto článku rozebíráme opce – jak se liší od futures a vývoj trvalých opcí na centralizovaných a decentralizovaných burzách. Zkoumáme také nedostatky a výzvy a spekulujeme o tom, co přinese budoucnost. Posaďte se a pojďme se ponořit!

Budoucnosti

Futures kontrakt je dohoda mezi dvěma stranami o nákupu/prodeji určitého aktiva (podkladu) v daný čas v budoucnosti. Zpočátku byly futures vynalezeny k zajištění rizik spojených s komoditami, jako je sója, ropa nebo zlato. Prodávající může stanovit cenu před dodáním podkladového aktiva a nechat kupujícího převzít některá rizika. Vzhledem k tomu, že při podpisu smlouvy nezískáte podkladové aktivum, nemusíte platit plnou cenu. Místo toho, vklad rovnající se části hodnoty vaší pozice je vše, co potřebujete k zachování platnosti této smlouvy. Proto můžete podepsat futures kontrakt v hodnotě 100 USD pouze s 10 USD a pokud cena vzroste o 10 % na 110 USD, získáte 100% zisk (10 USD). Taková je síla pákového efektu a je ideální pro kryptoinvestory, kteří chtějí zvýšit své výnosy.





Nakonec si někdo uvědomil, že nemusíte dodávat produkt v daný čas, protože kryptoměny tam budou vždy. Futures kontrakt, který nikdy nevyprší, vypadá lákavě pro každého, kdo hledá 100x své investice.





Je tu však jedno upozornění. Od chvíle, kdy Satoshi Nakamoto vydal svůj slavný whitepaper, drtivá většina kryptokomunity touží po kryptoměnách. V důsledku toho budou futures trhu dominovat kupující, kteří posunou cenu futures směšně výše, než je její spotová cena.





Tradiční futures kontrakty mají také tento problém, ale trh má způsob, jak to zvládnout. Tyto kontrakty vyprší, takže jakákoli odchylka mezi cenou futures a spotovou cenou postupně mizí s blížícím se datem expirace. Stává se to proto, že rozdíl mezi nákupem na futures trhu a na spotovém trhu se postupem času zmenšuje.





Totéž nelze říci o věčných futures. Teď, když nevyprší, se možná nikdy nedočkáme dne, kdy základ zmizí. Něco se musí udělat.





Pro pořádek nevíme, co se stalo, když BitMEX vynalezl věčné futures, ale protože se tyto kontrakty někdy označují jako věčné swapy, lze pouze předpokládat, že se rozhodly vypůjčit si mechanismus ze swapových kontraktů – dohoda mezi dvěma stranami o výměně peněžních toků, obvykle používaná k zajištění rizika kolísání úrokových sazeb úvěru nebo k výměně hodnoty mezi dvěma pozicemi.





S tímto mechanismem si kupující a prodávající perpetuálních futures musí vzájemně vyměňovat peněžní toky (provádět „platby financování“) na základě rozdílu mezi cenou futures podkladu a spotovou cenou. Pokud je cena futures vyšší (podkladové obchodování s prémií), kupující překoupili prodávající. V takových chvílích mechanismus sazeb financování diktuje kupujícím, aby zaplatili prodejcům na základě velikosti jejich pozice. Prodejci tak budou mít dostatek důvodů držet své krátké pozice a kupujícím vyschnou účty, pokud budou své dlouhé pozice držet otevřené po neomezenou dobu.

Možnosti

Důvod, proč jsme v článku věnovaném opcím strávili stovky slov povídáním o perpetuálních futures, je ten, že chceme ukázat, jak by odstranění zdánlivě nevýznamné proměnné (datum expirace) z finančního nástroje mohlo vést k výrazné nerovnováze na trhu a vzít některé z nejinovativnějších myslí, aby to napravili zavedením nového mechanismu.

Pochopení možností

Opce jsou jako futures, až na to, že futures kontrakty ukládají oběma stranám povinnost obchodovat s určitým aktivem v daný čas, zatímco opce jim pouze dávají právo. Máte možnost vložit svůj zisk do kapsy, když je vaše opce v penězích (ITM), a také ji hodit do koše, když je mimo peníze (OTM).





Jako takové mohou být futures kontrakty oceněny na základě jejich vstupní ceny, ale opce musí za podpis této smlouvy účtovat prémii. Tato prémie je cena, kterou kupující zaplatí prodávajícímu (spisovateli) a opce za každou cenu tvoří trh samy o sobě. Kupující si mohou vybrat nejnižší poptávku, kterou mohou najít pro určitý podklad za určitou realizační cenu. Opět platí, že odstranění jednoho omezení (povinnosti koupit nebo prodat) z finančního nástroje vede ke zcela jinému derivátu.





Tradiční opce již dávají investorům obrovskou flexibilitu pro uzamykání zisků a zajišťování rizik. Můžete držet dlouhou pozici pro podklad, zatímco nakupujete put opci stejné velikosti na stejný podklad za stejnou cenu. Tímto způsobem, pokud cena klesne, vaše dlouhá pozice je ve ztrátě, ale částka se rovná pouze vašemu zisku z prodejní opce (nebo jejího prodejce), takže ztratíte pouze prémii, kterou jste zaplatili za put. Pokud cena vzroste, vaše dlouhá pozice bude profitovat a můžete hodit svou OTM put opci do koše.





Jak jste viděli, i opce, které vyprší, jsou již mnohem složitější než futures. Black, Scholes a Merton získali Nobelovu cenu za vývoj vzorce pro oceňování akciových opcí. Ale co když to uděláme o krok dále a odstraníme datum vypršení platnosti opcí, jako jsme to udělali s futures?

Závislost na cestě

Existují dva přístupy, kterým se věnujeme. Jeden navrhl Paradigm a notoricky známý Sam Bankman-Fried ve svém výzkumu nazvaném „ Věčné možnosti “ a druhý Panoptic.

Věčné možnosti: Univerzální model financování pro efektivní likviditu a arbitráž

V tomto článku autoři navrhli univerzální mechanismus financování pro deriváty založený na rozdílu mezi markovou cenou a indexovou cenou podkladového aktiva (u futures) nebo samotného kontraktu (u opcí). Toto je zobecněná verze mechanismu trvalého financování futures a je podpořena modelem cen bez arbitráže, že tam, kde existuje potenciální zisk, budou arbitrážní, kteří z něj vytěží maximum. V případě věčných futures budou kupující platit prodávajícím, když je marková cena vyšší než spotová cena nebo v případě věčných opcí, když je marková cena vyšší než potenciální výnos.





Tento univerzální mechanismus si hraje na arbitráže a takové aktivity jsou ideální pro centralizované burzy, protože výpočty a platby lze provádět během milisekund jejich komplexním obchodním motorem běžícím na mega serverech. Autoři skutečně zmínili, že tradiční trh s krypto opcemi je noční můrou (vlastními slovy) pro tvůrce trhu, protože existuje jen tolik trhů, které je třeba vytvořit. Jejich věčné opce jsou ekvivalentní koši opcí s různou dobou expirace a váhou rovnající se převrácené hodnotě 2 k mocnině počtu cyklů financování před dobou expirace. Tímto způsobem mohou tvůrci trhu soustředit svou likviditu na tyto koše, místo aby ji rozložili na 100 trzích.





Ale věc je taková, že nikdo neřekl, že opce lze obchodovat pouze na centralizovaných burzách s velkými institucemi jako tvůrci trhu/poskytovatelé likvidity. Decentralizovaný ekosystém vyžaduje decentralizované protokoly a mechanismy, které jsou pro chytré smlouvy méně nákladné a těžkopádné.

Panoptions: Revoluce bez věštců inspirovaná Uniswapem

Vstupte do Panoptic s jejich věčnými možnostmi (' Panoptions '). Porovnáním prodejní opce s fondem likvidity Uniswap V3 navrhli tuto on-chain opci, která nikdy nevyprší.





Uniswap V3 pooly umožňují poskytovatelům likvidity uložit 2 aktiva a získat poplatky, když je cenový poměr mezi těmito 2 aktivy v určitém rozmezí. Když je mimo rozsah, vaše likvidita se stane 100 % aktiva s nižší cenou. Panoptic put opce jsou v podstatě koncentrovaná likvidita nasazená na jediném cenovém bodu – jeho realizační ceně. Předpokládejme, že máte panoptickou prodejní opci ETH-USDT. Když cena ETH přesáhne realizační cenu, tato prodejní opce je OTM a stává se 100% USDT. Když je cena ETH nižší než realizační cena, může kupující dát prodejci 1 ETH výměnou za všechny USDT v poolu, čímž získá rozdíl mezi realizační cenou a cenou, kterou zaplatil za tento 1 ETH.





Panoptic call opce fungují úplně stejně, až na to, že 2 aktiva si musí vyměnit místo.





Ale to je jen polovina vzorce. Stále musíme ocenit Panoptions tím, že na ně přiřadíme prémii. Na rozdíl od tradičních opcí si Panoptions neúčtují žádnou prémii předem a předpokládají, že hodnotu opcí lze realizovat v průběhu času.





Seznamte se s θ, řecké písmeno používané k definování míry poklesu hodnoty opce v průběhu času. Pokud byste studovali derivace (ta matematická), věděli byste, že derivací ujetých kilometrů v čase je rychlost – rychlost/rychlost nárůstu ujetých kilometrů v čase. A integrací rychlosti v čase získáte ujeté kilometry. Teoreticky totéž platí pro opce: pokud integrujeme θ, 'rychlost hodnoty', v průběhu času, dostaneme hodnotu.

Jsme schopni to udělat, protože existuje jiný vzorec pro θ místo toho, abychom dělali derivace:





Kde S označuje spotovou (nebo aktuální) cenu podkladového aktiva, σ je volatilita aktiva, K je realizační cena a t je čas do expirace.





Všimněte si, že tento vzorec je chybný, protože jsme předpokládali 0 bezrizikovou úrokovou sazbu, i když ve skutečnosti může být docela vyšší. Ale jak vysoko? Měli bychom vzít úrokovou sazbu z Binance Earn, ETH staking, Aave Lend, nebo nedej bože, státních dluhopisů? Odpověď na tuto otázku může vyžadovat odvětví.





Dobrou zprávou je, že jsme stále neřekli ani slovo o věštbách, protože připojením Panoptions k odpovídajícímu fondu Uniswap V3 tento systém nikdy nebude potřebovat věštce, pokud bude dostatek obchodníků vyměňujících si tokeny prostřednictvím tohoto fondu.





Tímto způsobem máme simulovanou opci na chytré kontrakty, prémii, která je závislá na cenové trajektorii, ale bez orákula, a některé solidní znalosti o derivátech, jak finančních, tak matematických. Pravděpodobně jsme připraveni obchodovat opce více než 99,9 % jednotlivců na Zemi.

Trvalé možnosti na řetězci

Panoptic vybudoval celý ekosystém obchodování s opcemi pomocí chytrých kontraktů. Účastníci se dělí na poskytovatele likvidity, prodejce opcí a kupující opcí.





Než kdokoli může něco udělat, musí poskytovatelé likvidity nejprve uložit aktiva do fondu likvidity. Prodávající a kupující musí také složit své zajištění. Prodejci musí nejprve vyrazit svou call nebo put opci zaplacením 0,1% provize a uzavřením (vypůjčením) určitého množství likvidity za realizační cenu. Poté si kupující mohou koupit tyto opce zaplacením stejné sazby provize, uzamčením větší likvidity a ražením své pozice.





Protože se naše prémie shromažďuje v průběhu času, měla by být prémie 0, když byla opce právě prodána. Místo toho by prodejcům byla připsána prémie za streamování pokaždé, když spotová cena překročí realizační cenu.





Při uplatnění svých opcí kupující splatí svou vypůjčenou likviditu plus prémii, přičemž získají numeraire (u prodejních opcí) nebo podkladového aktiva (u kupních opcí).





Na jednu stranu je Panoptions geniální. Syntézou opcí s fondy Uniswap V3 a vypořádáním prémie při uplatnění opce se celý proces přesune na blockchain. K těmto finančním nástrojům má přístup kdokoli, pokud se vyzná v peněženkách a chytrých smlouvách. Podle standardu tokenů ERC-1155 můžete do jednoho tokenu vyrazit několik opcí pro další přizpůsobení rizika a volatility nebo dokonce duplikovat kompozici, kterou právě sdílel někdo jiný.





Na druhou stranu, protože Panoptions mohou být raženy s nulovou prémií a poplatkem 0,1 %, kdo zabrání arbitrážním odborníkům v nákupu ITM opcí, než je okamžitě uplatní pro zaručený zisk? Kdo po několika nákladných lekcích povzbudí prodejce, aby razili ITM pozice, jen aby přišli o peníze? Pouze s opcemi OTM bude trh rušný jako prázdný kbelík.

Hledání chyb ve financování a financích

To neznamená, že centralizovaný přístup nemá chybu. Univerzální mechanismus financování může být dokonalý, pokud se financování počítá a implementuje každou nanosekundu. Ale když se cyklus financování natáhne na 8 hodin, může se stát mnoho věcí těsně před a po provedení plateb financování. Lidé mohou otevřít pozici 0,01 sekundy před financováním a zavřít ji okamžitě po obdržení plateb financování, což vede k abnormálním výkyvům kolem doby financování.





Pokud uděláme krok zpět, mechanismus financování je pouze bandaid připlácnutý na někoho s bolestí hlavy, což jsou kryptoopce obchodované na CEX. Skutečnou překážkou, která brání tolika burzám zavádět opce, je nedostatek likvidity.





Když se na to poprvé podíváte, kryptoopce se zdají být dobrým nástrojem, který se může pochlubit podobným otevřeným zájmem jako perpetum futures:













Ve skutečnosti je opční trh rozdělen na stovky dílčích trhů, z nichž každý má jinou expiraci, realizační cenu a nabídku a poptávku. V důsledku toho je likvidita roztříštěna na desítky kusů a spread na některých dílčích trzích může být ohromující. A to je jen Bitcoin. Přejděte na Bybit, 2./3. CEX, a hledejte opce pro Solana, 4. největší krypto (nepočítáme-li stablecoiny), které se snaží překonat Ether, najdete téměř polovinu dílčích trhů prázdných. Opce jsou prostě příliš složité pro investory bez systematického chápání financí a investování, alespoň na první pohled. Není ani přátelský k tvůrcům trhu, jak je zmíněno v závislosti na Path.





Vypadá to, že musíme poučit všechny obchodníky o výhodách opcí a vyzvat je k obchodování s těmito skvělými nástroji. Trhy lze dělat, pokud je dostatek obchodníků. Ale to je jen další náplast na ještě pochmurnější bolest hlavy.





Pokud chcete obchodovat s krypto deriváty, existují 2 místa, kam jít: CEX a DEX. CEX jsou obecně rychlejší s větší likviditou, ale musíte projít náročným procesem KYC a dát své prostředky do rukou jiných. DEX vám poskytují větší kontrolu a svobodu, ale nejsou zdaleka tak rychlé nebo efektivní jako CEX. Ve svém současném stavu nebude blockchain nikdy ideálním místem pro sofistikované nebo institucionální obchodníky ovládající obrovskou likviditu, kteří by každý den zvolili rychlost před decentralizací a bez povolení. Mnoho DEX se bude snažit centralizovat 1 nebo několik odkazů ve svém protokolu, jako je kniha objednávek, nástroj pro párování objednávek, databáze, tvůrci trhu a další, aby maximalizovali efektivitu a přilákali velké instituce s hlubokou kapsou. V důsledku toho budou mít centralizované instituce stále větší slovo v těchto protokolech a nakonec se mohou proměnit v CEXy v řetězci, kde decentralizace není nic jiného než název.





Takový je finanční průmysl. Když vás i ten nejmenší náskok může posouvat vpřed a shrábnout miliardy dolarů, přeživší se budou snažit stavět vyšší a vyšší zdi a spolupracovat s hráči ze všech stran na ochraně jejich zájmů. Pro nováčka je svět financí stejně temným lesem jako Ethereum , i když ani jedno nebylo původně navrženo. Nezasvěcení jedinci budou v takovém nepřátelském prostředí vždy sežráni zaživa, zatímco přeživší se živí jejich ostatky a vyrostou v obry, kteří jsou příliš velcí na to, aby spadli. Nakonec si tito finanční giganti užijí nesmírnou zábavu při hraní se sofistikovanými, čtyřnásobnými syntetizovanými produkty, jako je MBS, v extrémně centralizované obezděné zahradě, zatímco lidé zvenčí udělají pro vstup cokoli.





Satoshi Nakamoto vynalezl bitcoin, aby bojoval s centralizací, ale nyní se kryptoměny mohou stát dalším místem, kde instituce berou finanční prostředky jednotlivců a tu a tam jim hodí jednu nebo dvě kosti.

Pohled do budoucnosti

Ale budoucnost není samá zkáza a chmury. Určitě se najdou další brilantní mozky, které se budou snažit inovovat věčné opce a propagovat tento finanční nástroj. Možnosti, které zvýhodňují dlouhodobé investory s minimálními arbitrážními příležitostmi, mohou být vynalezeny a blockchain je pro ně prostě ideálním místem. Abstrakce účtu může časem přinést stovky milionů nových uživatelů a s nimi již nemusí být problémem roztříštěná likvidita. Obchodníci, kteří oceňují decentralizaci a soukromí, budou stále moci hrát a rozvíjet své vlastní hry. Několik butikových protokolů může v průběhu let přežít a nakonec je objevit masy.





Když se podíváme zpět, věčné možnosti možná ani nejsou tou správnou odpovědí, kterou hledáme. Jsou jedním z nejdůležitějších derivátů s jiskrou kryptoinovací, ale ve svém současném stavu jde pouze o odvození od tradičního finančního nástroje, který má k decentralizaci tak daleko jako prázdný kýbl. Abychom narušili staré finance, možná budeme muset od základů vybudovat nové.