Natiora + Biomimicry + Bitcoin: Fiaraha-miombon'antoka

Mitantara momba ny NatureLand ity lahatsoratra ity. Tanàna misy biby izy io, manana faharanitan-tsaina, ary afaka amin'ny fitaoman'ny foibe sy ny vola. Hedgehog liana sy mahira-tsaina izay nivezivezy teo anelanelan'ny refy samihafa mba hahazoana fahalalana ilaina amin'ny fananganana ny NatureLand.





Na dia toa utopia sy futuristique aminao aza ny NatureLand, betsaka ny zavatra voalaza ao no azo amboarina amin'ny zavatra fantatsika ankehitriny.









Ity lahatsoratra ity dia tohin'ireo teo aloha. Tany am-piandohana , nandeha namakivaky ny tanàna niaviany ny Hedgehog ary nifanena tamin'ny biby sasany izay nanampy azy hanala ny hevi-diso ary nahatsapa fa ny foibe sy ny vola no sakana lehibe nahatonga ny siansa hanompo ny tombontsoan'ny orinasa lehibe fa tsy ny vahoaka. Na izany aza, ny sisa amin'ny mponina sy ny vohitra manodidina dia mbola voafehin'ny hevi-diso izay noforonin'ny mpamosavy ratsy fanahy.





Avy eo, nandeha tany amin'ny refy faha-5 tao amin'ny DeSciLand ny Hedgehog izay nianarany ny fitsipiky ny Economy mifototra amin'ny loharanon-karena ary nahafantatra ireo tetikasa 31 izay nanampy azy hanova ny heviny ara-tsiansa ho zava-misy sy hanangana fitaovana angovo maimaim-poana.





Taorian'izay dia niverina teto an-tany (3ème dimension) tany an-tanànany i Hedgehog , izay nahitany ny momba ny mpamosavy ratsy "manapoizina" ny zava-drehetra amin'ny karazana zavona roa (vola sy centralization). Ny Hedgehog dia namorona fitaovana iray izay nanampy tamin'ny fanalana azy ireo, mba hahafahan'ny mponina eto an-tany hampihatra ny toekarena mifototra amin'ny loharanon-karena sy ny rafitra siantifika mety. Avy eo, nandeha tany amin'ny Cyberspace ny Hedgehog mba hianatra ny fomba handaminana ny DevOps amin'ny fampiharana sehatra tranonkala antsoina hoe BioUniverse izay hanampy amin'ny fananganana rafitra siantifika sy hafa.





Ny lahatsoratra teo aloha dia misy famaritana fohy momba ny fomba nandaminana ny rafitra Siantifika, Fanabeazana ary Fitsaboana ao amin'ny NatureLand. Ny zava-drehetra tao dia aingam-panahy avy amin'ny natiora:

















Lens biomimicry sy rafitra fiarovana

Ny biomimicry dia fanavaozana aingam-panahy avy amin'ny natiora.

Ary fomba vaovao amin'ny famoronana izany amin'ny fijerena ny tontolo voajanahary hahazoana aingam-panahy.

Ary manontany, alohan'ny hamolavolana zavatra, inona no hataon'ny natiora eto?

(Janine Benyus)







Ny zavamananaina rehetra dia tsy maintsy mamaha olana isan-karazany mandritra ny fivoarany. Ary nanam-potoana betsaka izy ireo nitadiavana vahaolana tsara indrindra sy nanatsara azy ireo amin'ny toe-javatra manodidina. Ny natiora no Mpampianatra sy Mpamorona tsara indrindra. Ny zava-misy dia ny maha-olombelona dia miatrika fanamby mitovy amin'ny zava-manan'aina hafa. Noho izany, mitombina ny mampiasa vahaolana aingam-panahy avy amin'ny natiora. Mila mahafantatra sy misafidy paikady famahana olana mety amin'ny olantsika fotsiny isika.





Ny biomimicry dia ny fitadiavana ny fifandraisana misy eo amin'ny olana atrehin'ny zavamananaina samihafa sy ny fanamby misy antsika. Avy eo isika dia afaka mampiasa tetika famahana olana avy amin'ny natiora ho an'ny vahaolana:









Misy ohatra 4 amin'ny vahaolana aingam-panahy aseho amin'ny sary etsy ambony.

Ny voalohany dia loko miloko ara-drafitra aingam-panahy avy amin'ny toetra ara-batana amin'ny elatry ny lolo. Manafoana ny filana loko misy poizina izany. Ny faharoa dia rafitra fanangonan-drano aingam-panahy avy amin'ny fizotran'ny fanangonana rano hita amin'ny lichens volombava. Izy io dia natao ho an'ny vondrom-piarahamonina Arktika miady amin'ny tsy fahampian-drano. Ny fahatelo dia fametahana aingam-panahy avy amin'ny voa burr. Ary ny fahefatra dia plastika manimba tena aingam-panahy avy amin'ny fizotran'ny sela misy proteinina chaperone sy enzymes [1].





Mba ho tafavoaka velona mandritra ny evolisiona, ny bikan'ny fiainana dia mila manana paik'ady mifanaraka amin'izany sy mahazaka. Ny fampifanarahana no fanalahidy hivelomana amin'ny tontolo miova. Ary misy toetra 5 lehibe amin'ny rafitra voajanahary miantoka izany, dia ny: resPonsiveness, heterogeneity, decentralization, redundancy, ary fiaraha-miasa. Amin'ny fitambarany dia fantatra amin'ny anarana hoe rafitra fiarovana [2] izy ireo:









Ny rafitra rehetra ao amin'ny NatureLand (Siansa, Fanabeazana ary Fitsaboana) dia novolavolaina araka ny fitsipika voasoritra ao amin'ny rafitry ny FIAROVANA, mba hahafahan'ny NatureLand ho tafavoaka velona amin'ny toe-javatra rehetra.





Ny Blockchain dia nanana anjara toerana lehibe tao amin'ny NatureLand. Ary ity lahatsoratra ity dia mifantoka amin'ny fiaraha-miasa mahasoa eo amin'ny Nature sy ny blockchain. Izy io koa dia mamaritra ny iray amin'ireo fomba mety amin'ny fivoaran'ny Bitcoin.









Ny natiora no tena mpampianatra tsara indrindra. Ny zavatra ampianarin'ny Natiora dia mihoatra noho ny noeritreretintsika. John Lanier





Blockchain aingam-panahy sy ampiasain'ny Nature

Ny Biomimicry blockchain / Biological Bitcoin

NatureLand blockchain dia nantsoina hoe Biomimicry blockchain. Nahazo aingam-panahy sy nanome hery azy ny Natiora. Ny blockchain Biomimicry dia nanampy tamin'ny fandaminana ny rafitra siantifika, fanabeazana ary fitsaboana ao amin'ny NatureLand.





Ny biomimicry no taranja siantifika lehibe indrindra. Ary ny tanjona lehibe amin'ny blockchain Biomimicry dia ny hanome fotodrafitrasa handaminana ny fahendren'ny Natiora (tetikady famahana olana indrindra) sy hanatsara ny fivoaran'ny zavaboary aingam-panahy.





Ny blockchain Biomimicry dia novolavolaina mifototra amin'ny Rootstock . Ity sidechain Bitcoin ity dia karazana fanavaozana ho an'ny Bitcoin, satria ahafahany mandray soa avy amin'ny Bitcoin's Proof-of-Work (POW) sy ny fahaizan'ny fifanarahana smart Ethereum.





Mekanisma marimaritra iraisana

Ny mekanisma consensus no fototry ny teknolojia blockchain. Izy io dia andian-kevitra sy fitsipika ampiasain'ny nodes ao amin'ny tambajotra mba hahazoana fifanarahana momba ny toetry ny blockchain [3].





Proof-of-Innovation (PoI)

Ny Biomimicry blockchain dia mitahiry angona ao anaty sakana momba ny rafitra voajanahary, ny toetrany sy ny toetrany, ny paikady famahana olana ampiasain'izy ireo, ny olana atrehin'ny mponina NatureLand ary ny zava-drehetra momba ny fanavaozana aingam-panahy.





Ny NatureLand dia nanana ny 'Ivon-toerana Fanaraha-maso sy Fanaraha-maso' izay nanara-maso ny toetry ny rafitra voajanahary ary nahazo vaovao momba ny olana samihafa atrehin'ny mponina ao an-tanàna. Isaky ny 10 andro dia nosafidian'ny NatureLand Keepers ny olana mananontanona indrindra mba hahitana vahaolana mifanaraka amin'ny zavaboary.





Noho izany, ny NatureLand Keepers dia tsy maintsy nanao asa telo:

Mitadiava sy manamarina ny vahaolana mahomby indrindra avy amin'ny natiora; Hamarino ny angon-drakitra rehetra momba ny rafitra voajanahary sy ny fanavaozana aingam-panahy voaangona nandritra ny 10 andro; Mamaha ny hash mba hiantohana ny fiarovana blockchain;





Ny Keeper tsirairay dia nanana bio-node blockchain hanohanana ny tambajotra sy hanamarina ny angon-drakitra sy ny laboratoara miasa amin'ny AI ary fitaovana mifanaraka amin'izany hanaovana fanandramana sy hamakafaka ny angon-drakitra mba hanamarinana ny angon-drakitra sy hahitana vahaolana avy amin'ny natiora. Ankoatra izany, afaka mandefa ny tolo-keviny any amin'ny 'Ivon-toeram-pampandrosoana ny fanavaozana' izy ireo mba hanatontosana ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny fanontana 3D sy hitsapana azy ireo.





Ny vahaolana rehetra dia nodinihina sy nolanian'ny komity Mpiambina sy ny fitaovana ampiasain'ny AI. Ny Keeper voalohany nanolotra ny vahaolana tsara indrindra dia nahazo fahafahana hanolotra sakana. Ny zava-baovao rehetra aingam-panahy dia nahazo anarana izay nampiasaina nandritra ny hashing. Avy eo, nohamarinina sy nohamarinin'ny Keepers sisa ny sakana natolotra ary nampidirina tao amin'ny blockchain. Noho izany, raha ny tena izy, ny NatureLand Keepers dia nitrandraka zava-baovao aingam-panahy.





'Eny' amin'ny blockchain, 'Tsia' amin'ny vola. Toekarena mifototra amin'ny loharanon-karena

Raha mieritreritra an'izany ianao, ny vola dia interface tsara hanakalozana loharanon-karena.









Ny vondrom-piarahamonina NatureLand dia nifampiraharaha mivantana tamin'ny alàlan'ny 'Ivom-pitantanana ny loharanon-karena'.





Fanampin'izany, ny fikarohana sasany dia mampiseho fa ny vola dia manakana ny famoronana sy ny fisainana mandreraka [4, 5]. Ary nitaky famoronana be dia be ny fananganana NatureLand.





Nandrisika ny mponin'ny NatureLand tamin'ny fananganana rafitra ahafahana mitantana ny harena voajanahary amin'ny fomba am-pahendrena ary manohana ny tsirairay fa tsy tombom-bola na laza. Ny fahendren'ny zavaboary no tena loharanon-karena teto. Izy io sy ny blockchain Biomimicry no ivon'ny toekarena mifototra amin'ny loharanon-karena NatureLand. Tsy nisy tsena. Tsy nisy vola.





Ny Keeprers sy ny sisa amin'ny vondrom-piarahamonina NatureLand dia nanao ny fandraisany anjara tamin'ny famahana olana samihafa ary nibanjina ny tena loka. Ny fanampiana sy fanatsarana ny NatureLand amin'ny alàlan'ny fanavaozana aingam-panahy no tena valisoa ho azy ireo.





Ny hoavin'ny blockchain sy ny rafitra mifototra amin'ny blockchain

Mba hivelomana ao anatin'ny tontolo miovaova dia tsy maintsy mampifanaraka ny rafitra voajanahary. Ny fampifanarahana mahomby amin'ny rafitra voajanahary dia azo antoka amin'ny alalan'ny toetra fototra dimy (responsiveness, heterogeneity, decentralization, redundancy, ary fiaraha-miasa fantatra miaraka amin'ny hoe rafi-piarovana).





Tahaka izany ihany, ny blockchains sy ny rafitra mifototra amin'ny blockchain dia tsy maintsy mifanaraka sy mahatohitra ny fanambin'ny tontolo maoderina. Ary izy ireo, satria mahafeno ny fepetra rehetra ao amin'ny rafitra FIAROVANA.





Raha ny momba ny Blockchain Biomimicry sy ny tontolo iainany, ny rafitr'izy ireo dia naorina mifototra amin'ny vahaolana samihafa avy amin'ny natiora. Vao mainka namirapiratra àry ny hoavin’izy ireo.





aingam-panahy

Voahodidin'ny Natiora isika. Nandritra ny evolisiona, ny fomba fisainantsika dia novolavolain'ny natiora. Na an-tsaina na tsy nahatsiaro tena, ny olona dia mampiasa tetika ara-boajanahary mba hamahana ny olany. Loharanom-baovao lehibe ho an'ny fanavaozana isan-karazany hatramin'izay ny natiora.





Be dia be ny lafiny samihafa amin'ny siansa informatika no (azo inoana indrindra) aingam-panahy avy amin'ny Natiora: fiteny fandaharana (aingam-panahy avy amin'ny fiteny voajanahary), AI (aingam-panahy avy amin'ny faharanitan-tsaina voajanahary), solosaina mihitsy (aingam-panahy avy amin'ny ati-doha (fitaovana fanodinana sy fitadidiana)), natiora- algorithms aingam-panahy sns. Azo inoana fa ny rafitra blockchain sy blockchain dia nahazo tsindrimandry (farafaharatsiny ampahany) avy amin'ny Nature ihany koa.





Blockchain sy ADN

Fitoviana ara-drafitra

Ny lafiny "biolojia".

Ny singa fototra amin'ny blockchains dia bits (0/1), ary ny angon-drakitra eto dia voatahiry ho code binary (base-2).





Lafiny "Teknolojia".

Ny zavamananaina velona dia manana asidra deoxyribonucleic (ADN) izay ahitana nucleobases misy karazany 4, dia ny: (adenine (A), cytosine (C), guanine (G), thymine (T)). Noho izany, ny angon-drakitra amin'ity tranga ity dia voatahiry ho code quaternary (base-4).





Mitovitovy amin'ny fiasa

Ny ADN sy ny blockchain dia toy ny fitahirizana angon-drakitra ho an'ny kaody fototarazo sy ny kaody solosaina.





Angon-drakitra miasa

Ny lafiny "biolojia".

Ny subunit ADN antsoina hoe fototarazo dia mitahiry toromarika momba ny proteinina sy ny asidra ribonukleika (RNA).





Lafiny "Teknolojia".

Ny angona Blockchain dia voatahiry ho sakana.





fitsipika

Ny lafiny "biolojia".

Ny fanehoana ny fototarazo (ny famokarana ny vokatra) dia fehezin'ny molekiola samihafa toy ny anton-javatra transcription izay afaka mifatotra amin'ny mpanentana ADN:









Lafiny "Teknolojia".

Ny kaody Blockchain dia fehezina amin'ny fanampian'ny mari-pamantarana fampidirana (ho an'ny fiasa sy ny fomba). Na ny ADN sy ny blockchain dia samy mavitrika amin'ny toe-javatra mety (cell / node), ary tsy misy dikany raha tsy izany.





Replication

Samy afaka manao dika mitovy ny ADN sy ny blockchain [6].





Ankoatra ny fitoviana eo amin'ny ADN sy ny blockchain, misy ihany koa ny fahasamihafana. Ohatra, tsy misy fetra ny isan'ny sakana noforonin'ny blockchain, raha voafetra ny isan'ny fototarazo ao amin'ny génome ary mijanona ho tsy miova (misy 20.000 eo ho eo ny fototarazo olombelona) [7].





Rafitra fizarana mifototra amin'ny blockchain (dApps, DAO) ary zavamananaina

Misy fepetra sasany ho an'ny fiainana izay mampiavaka ny endrik'aina amin'ny zavamananaina tsy misy aina. Ny sasany amin'izy ireo dia zaraina amin'ny rafitra fizarana mifototra amin'ny blockchain. Izy ireo dia fintinina eto ambany.





Fihetseham-po sy homeostasis

Ny lafiny "biolojia".

Ny zavamananaina rehetra dia tsy maintsy mamaly ny fiovan'ny tontolo iainana ary mitazona ny homeostasis (toetry ny equilibrium manokana) na dia eo aza ny toe-javatra manodidina amin'ny alàlan'ny tadivavarana valiny tsara sy ratsy [6, 8].





Loop fanehoan-kevitra tsara (fanakorontanana ny rafitra iray; napetraka ny equilibrium vaovao)

Ohatra, ny voankazo masaka:

paoma 1 masaka -> famokarana ethylene (C2H4) -> (masaka ny paoma manodidina -> C2H4 bebe kokoa)x -> paoma rehetra masaka





Loharano fanehoan-kevitra ratsy (fampilaminana ny rafitra iray; tazonina ny fitoviana mitovy)

Ohatra, ny fifandraisan'ny mpiremby-remby:

haza kokoa -> biby mpiremby maro kokoa -> biby mpiremby be loatra -> remby kely kokoa -> biby mpiremby kely kokoa -> tsindrin-tsakafo ambany kokoa -> remby bebe kokoa...





Lafiny "Teknolojia".

Ny rafitra dia mamaly ny fiovana ivelany ary mandrindra ny tenany (amin'ny alàlan'ny tadivavarana fanehoan-kevitra). Ohatra, ny fahasarotan'ny fitrandrahana Bitcoin (ny fahasarotana amin'ny fitrandrahana sakana iray) dia manampy amin'ny fanaraha-maso ny famoahana ny famatsiana Bitcoin sy ny fotoana fanamafisana ny fanakanana araka ny fiovan'ny habeny. Mitombo ny fahasahiranana rehefa latsaky ny 10 minitra ny fotoana fanakanana, ary mihena izany raha tsy izany (fepetra fanehoan-kevitra ratsy). Noho izany, ny tambajotra dia manandrana mitazona ny homeostasis [6, 9].





Fitomboana sy Fampandrosoana

Ny lafiny "biolojia".

Ny fitomboana (fiovan'ny quantitative) dia fitomboan'ny isan'ny selan'ny zavamananaina na ny habeny. Ny fivoarana (fiovana qualitative) dia ny fizotry ny fiovan'ny zavamananaina sy ny fahamatorana (toy ny fanavahana ny sela).





Lafiny "Teknolojia".

Ohatra amin'ny fitomboana ny fiovan'ny isan'ny sakana (elongation) sy ny nodes (raha misy ny fitomboana). Ny fiovan'ny kalitaon'ny kaody blockchain sy ny nodes (fanavaozana sy fanavaozana rindrambaiko sy rindrambaiko) dia ohatra amin'ny fampandrosoana.





Replication

Ny lafiny "biolojia".

Ny ADN dia manao dika mitovy amin'ny tenany miaraka amin'ny fanampian'ny anzima sasany (Replication ADN), rehefa misy sela vaovao noforonina.





Lafiny "Teknolojia".

Toy izany koa, ny blockchain dia averina, rehefa misy node blockchain vaovao miditra amin'ny tambajotra. Ny node vaovao dia mahazo ny dika mitovy amin'ny blockchain.





Fananahana sy Fandovana

Ny lafiny "biolojia".

Ny fananahana dia mamela ny zavamananaina hamokatra zavamananaina vaovao izay mety handova ny toetran'ny ray aman-dreniny.





Lafiny "Teknolojia".

Ny fiovan'ny protocole Blockchain dia mety hiteraka 'fork mafy' (famokarana). Ity farany dia rojo vaovao izay miasa tsy mitovy amin'ny 'ray aman-dreny' (rojo voalohany). Na izany aza, manana ny fampahalalana rehetra momba ny ray aman-dreny alohan'ny hard fork (lova). Ohatra, ny Hive blockchain dia sampana mafy amin'ny sakana Steem.





Famindrana fampahalalana mitsivalana/lateral

Ny lafiny "biolojia".

Ny zavamananaina sasany dia afaka mamindra ny mombamomba azy amin'ny zavamananaina hafa. Ohatra, ny microorganisms dia afaka manao izany amin'ny alàlan'ny plasmids.





Lafiny "Teknolojia".

Ny blockchain dia afaka mifanakalo vaovao miaraka amin'ny fanampian'ny sidechains.





Cellularity

Ny lafiny "biolojia".

Ny sela velona dia manana singa manokana, dia ny: ADN sy RNA (fitehirizana data), ribosomes (fikambanana manampy amin'ny fanaovana proteinina) (fikarakarana ny angona), rafitra famatsiana angovo toy ny ATP (adenosine triphosphate), ary membranes sy rindrina ho fiarovana.





Lafiny "Teknolojia".

Ny node Blockchain dia manana singa mitovy amin'ny CPU (fikarakarana data), fitadidiana (fitehirizana data), ary rafitra famatsiana angovo. Izany rehetra izany dia voaaro amin'ny fitaovana insulation sy tranga ara-batana.





EVOLISIONA

Mba hivelomana amin'ny tontolo miovaova, ny zavamananaina dia tsy maintsy mampifanaraka sy mivoatra. Tahaka izany ihany, ny protocol blockchain sy ny code dia azo havaozina sy havaozina. Toy izany koa ny raharaha amin'ny fifanarahana marani-tsaina, dApps ary DAO. Izany dia mamela ny blockchain sy ny rafitra mifototra amin'ny blockchain mba hampifanaraka sy hivoatra araka ny fanambin'ny tontolo maoderina [6].





informatika aingam-panahy

Betsaka ny algorithm izay manampy amin'ny famahana olana samihafa amin'ny siansa, orinasa ary injeniera. Ny sasany amin'izy ireo dia nahazo tsindrimandry avy amin'ny rafitra sy dingana voajanahary (biolojika, simika ary ara-batana). Vondrona iray amin'ny algorithm ara-tsindrimandry avy amin'ny natiora dia miasa amin'ny alàlan'ny faharanitan-tsaina an'ny andiam-balala, izay misy vondron'olona iray miasa sy mandray fanapahan-kevitra amin'ny maha-olona azy (bitsika, tantely, afomanga, vorona sns.). Ny fitondrantena iarahan'izy ireo dia azo antoka amin'ny fandrindrana ny tena sy ny fifandraisana eo amin'ny mpikambana [10, 11].









Andeha hojerentsika ny iray amin'ireo algorithm mifototra amin'ny andiam-balala antsoina hoe Lion Algorithm (LA) ho ohatra. Biby ara-tsosialy ny liona ary miaina anaty vondrona antsoina hoe prides. Ny vondrona dia misy mpikambana 20-30, izay misy liona lahy 1-4 (ny iray amin'izy ireo no mpitarika), liona vavy ary zanak'omby. Ny avonavona dia miaro ny faritaniny hatrany amin'ny liona mpifindrafindra monina [12].













Nampiasaina tao amin'ny NatureLand ny algorithm aingam-panahy avy amin'ny natiora mba hamahana olana samihafa amin'ny siansa sy ny injeniera ary nanome aingam-panahy vahaolana maro, anisan'izany ireo ampiasaina amin'ny fampivoarana blockchain sy AI.





AI

Nitana anjara toerana lehibe tao amin'ny NatureLand ny AI. Nanampy ny vondrom-piarahamonina NatureLand tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, ny fampivoarana ny fanavaozana, ny fanaraha-maso ny tontolo iainana, ny faminanian'ny fandrahonana, ny fitantanana ny loharanon-karena.





Rafitra organika sy filozofia fampandrosoana

Ny rafitra organika dia nampiasaina hamolavolana ny dApps rehetra (anisan'izany ny BioUniverse) sy ny DAO antsoina hoe NatureHive ao amin'ny NatureLand. Avy amin'ny sela velona no nahazoany aingam-panahy. Ny fampiharana iray dia nasehon'ny sela, ary ny singa ao aminy (Router, Render, ary CSS) dia nentanin'ny organelles samihafa izay nifandray tamin'ny alàlan'ny simika (pejy, fangatahana, css). Blockchain dia asehon'ny ADN, ary ny Server dia mifanitsy amin'ny membrane sela [16, 17].













Iray monja ny fiteny fandaharana ao amin'ny NatureLand antsoina hoe BioScript. Ny endrika ankapobeny sy ny zavatra rehetra, ny fomba na ny asany dia avy amin'ny natiora.





fahefana

Rafitra herinaratra informatika

Ity rafitra ity dia tambajotran'ny bio-solosaina natsangana miorina amin'ny ADN/RNA ary ampiasain'ny tambajotra neural artifisialy. Ireo bio-solosaina ireo dia avy amin'ny aingam-panahy ary toa ny sela velona. Ny microchips sy fitaovana fitadidiana miorina amin'ny ADN/RNA dia nisolo ny microchips sy fitaovana fitadidiana silisiôna nentim-paharazana. Ny sasany amin'ireo solosaina bio ampiasain'ny Keepers dia nampidirina tamin'ny bio-nodes [14, 15].





Ny bio-nodes blockchain Biomimicry dia nifandray tamin'ny fanampian'ny tariby fotonika mifototra amin'ny ADN/RNA ary nampitaina tamin'ny hazavana. Ny fotodrafitrasa Internet NatureLand dia naorina mifototra amin'ny blockchain Biomimicry.





Rafitra famokarana angovo

Ity rafitra ity dia tamba-jotra tsy miankina amin'ny fitaovana angovo maimaim-poana naorin'ny Hedgehog. Izy io dia nanome angovo ho an'ny solosaina bio sy bio-nodes ary ny fitaovana hafa ao amin'ny NatureLand. Nisy ihany koa ny vahaolana miteraka angovo azo havaozina avy amin'ny natiora (toy ny rafitra photosynthesis artifisialy, turbine rivotra sy rano, rafitra famokarana herinaratra an-tongotra sns.). Niorina tamin'ny ranomandry sy sira ny rafitra fitahirizana angovo.









Blockchain no teknolojia. Bitcoin dia fanehoana mahazatra voalohany amin'ny mety ho azony (Marc Kenigsberg)





Nature amin'ny blockchain

Ao amin'ny NatureLand, ny zavamananaina velona static rehetra (zavamaniry sy holatra ny ankamaroany) dia nisy fitaovana manokana sy rindrambaiko manokana, mba ahafahan'ny olona mahafantatra ny toetrany (biomimetika, biochemika, fanasitranana, sns.). Ny fampahalalana dia nomen'ny blockchain Biomimicry ary naseho ho holograma:









Raha ny momba ny zavamananaina mavitrika, dia hita tao amin'ny NatureLand Museum ny bio-modely miaraka amin'ny holograma fanabeazana mety.





Ny fampivoarana ny fanavaozana ao amin'ny NatureLand dia nokarakaraina tao amin'ny NatureLand Core ampiasain'ny Biomimicry blockchain sy AI. Vondrona ivon-toerana mifamatotra ao afovoan'ny NatureLand:









Foiben'ny fahendrena voajanahary

Ny angon-drakitra rehetra momba ny rafitra voajanahary sy ny biomimicry nangonin'ny vondrom-piarahamonina NatureLand dia nampiasaina tao amin'ity foibe ity mba hamoronana API (Application Programming Interface) mifanaraka amin'izany ary motera fikarohana sy interface tsara NatureSearch hahitana ny fampahalalana ilaina. Ity fampahalalana ity dia nampiasaina tao amin'ny 'Innovation Development Center' mba hananganana vahaolana aingam-panahy.





Foibe fanaraha-maso sy fanaovana laharam-pahamehana

Teo no nanaraha-maso sy nanombantombana ny toetry ny rafi-boajanahary mba hamantarana ireo olana tena atahorana atrehin'ny mponina rehetra ao amin'ny NatureLand. Ity farany dia nataon’ny NatureLand Keepers tamin’ny alalan’ny latsa-bato.





Foibe fampandrosoana ny fanavaozana

Namboarina tamin'ny alalan'ny fanontam-pirinty 3D ny vahaolana aingam-panahy famahana olana ary nosedraina tany amin'ireo foibe ireo. Ny loharanon-karena ilaina rehetra dia nomen'ny 'Ivom-pitantanana ny loharanon-karena'. Lasa loharanon-karena mihitsy ny fanavaozana vao naorina.









Ivontoerana fitantanana ny loharanon-karena

Teo no nandray fanapahan-kevitra mikasika ny fomba mahomby indrindra amin'ny fitantanana ny loharanon-karena. Ao amin'ireo foibe ireo, ny mponina rehetra ao amin'ny NatureLand dia afaka mahazo izay rehetra ilaina mba hivelomana, anisan'izany ny fanavaozana avy amin'ny natiora.





NatureLand Core dia nofehezin'ny NatureHive (NatureLand DAO).





BioMons

BioMons dia lalao mifototra amin'ny blockchain mba hanafainganana ny fikarohana Biomimicry. Izy io dia lalao karatra azo angonina izay ahitana ny fampivoarana zava-baovao aingam-panahy. Natolotra olana ny mpilalao, ary tsy maintsy nitady paikady mety hamahana izany eo amin'ireo karatra nananany. Teo am-panaovana izany dia nampianatra ny tenany momba ny Biomimicry ihany koa ny mpilalao. Ny sehatra-tranonkala BioMons ihany koa dia namela azy ireo hilalao ity lalao ity amin'ny endrika nomerika. Ny karatra BioMons holographic tany am-boalohany dia an'ny Keepers. Ny sisa amin'ny vondrom-piarahamonina NatureLand dia afaka mahazo ny dika mitovy amin'izy ireo any amin'ny 'Ivom-pitantanana ny loharanon-karena'.









Raha nahita paikady vaovao ny mpilalao na namorona vahaolana ara-boajanahary tany am-boalohany, dia afaka mandefa izany vaovao izany any amin'ny Keepers izy ireo mba hanamarina izany ary hanampy amin'ny blockchain Biomimicry.





Nahazo valisoa tamin'ny karatra BioMons isaky ny 10 andro ny Keepers manana fanavaozana tsara indrindra. Ny karatra BioMons dia nahafahan'ny Keepers nandray anjara tamin'ny fifidianana ireo olana mananontanona indrindra, vahaolana aingam-panahy avy amin'ny natiora, ary mandray fanapahan-kevitra momba ny blockchain Biomimicry sy ny fahitana NatureLand.









Famaranana

Noho izany, araka ny hitanao, ny Nature sy ny blockchain dia afaka miara-miaina, miaina mifanaraka, ary mifanampy. Tsy toeram-pivarotana fotsiny ny natiora, fa tranombakoka ihany koa. Ny fahendren'ny natiora dia iray amin'ireo harena sarobidy indrindra ananantsika. Mila mahafantatra azy fotsiny isika, mandamina azy io amim-pahombiazana, ary mamela azy hirotsaka ao anatin'ny famolavolana rafitra.













Ny sarin'ny lohateny dia noforoniko niaraka tamin'ny fanampian'ny tambajotran-tranonkala sy ny sarintanin'izao tontolo izao .





Ny Lion algorithm flowchart sary nalaina avy amin'ity fikarohana ity [12].





Sarin'ny kaody Fampandrosoana organika nalaina avy amin'ny GitHub [17].





Ny fisarahana dia noforoniko miaraka amin'ny fanampian'ny sarintanin'izao tontolo izao.





Ny sary hafa rehetra nalaina avy amin'ny Pixabay na noforonina tamin'ny fanampian'ny PicLumen mpamorona sary AI maimaim-poana.





Ny lalao BioMons dia nentanin'ny Pokémon.





Azonao atao ihany koa ny mijery ny dikan-dahatsary amin'ity lahatsoratra ity:





