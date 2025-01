Luonto + Biomimikri + Bitcoin: molemminpuolisesti hyödyllinen kumppanuus

Luonto ja lohkoketju voivat hyödyttää toisiaan. Lohkoketjua voitaisiin parantaa ottamalla inspiraatiota ja voimaa luonnosta. Ja luonnon viisautta voitaisiin organisoida ja käyttää tehokkaasti lohkoketjun avulla.









Tarinat ovat jopa 22 kertaa mieleenpainuvampia kuin pelkät tosiasiat (Jennifer Aaker)





Tämä artikkeli kertoo tarinan NatureLandista. Se on eläinten asuttama kylä, jolla on älykkyyttä ja joka on vapautettu keskittämisen ja rahan vaikutuksista. Päähenkilö on utelias ja älykäs siili, joka matkusti eri ulottuvuuksien välillä hankkiakseen Naturelandin rakentamiseen tarvittavaa tietoa.





Vaikka NatureLand saattaakin tuntua sinusta utopistiselta ja futuristiselta, monet siellä kuvatut asiat voitaisiin rakentaa nykypäivän tiedoillamme.









Tämä artikkeli on jatkoa edellisille. Aluksi Siili matkusti kotikylänsä läpi ja tapasi eläimiä, jotka auttoivat häntä pääsemään eroon illuusioista ja ymmärtämään, että keskittäminen ja raha ovat tärkeimmät esteet, jotka saivat tieteen palvelemaan suuryritysten etuja yleisön sijaan. Loput kyläläiset ja naapurikylät olivat kuitenkin edelleen pahojen noidien luomien illuusioiden hallinnassa.





Sitten Siili matkusti viidenteen ulottuvuuteen DeSciLandiin, jossa hän oppi resurssipohjaisen talouden periaatteet ja tutustui 31 projektiin, jotka auttoivat häntä muuttamaan tieteellisiä ideoitaan todeksi ja rakentamaan ilmaisen energian laitteen.





Myöhemmin Siili palasi maan päälle (3. ulottuvuus) kylään, jossa hän sai tietää pahoista noidista, jotka "myrkyttävät" kaiken kahdella sumulla (raha ja keskittäminen). Siili keksi laitteen, joka auttoi pääsemään niistä eroon, jotta maapallon asukkaat voisivat toteuttaa resurssipohjaista taloutta ja sopivaa tieteellistä järjestelmää. Sitten Hedgehog matkusti kyberavaruuteen oppiakseen organisoimaan DevOpsin BioUniverse-nimisen web-alustan toteuttamiseksi, joka auttaisi rakentamaan tieteellisiä ja muita järjestelmiä.





Edellinen artikkeli sisältää lyhyen kuvauksen siitä, kuinka tieteelliset, koulutus- ja lääketieteelliset järjestelmät organisoitiin NatureLandissa. Kaikki siellä oli luonnon inspiroima:

















Biomimikrilinssi ja PROTECTION-kehys

Biomimikri on luonnon inspiroima innovaatio.

Ja se on uusi tapa keksiä etsimällä inspiraatiota luonnosta.

Ja kysymällä, ennen kuin suunnittelemme mitään, mitä luonto tekisi täällä?

(Janine Benyus)







Kaikkien organismien on ratkaistava erilaisia ongelmia evoluution aikana. Ja heillä oli paljon aikaa löytää parhaat ratkaisut ja hienosäätää ne ympäristön olosuhteisiin. Luonto on paras opettaja ja keksijä. Asia on, että ihmiskunta kohtaa samat suunnitteluhaasteet kuin muut elämänmuodot. Joten on järkevää käyttää luonnon inspiroimia ratkaisuja. Meidän täytyy vain tunnistaa ja valita oikeat ongelmanratkaisustrategiat ongelmiimme.





Biomimikri on yhteyden löytämistä eri organismien kohtaamien ongelmien ja omien haasteidemme välillä. Sitten voimme käyttää ratkaisuissamme luonnon inspiroimia ongelmanratkaisustrategioita:









Yllä olevassa kuvassa on 4 esimerkkiä luonnon inspiroimista ratkaisuista.

Ensimmäinen on rakenteellinen väripinnoite, joka on saanut inspiraationsa perhosen siipien fyysisistä ominaisuuksista. Se eliminoi myrkyllisten väriaineiden tarpeen. Toinen on vedenkeräysjärjestelmä, joka on saanut inspiraationsa partajäkälän vedenkeräysprosessista. Se on suunniteltu arktisille yhteisöille, jotka kamppailevat veden puutteen kanssa. Kolmas on jäseen siemenistä inspiroitunut kiinnitys. Ja neljäs on itsehajoavat muovit, jotka ovat saaneet inspiraationsa soluprosesseista, joihin liittyy chaperoniproteiineja ja entsyymejä [1].





Selviytyäkseen evoluution aikana elämänmuodoilla on oltava mukautuva ja joustava strategia. Sopeutumiskyky on avain selviytymiseen muuttuvassa ympäristössä. Ja luonnollisilla järjestelmillä on viisi tärkeintä ominaisuutta, jotka varmistavat sen, nimittäin: reagointikyky, heterogeenisyys, hajauttaminen, redundanssi ja yhteistyö. Yhdessä ne tunnetaan PROTECTION-kehyksenä [2]:









Kaikki NatureLandin järjestelmät (tieteelliset, koulutukselliset ja lääketieteelliset) suunniteltiin PROTECTION-kehyksessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti, jotta NatureLand voisi selviytyä kaikissa olosuhteissa.





Blockchainilla oli ratkaiseva rooli NatureLandissa. Ja tämä artikkeli keskittyy molempia osapuolia hyödyttävään kumppanuuteen luonnon ja lohkoketjun välillä. Se kuvaa myös yhtä Bitcoinin evoluution mahdollisista tavoista.









Luonto on todellakin paras opettaja. Luonto opettaa enemmän kuin olemme koskaan kuvitelleet. John Lanier





Blockchain on luonnon inspiroima ja tehostama

Biomimicry-lohkoketju / Biologinen Bitcoin

NatureLand-lohkoketjua kutsuttiin Biomimicry-lohkoketjuksi. Se oli luonnon inspiroima ja voimanlähteenä. Biomimicry-lohkoketju auttoi järjestämään tieteellisiä, koulutus- ja lääketieteellisiä järjestelmiä NatureLandissa.





Biomimikri oli tärkein tieteellinen tieteenala. Ja Biomimicry-lohkoketjun päätarkoituksena oli tarjota infrastruktuuri luonnon viisauden (enimmäkseen ongelmanratkaisustrategioiden) organisoimiseksi ja luonnon inspiroiman innovaatiokehityksen optimoimiseksi.





Biomimicry-lohkoketju kehitettiin Rootstockin pohjalta. Tämä Bitcoin-sivuketju on eräänlainen päivitys Bitcoiniin, koska sen avulla voidaan hyötyä sekä Bitcoinin Proof-of-Work- (POW)- että Ethereumin älykkäistä sopimusominaisuuksista.





Konsensusmekanismi

Konsensusmekanismi on lohkoketjuteknologian ydin. Se on joukko ideoita ja sääntöjä, joita verkon solmut käyttävät päästäkseen sopimukseen lohkoketjun tilasta [3].





Proof-of-Innovation (PoI)

Biomimicry-lohkoketju tallensi lohkoihin tietoa luonnollisista järjestelmistä, niiden tilasta ja ominaisuuksista, niiden käyttämistä ongelmanratkaisustrategioista, Naturelandin asukkaiden kohtaamista ongelmista ja kaikesta luonnon inspiroimista innovaatioista.





NatureLandissa oli "Seuranta- ja priorisointikeskus", joka seurasi luonnonjärjestelmien tilaa ja sai tietoa kylän asukkaiden erilaisista ongelmista. NatureLand Keepers valitsi 10 päivän välein uhkaavimman ongelman löytääkseen sopivia luonnon inspiroimia ratkaisuja.





Joten NatureLand Keepersin täytyi tehdä kolme tehtävää:

Etsi ja validoi tehokkain luonnon inspiroima ratkaisu; Vahvista kaikki 10 päivän aikana kerätyt luonnonjärjestelmiä ja luonnon inspiroimia innovaatioita koskevat tiedot; Ratkaise hash varmistaaksesi lohkoketjun suojauksen;





Jokaisella Keeperillä oli lohkoketjun biosolmu verkkoa tukemassa ja tietojen validoinnissa sekä tekoälyllä toimiva laboratorio ja asianmukaiset laitteet kokeiden suorittamiseen ja tietojen analysointiin tietojen validoimiseksi ja luonnon inspiroimien ratkaisujen löytämiseksi. He voivat myös lähettää ehdotuksensa "Innovaatiokehityskeskukseen" toteuttamaan innovaationsa 3D-tulostuksen avulla ja testaamaan niitä.





Keepers- ja tekoälykäyttöisten työkalujen komitea arvioi ja luokitteli kaikki ratkaisut. Ensimmäinen parhaan ratkaisun ehdottanut Keeper sai mahdollisuuden ehdottaa lohkoa. Jokainen luonnon inspiroima innovaatio sai nimen, jota käytettiin hajautusvaiheessa. Sitten muut ylläpitäjät vahvistivat ehdotetun lohkon ja lisäsivät lohkoketjuun. Joten pohjimmiltaan NatureLand Keepers louhi luonnon inspiroimia innovaatioita.





"Kyllä" lohkoketjulle, "ei" rahalle. Resurssipohjainen talous

Jos ajattelet sitä, raha on vain rajapinta resurssien vaihtamiseen.









NatureLand-yhteisö käsitteli resursseja suoraan enimmäkseen "resurssienhallintakeskusten" kautta.





Lisäksi jotkut tutkimukset osoittavat, että raha estää luovuuden ja tylsyttää ajattelun [4, 5]. Ja NatureLandin rakentaminen vaati paljon luovuutta.





Luontomaan asukkaita motivoi rakentamaan järjestelmä, joka mahdollistaa luonnonvarojen älykkään hallinnan ja joka tukee kaikkia taloudellisten voittojen tai suosion sijaan. Luonnon viisaus oli tärkein voimavara täällä. Se ja Biomimicry-lohkoketju olivat NatureLandin resurssipohjaisen talouden sydän. Markkinoita ei ollut. Ei ollut rahaa.





Keeprerit ja muu NatureLand-yhteisö osallistuivat erilaisten ongelmien ratkaisemiseen ja pitivät katseensa todellisessa palkinnossa. NatureLandin auttaminen ja parantaminen luonnon inspiroimien innovaatioiden avulla oli heille todellinen palkinto.





Lohkoketjujen ja lohkoketjupohjaisten järjestelmien valoisa tulevaisuus

Selviytyäkseen muuttuvassa ympäristössä luonnonjärjestelmien on mukauduttava. Luonnonjärjestelmien onnistuneen sopeutumisen varmistavat viisi avainominaisuutta (vastekyky, heterogeenisyys, hajauttaminen, redundanssi ja yhteistyö, jotka tunnetaan yhteisesti PROTECTION-kehyksenä).





Juuri näin, lohkoketjujen ja lohkoketjupohjaisten järjestelmien on oltava mukautuvia ja joustavia kestämään modernin maailman haasteet. Ja ne ovat, koska ne täyttävät kaikki PROTECTION-kehyksen kriteerit.





Mitä tulee Biomimicry-lohkoketjuun ja sen ekosysteemiin, niiden arkkitehtuuri on rakennettu erilaisiin luonnon inspiroimiin ratkaisuihin. Joten heidän tulevaisuutensa oli vieläkin valoisampi.





Inspiraatiota

Olemme luonnon ympäröimiä. Evoluution aikana päättelyämme muokkasi jossain määrin luonto. Tietoisesti tai tiedostamatta, ihmiset käyttävät luonnon inspiroimia strategioita ratkaistakseen ongelmansa. Luonto on aina ollut loistava inspiraation lähde erilaisille innovaatioille.





Monet tietojenkäsittelytieteen eri osa-alueet ovat saaneet (todennäköisimmin) inspiraationsa luonnosta: ohjelmointikielet (luonnollisten kielten inspiroima), tekoäly (luonnollisen älyn inspiroima), tietokone itse (aivojen inspiroima (käsittelyyksikkö ja muisti)), luonto- inspiroimat algoritmit jne. On mahdollista, että myös lohkoketju ja lohkoketjupohjaiset järjestelmät ovat (ainakin osittain) inspiroineet luontoa.





Lohkoketju ja DNA

Rakenteellisia yhtäläisyyksiä

"Biologian" puoli

Lohkoketjujen perustietoyksiköt ovat bittejä (0/1), ja tässä olevat tiedot tallennetaan binäärikoodina (base-2).





"Teknologia" puoli

Elävillä organismeilla on deoksiribonukleiinihappoa (DNA), joka koostuu neljän tyyppisistä nukleoemäksistä, nimittäin: (adeniini (A), sytosiini (C), guaniini (G), tymiini (T)). Joten tässä tapauksessa tiedot tallennetaan kvaternaarisena (base-4) koodina.





Toiminnalliset yhtäläisyydet

DNA ja lohkoketju toimivat datavarastoina geneettiselle koodille ja vastaavasti tietokonekoodille.





Toiminnalliset tietoyksiköt

"Biologian" puoli

DNA-alayksiköt, joita kutsutaan geeneiksi, tallentavat ohjeita proteiineille ja ribonukleiinihapoille (RNA:ille).





"Teknologia" puoli

Lohkoketjun tiedot tallennetaan lohkoina.





asetuksessa

"Biologian" puoli

Geeniekspressiota (sen tuotteen tuotantoa) säätelevät erilaiset molekyylit, kuten transkriptiotekijät, jotka voivat sitoutua DNA-promoottoreihin:









"Teknologia" puoli

Blockchain-koodia säädellään syöteparametrien avulla (funktioita ja menetelmiä varten). Sekä DNA että lohkoketju ovat aktiivisia sopivassa kontekstissa (solu/solmu) ja ovat muuten inerttejä.





Replikointi

Sekä DNA että lohkoketju voivat tehdä kopioita itsestään [6].





DNA:n ja lohkoketjun samankaltaisuuksien lisäksi on myös joitain eroja. Esimerkiksi lohkoketjun luomien lohkojen lukumäärää ei ole rajoitettu, kun taas geenien määrä genomissa on rajoitettu ja pysyy vakiona (ihmisgeenejä on noin 20 000) [7].





Lohkoketjupohjaiset hajautetut järjestelmät (dApps, DAO:t) ja elävät organismit

On olemassa joitain elämän kriteereitä, jotka tekevät elämänmuodoista erilaisia elottomista olennoista. Jotkut niistä ovat lohkoketjupohjaisten hajautettujen järjestelmien jakamia. Niistä on yhteenveto alla.





Reagointikyky ja homeostaasi

"Biologian" puoli

Kaikkien elävien organismien on reagoitava ympäristön muutoksiin ja ylläpidettävä homeostaasia (erityinen tasapainotila) ympäristöolosuhteista huolimatta positiivisten ja negatiivisten takaisinkytkentäsilmukoiden kautta [6, 8].





Positiivinen takaisinkytkentäsilmukka (järjestelmän epävakaus; uusi tasapaino on muodostunut)

Esimerkiksi hedelmien kypsyminen:

1 kypsä omena -> eteenin (C2H4) tuotanto -> (ympäröivät omenat kypsyvät -> enemmän C2H4)x -> kaikki omenat kypsyvät





Negatiivinen takaisinkytkentäsilmukka (järjestelmän stabiloituminen; sama tasapaino säilyy)

Esimerkiksi peto-saalissuhde:

enemmän saalista -> enemmän saalistajia -> ylisaalista -> vähemmän saalista -> vähemmän saalistajia -> alhainen saalistuspaine -> enemmän saalista...





"Teknologia" puoli

Järjestelmät reagoivat ulkoisiin muutoksiin ja säätelevät itse itseään (palautesilmukoiden kautta). Esimerkiksi Bitcoinin louhintavaikeus (lohkon louhinnan vaikeus) auttaa hallitsemaan Bitcoinin toimitusten liikkeeseenlaskua ja lohkon vahvistusaikoja sen koon muutosten mukaan. Vaikeus kasvaa, kun lohkoaika on alle 10 minuuttia, ja se pienenee muuten (negatiivinen takaisinkytkentäsilmukka). Siten verkko yrittää ylläpitää homeostaasia [6, 9].





Kasvu ja kehitys

"Biologian" puoli

Kasvu (kvantitatiivinen muutos) tarkoittaa organismin solujen lukumäärän tai niiden koon lisääntymistä. Kehitys (laadullinen muutos) on prosessi, jonka kautta organismi muuttuu ja kypsyy (kuten kudosten erilaistuminen).





"Teknologia" puoli

Muutokset lohkoketjulohkojen (venymä) ja solmujen lukumäärässä (lisäyksen tapauksessa) ovat esimerkkejä kasvusta. Lohkoketjukoodin ja solmujen laadulliset muutokset (laitteisto- ja ohjelmistopäivitykset ja -päivitykset) ovat esimerkkejä kehityksestä.





Replikointi

"Biologian" puoli

DNA tekee itsestään kopion joidenkin entsyymien avulla (DNA-replikaatio), kun uusia soluja syntyy.





"Teknologia" puoli

Vastaavasti lohkoketju replikoidaan, kun uusi lohkoketjusolmu liittyy verkkoon. Uusi solmu saa kopion lohkoketjusta.





Lisääntyminen ja periytyminen

"Biologian" puoli

Lisääntyminen antaa eläville organismeille mahdollisuuden tuottaa uusia organismeja, jotka voivat periä joitain vanhempiensa ominaisuuksia.





"Teknologia" puoli

Blockchain-protokollan muutokset voivat johtaa "kovaan haarukkaan" (toistoon). Jälkimmäinen on uusi ketju, joka toimii eri tavalla kuin sen "emo" (alkuperäinen ketju). Siinä on kuitenkin kaikki vanhemman tiedot ennen kovaa haarukkaa (perintö). Esimerkiksi Hive-lohkoketju on Steem-lohkoketjun kova haara.





Vaaka-/sivusuuntainen tiedonsiirto

"Biologian" puoli

Jotkut elävät organismit voivat siirtää geneettisiä tietojaan muille organismeille. Esimerkiksi mikro-organismit voivat tehdä tämän plasmidien kautta.





"Teknologia" puoli

Lohkoketjut voivat vaihtaa tietoja sivuketjujen avulla.





Sellulaarisuus

"Biologian" puoli

Elävissä soluissa on joitain erityisiä komponentteja, nimittäin: DNA ja RNA (tietojen tallennus), ribosomit (yksiköt, jotka auttavat valmistamaan proteiineja) (tietojenkäsittely), energiansyöttöjärjestelmät, kuten ATP (adenosiinitrifosfaatti), sekä kalvot ja seinämät suojaamaan.





"Teknologia" puoli

Blockchain-solmuissa on samanlaisia komponentteja, kuten CPU (tiedonkäsittely), muisti (tiedon tallennus) ja energiansyöttöjärjestelmä. Kaikki tämä on suojattu eristysmateriaaleilla ja fyysisellä kotelolla.





Evoluutio

Selviytyäkseen muuttuvassa ympäristössä organismien täytyy sopeutua ja kehittyä. Juuri näin, lohkoketjuprotokollaa ja koodia voidaan päivittää ja päivittää. Sama koskee älykkäitä sopimuksia, dApppeja ja DAO:ita. Tämän ansiosta lohkoketjut ja lohkoketjupohjaiset järjestelmät voivat mukautua ja kehittyä nykymaailman haasteiden mukaan [6].





Luonnon inspiroima tietojenkäsittely

On monia algoritmeja, jotka auttavat ratkaisemaan erilaisia tieteen, liiketoiminnan ja tekniikan ongelmia. Jotkut niistä ovat saaneet inspiraationsa luonnollisista järjestelmistä ja prosesseista (biologisista, kemiallisista ja fysikaalisista). Yksi ryhmä luonnon inspiroimia algoritmeja toimii parven/kollektiivisen älykkyyden pohjalta, jossa ryhmä yksilöitä toimii ja tekee päätöksiä kokonaisuutena (muurahaiset, mehiläiset, tulikärpäset, linnut jne.). Heidän kollektiivisen käyttäytymisensä varmistetaan jäsenten välisellä itseorganisoitumisella ja kommunikaatiolla [10, 11].









Katsotaanpa esimerkkinä erästä parvipohjaista algoritmia nimeltä Lion Algorithm (LA). Lionit ovat sosiaalisia eläimiä ja elävät ryhmissä, joita kutsutaan prideiksi. Ryhmään kuuluu 20-30 jäsentä, joista 1-4 urosleijonaa (joista yksi on johtaja), naarasleijonaa ja pentua. Pride puolustaa aina aluettaan nomadileijonilta [12].













Luonnon inspiroimia algoritmeja käytettiin NatureLandissa erilaisten tieteen ja tekniikan ongelmien ratkaisemiseen, ja ne inspiroivat monia ratkaisuja, mukaan lukien lohkoketjun kehittämiseen ja tekoälyyn käytettyjä.





AI

Tekoälyllä oli tärkeä rooli NatureLandissa. Se auttoi NatureLand-yhteisöä päätöksenteossa, innovaatioiden kehittämisessä, ympäristön monitoroinnissa, uhkien ennustamisessa, resurssien hallinnassa jne. Se sai inspiraationsa Natural älykkyydestä ja sai virtansa hajautetuista laskentateho- ja energiantuotantojärjestelmistä [13].





Orgaaninen kehys ja kehitysfilosofia

Orgaanista kehystä käytettiin kaikkien dAppien (mukaan lukien BioUniverse) ja DAO:n kehittämiseen NatureHive NatureLandissa. Se sai inspiraationsa elävästä solusta. Itse sovellusta edusti solu, ja sen komponentit (reititin, renderöinti ja CSS) ovat inspiroineet erilaisia kemikaaleja (sivut, pyynnöt, css) kommunikoivia organelleja. Lohkoketjua edusti DNA, ja palvelin vastasi solukalvoa [16, 17].













NatureLandissa oli vain yksi ohjelmointikieli nimeltä BioScript. Sen yleinen suunnittelu ja jokainen esine, menetelmä tai toiminto ovat saaneet inspiraationsa luonnosta.





Tehoa

Tietokoneen tehojärjestelmä

Tämä järjestelmä oli hajautettu biotietokoneiden verkko, joka rakennettiin DNA:n/RNA:n pohjalta ja sai virtansa keinotekoisista hermoverkoista. Nämä biotietokoneet ovat saaneet inspiraationsa elävistä soluista ja ne näyttivät eläviltä soluilta. DNA/RNA-pohjaiset mikrosirut ja muistilaitteet korvasivat perinteiset piimikrosirut ja muistilaitteet. Jotkut näistä Keepersin käyttämistä biotietokoneista integroitiin biosolmuihin [14, 15].





Biomimicry-lohkoketjun biosolmut yhdistettiin DNA/RNA-pohjaisten fotonikaapeleiden avulla ja kommunikoitiin valon kautta. NatureLand Internet-infrastruktuuri rakennettiin Biomimicry-lohkoketjun pohjalta.





Energian tuotantojärjestelmä

Tämä järjestelmä oli Hedgehogin rakentama hajautettu ilmaisten energialaitteiden verkko. Se toimitti energiaa biotietokoneille ja biosolmuille sekä muille NatureLandin laitteille. Tarjolla oli myös erilaisia luonnon inspiroimia energiantuotantoratkaisuja, joissa hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä (kuten keinotekoiset fotosynteesijärjestelmät, tuuli- ja vesiturbiinit, jalkakäytävät sähköntuotantojärjestelmät jne.). Energiavarastojärjestelmät rakennettiin jään ja suolan pohjalta.









Blockchain on tekniikka. Bitcoin on vain ensimmäinen valtavirran ilmentymä sen potentiaalista (Marc Kenigsberg)





Luonto lohkoketjussa

NatureLandissa jokainen staattinen elävä organismi (enimmäkseen kasvit ja sienet) varustettiin erityisellä laitteistolla ja ohjelmistolla, jotta kuka tahansa pääsi tutustumaan sen ominaisuuksiin (biomimeettinen, biokemiallinen, parantava jne.). Tiedot saatiin Biomimicry-lohkoketjusta ja ne esitettiin hologrammeina:









Mitä tulee dynaamisiin organismeihin, niiden biomallit sopivilla koulutushologrammeilla olivat saatavilla NatureLand Museumissa.





Innovaatiokehitys NatureLandissa järjestettiin NatureLand Core -keskuksessa, joka perustuu Biomimicry-lohkoketjuun ja tekoälyyn. Se oli ryhmä toisiinsa liittyviä keskuksia, jotka sijaitsivat NatureLandin keskustassa:









Luonnon viisauden keskus

Kaikkia NatureLand-yhteisön keräämiä luonnollisia järjestelmiä ja biomimikria koskevia tietoja käytettiin tässä keskuksessa luomaan sopiva API (Application Programming Interface) ja NatureSearch-hakukone ja käyttöliittymä tarvittavien tietojen löytämiseksi. Tätä tietoa käytettiin Innovaatiokehityskeskuksessa luonnon inspiroimien ratkaisujen rakentamiseen.





Valvonta- ja priorisointikeskus

Täällä seurattiin ja arvioitiin luonnonjärjestelmien tilaa kaikkien Naturelandin asukkaiden kohtaamien välittömien ongelmien tunnistamiseksi. Jälkimmäisen teki NatureLand Keepers äänestämällä.





Innovaatiokehityskeskukset

Ongelmaratkaisuja luonnon inspiroimia ratkaisuja rakennettiin 3D-tulostuksen avulla ja testattiin näissä keskuksissa. Resurssienhallintakeskukset tarjosivat kaikki tarvittavat resurssit. Vasta rakennetuista innovaatioista tuli itse resursseja.









Resurssienhallintakeskukset

Siellä tehtiin päätökset tehokkaimmista tavoista resurssien hallintaan. Näissä keskuksissa jokainen NatureLandin asukas sai kaiken selviytymiseen tarvittavan, mukaan lukien luonnon inspiroimat innovaatiot.





NatureLand Corea hallinnoi NatureHive (NatureLand DAO).





BioMons

BioMons oli lohkoketjupohjainen peli, joka nopeuttaa Biomimicry-tutkimuksen vauhtia. Se oli keräilykorttipeli, joka koostui luonnon inspiroimien innovaatioiden kehittämisestä. Pelaajille ehdotettiin ongelmaa, ja heidän oli löydettävä asianmukainen strategia sen ratkaisemiseksi käytettävissä olevien korttien joukosta. Samalla pelaajat perehtyivät myös Biomimicryyn. BioMons-verkkoalusta antoi heille mahdollisuuden pelata tätä peliä myös digitaalisessa muodossa. Alkuperäiset holografiset BioMons-kortit omistivat Keepers. Muu NatureLand-yhteisö voisi saada niistä kopiot "resurssienhallintakeskuksista".









Jos pelaajat löytävät uusia strategioita tai keksivät alkuperäisiä luonnon inspiroimia ratkaisuja, he voisivat lähettää nämä tiedot Keepersille vahvistamaan ne ja lisäämään Biomimicry-lohkoketjuun.





Parhaiden innovaatioiden pitäjät palkittiin BioMons-korteilla 10 päivän välein. BioMons-kortit antoivat Keepersille mahdollisuuden osallistua äänestykseen uhkaavimpien ongelmien, luonnon inspiroimien ratkaisujen puolesta sekä tehdä Biomimicry-lohkoketjua ja NatureLand-visiota koskevia päätöksiä.









Johtopäätös

Joten, kuten näet, luonto ja lohkoketju voisivat olla rinnakkain, elää sopusoinnussa ja hyötyä toisilleen. Luonto ei ole vain supermarket, vaan se on myös museo. Luonnon viisaus on yksi arvokkaimmista resursseistamme. Meidän on vain tunnistettava se, organisoitava se tehokkaasti ja annettava sen virrata järjestelmäsuunnittelussamme.













