ធម្មជាតិ + Biomimicry + Bitcoin៖ ភាពជាដៃគូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក

អត្ថបទ​នេះ​ប្រាប់​ពី​រឿង​ធម្មជាតិ​ដី។ វាជាភូមិដែលរស់នៅដោយសត្វពាហនៈ សំបូរទៅដោយបញ្ញា និងរួចផុតពីឥទ្ធិពលនៃមជ្ឈិមបក្ស និងលុយកាក់។ តួអង្គសំខាន់គឺ Hedgehog ដែលចង់ដឹងចង់ឃើញ និងឆ្លាតវៃ ដែលធ្វើដំណើររវាងវិមាត្រផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងដែលត្រូវការដើម្បីបង្កើត NatureLand ។





ទោះបីជា NatureLand មើលទៅហាក់បីដូចជា utopian និងអនាគតសម្រាប់អ្នកក៏ដោយ អ្វីៗជាច្រើនដែលបានពិពណ៌នានៅទីនោះអាចត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងដឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។









អត្ថបទនេះគឺជាការបន្តពីអត្ថបទមុនៗ។ ដំបូងឡើយ Hedgehog បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភូមិកំណើតរបស់គាត់ ហើយបានជួបសត្វមួយចំនួនដែលជួយគាត់ឱ្យកម្ចាត់ការបំភាន់ និងដឹងថាការបង្ខិតបង្ខំ និងលុយគឺជាឧបសគ្គចម្បងដែលធ្វើឱ្យវិទ្យាសាស្ត្របម្រើផលប្រយោជន៍របស់សាជីវកម្មធំៗជាជាងសាធារណជនទូទៅ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកភូមិ និងភូមិជិតខាងផ្សេងទៀតនៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃការបំភាន់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមេធ្មប់អាក្រក់។





បន្ទាប់មក Hedgehog បានធ្វើដំណើរ ទៅកាន់វិមាត្រទី 5 ចូលទៅក្នុង DeSciLand ជាកន្លែងដែលគាត់បានរៀនគោលការណ៍នៃសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើធនធាន និងបានស្គាល់គម្រោងចំនួន 31 ដែលជួយគាត់ឱ្យប្រែក្លាយគំនិតវិទ្យាសាស្ត្ររបស់គាត់ឱ្យក្លាយជាការពិត និងបង្កើតឧបករណ៍ថាមពលដោយឥតគិតថ្លៃ។





បន្ទាប់មក Hedgehog បានត្រឡប់ទៅផែនដីវិញ (វិមាត្រទី 3) ទៅកាន់ភូមិរបស់គាត់ ជាកន្លែងដែលគាត់បានរកឃើញអំពីមេធ្មប់អាក្រក់ "បំពុល" អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជាមួយនឹងអ័ព្ទពីរប្រភេទ (លុយ និងការកណ្តាល)។ Hedgehog បានបង្កើតឧបករណ៍ដែលជួយកម្ចាត់ពួកវា ដើម្បីឱ្យអ្នករស់នៅលើផែនដីអាចអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើធនធាន និងប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រសមស្រប។ បន្ទាប់មក Hedgehog បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុង Cyberspace ដើម្បីរៀនពីរបៀបរៀបចំ DevOps ដើម្បីអនុវត្តគេហទំព័រមួយដែលមានឈ្មោះថា BioUniverse ដែលនឹងជួយបង្កើតប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រ និងប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។





អត្ថបទមុនរួមបញ្ចូល ការពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រ ការអប់រំ និងវេជ្ជសាស្ត្រត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុង NatureLand ។ អ្វីៗនៅទីនោះត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិ៖

















កញ្ចក់ Biomimicry និងក្របខ័ណ្ឌការពារ

Biomimicry គឺជាការបង្កើតថ្មីដែលត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិ។

ហើយ​វា​ជា​វិធី​ថ្មី​នៃ​ការ​បង្កើត​ដោយ​សម្លឹង​មើល​ទៅ​ពិភព​ធម្មជាតិ​សម្រាប់​ការ​បំផុស​គំនិត។

ហើយសួរថា មុននឹងយើងរចនាអ្វី ធម្មជាតិនឹងធ្វើអ្វីនៅទីនេះ?

(Janine Benyus)







សារពាង្គកាយទាំងអស់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងអំឡុងពេលនៃការវិវត្តន៍របស់វា។ ហើយពួកគេមានពេលវេលាច្រើនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុត និងកែសម្រួលវាសម្រាប់លក្ខខណ្ឌជុំវិញ។ ធម្មជាតិគឺជាគ្រូ និងជាអ្នកបង្កើតដ៏ល្អបំផុត។ រឿងនេះគឺថាមនុស្សជាតិប្រឈមមុខនឹងបញ្ហារចនាដូចគ្នានឹងទម្រង់ជីវិតផ្សេងទៀតដែរ។ ដូច្នេះ វាសមហេតុផលក្នុងការប្រើដំណោះស្រាយដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិ។ យើងគ្រាន់តែត្រូវការទទួលស្គាល់ និងជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាដែលសមរម្យសម្រាប់បញ្ហារបស់យើង។





Biomimicry គឺអំពីការស្វែងរកទំនាក់ទំនងរវាងបញ្ហាដែលប្រឈមមុខដោយសារពាង្គកាយផ្សេងៗគ្នា និងបញ្ហាប្រឈមផ្ទាល់របស់យើង។ បន្ទាប់មកយើងអាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិសម្រាប់ដំណោះស្រាយរបស់យើង៖









មានឧទាហរណ៍ 4 នៃដំណោះស្រាយដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិបង្ហាញនៅលើរូបភាពខាងលើ។

ទីមួយគឺជាថ្នាំកូតពណ៌តាមលំដាប់ដែលត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្តនៃស្លាបមេអំបៅ។ វាលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់ការជ្រលក់ថ្នាំពុល។ ប្រព័ន្ធទីពីរគឺជាប្រព័ន្ធប្រមូលទឹកដែលបំផុសគំនិតដោយដំណើរការប្រមូលទឹកដែលរកឃើញនៅក្នុងពុកចង្ការ។ វាត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់សហគមន៍តំបន់អាកទិកដែលតស៊ូជាមួយការខ្វះខាតទឹក។ ទីបីគឺជា fastener បំផុសគំនិតដោយគ្រាប់ burr ។ ហើយទីបួនគឺផ្លាស្ទិចដែលបំផ្លាញដោយខ្លួនឯងដែលត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយដំណើរការកោសិកាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រូតេអ៊ីន chaperone និងអង់ស៊ីម [1] ។





ដើម្បីរស់រានមានជីវិតក្នុងអំឡុងពេលវិវត្តន៍ ទម្រង់ជីវិតត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រសម្របខ្លួន និងធន់។ ការសម្របខ្លួនគឺជាគន្លឹះក្នុងការរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងបរិយាកាសផ្លាស់ប្តូរ។ ហើយមានលក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗចំនួន 5 នៃប្រព័ន្ធធម្មជាតិដែលធានាបាននូវវា រួមមានៈ ទំនួលខុសត្រូវ, ភាពតំណពូជ, វិមជ្ឈការ, ភាពច្របូកច្របល់, និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ ជារួមពួកគេត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្របខ័ណ្ឌការពារ [2]៖









ប្រព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុង NatureLand (វិទ្យាសាស្រ្ត ការអប់រំ និងវេជ្ជសាស្រ្ត) ត្រូវបានរចនាឡើងដោយយោងទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌការពារ ដូច្នេះ NatureLand អាចរស់រានមានជីវិតបានក្នុងគ្រប់លក្ខខណ្ឌ។





Blockchain បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុង NatureLand ។ ហើយអត្ថបទនេះផ្តោតលើភាពជាដៃគូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាង Nature និង blockchain ។ វាក៏ពិពណ៌នាអំពីវិធីមួយដែលអាចធ្វើទៅបាននៃការវិវត្តន៍ Bitcoin ។









ធម្មជាតិពិតជាគ្រូដ៏ល្អបំផុត។ អ្វីដែលធម្មជាតិត្រូវបង្រៀន គឺលើសពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ស្រមៃ។ លោក John Lanier





Blockchain ត្រូវបានបំផុសគំនិត និងដំណើរការដោយ Nature

Biomimicry blockchain / Bitcoin ជីវសាស្រ្ត

NatureLand blockchain ត្រូវបានគេហៅថា Biomimicry blockchain ។ វាត្រូវបានបំផុសគំនិត និងផ្តល់ថាមពលដោយធម្មជាតិ។ Biomimicry blockchain បានជួយរៀបចំប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រ ការអប់រំ និងវេជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុង NatureLand ។





Biomimicry គឺជាវិន័យវិទ្យាសាស្ត្រដ៏សំខាន់។ ហើយគោលបំណងសំខាន់នៃ Biomimicry blockchain គឺដើម្បីផ្តល់នូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដើម្បីរៀបចំប្រាជ្ញារបស់ធម្មជាតិ (ភាគច្រើនជាយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា) និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការអភិវឌ្ឍន៍ការច្នៃប្រឌិតដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិ។





Biomimicry blockchain ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើ Rootstock ។ ខ្សែសង្វាក់ Bitcoin នេះគឺជាការតម្រៀបនៃការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងទៅ Bitcoin ព្រោះវាអនុញ្ញាតឱ្យទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីទាំងពីរ Bitcoins Proof-of-Work (POW) និងសមត្ថភាពកិច្ចសន្យាឆ្លាតរបស់ Ethereum ។





យន្តការឯកភាព

យន្តការឯកភាពគឺជាស្នូលនៃបច្ចេកវិទ្យា blockchain ។ វាគឺជាសំណុំនៃគំនិត និងច្បាប់ដែលប្រើដោយថ្នាំងនៃបណ្តាញ ដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងលើស្ថានភាពនៃ blockchain [3] ។





ភស្តុតាងនៃការច្នៃប្រឌិត (PoI)

Biomimicry blockchain បានរក្សាទុកទិន្នន័យនៅក្នុងប្លុកអំពីប្រព័ន្ធធម្មជាតិ ស្ថានភាព និងលក្ខណៈរបស់ពួកគេ យុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រើដោយពួកគេ បញ្ហាប្រឈមដោយអ្នករស់នៅ NatureLand និងអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាក់ទងនឹងការច្នៃប្រឌិតដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិ។





NatureLand មាន 'មជ្ឈមណ្ឌលតាមដាន និងផ្តល់អាទិភាព' ដែលតាមដានស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធធម្មជាតិ និងទទួលបានព័ត៌មានអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលប្រជាជននៅក្នុងភូមិប្រឈមមុខ។ រៀងរាល់ 10 ថ្ងៃម្តង បញ្ហាដែលជិតកើតមានបំផុតត្រូវបានជ្រើសរើសដោយ NatureLand Keepers ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របតាមធម្មជាតិ។





ដូច្នេះ NatureLand Keepers ត្រូវធ្វើកិច្ចការបីយ៉ាង៖

ស្វែងរក និងផ្ទៀងផ្ទាត់ដំណោះស្រាយដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត; ធ្វើឱ្យមានសុពលភាពទិន្នន័យទាំងអស់ទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធធម្មជាតិ និងការច្នៃប្រឌិតដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិដែលប្រមូលបានក្នុងអំឡុងពេល 10 ថ្ងៃ; ដោះស្រាយ hash ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព blockchain;





Keeper គ្រប់រូបមានថ្នាំងជីវ blockchain ដើម្បីគាំទ្របណ្តាញ និងធ្វើឱ្យទិន្នន័យមានសុពលភាព និងមន្ទីរពិសោធន៍ដំណើរការដោយ AI និងឧបករណ៍សមស្របដើម្បីដំណើរការការពិសោធន៍ និងវិភាគទិន្នន័យដើម្បីធ្វើសុពលភាពទិន្នន័យ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិ។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ពួកគេអាចផ្ញើសំណើរបស់ពួកគេទៅកាន់ 'មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ការច្នៃប្រឌិត' ដើម្បីបង្កើតការច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេតាមរយៈការបោះពុម្ព 3D និងសាកល្បងវា។





ដំណោះស្រាយទាំងអស់ត្រូវបានវាយតម្លៃ និងចាត់ថ្នាក់ដោយគណៈកម្មាធិការ Keepers និងឧបករណ៍ដែលដំណើរការដោយ AI ។ អ្នកចាំទីដំបូងដែលស្នើដំណោះស្រាយល្អបំផុត មានឱកាសស្នើសុំប្លុក។ រាល់ការច្នៃប្រឌិតដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិទទួលបានឈ្មោះដែលត្រូវបានប្រើក្នុងអំឡុងពេល hashing ។ បន្ទាប់មក ប្លុកដែលបានស្នើឡើងត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយអ្នករក្សាដែលនៅសល់ ហើយបន្ថែមទៅ blockchain ។ ដូច្នេះ នៅក្នុងខ្លឹមសារ NatureLand Keepers បានជីកយករ៉ែធម្មជាតិដែលបំផុសគំនិត។





'បាទ' សម្រាប់ blockchain, 'ទេ' ចំពោះលុយ។ សេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើធនធាន

ប្រសិនបើអ្នកគិតអំពីវា លុយគ្រាន់តែជាចំណុចប្រទាក់មួយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរធនធាន។









សហគមន៍ NatureLand ដោះស្រាយជាមួយធនធានដោយផ្ទាល់ភាគច្រើនតាមរយៈ 'មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងធនធាន' ។





លើសពីនេះ ការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបង្ហាញថា លុយរារាំងការច្នៃប្រឌិត និងការគិតមិនច្បាស់លាស់ [4, 5]។ ហើយការបង្កើត NatureLand បានយកការច្នៃប្រឌិតជាច្រើន។





អ្នកស្រុក NatureLand ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយការកសាងប្រព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឱ្យគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃ និងគាំទ្រដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាជំនួសឱ្យប្រាក់ចំណេញ ឬប្រជាប្រិយភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រាជ្ញារបស់ធម្មជាតិគឺជាធនធានដ៏សំខាន់នៅទីនេះ។ វា និង Biomimicry blockchain គឺជាបេះដូងនៃសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិ។ មិនមានទីផ្សារទេ។ មិនមានលុយទេ។





The Keeprers និងសហគមន៍ NatureLand ផ្សេងទៀតបានរួមចំណែករបស់ពួកគេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ និងរក្សាភ្នែករបស់ពួកគេលើរង្វាន់ពិតប្រាកដ។ ការជួយ និងកែលម្អ NatureLand តាមរយៈការបង្កើតថ្មីដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិ គឺជារង្វាន់ពិតសម្រាប់ពួកគេ។





អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនៃ blockchain និងប្រព័ន្ធផ្អែកលើ blockchain

ដើម្បីរស់ក្នុងបរិយាកាសផ្លាស់ប្តូរ ប្រព័ន្ធធម្មជាតិត្រូវតែសម្របខ្លួន។ ការសម្របខ្លួនប្រកបដោយជោគជ័យនៃប្រព័ន្ធធម្មជាតិត្រូវបានធានាដោយលក្ខណៈសំខាន់ៗចំនួនប្រាំ (ការឆ្លើយតប ភាពតំណពូជ ភាពខុសឆ្គង ភាពច្របូកច្របល់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលគេស្គាល់ជាសមូហភាពថាជាក្របខ័ណ្ឌការពារ)។





ដូចអញ្ចឹងដែរ ប្រព័ន្ធ blockchain និង blockchain ត្រូវតែមានការសម្របខ្លួន និងមានភាពធន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមនៃពិភពលោកទំនើប។ ហើយពួកគេគឺដោយសារតែពួកគេបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងអស់នៃក្របខ័ណ្ឌការពារ។





សម្រាប់ Biomimicry blockchain និងប្រព័ន្ធអេកូរបស់វា ស្ថាបត្យកម្មរបស់ពួកគេត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើដំណោះស្រាយដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិផ្សេងៗគ្នា។ ដូច្នេះ អនាគត​របស់​ពួក​គេ​កាន់​តែ​ភ្លឺ​ស្វាង។





ការបំផុសគំនិត

យើងត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយធម្មជាតិ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវិវត្តន៍ ការវែកញែករបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងកម្រិតខ្លះដោយធម្មជាតិ។ មិនថាដឹងខ្លួន ឬមិនដឹងខ្លួន មនុស្សប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេ។ ធម្មជាតិតែងតែជាប្រភពដ៏អស្ចារ្យនៃការបំផុសគំនិតសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗ។





ទិដ្ឋភាពផ្សេងគ្នាជាច្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិ (ភាគច្រើន)៖ ភាសាសរសេរកម្មវិធី (បំផុសគំនិតដោយភាសាធម្មជាតិ), AI (បំផុសគំនិតដោយបញ្ញាធម្មជាតិ), កុំព្យូទ័រខ្លួនឯង (បំផុសគំនិតដោយខួរក្បាល (អង្គដំណើរការ និងអង្គចងចាំ)) ធម្មជាតិ- ក្បួនដោះស្រាយដែលត្រូវបានបំផុសគំនិត។ល។ វាអាចទៅរួចដែលថាប្រព័ន្ធដែលមានមូលដ្ឋានលើ blockchain និង blockchain ត្រូវបានបំផុសគំនិត (យ៉ាងហោចណាស់ផ្នែកខ្លះ) ដោយធម្មជាតិផងដែរ។





Blockchain និង DNA

ភាពស្រដៀងគ្នានៃរចនាសម្ព័ន្ធ

ផ្នែក "ជីវវិទ្យា"

ឯកតាទិន្នន័យមូលដ្ឋាននៃ blockchains គឺប៊ីត (0/1) ហើយទិន្នន័យនៅទីនេះត្រូវបានរក្សាទុកជាកូដគោលពីរ (base-2)។





ផ្នែក "បច្ចេកវិទ្យា"

សារពាង្គកាយមានជីវិតមានអាស៊ីត deoxyribonucleic (DNA) ដែលត្រូវបានផ្សំឡើងដោយ nucleobases នៃ 4 ប្រភេទគឺ: (adenine (A), cytosine (C), guanine (G), thymine (T)) ។ ដូច្នេះទិន្នន័យក្នុងករណីនេះត្រូវបានរក្សាទុកជាកូដ quaternary (base-4) ។





មុខងារស្រដៀងគ្នា

DNA និង blockchain បម្រើជាកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យសម្រាប់កូដហ្សែន និងកូដកុំព្យូទ័ររៀងៗខ្លួន។





ឯកតាទិន្នន័យមុខងារ

ផ្នែក "ជីវវិទ្យា"

អនុផ្នែក DNA ដែលហៅថាហ្សែនរក្សាទុកការណែនាំសម្រាប់ប្រូតេអ៊ីន និងអាស៊ីត ribonucleic (RNAs)។





ផ្នែក "បច្ចេកវិទ្យា"

ទិន្នន័យ Blockchain ត្រូវបានរក្សាទុកជាប្លុក។





បទប្បញ្ញត្តិ

ផ្នែក "ជីវវិទ្យា"

កន្សោមហ្សែន (ការផលិតផលិតផលរបស់វា) ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយម៉ូលេគុលផ្សេងៗគ្នា ដូចជាកត្តាចម្លង ដែលអាចភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកផ្សព្វផ្សាយ DNA៖









ផ្នែក "បច្ចេកវិទ្យា"

កូដ Blockchain ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជំនួយនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្របញ្ចូល (សម្រាប់មុខងារ និងវិធីសាស្រ្ត)។ ទាំង DNA និង blockchain គឺសកម្មនៅក្នុងបរិបទសមស្រប (កោសិកា/ថ្នាំង) ហើយមានភាពអសកម្ម។





ការចម្លង

ទាំង DNA និង blockchain អាចបង្កើតច្បាប់ចម្លងដោយខ្លួនឯង [6] ។





ក្រៅពីភាពស្រដៀងគ្នារវាង DNA និង blockchain ក៏មានភាពខុសគ្នាមួយចំនួនផងដែរ។ ជាឧទាហរណ៍ វាគ្មានដែនកំណត់លើចំនួនប្លុកដែលបង្កើតឡើងដោយ blockchain ទេ ខណៈពេលដែលចំនួនហ្សែននៅក្នុងហ្សែនមានកម្រិត និងនៅថេរ (មានហ្សែនមនុស្សប្រហែល 20,000) [7] ។





ប្រព័ន្ធចែកចាយដែលមានមូលដ្ឋានលើ Blockchain (dApps, DAOs) និងសារពាង្គកាយមានជីវិត

មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនសម្រាប់ជីវិតដែលធ្វើឱ្យទម្រង់ជីវិតខុសពីអង្គភាពគ្មានជីវិត។ ពួកគេមួយចំនួនត្រូវបានចែករំលែកដោយប្រព័ន្ធចែកចាយដែលមានមូលដ្ឋានលើ blockchain ។ ពួកវាត្រូវបានសង្ខេបដូចខាងក្រោម។





ប្រតិកម្មនិង Homeostasis

ផ្នែក "ជីវវិទ្យា"

សារពាង្គកាយមានជីវិតទាំងអស់ត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរបរិស្ថាន និងរក្សាលំនឹងលំនឹងនៅផ្ទះ (ស្ថានភាពជាក់លាក់នៃលំនឹង) ទោះបីជាមានលក្ខខណ្ឌជុំវិញតាមរយៈរង្វិលជុំមតិវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានក៏ដោយ [6, 8] ។





រង្វិលជុំមតិយោបល់វិជ្ជមាន (អស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធ លំនឹងថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើង)

ឧទាហរណ៍ការទុំផ្លែឈើ៖

ផ្លែប៉ោមទុំ 1 -> ការផលិតអេទីឡែន (C2H4) -> (ផ្លែប៉ោមជុំវិញទុំ -> C2H4) x -> ផ្លែប៉ោមទាំងអស់ទុំ





រង្វិលជុំមតិត្រឡប់អវិជ្ជមាន (ស្ថេរភាពនៃប្រព័ន្ធមួយ; លំនឹងដូចគ្នាត្រូវបានរក្សា)

ឧទាហរណ៍ ទំនាក់ទំនង​អ្នក​ប្រម៉ាញ់ និង​សត្វ​ប្រចៀវ៖

More prey -> more predators -> over-predation -> low prey -> predators តិច -> low predation pressure -> more prey...





ផ្នែក "បច្ចេកវិទ្យា"

ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរខាងក្រៅ និងគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង (តាមរយៈរង្វិលជុំផ្តល់យោបល់)។ ឧទាហរណ៍ ការលំបាកក្នុងការជីកយករ៉ែរបស់ Bitcoin (ការលំបាកក្នុងការជីកយករ៉ែប្លុក) ជួយគ្រប់គ្រងការចេញការផ្គត់ផ្គង់ និងពេលវេលាបញ្ជាក់ប្លុករបស់ Bitcoin យោងតាមការផ្លាស់ប្តូរទំហំរបស់វា។ ការលំបាកកើនឡើងនៅពេលដែលពេលវេលាប្លុកតិចជាង 10 នាទី ហើយវាថយចុះបើមិនដូច្នេះទេ (រង្វិលជុំមតិត្រឡប់អវិជ្ជមាន)។ ដូច្នេះបណ្តាញព្យាយាមរក្សា homeostasis [6, 9] ។





ការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍន៍

ផ្នែក "ជីវវិទ្យា"

ការលូតលាស់ (ការផ្លាស់ប្តូរបរិមាណ) គឺជាការកើនឡើងនៃចំនួនកោសិកានៃសារពាង្គកាយ ឬទំហំរបស់វា។ ការអភិវឌ្ឍន៍ (ការផ្លាស់ប្តូរគុណភាព) គឺជាដំណើរការដែលសារពាង្គកាយផ្លាស់ប្តូរ និងលូតលាស់ (ដូចជាភាពខុសគ្នានៃជាលិកា)។





ផ្នែក "បច្ចេកវិទ្យា"

ការផ្លាស់ប្តូរចំនួនប្លុក blockchain (ការពន្លូត) និងថ្នាំង (ក្នុងករណីមានការកើនឡើង) គឺជាឧទាហរណ៍នៃការលូតលាស់។ ការផ្លាស់ប្តូរគុណភាពនៃកូដ blockchain និងថ្នាំង (ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្នែករឹង និងកម្មវិធី និងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង) គឺជាឧទាហរណ៍នៃការអភិវឌ្ឍន៍។





ការចម្លង

ផ្នែក "ជីវវិទ្យា"

DNA បង្កើតច្បាប់ចម្លងដោយខ្លួនវាដោយមានជំនួយពីអង់ស៊ីមមួយចំនួន (ការចម្លង DNA) នៅពេលដែលកោសិកាថ្មីត្រូវបានបង្កើត។





ផ្នែក "បច្ចេកវិទ្យា"

ស្រដៀងគ្នានេះដែរ blockchain ត្រូវបានចម្លងនៅពេលដែលថ្នាំង blockchain ថ្មីចូលរួមបណ្តាញ។ ថ្នាំងថ្មីទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃ blockchain ។





ការបន្តពូជ និងការបន្តពូជ

ផ្នែក "ជីវវិទ្យា"

ការបន្តពូជអនុញ្ញាតឱ្យសារពាង្គកាយមានជីវិតបង្កើតសារពាង្គកាយថ្មីដែលអាចទទួលមរតកនូវលក្ខណៈមួយចំនួនរបស់ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ។





ផ្នែក "បច្ចេកវិទ្យា"

ការផ្លាស់ប្តូរពិធីការ Blockchain អាចបណ្តាលឱ្យមាន 'សមរឹង' (ការបន្តពូជ) ។ ក្រោយមកទៀតគឺជាខ្សែសង្វាក់ថ្មីដែលមានមុខងារខុសពី 'មេ' របស់វា (ខ្សែសង្វាក់ដើម)។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមានព័ត៌មានទាំងអស់របស់មេមុននឹង hard fork (មរតក)។ ឧទាហរណ៍ Hive blockchain គឺជាផ្នែករឹងនៃ Steem blockchain ។





ការផ្ទេរព័ត៌មានផ្តេក/ពេលក្រោយ

ផ្នែក "ជីវវិទ្យា"

សារពាង្គកាយមានជីវិតមួយចំនួនអាចផ្ទេរព័ត៌មានហ្សែនរបស់ពួកគេទៅសារពាង្គកាយផ្សេងទៀត។ ជាឧទាហរណ៍ អតិសុខុមប្រាណអាចធ្វើដូចនេះបានតាមរយៈប្លាស្មា។





ផ្នែក "បច្ចេកវិទ្យា"

Blockchains អាចផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដោយមានជំនួយពី sidechains ។





កោសិកា

ផ្នែក "ជីវវិទ្យា"

កោសិការស់មានសមាសធាតុជាក់លាក់មួយចំនួនដូចជា៖ DNA និង RNA (ការផ្ទុកទិន្នន័យ) ribosomes (អង្គភាពដែលជួយបង្កើតប្រូតេអ៊ីន) (ដំណើរការទិន្នន័យ) ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដូចជា ATP (adenosine triphosphate) និងភ្នាស និងជញ្ជាំងសម្រាប់ការពារ។





ផ្នែក "បច្ចេកវិទ្យា"

ថ្នាំង Blockchain មានសមាសធាតុស្រដៀងគ្នាដូចជា CPU (ដំណើរការទិន្នន័យ) អង្គចងចាំ (ការផ្ទុកទិន្នន័យ) និងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។ ទាំងអស់នេះត្រូវបានការពារដោយសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់និងករណីរាងកាយ។





ការវិវត្តន៍

ដើម្បីរស់ក្នុងបរិយាកាសផ្លាស់ប្តូរ សារពាង្គកាយត្រូវសម្របខ្លួន និងវិវឌ្ឍន៍។ ដូចនោះ ពិធីការ និងកូដ blockchain អាចត្រូវបានអាប់ដេត និងអាប់ដេត។ ដូចគ្នានេះដែរគឺករណីសម្រាប់កិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃ dApps និង DAOs ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធ blockchains និង blockchain សម្របខ្លួននិងវិវឌ្ឍទៅតាមបញ្ហាប្រឈមនៃពិភពលោកទំនើប [6] ។





ការគណនាបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិ

មានក្បួនដោះស្រាយជាច្រើនដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ អាជីវកម្ម និងវិស្វកម្ម។ ពួកវាខ្លះត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយប្រព័ន្ធ និងដំណើរការធម្មជាតិ (ជីវសាស្រ្ត គីមី និងរូបវន្ត)។ ក្រុមមួយនៃក្បួនដោះស្រាយដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិដំណើរការនៅលើមូលដ្ឋាននៃ swarm/collective Intelligence ដែលក្រុមបុគ្គលធ្វើសកម្មភាព និងធ្វើការសម្រេចចិត្តជាអង្គភាពមួយ (ស្រមោច ឃ្មុំ រុយ សត្វស្លាប ជាដើម)។ អាកប្បកិរិយារួមរបស់ពួកគេត្រូវបានធានាដោយអង្គការខ្លួនឯង និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងសមាជិក [10, 11] ។









សូមក្រឡេកមើលក្បួនដោះស្រាយមួយដែលផ្អែកលើ Swarm ដែលហៅថា Lion Algorithm (LA) ជាឧទាហរណ៍។ តោគឺជាសត្វសង្គម ហើយរស់នៅក្នុងក្រុមដែលហៅថាមោទនភាព។ ក្រុមនេះមានសមាជិក 20-30 នាក់ ដែលក្នុងនោះមានតោឈ្មោល 1-4 ក្បាល (មួយក្នុងចំណោមពួកគេគឺជាមេ) តោញី និងកូន។ មោទនភាពតែងតែការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនពីសត្វតោពនេចរ [12] ។













ក្បួនដោះស្រាយដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង NatureLand ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វកម្ម ហើយបានបំផុសគំនិតដំណោះស្រាយជាច្រើន រួមទាំងដំណោះស្រាយដែលប្រើសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ blockchain និង AI ផងដែរ។





អាយ

AI បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុង NatureLand ។ វាបានជួយសហគមន៍ NatureLand ក្នុងការសម្រេចចិត្ត ការអភិវឌ្ឍនវានុវត្តន៍ បរិយាកាសតាមដាន ការព្យាករណ៍ការគំរាមកំហែង ការគ្រប់គ្រងធនធាន។





ក្របខ័ណ្ឌសរីរាង្គ និងទស្សនវិជ្ជាអភិវឌ្ឍន៍

Organic framework ត្រូវបានប្រើដើម្បីអភិវឌ្ឍ dApps ទាំងអស់ (រួមទាំង BioUniverse) និង DAO ហៅថា NatureHive in NatureLand។ វាត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយកោសិការស់។ កម្មវិធីខ្លួនវាត្រូវបានតំណាងដោយក្រឡា ហើយសមាសធាតុរបស់វា (រ៉ោតទ័រ ការបង្ហាញ និង CSS) ត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយសារពាង្គកាយផ្សេងៗដែលទាក់ទងគ្នាតាមរយៈសារធាតុគីមី (ទំព័រ សំណើ ស៊ីអេស)។ Blockchain ត្រូវបានតំណាងដោយ DNA ហើយ Server ត្រូវគ្នាទៅនឹងភ្នាសកោសិកា [16, 17]។













មានភាសាសរសេរកម្មវិធីតែមួយនៅក្នុង NatureLand ហៅថា BioScript ។ ការរចនាទូទៅរបស់វា និងគ្រប់វត្ថុ វិធីសាស្រ្ត ឬមុខងារទាំងអស់ត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិ។





ថាមពល

ប្រព័ន្ធថាមពលកុំព្យូទ័រ

ប្រព័ន្ធនេះគឺជាបណ្តាញវិមជ្ឈការនៃ bio-computers ដែលបង្កើតឡើងនៅលើមូលដ្ឋាននៃ DNA/RNA និងដំណើរការដោយបណ្តាញសរសៃប្រសាទសិប្បនិម្មិត។ ជីវកុំព្យូទ័រទាំងនេះត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយ និងមើលទៅដូចជាកោសិការស់។ មីក្រូឈីប និងឧបករណ៍អង្គចងចាំដែលមានមូលដ្ឋានលើ DNA/RNA បានជំនួសមីក្រូឈីបស៊ីលីកុនប្រពៃណី និងឧបករណ៍អង្គចងចាំ។ កុំព្យូទ័រ bio-computers មួយចំនួនដែលប្រើដោយ Keepers ត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយ bio-nodes [14, 15] ។





ថ្នាំង Biomimicry blockchain ត្រូវបានភ្ជាប់ដោយជំនួយពីខ្សែ photonic ដែលមានមូលដ្ឋានលើ DNA/RNA និងទំនាក់ទំនងតាមរយៈពន្លឺ។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត NatureLand ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើ Biomimicry blockchain ។





ប្រព័ន្ធផលិតកម្មថាមពល

ប្រព័ន្ធនេះគឺជាបណ្តាញវិមជ្ឈការនៃឧបករណ៍ថាមពលឥតគិតថ្លៃដែលបង្កើតឡើងដោយ Hedgehog ។ វាផ្តល់ថាមពលសម្រាប់ bio-computers និង bio-nodes និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុង NatureLand ។ វាក៏មានដំណោះស្រាយបង្កើតថាមពលដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិផ្សេងៗគ្នា ដែលប្រើប្រាស់ប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញ (ដូចជាប្រព័ន្ធរស្មីសំយោគសិប្បនិម្មិត ទួរប៊ីនខ្យល់ និងទឹក ប្រព័ន្ធផលិតថាមពលជើង។ល។)។ ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើទឹកកក និងអំបិល។









Blockchain គឺជាបច្ចេកវិទ្យា។ Bitcoin គឺគ្រាន់តែជាការបង្ហាញចម្បងដំបូងនៃសក្តានុពលរបស់វា។ (Marc Kenigsberg)





ធម្មជាតិនៅលើ blockchain

នៅក្នុង NatureLand រាល់សារពាង្គកាយដែលមានជីវិតឋិតិវន្ត (ភាគច្រើនជារុក្ខជាតិ និងផ្សិត) ត្រូវបានបំពាក់ដោយផ្នែករឹង និងសូហ្វវែរពិសេស ដើម្បីឱ្យអ្នកណាម្នាក់អាចស្គាល់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វា (ជីវគីមី ជីវគីមី ការព្យាបាលជាដើម)។ ព័ត៌មានត្រូវបានផ្តល់ដោយ Biomimicry blockchain និងបង្ហាញជា holograms:









ចំពោះសារពាង្គកាយថាមវន្ត គំរូជីវសាស្រ្តរបស់ពួកគេជាមួយនឹង holograms អប់រំសមរម្យមាននៅសារមន្ទីរ NatureLand ។





ការអភិវឌ្ឍន៍ការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុង NatureLand ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅ NatureLand Core ដែលដំណើរការដោយ Biomimicry blockchain និង AI ។ វាគឺជាក្រុមនៃមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលមានទីតាំងនៅកណ្តាលនៃ NatureLand:









មជ្ឈមណ្ឌលប្រាជ្ញានៃធម្មជាតិ

ទិន្នន័យទាំងអស់ទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធធម្មជាតិ និងជីវមាត្រដែលប្រមូលបានដោយសហគមន៍ NatureLand ត្រូវបានប្រើនៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះដើម្បីបង្កើត API (Application Programming Interface) ដែលសមស្រប និងម៉ាស៊ីនស្វែងរក និងចំណុចប្រទាក់ NatureSearch ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានដែលត្រូវការ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើនៅ 'មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍនវានុវត្តន៍' ដើម្បីកសាងដំណោះស្រាយដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិ។





មជ្ឈមណ្ឌលតាមដាន និងផ្តល់អាទិភាព

នេះគឺជាកន្លែងដែលស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធធម្មជាតិត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដើម្បីកំណត់បញ្ហាដែលជិតកើតមានបំផុតដែលប្រជាជនទាំងអស់នៃ NatureLand ប្រឈមមុខ។ ក្រោយមកទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ NatureLand Keepers តាមរយៈការបោះឆ្នោត។





មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍នវានុវត្តន៍

ដំណោះស្រាយដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិនៃបញ្ហាត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការបោះពុម្ព 3D និងសាកល្បងនៅមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះ។ ធនធានដែលត្រូវការទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ដោយ 'មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងធនធាន'។ ការបង្កើតថ្មីដែលទើបបង្កើតថ្មីបានក្លាយជាធនធានដោយខ្លួនឯង។









មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងធនធាន

នេះគឺជាកន្លែងដែលការសម្រេចចិត្តត្រូវបានធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៃការគ្រប់គ្រងធនធាន។ នៅមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះ អ្នករស់នៅ NatureLand គ្រប់រូបអាចទទួលបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវការដើម្បីរស់រានមានជីវិត រួមទាំងការច្នៃប្រឌិតដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិផងដែរ។





NatureLand Core ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ NatureHive (NatureLand DAO) ។





ប៊ីយ៉ូម៉ុន

BioMons គឺជាហ្គេមដែលមានមូលដ្ឋានលើ blockchain ដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការស្រាវជ្រាវ Biomimicry ។ វាជាល្បែងបៀរដែលអាចប្រមូលបានក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ការច្នៃប្រឌិតដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិ។ អ្នកលេងត្រូវបានស្នើឡើងនូវបញ្ហា ហើយពួកគេត្រូវស្វែងរកយុទ្ធសាស្រ្តសមស្របមួយដើម្បីដោះស្រាយវាក្នុងចំណោមសន្លឹកបៀដែលពួកគេមាន។ ខណៈពេលដែលធ្វើដូច្នេះ អ្នកលេងក៏បានអប់រំខ្លួនឯងអំពី Biomimicry ផងដែរ។ វេទិកាបណ្តាញ BioMons ក៏អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេលេងហ្គេមនេះក្នុងទម្រង់ឌីជីថលផងដែរ។ កាត BioMons holographic ដើមត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Keepers ។ សហគមន៍ NatureLand ដែលនៅសល់អាចទទួលបានច្បាប់ចម្លងរបស់ពួកគេនៅ 'មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងធនធាន' ។









ប្រសិនបើអ្នកលេងបានរកឃើញយុទ្ធសាស្រ្តថ្មី ឬបង្កើតដំណោះស្រាយដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិដើម ពួកគេអាចផ្ញើព័ត៌មាននេះទៅ Keepers ដើម្បីធ្វើសុពលភាពវា និងបន្ថែមទៅ Biomimicry blockchain ។





Keepers ជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតដ៏ល្អបំផុតត្រូវបានផ្តល់រង្វាន់ជាមួយនឹងកាត BioMons រៀងរាល់ 10 ថ្ងៃម្តង។ កាត BioMons បានអនុញ្ញាតឱ្យ Keepers ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់បញ្ហាដែលជិតមកដល់បំផុត ដំណោះស្រាយដែលបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិ និងធ្វើការសម្រេចចិត្តទាក់ទងនឹងចក្ខុវិស័យ Biomimicry blockchain និង NatureLand ។









សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ដូច្នេះ ដូចដែលអ្នកអាចមើលឃើញ ធម្មជាតិ និង blockchain អាចនៅជាមួយគ្នា រស់នៅដោយសុខដុមរមនា និងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក។ ធម្មជាតិមិនត្រឹមតែជាផ្សារទំនើបប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាសារមន្ទីរទៀតផង។ ប្រាជ្ញារបស់ធម្មជាតិគឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃបំផុតមួយដែលយើងមាន។ យើងគ្រាន់តែត្រូវការទទួលស្គាល់វា រៀបចំវាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងអនុញ្ញាតឱ្យវាហូរចូលទៅក្នុងការរចនាប្រព័ន្ធរបស់យើង។













