Mawari miara-miasa amin'ny Caldera mba hanokatra tambajotra Mawari ho an'ny fandefasana traikefa miara-miasa amin'ny AI

San Francisco, California, 15 Aogositra, 2025 / Chainwire /-- , ny aterineto amin'ny blockchain modular, dia nanambara fiaraha-miasa amin'ny Mawari, izay manomboka ny tambajotra mba hanome hery amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny fandefasana ny votoaty 3D amin'ny fotoana tena izy. Ny kalitao Ny kalitao Ny fiaraha-miasa dia manatsara ny Mawari Network mba hifandray amin'ny tambajotra metalayer interoperability Caldera, manatsara ny fahaiza-manao ny sehatra mba hanome avo lenta avo lenta AR / VR traikefa manerana izao tontolo izao. Mivezivezy amin'ny aterineto ny rafitra momba ny solosaina Ny tambajotra Mawari dia maneho ny fiantraikany amin'ny tambajotra voajanahary voajanahary (DePIN), ny fametrahana ny fitehirizana, ny bandwidth, ary ny fahaiza-manao amin'ny alàlan'ny tambajotran'ny GPU. Ny teknolojia 3D streaming navoakan'ny sehatra dia mampihena ny fampiasana bandwidth amin'ny 80% ary manome tolotra tsy tapaka amin'ny traikefa interactive, mampihetsi-po ary mifandraika amin'ny toe-javatra. 

"Caldera dia mamela antsika hitohy amin'ny fanombanana ny kalitaon'ny fe-potoana - ny fahatarana, ny fihenjanana, ny fihenjanana ary ny fahamarinana - amin'ny fotoana tena izy", hoy i Luis Oscar Ramirez, mpanorina sy CEO ao amin'ny Mawari. 

"Guardian Nodes dia mamokatra fanamarinana QoS voasoratra izay voasambotra amin'ny rollup; ireo rakitra ireo dia manome vaovao momba ny toetra, ny lalana, ary ny karama mifototra amin'ny fampisehoana voatendry. Ny fanamafisana ity lalana ity amin'ny rollup avo lenta Caldera dia mahatonga ny kalitaonay sy ny fampiasana angon-drakitra ho mazava sy azo fanamarinana ho an'ny tontolo iainana Mawari Network." "Tsy faly izahay amin'ny fandraisana an'i Mawari amin'ny tontolo iainana Caldera," hoy i Matthew Katz, CEO amin'ny Caldera. "Mawari dia manamboatra fampiharana vaovao tanteraka amin'ny teknolojia blockchain ho an'ny fandefasana votoaty XR." Ny fanamafisana ny tsena Ny teknolojia XR streaming avy amin'ny Mawari dia efa ampiasaina amin'ny antoko VTuber roa lehibe indrindra any Japana - Brave Group sy Virtual Avex. Miaraka amin'izy ireo, nanambara voalohany ny vokatra vTubeXR an'i Mawari tao amin'ny Expo 2025 Osaka, Kansai Japana tamin'ny faran'ny volana Mey izy ireo ary samy ampahany amin'ny fandaharam-potoan'ny Early Access an'i Mawari, izay natao hanomezana ireo mpiara-miasa amin'ny Early Access fahafahana hahazo tombontsoa amin'ny endri-javatra vaovao, fanohanana manokana amin'ny fidirana ao an-trano ary fahafahana famatsiam-bola. Mawari dia mikasa hampitombo ny vTubeXR amin'ny orinasa famokarana VTuber sy ny tompon'ny IP, manohana ny fampandrosoana ny traikefa amin'ny mpampiasa sy ny raharaham-barotra. Ny teknolojia vaovao dia mifanaraka amin'ny fangatahan'ny tsena Ny tambajotra Mawari dia mampiasa teknolojia roa fototra: ny teknolojia spatial streaming avy amin'ny Mawari izay miasa amin'ny Unity sy Unreal Engine, ary ny tambajotran'ny solosaina end-to-end namboarina akaikin'ny mpampiasa farany. Miaraka amin'ny tsenan'ny zava-misy fanampiny izay hivoaka amin'ny 100 tapitrisa fitaovana ao anatin'ny dimy taona, ny fomba fiasan'ny DePIN ao amin'ny Mawari dia manamaivana ny fandraisana anjara amin'ny alàlan'ny olona manana fahaiza-manao GPU mba hanampy amin'ny tambajotra ary mahazo tombony. Jereo ny ho avy Ny fampiroboroboana dia marika lehibe amin'ny famerenana ny teknolojia XR sy Web3. Ny modely fidiram-bola mifototra amin'ny fampiasana ny tambajotra Mawari Network, miaraka amin'ny fanaraha-maso ara-batana sy ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa mitombo, dia mametraka ny sehatra ho an'ny fitomboana maharitra manerana ny tsingerin'ny tsena. Ao amin'ny Caldera ny aterineto ny blockchain, ekosystems ny modular, mifandray, ary customizable rindrankajy. Caldera mamela blockchain orinasa hamoaka ny tenany scalable blockchains sy miara-miasa amin'ny fananana eo amin'ny an-jatony ny tontolo iainana hafa. Caldera manome $ 400M + amin'ny vidiny manontolo ary efa mandrindra 850M + varotra amin'ny 27M + adiresy tokana. 

Ho an'ny fampahalalana bebe kokoa, dia afaka mitsidika ny mpampiasa:

Caldera:
tranonkala ofisialy
X
Telegram
LinkedIn

Mawari:
tranonkala
X
tsy fifanarahana
LinkedIn

Ny fifandraisana
CEO
Tompo Katz
Caldera
Mifandraisa amin'ny mombamomba.xyz