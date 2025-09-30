DeCard sy Visa manomboka ny DeCard Luminaries, karatra fampindramam-bola ho an'ny Web3 Visionaries

Ny DCS (anarana hoe Diners Club Singapore) dia nanambara ny fanombohan'ny DeCard Luminaries, karatra Visa Premium izay mampiasa stablecoins amin'ny fandoavam-bola amin'ny tontolo tena amin'ny toerana mpivarotra manaiky Visa ary manolotra ny mpikambana amin'ny fidirana maneran-tany sy ny tombontsoa manokana amin'ny fomba fiainana. Ny karatra Ny karatra [DeCard Luminaries fampisehoana famoahana. (From L-R) Kerri Teo, Filohan'ny Sellers & Fintechs, Singapore sy Brunei, Visa; Nischint Sanghavi, Filohan'ny Digital Currencies Asia Pacific, Visa; Karen Low, CEO, DCS; Joan Han, COO, DCS; Jia Hang, Filohan'ny DCS. ](https://cdn.hackernoon.com/images/FS1PiuQb1sWxoW2ESuJpZswu0xk2-791379r.jpeg)Ity famoahana ity dia manaraka ny fampidirana ny karatra DeCard Visa voalohany tamin'ny volana Mey 2025, izay mamela ireo mpampiasa hanova stablecoins toy ny USDT sy USDC ho an'ny fandaniana isan'andro. DeCard Luminaries dia maneho ny dingana manaraka amin'ity diany ity - ny fanentanana ny vokatra ambony mba hanatanterahana ny zavatra ilain'ny mpijery ambony, anisan'izany ny Web3 mpitsikilo, ny C-Suite mpitantana, ary ny mpitarika fiaraha-monina mahery vaika izay mitady mihoatra noho ny fandoavam-bola, fa koa ny fidirana amin'ny fomba fiainana sy ny tombontsoa manokana. Araka ny Ny tsena iraisam-pirenena amin'ny stablecoin dia mihoatra ny roa heny nandritra ny roa taona farany - avy amin'ny $ 125 lavitrisa dolara ho eo amin'ny $ 255 lavitrisa amin'ny Jona 2025. Bank for International Settlements Ny Banky ho an'ny Fifanarahana Iraisam-pirenena Amin'izany fotoana izany, ny fahamarinana ara-dalàna any Etazonia sy Eoropa dia mamorona rafitra mazava kokoa ho an'ny mpamoaka vola, manamboatra ny lalana ho an'ny fampiasana lehibe kokoa. Ny DeCard Luminaries dia manolotra fankatoavana manerantany amin'ny toerana maherin'ny 150 tapitrisa manerana izao tontolo izao izay manaiky Visa, iray amin'ireo tahan'ny fifaninanana indrindra amin'ny tsenam-bola ao amin'ny tsena, ary hatramin'ny 10% cashback (mipetraka amin'ny $ 200 isam-bolana) miaraka amin'ny fetran'ny fandaniana avo lenta. Ireo mpampiasa karatra koa dia mahazo tombontsoa anisan'izany ny tolotra 24/7 Visa Concierge, fitsidihana roa maimaim-poana amin'ny seranam-piaramanidina isan-taona, ary fiantohana fiarovana amin'ny lozam-pifamoivoizana hatramin'ny US$ 1 tapitrisa. Ny DeCard Luminaries dia manatsara ny tolotra fototra mba hanatanterahana ny zavatra ilain'ny mpitarika Web3 sy ny mpamorona vondrom-piarahamonina - manome fandoavam-bola tsy tapaka, fidirana maneran-tany ary tombontsoa manokana ao amin'ny vokatra Premium iray. " \n \n “Izahay dia faly hampitombo ny fiaraha-miasa amin'ny DeCard amin'ny DCS amin'ny famoahana ny DeCard Luminaries, vahaolana stablecoin natao manokana ho an'ny olona avo lenta sy ny mpamorona Web3. Ao amin'ny Visa, isika no mampitombo ny fahasamihafana eo amin'ny fitantanana ara-dalàna sy ny varotra nomerika, manaiky ny andraikitra lehibe stablecoins milalao amin'ity diany ity. Amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miasa aminay amin'ny fampidirana stablecoin vokatra bebe kokoa, dia mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa ary manao stablecoins mahomby ho an'ny varotra andavanandro. Ny mpandray anjara voalohany dia manana safidy mba hanapa-kevitra ny fialan-tsasatra amin'ny fotoana voafetra amin'ny vidiny hatramin'ny S$1,700, azo ampidirina ao amin'ny DeCard boaty amin'ny Token2049 Singapore amin'ny 1 - 2 Oktobra 2025. . Eto dia Eto dia About DeCard dia marika karatra ho an'ny taranaka vaovao natao ho an'ny fampiasam-bola stablecoin tsy tapaka ao amin'ny tontolo tena izy. Ny vokatra ambony, DeCard, dia mahatonga ny varotra isan'andro tsotra sy azo jerena. DeCard Luminaries dia miorina amin'io fototra io - dia fandrosoana ny DeCard natao ho an'ny mpijery ny Web3, mamela tombontsoa manokana, traikefa avo lenta, ary fahafahana tsy voafetra. Ny karatra Ny vokatra rehetra amin'ny DeCard dia manome fetra miaraka amin'ny fepetra maivana, miasa amin'ny D-Vault, kaonty manokana miaraka amin'ny endri-javatra nomerika vaovao. Ny D-Vault dia manohana ny fifanarahana tsy tapaka sy ny fanaraha-maso ny fandoavam-bola, mamela ny fandoavam-bola sy ny fandoavam-bola ho fitantanana amin'ny fomba mahomby amin'ny alalan'ny rafitra iray. Miara-miasa amin'ny DCS ary miaro amin'ny famoronana karatra maherin'ny 50 taona, ny DeCard dia mampifandray ny fitokisana amin'ny teknolojia Web3. Nivoatra avy amin'ny fototry ny Diners Club Singapore, ny DCS dia ankehitriny mpamatsy fandoavam-bola manerana izao tontolo izao, manome vahaolana azo antoka, mifanaraka ary vaovao. Jereo bebe kokoa ao Araho ao amin'ny . https://www.thedecard.com/ X https://www.thedecard.com/ About Visa Visa (NYSE: V) dia mpitarika eran-tany amin'ny fandoavam-bola nomerika, manatsara ny fifanarahana eo amin'ny mpanjifa, mpivarotra, orinasa ara-bola sy ny governemanta ao amin'ny firenena sy faritra mihoatra ny 200. Ny andraikitsika dia ny mampifandray izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny tambajotra fandoavam-bola vaovao, mora, azo antoka ary azo antoka indrindra, mamela ny olona, ny orinasa ary ny toekarena ho mahomby. Mino isika fa ny toekarena izay ahitana ny olona rehetra any amin'ny toerana rehetra, manatsara ny olona rehetra any amin'ny toerana rehetra ary mahita ny fidirana ho fototra amin'ny hoavin'ny hetsika vola. Visa.com