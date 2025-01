Ny fahatsapana ny mianatra JavaScript amin'ny 2016

Tsy nisy rafitra JavaScript noforonina nandritra ny nanoratana ity lahatsoratra ity.

Ity manaraka ity dia aingam-panahy avy amin'ny lahatsoratra "Izany no ho avy" avy amin'ny Circle CI. Azonao atao ny mamaky ny tany am-boalohany eto . Hevitra fotsiny ity ampahany ity, ary toy ny rafitra JavaScript rehetra, tsy tokony horaisina ho zava-dehibe loatra.

Hey, nahazo ity tetikasa web vaovao ity aho, saingy raha ny marina dia tsy nanao kaody tranonkala firy aho tao anatin'ny taona vitsivitsy ary henoko fa niova kely ny tontolo. Ianao no mpikirakira tranonkala manara-penitra indrindra eto?

-Ny tena teny dia injeniera Front End, fa eny, izaho no lehilahy marina. Manao tranonkala aho amin'ny 2016. Visualizations, mpilalao mozika, drones manidina izay milalao baolina kitra. Vao avy niverina avy tao amin'ny JsConf sy ReactConf aho, noho izany dia fantatro ny teknolojia farany hamoronana apps amin'ny Internet.

Mangatsiaka. Mila mamorona pejy mampiseho ny hetsika farany avy amin'ny mpampiasa aho, noho izany dia mila maka ny angon-drakitra avy amin'ny teboka farany REST aho ary mampiseho izany amin'ny karazana latabatra azo sivana, ary manavao izany raha misy fiovana ao amin'ny server. Nieritreritra aho fa mety hampiasa jQuery haka sy hanehoana ny angona?

-Tsia, tsy misy mampiasa jQuery intsony. Tokony hiezaka hianatra React ianao, 2016 izao.

Oh, OK. Inona ny React?

-Fitehirizam-boky mangatsiatsiaka namboarin'ny bandy sasany ao amin'ny Facebook izy io, tena mitondra fifehezana sy fampisehoana amin'ny fampiharanao, amin'ny alàlan'ny famelana anao hifehy mora foana ny fiovana rehetra.

Toa milamina izany. Afaka mampiasa React ve aho hanehoana angona avy amin'ny mpizara?

-Eny, fa mila ampidirinao aloha ny React and React DOM ho tranomboky ao amin'ny pejinao.

Andraso, nahoana no tranomboky roa?

-Ka ny iray dia ny tranomboky tena izy ary ny faharoa dia ny fanodikodinana ny DOM, izay azonao faritana amin'ny JSX ankehitriny.

JSX? Inona ny JSX?

-JSX dia fanitarana syntax JavaScript izay mitovy amin'ny XML. Karazana fomba hafa hamaritana ny DOM izany, eritrereto ho HTML tsara kokoa.

Inona no tsy mety amin'ny HTML?

-Taona 2016 izao. Tsy misy manodina HTML mivantana intsony.

marina. Na izany na tsy izany, raha ampiako ireo tranomboky roa ireo dia afaka mampiasa React aho?

-Tsy tena. Mila manampy an'i Babel ianao, ary afaka mampiasa React ianao.

Tranomboky hafa? Inona no atao hoe Babela?

-Oh, Babel dia transpiler izay ahafahanao mikendry dikan-teny manokana amin'ny JavaScript, raha manao code amin'ny dikan-teny JavaScript ianao. Tsy voatery hampiditra an'i Babel ianao raha te hampiasa ny ReactJS, fa raha tsy manao izany ianao dia mijanona amin'ny fampiasana ES5, ary aleo ho tena izy, 2016 izao, tokony hanao coding amin'ny ES2016+ ianao toy ny ataon'ny ankizy mahafinaritra.

ES5? ES2016+? Lasa very eto aho. Inona ny ES5 sy ES2016+?

-ES5 dia mijoro ho an'ny ECMAScript 5. Io no fanontana nokendren'ny ankamaroan'ny olona hatramin'ny nampiharan'ny ankamaroan'ny navigateur amin'izao fotoana izao.

ECMAScript?

-Eny, fantatrao, ny JavaScript standard scripting dia niorina tamin'ny 1999 taorian'ny famoahana voalohany azy tamin'ny 1995, tamin'izany fotoana izany rehefa nomena anarana hoe Livescript ny JavaScript ary nihazakazaka tao amin'ny Netscape Navigator ihany. Tena misavoritaka izany tamin'izany, saingy soa ihany fa efa mazava ny zava-drehetra ary manana andiany 7 amin'ity fampiharana ity isika.

7 edisiona. Tena izy. Ary ny ES5 sy ES2016+ dia?

-Ny andiany fahadimy sy fahafito.

Andraso, inona no nitranga tamin'ilay fahenina?

- ES6 no tianao lazaina? Eny, ny tiako holazaina, ny andiany tsirairay dia superset an'ny teo aloha, ka raha mampiasa ES2016+ ianao dia mampiasa ny endri-javatra rehetra amin'ny dikan-teny teo aloha.

marina. Ary maninona no mampiasa ES2016+ mihoatra ny ES6?

-Eny, afaka mampiasa ES6 ianao, fa raha hampiasa endri-javatra mahafinaritra toy ny async sy miandry dia mila mampiasa ES2016+ ianao. Raha tsy izany dia mijanona amin'ny mpamokatra ES6 miaraka amin'ny coroutine ianao mba hanakanana ny antso asynchronous ho an'ny fikorianan'ny fanaraha-maso mety.

Tsy haiko izay nolazainao, ary mampisafotofoto ireo anarana rehetra ireo. Jereo, mampiditra angona maromaro avy amin'ny mpizara iray aho, taloha dia afaka nampiditra jQuery avy amin'ny CDN fotsiny aho ary mahazo ny angon-drakitra miaraka amin'ny antso AJAX, nahoana aho no tsy afaka manao izany?

-Taona 2016 io, tsy misy mampiasa jQuery intsony fa miafara amin'ny kaody spaghetti maromaro. Fantatry ny rehetra izany.

marina. Noho izany ny safidy azoko dia ny mametaka tranomboky telo haka angon-drakitra sy hanehoana latabatra HTML.

-Eny, ampidirinao ireo trano famakiam-boky telo ireo fa ampifandraiso amin'ny mpitantana mody izy ireo mba hampidirana rakitra iray ihany.

Azoko. Ary inona no mpitantana ny module?

-Ny famaritana dia miankina amin'ny tontolo iainana, fa ao amin'ny tranonkala dia matetika midika izay rehetra manohana ny AMD na CommonJS modules.

Riiight. Ary ny AMD sy CommonJS dia…?

-Famaritana. Misy fomba hamaritana ny fomba tokony hifandraisan'ny tranomboky sy kilasy JavaScript maro. Fantatrao ve, fanondranana sy fitakiana? Azonao atao ny manoratra rakitra JavaScript marobe mamaritra ny AMD na CommonJS API ary azonao atao ny mampiasa zavatra toy ny Browserify mba hanangonana azy ireo.

OK, mitombina izany… Heveriko. Inona no atao hoe Browserify?

-Fitaovana ahafahanao manambatra ny fiankinan-doha voalaza ao amin'ny CommonJS amin'ny rakitra azo atao amin'ny navigateur. Izy io dia noforonina satria ny ankamaroan'ny olona dia mamoaka ireo fiankinan-doha ireo ao amin'ny rejisitra npm.

npm rejisitra?

-Fitahirizana be dia be ho an'ny daholobe izay ametrahan'ny olona hendry ny code sy ny fiankinan-doha ho modules.

Toy ny CDN?

-Tsy dia izany loatra. Mitovitovy kokoa amin'ny angon-drakitra afovoany izay ahafahan'ny olona mamoaka sy misintona tranomboky, ka azonao ampiasaina eo an-toerana ho an'ny fampandrosoana ary avy eo ampidiro ao amin'ny CDN raha tianao.

Oh, toa an'i Bower!

-Eny, fa efa 2016 izao, tsy misy mampiasa Bower intsony.

Oh, hitako… ka mila misintona ny tranomboky avy amin'ny npm aho avy eo?

-Eny. Noho izany, ohatra, raha te hampiasa React ianao dia alainao ny module React ary ampidiro ao amin'ny code-nao. Azonao atao izany ho an'ny tranomboky JavaScript malaza rehetra.

Oh, toy ny Angular!

-Angular dia 2015. Fa eny. Ny angular dia ho eo, miaraka amin'ny VueJS na RxJS ary tranomboky 2016 mahafinaritra hafa. Te hianatra momba ireo?

Andao hifikitra amin'ny React, efa mianatra zavatra be loatra aho izao. Noho izany, raha mila mampiasa React aho dia alaiko avy amin'ity npm ity ary ampiasao ity zavatra Browserify ity?

-Eny.

Toa sarotra be izany raha maka andiana fiankinana fotsiny ary mamatotra azy ireo.

-Izany, izany no antony hampiasanao mpitantana asa toa an'i Grunt na Gulp na Broccoli mba handrindrana ny Browserify. Heck, azonao atao mihitsy aza ny mampiasa Mimosa.

Grunt? Gulp? Broccoli? Mimosa? Inona izao no resahina?

- Mpitantana asa. Saingy tsy mangatsiaka intsony izy ireo. Nampiasa azy ireo izahay tamin'ny taona 2015, avy eo dia nampiasa Makefiles, fa izao nofonosinay amin'ny Webpack ny zava-drehetra.

Makefiles? Nihevitra aho fa nampiasaina tamin'ny tetikasa C na C ++ ny ankamaroany.

-Eny, saingy toa ao amin'ny tranonkala dia tianay ny manasarotra ny zavatra ary miverina amin'ny fototra. Manao izany izahay isan-taona na mihoatra, andraso fotsiny, dia hanao fivoriambe amin'ny tranokala izahay afaka herintaona na roa.

Sigh. Nanonona zavatra antsoina hoe Webpack ve ianao?

- Mpitantana Module iray hafa ho an'ny navigateur izy io ary karazana mpihazakazaka asa ihany koa. Toy ny kinova Browserify tsara kokoa izy io.

Oh, OK. Nahoana no tsara kokoa?

-Eny, mety tsy tsara kokoa, fa ny fomba tokony hamatotra ny fiankinanao fotsiny. Ny Webpack dia ahafahanao mampiasa mpitantana mody samihafa, fa tsy ny CommonJS ihany, ka ohatra ny maody tohanan'ny ES6 teratany.

Very hevitra tanteraka aho amin'ity zavatra CommonJS/ES6 ity.

-Ny rehetra dia, fa tsy tokony hiraharaha intsony amin'ny SystemJS ianao.

Jesosy Kristy, anarana hafa-js. Ok, ary inona ity SystemJS ity?

-Eny, tsy toa an'i Browserify sy Webpack 1.x, SystemJS dia dynamic module loader izay ahafahanao mamatotra mody maromaro amin'ny rakitra marobe fa tsy mamehy azy ireo ao anaty rakitra lehibe iray.

Andraso, fa noheveriko fa te hanangana ny tranomboky ao anaty rakitra lehibe iray izahay ary hampiditra izany!

-Eny, fa noho ny HTTP/2 ho avy izao ny fangatahana HTTP maro dia tsara kokoa.

Andraso, ka tsy azonay ampidirina fotsiny ireo tranomboky tany am-boalohany ho an'ny React??

-Tsy dia izany loatra. Ny tiako holazaina dia azonao atao ny manampy azy ireo ho script ivelany avy amin'ny CDN, fa mbola mila mampiditra an'i Babel ianao amin'izay.

Sigh. Ary ratsy ve izany?

-Eny, hampidirinao ny babel-core manontolo, ary tsy hahomby amin'ny famokarana izany. Amin'ny famokarana dia mila manao andiana asa mialoha ianao mba hanomanana ny tetikasanao izay hahatonga ny fomban'ny fiantsoana an'i Satana ho toy ny fomba fanamboarana atody. Mila manamaivana ny fananana ianao, manaratsy azy ireo, css inline eo ambonin'ny vala, manemotra ny script, ary koa-

azoko, azoko. Ka raha tsy ampidirinao mivantana ao anaty CDN ny tranomboky, ahoana no hataonao?

-Alefako avy amin'ny Typescript mampiasa combo Webpack + SystemJS + Babel.

Soraty? Noheveriko fa nanao coding amin'ny JavaScript izahay!

-Typescript IS JavaScript, na tsaratsara kokoa, superset amin'ny JavaScript, indrindra JavaScript amin'ny version ES6. Fantatrao ve, ilay dikan-teny fahenina noresahintsika teo aloha?

Noheveriko fa efa superset an'ny ES6 ny ES2016+! NAHOANA no ilaintsika izao zavatra antsoina hoe Typescript izao?

-Oh, satria mamela antsika hampiasa JavaScript ho toy ny fiteny soratana, ary mampihena ny fahadisoana amin'ny fotoana fandehanana. 2016 izao, tokony hampiditra karazana sasany amin'ny code JavaScript-nao ianao.

Ary ny Typescript dia mazava ho azy fa manao izany.

-Flow ihany koa, na dia manamarina fotsiny ny fanoratana raha toa ka superset amin'ny JavaScript ny Typescript izay mila angonina.

Sigh… ary ny Flow?

-Mpamatsy karazana static nataon'ny bandy sasany tao amin'ny Facebook izy io. Nosoratan'izy ireo tamin'ny OCaml izany, satria mahafinaritra ny fandaharana miasa.

OCaml? Fandaharana miasa?

-Izany no ampiasain'ny ankizy mangatsiatsiaka amin'izao fotoana izao, fantatrao ve, 2016? Fandaharana miasa? Fitsipika ambony? Currying? Asa madio?

Tsy hitako izay nolazainao.

-Tsy misy manao izany amin'ny voalohany. Jereo, mila mahafantatra fotsiny ianao fa ny fandaharana miasa dia tsara kokoa noho ny OOP ary izany no tokony hampiasaina amin'ny 2016.

Andraso, nianatra OOP tany amin'ny oniversite aho, noheveriko fa tsara izany?

-Toy izany koa ny Java talohan'ny nividianany Oracle. Ny tiako holazaina dia tsara ny OOP tamin'ny andro taloha, ary mbola misy ny fampiasana azy amin'izao fotoana izao, saingy izao no tsapan'ny rehetra fa ny fanovana fanjakana dia mitovy amin'ny fandaka zazakely, ka izao ny tsirairay dia mifindra amin'ny zavatra tsy miova sy ny fandaharana miasa. Efa an-taonany maro no niantso an'io ry zalahy Haskell, -ary aza atomboka amin'ireo Elm ry zalahy- fa soa ihany fa ao amin'ny tranonkala izao dia manana tranomboky toa an'i Ramda izahay izay mamela antsika hampiasa fandaharana miasa amin'ny JavaScript tsotra.

Mandao anarana fotsiny ve ianao noho izany? Inona no atao hoe Ramnda?

- Tsia. Ramda. Toy ny Lambda. Fantatrao ve, io tranombokin'i David Chambers io?

David iza?

-David Chambers. Lehilahy mahafinaritra. Milalao lalao fanonganam-panjakana. Anisan’ny nandray anjara tamin’i Ramda. Tokony hijery an'i Erik Meijer koa ianao raha matotra amin'ny fianarana fandaharana miasa.

Ary i Erik Meijer dia…?

-Functional programme band koa. Lehilahy mahafinaritra. Manana famelabelarana marobe izy izay nandrotsahany an'i Agile rehefa mampiasa ity lobaka miloko hafahafa ity. Tokony hijery ny sasany amin'ireo zavatra avy amin'i Tj, Jash Kenas, Sindre Sorhus, Paul Irish, Addy Osmani-

Ok. Hajanoko eo ianao. Tsara sy tsara daholo izany rehetra izany, saingy heveriko fa sarotra sy tsy ilaina izany rehetra izany raha maka angon-drakitra fotsiny sy mampiseho izany. Tena azoko antoka fa tsy mila mahafantatra ireo olona ireo aho na mianatra ireo zavatra rehetra ireo mba hamoronana latabatra misy angona mavitrika. Andao hiverina amin'ny React. Ahoana no ahafahako maka ny angona avy amin'ny mpizara miaraka amin'ny React?

-Eny, tsy maka ny angon-drakitra amin'ny React ianao, fa asehonao fotsiny ny angon-drakitra miaraka amin'ny React.

Oh, ozona aho. Inona àry no ampiasainao haka ny angona?

-Mampiasa Fetch ianao haka ny angona avy amin'ny mpizara.

Miala tsiny aho? Mampiasa Fetch ianao haka ny angona? Izay manonona ireo zavatra ireo dia mila tesaurus.

-Haiko tsara? Alao io ny anaran'ny fampiharana teratany amin'ny fanatanterahana XMLHttpRequests amin'ny mpizara.

Oh, AJAX.

-AJAX dia ny fampiasana XMLHttpRequests fotsiny. Fa azo antoka. Ny Fetch dia ahafahanao manao AJAX mifototra amin'ny fampanantenana, izay azonao atao ny manapa-kevitra mba hialana amin'ny helo.

Callback hell?

-Eny. Isaky ny manao fangatahana asynchronous amin'ny mpizara ianao dia mila miandry ny valiny, izay mahatonga anao hampiditra fiasa ao anatin'ny fiasa iray, izay antsoina hoe pyramid callback avy amin'ny helo.

Oh, OK. Ary io zavatra fampanantenana io dia mamaha izany?

-Tokoa. Amin'ny alàlan'ny fanodikodinana ny antsonao amin'ny alàlan'ny fampanantenana, azonao atao ny manoratra kaody mora kokoa ho takatrao, maneso ary mitsapa azy ireo, ary manatanteraka fangatahana miaraka indray mandeha ary miandry mandra-pahatonga azy rehetra ho feno.

Ary azo atao amin'ny Fetch izany?

-Eny, fa raha mampiasa navigateur maitso maitso ny mpampiasa anao, raha tsy izany dia mila mampiditra Fetch polyfill ianao na mampiasa Request, Bluebird na Axios.

Firy ny trano famakiam-boky tokony ho fantatro noho ny amin'Andriamanitra? Firy amin'izy ireo?

- JavaScript izany. Tsy maintsy misy tranomboky an'arivony izay manao zavatra mitovy. Mahafantatra tranomboky izahay, raha ny marina, manana ny tranomboky tsara indrindra izahay. Ny tranomboky dia huuuge, ary indraindray dia misy sarin'i Guy Fieri ao anatiny.

Guy Fieri ve ianao vao niteny? Andeha hofaranana izany. Inona no ataon'ireo tranomboky Bluebird, Request, Axios ireo?

-Fitehirizam-boky hanatanteraka XMLHttpRequests izay mamerina fampanantenana.

Tsy nanomboka namerina fampanantenana koa ve ny fomba AJAX an'ny jQuery?

-Tsy mampiasa ny teny hoe “J” intsony izahay amin’ity taona 2016 ity. Ampiasao fotsiny ny Fetch, ary fenoy izany rehefa tsy ao anaty navigateur na mampiasa Bluebird, Request na Axios fa tsy. Dia mitantana ny fampanantenana miaraka amin'ny fiandrasana ao anatin'ny fiasa async sy boom, manana fifehezana tsara ianao.

Fanintelony io lazainao hoe miandry io fa tsy haiko hoe inona izany.

-Await dia ahafahanao manakana antso asynchronous, mamela anao hanana fifehezana tsara kokoa rehefa alaina ny angon-drakitra ary mampitombo ny fahafaha-mamaky kaody amin'ny ankapobeny. Mahavariana izany, mila mahazo antoka ianao fa manampy ny preset stage-3 ao Babel, na mampiasa syntax-async-functions sy transform-async-to-generator plugin.

Adala izany.

-Tsia, adala ny zava-misy fa mila manangona kaody Typescript ianao ary avy eo mandika azy miaraka amin'i Babel hampiasaina miandry.

inona? Tsy tafiditra ao amin'ny Typescript?

-Ao amin'ny dikan-teny manaraka izy io, fa amin'ny dikan-teny 1.7 dia mikendry ny ES6 ihany, ka raha te hampiasa miandry ao amin'ny navigateur ianao dia mila manangona ny code Typescript anao mikendry ny ES6 ary avy eo Babel izay mitsambikina amin'ny tanjona ES5.

Amin'izao fotoana izao dia tsy hitako izay holazaina.

-Jereo fa mora. Ampidiro ao anaty Typescript ny zava-drehetra. Ny maody rehetra izay mampiasa Fetch dia manangona azy ireo ho lasibatra ES6, mamindra azy ireo miaraka amin'i Babel amin'ny preset stage-3, ary ampidiro miaraka amin'ny SystemJS. Raha tsy manana Fetch ianao, dia fenoy izany, na ampiasao Bluebird, Request na Axios, ary tantano ny fampanantenanao rehetra amin'ny fiandrasana.

Samy hafa ny famaritana ny hoe mora. Noho izany, tamin'io fombafomba io dia naka ny angon-drakitra aho ary afaka mampiseho izany miaraka amin'ny React sa tsy izany?

-Hitondra fiovana fanjakana ve ny fampiharanao?

Err, tsy heveriko izany. Mila mampiseho ny data fotsiny aho.

- Oh, misaotra an'Andriamanitra. Raha tsy izany dia tsy maintsy nanazava anao Flux aho, ary ny fampiharana toa an'i Flummox, Alt, Fluxible. Na dia marina aza fa tokony hampiasa Redux ianao.

Handefa an'ireny anarana ireny fotsiny aho. Averina indray, mila mampiseho angona fotsiny aho.

-Oh, raha asehonao fotsiny ny angon-drakitra tsy ilainao ny React hanombohana. Mety ho tsara ianao tamin'ny maotera modely.

Mananihany ahy ve ianao? Mampihomehy ve izany? Toy izany ve ny fomba fitondranao ny olon-tianao?

-Nazavaiko fotsiny izay azonao ampiasaina.

Mijanòna. Atsaharo fotsiny.

-Ny tiako holazaina, na dia mampiasa motera templating fotsiny aza dia mbola mampiasa combo Typescript + SystemJS + Babel aho raha izaho ianao.

Mila mampiseho angon-drakitra amin'ny pejy iray aho fa tsy manatanteraka ny fahafatesan'ny MK tany am-boalohany an'i Sub Zero. Lazao ahy fotsiny hoe inona ny motera template ampiasaina dia horaisiko avy eo.

-Misy betsaka, iza no fantatrao?

Ugh, tsy tadidiko ny anarana. Efa ela izay.

-jTemplates? jQote? MAdio?

Err, tsy maneno lakolosy. Iray hafa?

- Mangarahara? JSRender? MarkupJS? KnockoutJS? Izy io dia manana fifandraisana roa.

Iray hafa?

-PlatesJS? jQuery-tmpl? Handlebars? Mbola mampiasa azy io ny sasany.

Angamba. Misy mitovy amin'io farany io ve?

-Volomana, manasongadina? Heveriko fa izao na dia i lodash aza dia manana ny marina, saingy karazana 2014 ireo.

Err.. mety ho vaovao kokoa izany.

-Jade? DustJS?

Tsia.

-DotJS? EJS?

Tsia.

- Nunjucks? ECT?

Tsia.

-Mah, tsy misy tia Coffeescript syntax na izany aza. Jade?

Tsia, efa niteny Jade ianao.

- Pug no tiako lazaina. Jade no tiako lazaina. Ny tiako holazaina dia Pug izao i Jade.

Sigh. Tsia. Tsy tsaroana. Iza no hampiasainao?

-Mety ho tady modely ES6 ihany.

Avelao aho haminavina. Ary mila ES6 izany.

-Marina.

Izay, miankina amin'ny navigateur ampiasaiko dia mila Babel.

-Marina.

Izay, raha te hampiditra tsy ampiana ny tranomboky fototra iray manontolo aho, dia mila mampiditra azy io ho module avy amin'ny npm.

-Marina.

Izay, mitaky Browserify, na Wepback, na azo inoana fa zavatra hafa antsoina hoe SystemJS.

-Marina.

Izay, raha tsy Webpack, dia tokony ho tantanin'ny mpihazakazaka asa.

-Marina.

Saingy, satria tokony hampiasa programa miasa sy fiteny mitendry aho dia mila manangona mialoha ny Typescript na manampy ity Flow thingy ity.

-Marina.

Ary avy eo alefaso any Babel izany raha te hampiasa wait aho.

-Marina.

Noho izany dia afaka mampiasa ny Fetch, ny fampanantenana, ary ny fifehezana ny fikorianan'ny rano aho ary ireo ody rehetra ireo.

-Aza adino fotsiny ny polyfill Fetch raha tsy tohanana fa mbola tsy zakan'i Safari.

Hainao ve fa. Heveriko fa vita eto isika. Raha ny marina, heveriko fa vita aho. Vitako ny tranonkala, vitako ny JavaScript.

-Tsara izany, afaka taona vitsivitsy isika rehetra dia hanao coding amin'ny Elm na WebAssembly.

Mbola hiverina any aoriana aho. Tsy zakako fotsiny ireo fanovana sy dikan-teny sy edisiona sy mpanangona ary transpiler ireo. Ny vondrom-piarahamonina JavaScript dia adala raha mihevitra izy fa misy afaka manaraka izany.

-Henoko ianao. Tokony hanandrana ny vondrom-piarahamonina Python ianao amin'izay.

Nahoana?

-Efa naheno momba ny Python 3 ve ianao?

Fanavaozana: Misaotra amin'ny fanondroana typo sy lesoka, havaoziko ny lahatsoratra araka ny voalaza. Resadresaka ao amin'ny HackerNews sy Reddit .