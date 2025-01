Sida ay tahay inaad barato JavaScript 2016

Ma jiro qaab-dhismeed JavaScript ah oo la abuuray intii lagu jiray qorista maqaalkan.

Kuwa soo socda waxaa dhiirigeliyay maqaalka "Waa mustaqbalka" ee Circle CI. Waxaad ka akhrisan kartaa asalka halkan . Qaybtani waa uun ra'yi, iyo sida qaab-dhismeedka JavaScript kasta, waa inaan si dhab ah loo qaadan.

Haye, waxaan helay mashruucan webka cusub, laakiin run ahaantii maan codayn shabakad badan dhawr sano gudahood, waxaanan maqlay muuqaalka muuqaalku waxoogaa is beddelay. Ma waxaad tahay kuwa ugu casrisan ee dev-ga ah ee agagaarkan?

-Erayga dhabta ah waa injineerka Front End, laakiin haa, waxaan ahay ninka saxda ah. Waxaan sameeyaa webka 2016. Muuqaallada, ciyaartoyda muusikada, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee duulaya ee ciyaara kubbadda cagta, waxaad u magacawday. Hadda waxaan ka imid JsConf iyo ReactConf, marka waan garanayaa tignoolajiyada ugu dambeeyay si loo abuuro abka shabakadda.

Qabow Waxaan u baahanahay inaan abuuro bog muujinaya waxqabadkii ugu dambeeyay ee isticmaalayaasha, markaa waxaan kaliya u baahanahay inaan xogta ka helo barta ugu dambeysa ee REST oo aan ku soo bandhigo nooc ka mid ah miis la shaandhayn karo, oo aan cusboonaysiiyo haddii wax isbedelaan server-ka. Waxaan ka fekerayay in laga yaabo in aan isticmaalo jQuery si aan u soo qaado oo u muujiyo xogta?

-Ilaahayow maya, qofna mar dambe ma isticmaalo jQuery. Waa inaad isku daydaa inaad barato React, waa 2016.

Oh, ok. Maxaa ka falcelinaya?

-Waa maktabad aad u fiican oo ay sameeyeen ragga qaar ee Facebook, runtii waxay keenaysaa xakamaynta iyo waxqabadka codsigaaga, adiga oo kuu oggolaanaya inaad si fudud u maareyso aragti kasta oo isbeddel ah.

Taasi waxay u egtahay nadiif. Ma isticmaali karaa React si aan u muujiyo xogta serverka?

- Haa, laakiin marka hore waxaad u baahan tahay inaad ku darto React oo ka falceliso DOM maktabad ahaan boggaaga mareegaha.

Sug, waa maxay sababta laba maktabadood?

-Haddaba mid waa maktabadda dhabta ah tan labaadna waa wax-ka-beddelka DOM-ka, oo hadda aad ku sifayn karto JSX.

JSX? Waa maxay JSX?

-JSX waa kaliya kordhinta syntax JavaScript oo u eg XML. Waa nooc kale oo lagu qeexo DOM, ka fikir sida HTML ka fiican.

Maxaa ka qaldan HTML?

-Waa 2016. Qofna si toos ah uma kood HTML mar dambe.

Sax. Si kastaba ha noqotee, haddii aan ku daro labadan maktabadood markaa ma isticmaali karaa React?

-Ma aha wax sax ah. Waxaad u baahan tahay inaad ku darto Babel, ka dibna waxaad awood u leedahay inaad isticmaasho React.

Maktabad kale? Waa maxay Babel?

-Oh, Babel waa gudbiye kuu oggolaanaya inaad beegsato noocyo gaar ah oo JavaScript ah, halka aad ku qorto nooc kasta oo JavaScript ah. Uma baahnid inaad ku darto Babel si aad u isticmaasho ReactJS, laakiin haddii aanad samayn, waxaad ku xayiran tahay isticmaalka ES5, oo aynu run noqono, waa 2016, waa inaad ku qortaa ES2016+ sida carruurta kale ee qabow.

ES5? ES2016+? halkaan ayaan ku lumay Waa maxay ES5 iyo ES2016+?

-ES5 waxay u taagan tahay ECMAScript 5. Waa daabacaadda ay dadka badankiisu bartilmaansadaan tan iyo markii ay hirgeliyeen browsersyada intooda badan waayadan.

ECMAScript?

-Haa, waad ogtahay, heerka qoraalka JavaScript wuxuu ku salaysan yahay 1999 ka dib markii la sii daayay bilawgii 1995, waagaas markii JavaScript loo magacaabay Livescript oo kaliya wuxuu ku dhex jiray Netscape Navigator. Taasi waxay ahayd mid aad u qasan waagaas, laakiin Alxamdullilah hadda arrimuhu aad bay u cad yihiin waxaanan haynaa, sida, 7 daabacaad oo hirgelintan ah.

7 daabacaad. Dhab ahaantii. Iyo ES5 iyo ES2016+ waa?

-Daabacaadda shanaad iyo toddobaad siday u kala horreeyaan.

Sug, kii lixaad maxaa ku dhacay?

-Ma waxaad u jeedaa ES6? Haa, waxaan ula jeedaa, daabacaad kastaa waa heer sare oo kii hore, marka haddii aad isticmaalayso ES2016+, waxaad isticmaalaysaa dhammaan sifooyinka noocyadii hore.

Sax. Oo maxaad u isticmaashaa ES2016+ ka badan ES6 markaa?

-Hagaag, waxaad isticmaali kartaa ES6, laakiin si aad u isticmaasho astaamo wanaagsan sida async oo aad sugto, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho ES2016+. Haddii kale waxaad ku xayiran tahay koronto-dhaliyeyaasha ES6 oo leh coroutines si aad u xannibto wicitaannada asynchronous ee socodka saxda ah ee kontoroolka.

Wax fikrad ah uma hayo waxaad hadda tiri, oo dhammaan magacyadan waa kuwo jahawareer ah. Fiiri, waxaan kaliya ka soo raray farabadan xogta server-ka, waxaan awood u lahaa inaan ku daro jQuery CDN oo kaliya waxaan ka heli karaa xogta wicitaanada AJAX, maxay tahay sababta aan taas u samayn karin?

-Waa nin 2016, qofna ma isticmaalo jQuery mar dambe, waxay ku dhammaataa farabadan spaghetti code. Qof kastaa wuu ogyahay taas.

Sax. Markaa beddelkaygu waa in aan ku shubo saddex maktabadood si aan xogta u keeno oo aan u muujiyo miiska HTML.

-Hagaag, waxaad ku dartaa saddexdaas maktabadood laakiin ku xidh maareeyaha moduleka si aad ugu shubto hal fayl oo keliya.

waan arkaa Oo waa maxay maareeyaha moduleka?

-Qeexitaanku wuxuu ku xiran yahay deegaanka, laakiin shabakada waxaan inta badan ula jeednaa wax kasta oo taageera AMD ama modules CommonJS.

Riiight. Iyo AMD iyo CommonJS waa…?

-Qeexitaanno. Waxaa jira siyaabo lagu qeexo sida maktabado badan oo JavaScript ah iyo xiisado ay tahay inay u falgalaan. Ma ogtahay, dhoofinta oo u baahan? Waxaad qori kartaa faylal badan oo JavaScript ah oo qeexaya AMD ama CommonJS API oo waxaad isticmaali kartaa wax sida Browserify si aad isugu xidho.

OK, taasi macno ayay samaynaysaa… waxaan filayaa. Waa maxay Browserify?

-Waa qalab kuu ogolaanaya inaad ku xidho ku tiirsanaanta CommonJS lagu tilmaamay faylalka lagu socon karo browserka. Waxaa la sameeyay sababtoo ah dadka intooda badan waxay daabacaan ku tiirsanaantaas diiwaanka npm.

npm diiwaanka?

-Waa kayd dadweyne oo aad u weyn halkaas oo dadka caqli-gal ah ay koodka iyo ku-tiirsanaanta u dhigaan modules ahaan.

Sida CDN?

-Ma aha runtii. Waxay u badan tahay sida kaydka xogta dhexe oo qof kastaa daabici karo oo soo dejisan karo maktabadaha, si aad u isticmaali karto gudaha gudaha si aad u horumariso kadibna u gali CDN haddii aad rabto.

Oh, sida Bower!

- Haa, laakiin hadda waa 2016, qofna ma isticmaalo Bower dambe.

Oh, waan arkaa… marka waxaan u baahanahay inaan ka soo dejiyo maktabadaha npm markaa?

-Haa. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad isticmaasho React, waxaad soo dejisanaysaa moduleka React oo waxaad ku soo dejinaysaa koodkaaga. Waxaad taas ku samayn kartaa ku dhawaad maktabad kasta oo JavaScript caan ah.

Oh, sida Angular!

-Angular waa sidaas 2015. Laakiin haa. Xaglaha ayaa halkaas joogi doona, oo ay weheliyaan VueJS ama RxJS iyo maktabadaha kale ee 2016 ee fiican. Ma doonaysaa inaad wax ka barato kuwaas?

Aan ku dhegganno React, waxaan horayba u bartay waxyaabo badan hadda. Marka, haddii aan u baahdo inaan isticmaalo React waxaan ka soo qaataa npm-kan ka bacdina ma adeegsadaa shayga Browserify?

-Haa.

Taasi waxay u muuqataa mid aad u adag in la qabsado farabadan ku tiirsanaanta oo la isku xidho.

-Waa, waana sababta aad u isticmaasho maamulaha hawsha sida Grunt ama Gulp ama Broccoli si aad si otomaatig ah ugu socodsiiso Browserify. Heck, waxaad xitaa isticmaali kartaa Mimosa.

Grunt? Gulp? Brokoli? Mimosa? Xataa hadda ma ka hadlaynaa?

-Maareeyayaasha hawsha. Laakiin mar dambe ma ahan kuwo qabow. Waxaan u isticmaalnay sida, 2015, ka dib waxaan isticmaalnay Makefiles, laakiin hadda wax walba waxaan ku duubnaa Webpack.

Makefiles? Waxaan u maleeyay in inta badan loo isticmaalo mashaariicda C ama C++.

-Haa, laakiin sida muuqata shabakada waxaan jecelnahay samaynta wax adag ka dibna dib ugu noqoshada aasaaska. Waxaan sameynaa taas sanad kasta ama wax ka badan, kaliya sug, waxaan ku sameyn doonaa isku xirka shabakada hal ama laba sano gudahood.

Taah Waxaad sheegtay wax la yiraahdo Webpack?

-Waa maareeyaha moduleka kale ee browserka halka uu yahay nooca hawlwadeenka sidoo kale. Waa sida nooc ka wanaagsan Browserify.

Oh, ok. Maxay u fiican tahay?

-Hagaag, laga yaabee inaysan ka roonayn, kaliya waxay ku badan tahay ra'yiga sida ku-tiirsanaantaada loo xiro. Xirmada Shabakadda waxay kuu oggolaaneysaa inaad isticmaasho maareeyayaal modules oo kala duwan, oo ma ahan oo keliya kuwa CommonJS, sidaas darteed tusaale ahaan cutubyada ES6 ee asalka ah.

Aad baan ugu wareeray guud ahaan shayga CommonJS/ES6.

-Qof walba waa, laakiin waa inaadan dan ka lahayn SystemJS.

Ciise Masiix, magac kale-js. Hagaag, oo waa maxay SystemJS?

-Hagaag, si ka duwan Browserify iyo Webpack 1.x, SystemJS waa rariyaha moduleka firfircoon kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku xidho qaybo badan faylal badan intii aad ku xidhi lahayd hal fayl oo weyn.

Sug, laakiin waxaan mooday inaan rabno inaan ku dhisno maktabadahayada hal fayl oo weyn oo aan ku shubno taas!

-Haa, laakiin sababtoo ah HTTP/2 ayaa imanaya hadda codsiyo badan oo HTTP ah ayaa runtii ka wanaagsan.

Sug, markaa miyaynaan ku dari karin saddexda maktabadood ee asalka ah ee React??

-Ma aha runtii. Waxaan ula jeedaa, waxaad ku dari kartaa iyaga sidii qoraalo dibadda ah oo CDN ah, laakiin waxaad weli u baahan doontaa inaad ku darto Babel.

Taah Taasina waa xun sax?

-Haa, waxa aad ku dari lahayd babel-core oo dhan, mana ahaan doonto wax soo saar tayo leh. On wax soo saarka waxaad u baahan tahay inaad qabato hawlo taxane ah oo horudhac ah si aad mashruucaaga u diyaargarowdo taas oo ka dhigaysa cibaadada loogu yeedho Shaydaanku u eg cunto karinta ukunta la kariyey. Waxaad u baahan tahay inaad hoos u dhigto hantida, kor u qaaddo, css khad ee ka sarreeya laalaabyada, dib u dhig qoraallada, iyo sidoo kale-

Waan helay, waan helay. Markaa haddii aanad toos ugu darin maktabadaha CDN, sidee baad u samayn lahayd?

-Waxaan ka soo rogi lahaa Typescript-ka aniga oo isticmaalaya xirmo Webpack + SystemJS + Babel combo.

Qoraal-qoraalka? Waxaan u maleeyay inaan ku codeeynayno JavaScript!

-Typescript waa JavaScript, ama si ka sii wanaagsan loo dhigo, qayb sare oo JavaScript ah, gaar ahaan JavaScript nooca ES6. Ma ogtahay, in version lixaad aan ka soo hadalnay ka hor?

Waxaan u maleynayay in ES2016 + ay horeyba u ahayd ES6. MAXAYnu hadda ugu baahanahay shaygan loo yaqaan "Typescript"?

-Oh, sababtoo ah waxay noo ogolaataa inaan u isticmaalno JavaScript luqad la qoray oo kale, oo aan yaraynno khaladaadka wakhtiga run-sheegga. Waa 2016, waa inaad ku darsataa noocyada qaar koodka JavaScript.

Si cadna Typescript ayaa taas u sameeyaa.

-Flow sidoo kale, in kasta oo ay kaliya hubiso in wax lagu qorayo halka Typescript-ku yahay superset-ka JavaScript kaas oo u baahan in la sameeyo.

Taah... oo Socodku waa?

-Waa hubiyaha nooca taagan ee ay sameeyeen ragga qaar ee Facebook-ga. Waxay ku dhejiyeen OCaml, sababtoo ah barnaamijka shaqeyntu waa cajiib.

Ocaml? Barnaamijyo hawleed?

-Waa waxa ciyaalka qabow ay isticmaalaan waayahan nin, ma ogtahay, 2016? Barnaamijyo hawleed? Hawlaha nidaamka sare? Currying? Hawlaha saafiga ah?

Wax fikrad ah uma hayo waxaad hadda tiri.

-Qofna ma sameeyo bilowga. Fiiri, kaliya waxaad u baahan tahay inaad ogaato in barnaamijka shaqayntu uu ka wanaagsan yahay OOP taasina waa waxa aan isticmaaleyno 2016.

Sug, waxaan OOP ku bartay kulliyadda, waxaan mooday inay taasi fiican tahay?

-Sidaa Java ahaa ka hor inta uusan iibsan Oracle. Waxaan ula jeedaa, OOP waagii hore way wacnayd, ilaa maantana adeegsigeeda way leedahay, laakiin hadda qof kastaa waxa uu ogaaday in wax ka beddelka dawladuhu ay la mid yihiin laadadka dhallaanka, markaa hadda qof kastaa wuxuu u guuraa shay aan beddelmi karin iyo barnaamij shaqayneed. Wiilasha Haskell waxay soo wacayeen sanado badan, oo ha igu bilaabin Elm guys- laakiin nasiib wanaag shabakada hadda waxaan leenahay maktabado sida Ramda oo noo ogolaanaya inaan u isticmaalno barnaamijyada functional-ka ee JavaScript.

Ma waxaad dartii u tuuraysaa magacyo? Waa maxay macnaha Ramnda macnaheedu

-Maya. Ramda. Sida Lambda. Ma ogtahay, in maktabadda David Chambers?

David waa kuma?

-David Chambers. Nin wanaagsan. Wuxuu ciyaaraa ciyaar afgambi ah oo macno leh. Mid ka mid ah wax ku darsaday Ramda. Waa inaad sidoo kale hubisaa Erik Meijer haddii ay dhab ka tahay inaad barato barnaamijyada shaqaynta.

Iyo Erik Meijer waa…?

-Functional programming nin sidoo kale. Nin cajiib ah. Waxa uu leeyahay farabadan bandhigyo halkaas oo uu ku qashinka Agile inta uu isticmaalayo shaadhkan midabka leh. Waa inaad sidoo kale hubisaa qaar ka mid ah alaabta Tj, Jash Kenas, Sindre Sorhus, Paul Irish, Addy Osmani-

Waayahay halkaas ayaan kugu joojinayaa Waxaas oo dhami waa fiican yihiin oo way fiican yihiin, laakiin waxaan u malaynayaa in dhammaan ay yihiin kuwo aad u adag oo aan loo baahnayn in la helo xogta oo la soo bandhigo. Waxaan hubaa inaanan u baahnayn inaan ogaado dadkan ama aan barto dhammaan waxyaalahaas si aan u abuuro miis xog firfircoon leh. Aan u soo laabano falcelinta Sideen uga soo qaadan karaa xogta server-ka ee leh React?

-Hagaag, dhab ahaantii kuma soo qaadan xogta React, kaliya waxaad ku muujisaa xogta React.

Alla i habaar. Haddaba maxaad u isticmaashaa inaad xogta ku soo qaadato?

- Waxaad isticmaashaa Fetch si aad xogta uga soo qaadato serverka.

waan ka xumahay? Miyaad isticmaashaa Fetch si aad u soo qaadato xogta? Qofka waxyaalahaas magacaabaya wuxuu u baahan yahay thesaurus.

-Waan ogahay sax? Soo qaado waa magaca hirgelinta asalka ah ee fulinta codsiyada XMLHttp ee ka dhanka ah serverka.

Oh, sidaas AJAX.

-AJAX waa kaliya isticmaalka XMLHttpRequests. Laakiin hubaal. Fetch wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameyso AJAX ku saleysan balamo, taas oo markaa aad xallin karto inaad ka fogaato cadaabta dib u soo celinta.

Cadaabta dib loogu yeero?

-Haa. Mar kasta oo aad samayso codsi asynchronous ka dhanka ah serverka, waxa aad u baahan tahay in aad sugto jawaabtiisa, taas oo ka dhigaysa in aad ku darto function gudaha function, kaas oo loo yaqaan callback Ahraamta ka cadaabta.

Oh, ok. Oo shaygan ballanku wuu xalinayaa?

- Runtii. Adiga oo dib u soo wicistaada ku maroorsanaya balamo, waxa aad si fudud u qori kartaa si aad u fahanto koodka, majaajilaysa oo tijaabi, sidoo kale waxa aad samayn kartaa codsiyo isku mar ah oo aad sugto ilaa inta dhamaantood la soo shubayo.

Taasna waxaa lagu samayn karaa Fetch?

-Haa, laakiin waa haddii isticmaalahaagu isticmaalo biraawsar weligood cagaar ah, haddii kale waxaad u baahan tahay inaad ku darto fetch polyfill ama isticmaal Codsiga, Bluebird ama Axios.

Immisa maktabad ayaan u baahanahay inaan ogaado ilaah dartiis? Immisa ayaa ka mid ah?

-Waa JavaScript. Waa in ay jiraan kumanaan maktabado ah oo dhamaantood sameeya wax la mid ah. Waxaan ognahay maktabadaha, dhab ahaantii, waxaan leenahay maktabadaha ugu fiican. Maktabadahayadu waa huuuge, mararka qaarkoodna waxaan ku darnaa sawirada Guy Fieri.

Ma waxaad tidhi Guy Fieri? Aan ka gudubno tan. Maxay sameeyaan Bluebird, Codsiga, maktabadaha Axios?

Waa maktabado lagu sameeyo XMLHttpRequests oo soo celiya balamaha.

Habka jQuery ee AJAX miyaanu bilaabin soo celinta balamaha sidoo kale?

-Ma isticmaalno ereyga "J" 2016 mar dambe. Kaliya isticmaal Fetch, oo buuxi marka aysan ku jirin browser-ka ama isticmaal beddelka Bluebird, Codsiga ama Axios. Ka dib u maareyso ballan-qaadka adigoo ku sugaya shaqada async-ka iyo kor u kaca, waxaad haysataa socodka saxda ah.

Waa markii saddexaad ee aad sheegto sug laakiin anigu ma hayo waxa ay tahay.

-Await wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xannibto wicitaanka asynchronous, taasoo kuu oggolaanaysa inaad si fiican u maamusho marka xogta la soo saarayo iyo guud ahaan kordhinta akhrinta koodka. Waa wax cajiib ah, kaliya waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad ku darto marxaladda-3 hore ee Babel, ama isticmaal syntax-async-functions iyo beddelka-async-to-generator plugin.

Tani waa waali.

-Maya, waalan waa xaqiiqda inaad u baahan tahay inaad hore u soo ururiso koodka Typescript ka dibna ku daabac Babel si aad u isticmaasho sug.

Waa maxay? Laguma darin Qoraal-qoraalka?

-Waxay ku samaysaa nooca soo socda, laakiin sida nooca 1.7 waxa ay beegsanaysaa ES6 oo keliya, marka haddii aad rabto in aad isticmaasho sug browserka, marka hore waxa aad u baahan tahay in aad ururiso code-kaaga Typescript-ka ah ee lagu beegsanayo ES6 ka dibna Babel kaas oo beegsanaya ES5.

Halkaa marka ay marayso ma garanayo waxaan idhaahdo.

-Fiiri, way fududahay. Ku qor wax kasta oo ku qoran Nooca Qoraalka. Dhammaan cutubyada adeegsada Fetch waxay soo ururiyaan si ay u beegsadaan ES6, ku soo rogaan Babel marxalad-3 hore, oo ku shub SystemJS. Haddii aadan haysan Fetch, buuxin, ama isticmaal Bluebird, Codsiga ama Axios, oo aad u xakamayso dhammaan ballamahaaga adigoo sugaya.

Waxaan leenahay qeexitaanno aad u kala duwan oo fudud. Marka, cibaadadaas waxaan ugu dambeyntii soo qaatay xogta oo hadda waxaan ku soo bandhigi karaa React sax?

-Codsigaagu ma qabanayaa isbedel kasta oo gobolka ah?

Err, uma maleynayo. Kaliya waxaan u baahanahay inaan soo bandhigo xogta

- Alla mahad leh. Haddii kale waa inaan kuu sharaxaa Flux, iyo hirgelinta sida Flummox, Alt, Fluxible. Si kastaba ha ahaatee, run ahaantii waa inaad isticmaashaa Redux.

Waxaan u socdaa inaan ku dul duulo magacyadaas. Mar labaad, waxaan kaliya u baahanahay inaan muujiyo xogta.

-Oh, haddii aad kaliya muujinayso xogta uma baahnid React si aad u bilowdo. Waxa aad ku fiicnaan lahayd mishiin wax-is-beddelaya.

Ma i kaftamaysaa? Ma u malaynaysaa in tani ay tahay wax lagu qoslo? Ma sidaas ayaad ula dhaqantaa kuwa aad jeceshahay?

-Kaliya waxaan sharraxayay waxaad isticmaali karto.

Jooji Kaliya jooji

- Waxaan ula jeedaa, xitaa haddii ay tahay isticmaalka matoorka templating, waxaan wali isticmaali lahaa Typescript + SystemJS + Combo Babel haddii aan adiga ahaan lahaa.

Waxaan u baahanahay inaan ku soo bandhigo xogta bogga, ma fulinin Sub Zero's asalka dhimashada MK. Kaliya ii sheeg matoorka wax ku daabaca si aad u isticmaasho anna halkaas ayaan ka soo qaadi doonaa.

-Wax badan baa jira, kee baad taqaan?

Ugh, ma xasuusan karo magaca. Waxay ahayd wakhti dheer ka hor.

-jTemplates? jQote? SAAFAR AH?

Err, ma garaaco gambaleelka. Mid kale?

-Daah-furnaan? JSRrender? MarkupJS? KnockoutJS? Middaasi waxay lahayd laba dhinac oo ku xidhan.

Mid kale?

-PlatesJS? jQuery-tmpl? Baararka gacanta? Dadka qaar ayaa wali isticmaala.

Malaha. Ma jiraan wax la mid ah kii u dambeeyay?

-Shaarubaha, hoosta ka xariiq? Waxaan u maleynayaa in hadda xitaa lodash uu leeyahay mid daacad ah, laakiin kuwani waa nooca 2014.

Err.. malaha way ka cusbanayd.

-Jade? BoodhkaJS?

Maya

-DotJS? EJS?

Maya

-Nunjucks? ECT?

Maya

-Mah, qofna ma jecla Coffeescript syntax si kastaba. Jade?

Maya, waxaad hore u tidhi Jade.

- Waxaan ula jeeday Pug. Waxaan ula jeeday Jade. Waxaan ula jeedaa, Jade hadda waa Pug.

Taah Maya. Ma xasuusan karo. Midkee ayaad isticmaali lahayd?

-Malaha kaliya ES6 xargaha template asalka ah.

Aan qiyaaso. Taasina waxay u baahan tahay ES6.

-Sax

Taas oo ku xidhan browserka aan isticmaalayo Babel.

-Sax

Kaas, haddii aan rabo in aan ku daro aniga oo aan ku darin dhammaan maktabadda xudunta u ah, waxaan u baahanahay in aan ku shubo cutub ahaan npm.

-Sax

Kaasoo, u baahan Browserify, ama Wepback, ama ay u badan tahay wax kale oo loo yaqaan SystemJS.

-Sax

Kaas, ilaa ay tahay Webpack, sida ugu habboon waa in uu maamulaa hawl-wadeen.

-Sax

Laakin, maadaama ay tahay in aan isticmaalo barnaamijyada shaqaynta iyo luqadaha la qoray, waxaan marka hore u baahanahay in aan hore u soo ururiyo Typescript ama aan ku daro Flow thingy.

-Sax

Ka dibna taas u dir Baabel haddii aan rabo inaan isticmaalo sug.

-Sax

Markaa waxaan isticmaali karaa Fetch, ballanqaadyada, iyo socodka socodka iyo dhammaan sixirkaas.

-Kaliya ha ilaawin inaad buuxiso Fetch haddii aan la taageerin, Safari wali ma xamili karto.

Waad ogtahay waxa. Waxaan filayaa in aan halkan ku dhammaysannay. Runtii, waxaan filayaa in aan dhameeyay. Waan dhammeeyey shabkada, waan dhammeeyey JavaScript gebi ahaanba.

-Taasi waa fiican tahay, dhowr sano gudahood, dhammaanteen waxaan ku qoreynaa Elm ama WebAssembly.

Kaliya waxaan ku laabanayaa dhabarka dambe. Kaliya ma xamili karo isbeddeladan badan iyo noocyada iyo daabacadaha iyo isku-dubaridyada iyo qalab-gubiyeyaasha. Bulshada JavaScript waa waalan tahay haddii ay u malaynayaan in qof uu arrintan la socon karo.

-Waan ku maqlayaa. Waa inaad isku daydaa bulshada Python markaa.

Waa maxay sababtu?

Weligaa ma maqashay Python 3?

Cusbooneysii: Waad ku mahadsan tahay tilmaamida qaladaadka iyo khaladaadka, waxaan cusbooneysiin doonaa maqaalka sida la xusay. Wadahadalka HackerNews iyo Reddit .