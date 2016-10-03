በ2016 ጃቫ ስክሪፕት መማር ምን ይሰማዋል።

ይህ ጽሑፍ በሚጻፍበት ጊዜ ምንም የጃቫ ስክሪፕት ማዕቀፎች አልተፈጠሩም።
የሚከተለው ከ Circle CI “ወደፊት ነው” በሚለው መጣጥፍ ተመስጦ ነው። ዋናውን እዚህ ማንበብ ይችላሉ . ይህ ቁራጭ አስተያየት ብቻ ነው፣ እና እንደ ማንኛውም ጃቫ ስክሪፕት ማዕቀፍ፣ በጣም በቁም ነገር መታየት የለበትም።
ሄይ፣ ይህን አዲስ የድር ፕሮጀክት አግኝቻለሁ፣ ግን እውነቱን ለመናገር በጥቂት አመታት ውስጥ ብዙ ድህረ ገጽ አልፃፍኩም እና መልክአ ምድሩ ትንሽ ሲቀየር ሰምቻለሁ። እርስዎ እዚህ አካባቢ በጣም የተዘመኑት የድር ዴቪ ነዎት?
- ትክክለኛው ቃል Front End መሐንዲስ ነው፣ ግን አዎ፣ ትክክለኛው ሰው ነኝ። በ 2016 ውስጥ ድርን አደርጋለሁ ። እይታዎች ፣ የሙዚቃ ተጫዋቾች ፣ እግር ኳስ የሚጫወቱ የሚበር ድሮኖች ፣ እርስዎ ሰይመውታል። አሁን ከJsConf እና ReactConf ተመለስኩ፣ ስለዚህ የድር መተግበሪያዎችን ለመፍጠር አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን አውቃለሁ።
ጥሩ። ከተጠቃሚዎች የቅርብ ጊዜ እንቅስቃሴዎችን የሚያሳይ ገጽ መፍጠር አለብኝ፣ ስለዚህ መረጃውን ከ REST መጨረሻ ነጥብ ማግኘት እና በሆነ ሊጣራ በሚችል ሠንጠረዥ ውስጥ ማሳየት እና በአገልጋዩ ላይ የሆነ ነገር ከተለወጠ ማዘመን አለብኝ። ውሂቡን ለማምጣት እና ለማሳየት jQuery ን በመጠቀም ምናልባት እያሰብኩ ነበር?
- አምላኬ አይ፣ ማንም ከእንግዲህ jQueryን የሚጠቀም የለም። React ለመማር መሞከር አለብህ፣ 2016 ነው።
ኦ እሺ ምላሽ ምንድን ነው?
-በፌስቡክ ላይ ባሉ አንዳንድ ሰዎች የተሰራ እጅግ በጣም አሪፍ ላይብረሪ ነው፣በአፕሊኬሽንዎ ላይ ቁጥጥር እና አፈፃፀምን ያመጣል፣ይህም ማንኛውንም የእይታ ለውጥ በቀላሉ እንዲቆጣጠሩ ያስችልዎታል።
ያ ጥሩ ይመስላል። ከአገልጋዩ ላይ ያለውን መረጃ ለማሳየት Reactን መጠቀም እችላለሁ?
- አዎ፣ ግን መጀመሪያ React እና React DOMን በድረ-ገጽዎ ውስጥ እንደ ቤተ-መጽሐፍት ማከል ያስፈልግዎታል።
ቆይ ለምን ሁለት ቤተ መጻሕፍት?
-ስለዚህ አንደኛው ትክክለኛው ቤተ-መጽሐፍት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ DOM ን ለመቆጣጠር ነው፣ይህም አሁን በJSX ውስጥ ሊገልጹት ይችላሉ።
JSX? JSX ምንድን ነው?
-JSX ልክ ኤክስኤምኤልን የሚመስል የጃቫስክሪፕት አገባብ ቅጥያ ነው። DOMን የሚገልፅበት ሌላ መንገድ ነው፣ እንደ የተሻለ ኤችቲኤምኤል ያስቡት።
HTML ምን ችግር አለው?
-እ.ኤ.አ. 2016 ነው. ማንም ኤችቲኤምኤልን በቀጥታ የሚያስገባ የለም።
ቀኝ። ለማንኛውም እነዚህን ሁለት ቤተ-መጻሕፍት ከጨመርኩ ሬክትን መጠቀም እችላለሁ?
- በትክክል አይደለም. ባቤልን ማከል ያስፈልግዎታል እና ከዚያ Reactን መጠቀም ይችላሉ።
ሌላ ቤተ መጻሕፍት? ባቤል ምንድን ነው?
- ኦህ ፣ ባቤል በማንኛውም የጃቫ ስክሪፕት እትም ላይ ኮድ ስትሰጥ የተወሰኑ የጃቫ ስክሪፕት ስሪቶችን እንድታነጣጥር የሚያስችል ትራንስፓይለር ነው። ReactJSን ለመጠቀም ባቤልን ማካተት አይጠበቅብዎትም ነገር ግን ካላደረጉት በስተቀር ES5 ን ከመጠቀም ጋር ተጣብቀዋል እና እውን እንሁን 2016 ነው ልክ እንደሌሎቹ አሪፍ ልጆች በ ES2016+ ላይ ኮድ ማድረግ አለብዎት።
ES5? ES2016+? እዚህ እየጠፋሁ ነው። ES5 እና ES2016+ ምንድን ናቸው?
-ES5 ECMAScript 5ን ያመለክታል።በአሁኑ ጊዜ በአብዛኛዎቹ አሳሾች እየተተገበረ ስለሆነ አብዛኛው ሰው ኢላማ ያደረገው እትም ነው።
ECMAScript?
- አዎ፣ ታውቃለህ፣ የስክሪፕት ስታንዳርድ ጃቫ ስክሪፕት የተመሰረተው እ.ኤ.አ. ያ ያኔ በጣም የተመሰቃቀለ ነበር፣ ግን ደስ የሚለው ነገር አሁን ነገሮች በጣም ግልፅ ናቸው እና እንደ 7 የዚህ ትግበራ እትሞች አሉን።
7 እትሞች። ለእውነት። እና ES5 እና ES2016+ ናቸው?
- አምስተኛው እና ሰባተኛው እትም.
ቆይ ስድስተኛው ምን ሆነ?
- ES6 ማለትዎ ነውን? አዎ፣ እኔ የምለው፣ እያንዳንዱ እትም የበፊቱ የበላይ ስብስብ ነው፣ ስለዚህ ES2016+ እየተጠቀሙ ከሆነ፣ ሁሉንም የቀደሙት ስሪቶች ባህሪያት እየተጠቀሙ ነው።
ቀኝ። እና ለምን ES2016+ ከES6 በላይ ይጠቀሙ?
- ደህና፣ ES6 ን መጠቀም ትችላለህ፣ ግን እንደ አሲንክ ያሉ አሪፍ ባህሪያትን ለመጠቀም እና ለመጠበቅ፣ ES2016+ መጠቀም አለብህ። ያለበለዚያ ለትክክለኛው የቁጥጥር ፍሰት ያልተመሳሰሉ ጥሪዎችን ለማገድ ከ ES6 ጀነሬተሮች ጋር ከኮሮቲን ጋር ተጣብቀዋል።
አሁን የተናገርከውን አላውቅም፣ እና እነዚህ ሁሉ ስሞች ግራ የሚያጋቡ ናቸው። እነሆ፣ ከአገልጋይ ብዙ ዳታ እየጫንኩ ነው፣ jQueryን ከሲዲኤን ላይ ብቻ ማካተት እና ውሂቡን በAJAX ጥሪዎች ብቻ ማግኘት እችል ነበር፣ ለምን ዝም ብዬ ማድረግ አልችልም?
-የ 2016 ሰው ነው፣ ማንም ከአሁን በኋላ jQueryን የሚጠቀም የለም፣ መጨረሻው በስፓጌቲ ኮድ ስብስብ ውስጥ ነው። ሁሉም ሰው ያውቃል።
ቀኝ። ስለዚህ የኔ አማራጭ ዳታ ለማምጣት እና የኤችቲኤምኤል ሠንጠረዥ ለማሳየት ሶስት ቤተ-ፍርግሞችን መጫን ነው።
- ደህና፣ እነዚያን ሶስቱን ቤተ-መጻሕፍት ያካትቱ ነገር ግን አንድ ፋይል ብቻ ለመጫን ከሞጁል ማኔጀር ጋር ያዋህዷቸው።
ገባኝ። እና ሞጁል አስተዳዳሪ ምንድን ነው?
- ትርጉሙ በአካባቢው ላይ የተመሰረተ ነው, ነገር ግን በድር ውስጥ ብዙውን ጊዜ AMD ወይም CommonJS ሞጁሎችን የሚደግፍ ማንኛውንም ነገር ማለታችን ነው.
ሪኢይት እና AMD እና CommonJS ናቸው…?
- ትርጓሜዎች. በርካታ የጃቫ ስክሪፕት ቤተ-መጻሕፍት እና ክፍሎች እንዴት መስተጋብር እንዳለባቸው የሚገልጹ መንገዶች አሉ። ታውቃለህ፣ ወደ ውጭ መላክ እና ይጠይቃል? AMD ወይም CommonJS ኤፒአይን የሚገልጹ በርካታ የጃቫስክሪፕት ፋይሎችን መጻፍ ትችላለህ እና እነሱን ለመጠቅለል እንደ Browserify ያለ ነገር መጠቀም ትችላለህ።
እሺ፣ ያ ምክንያታዊ ነው… ይመስለኛል። Browserify ምንድን ነው?
-ይህ በCommonJS የተገለጹ ጥገኞችን በአሳሹ ውስጥ ሊሰሩ ከሚችሉ ፋይሎች ጋር እንዲያገናኙ የሚያስችል መሳሪያ ነው። የተፈጠረው አብዛኛው ሰው እነዚያን ጥገኞች በ npm መዝገብ ውስጥ ስለሚያትሙ ነው።
npm መዝገብ?
- ብልህ ሰዎች ኮድ እና ጥገኞችን እንደ ሞጁሎች የሚያስቀምጡበት በጣም ትልቅ የህዝብ ማከማቻ ነው።
እንደ ሲዲኤን?
-እውነታ አይደለም። ልክ እንደ አንድ የተማከለ ዳታቤዝ ነው ማንም ሰው ቤተመጻሕፍትን አሳትሞ ማውረድ የሚችልበት፣ ስለዚህ ለልማት በአገር ውስጥ ሊጠቀሙባቸው እና ከፈለጉ ወደ ሲዲኤን መስቀል ይችላሉ።
ኦህ እንደ ቦወር!
- አዎ ፣ ግን አሁን 2016 ነው ፣ ማንም ከእንግዲህ ቦወርን አይጠቀምም።
ኦ፣ አያለሁ… እና ከዚያ ቤተ-መጽሐፍቶቹን ከ npm ማውረድ አለብኝ?
-አዎ። ስለዚህ ለምሳሌ፣ React ለመጠቀም ከፈለጉ፣ React ሞጁሉን አውርደው በኮድዎ ውስጥ ያስመጡታል። ለእያንዳንዱ ታዋቂ የጃቫ ስክሪፕት ቤተ-መጽሐፍት ያንን ማድረግ ይችላሉ።
ኦ ፣ እንደ አንግል!
-Angular በጣም 2015. ግን አዎ. Angular ከVueJS ወይም RxJS እና ሌሎች አሪፍ 2016 ቤተ-መጻሕፍት ጎን ለጎን በዚያ ይሆናል። ስለ እነዚያ መማር ይፈልጋሉ?
ከReact ጋር እንቆይ፣ አሁን በጣም ብዙ ነገሮችን እየተማርኩ ነው። ስለዚህ፣ Reactን መጠቀም ካስፈለገኝ ከዚህ npm አመጣዋለሁ እና ከዚያ ይህን አሳሽ ነገር እጠቀማለሁ?
-አዎ።
ያ ብዙ ጥገኞችን ለመያዝ እና አንድ ላይ ለማያያዝ ከመጠን በላይ የተወሳሰበ ይመስላል።
- ያ ነው, እንደ ፍሬስታርት ወይም እንደ ብሩክ ወይም ብሮኮሊ ወደ አንድ አስገራሚ አሂድ ላይ የተግባር ሥራ አስኪያጅን የሚጠቀሙት ነው. ሄክ, ሚሞሳን እንኳን መጠቀም ይችላሉ.
ግራንት? ጉልፕ? ብሮኮሊ? ሚሞሳ? ኧረ አሁን እያወራን ያለነው?
- የተግባር አስተዳዳሪዎች. ግን ከአሁን በኋላ አሪፍ አይደሉም። ልክ እንደ 2015 እንጠቀማቸዋለን፣ ከዚያ Makefiles እንጠቀማለን፣ አሁን ግን ሁሉንም ነገር በዌብፓክ እናጠቅለዋለን።
ፋይሎች? ያ በአብዛኛው በC ወይም C++ ፕሮጀክቶች ላይ ጥቅም ላይ ይውላል ብዬ አስቤ ነበር።
- አዎ፣ ነገር ግን በድር ላይ በግልጽ ነገሮችን ማወሳሰብ እና ወደ መሰረታዊ ነገሮች መመለስ እንወዳለን። ያንን በየአመቱ ወይም ከዚያ በላይ እናደርጋለን, ይጠብቁት, በአንድ ወይም በሁለት አመት ውስጥ በድር ውስጥ ስብሰባ እንሰራለን.
ተቃሰሱ። ዌብፓክ የሚባል ነገር ጠቅሰሃል?
- እንደ የተግባር ሯጭ አይነት ሆኖ ለአሳሹ ሌላ ሞጁል አስተዳዳሪ ነው። ልክ እንደ የተሻለ የ Browserify ስሪት ነው።
ኦ እሺ ለምን ይሻላል?
- ደህና፣ ምናልባት የተሻለ ላይሆን ይችላል፣ የእርስዎ ጥገኝነቶች እንዴት መታሰር እንዳለባቸው የበለጠ አስተያየት ነው። Webpack የተለያዩ ሞጁል አስተዳዳሪዎችን እንድትጠቀም ይፈቅድልሃል፣ እና CommonJS ብቻ አይደለም፣ ስለዚህ ለምሳሌ ቤተኛ ES6 የሚደገፉ ሞጁሎችን።
በዚህ አጠቃላይ የCommonJS/ES6 ነገር ግራ ተጋባሁ።
- ሁሉም ሰው ነው፣ ግን ከአሁን በኋላ በSystemJS ላይ ግድ የለዎትም።
ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ሌላ ስም-js. እሺ፣ እና ይህ SystemJS ምንድን ነው?
- ደህና፣ እንደ Browserify እና Webpack 1.x፣ ሲስተምጄኤስ ተለዋዋጭ ሞጁል ጫኝ ሲሆን በአንድ ትልቅ ፋይል ውስጥ ከመጠቅለል ይልቅ ብዙ ሞጁሎችን በበርካታ ፋይሎች ውስጥ እንዲያስሩ ያስችልዎታል።
ቆይ ግን ቤተ መጻሕፍቶቻችንን በአንድ ትልቅ ፋይል ሠርተን ያንን መጫን የምንፈልግ መስሎኝ ነበር!
- አዎ፣ ግን HTTP/2 እየመጣ ስለሆነ አሁን ብዙ የኤችቲቲፒ ጥያቄዎች የተሻሉ ናቸው።
ቆይ ታዲያ ሶስቱን ኦሪጅናል ላይብረሪዎች ለሬክት ብቻ ማከል አንችልም??
-እውነታ አይደለም። ማለቴ ከሲዲኤን እንደ ውጫዊ ስክሪፕቶች ልታክላቸው ትችላለህ፣ነገር ግን አሁንም ባቤልን ማካተት ይኖርብሃል።
ተቃሰሱ። እና ያ መጥፎ ነው ትክክል?
- አዎ፣ ሙሉውን ባቤል-ኮር ታካትታለህ፣ እና ለምርት ውጤታማ አይሆንም። በምርት ላይ ሰይጣንን የመጥራት ሥነ-ሥርዓት የተቀቀለ እንቁላል አዘገጃጀት እንዲመስል የሚያደርጉትን ፕሮጀክትዎን ለማዘጋጀት ተከታታይ ቅድመ-ተግባራትን ማከናወን ያስፈልግዎታል። ንብረቶቹን መቀነስ፣ ማጉላላት፣ የመስመር ውስጥ css ከማጠፊያው በላይ፣ ስክሪፕቶችን ማስተላለፍ እና እንዲሁም-
ገባኝ፣ ገባኝ። ስለዚህ ቤተ-መጻሕፍትን በቀጥታ በሲዲኤን ውስጥ ካላካተቱ፣ እንዴት ያደርጉታል?
- ዌብፓክ + ሲስተምጄኤስ + ባቤል ጥምርን በመጠቀም ከTyscript እቀዳዋለሁ።
የጽሕፈት ጽሑፍ? በጃቫ ስክሪፕት ኮድ የምንቀዳ መስሎኝ ነበር!
-Typescript IS JavaScript፣ ወይም በተሻለ ሁኔታ የጃቫ ስክሪፕት ሱፐር ስብስብ፣ በተለይም ጃቫ ስክሪፕት በስሪት ES6። ታውቃለህ፣ ያ ስድስተኛው እትም ቀደም ብለን የተነጋገርነው?
ES2016+ አስቀድሞ የES6 የበላይ ስብስብ ነበር ብዬ አስቤ ነበር! ለምንድነው አሁን ይህ ታይፕስክሪፕት የሚባል ነገር የምንፈልገው?
- ኦ፣ ጃቫ ስክሪፕትን እንደ የተተየበ ቋንቋ እንድንጠቀም ስለሚያስችለን እና የአሂድ ጊዜ ስህተቶችን እንድንቀንስ ስለሚያደርግ። ጊዜው 2016 ነው፣ አንዳንድ አይነቶችን ወደ ጃቫስክሪፕት ኮድህ ማከል አለብህ።
እና ታይፕ ስክሪፕት ይህን ያደርጋል።
ምንም እንኳን ታይፕ ስክሪፕት የጃቫ ስክሪፕት የበላይ ስብስብ ሲሆን ማጠናቀር ያለበት ቢሆንም ለመተየብ ብቻ ይፈትሻል።
ስቅስ… እና ፍሰት ነው?
- በፌስቡክ በአንዳንድ ወንዶች የተሰራ የማይንቀሳቀስ አይነት አረጋጋጭ ነው። በ OCaml ውስጥ ኮድ አድርገውታል፣ ምክንያቱም ተግባራዊ ፕሮግራሚንግ ግሩም ነው።
OCaml? ተግባራዊ ፕሮግራሚንግ?
- በዚህ ዘመን ጥሩ ልጆች የሚጠቀሙት ሰው ነው, ታውቃለህ, 2016? ተግባራዊ ፕሮግራሚንግ? ከፍተኛ ትዕዛዝ ተግባራት? መጎርጎር? ንጹህ ተግባራት?
አሁን የተናገርከውን አላውቅም።
- መጀመሪያ ላይ ማንም አያደርገውም። አየህ፣ የተግባር ፕሮግራሚንግ ከኦኦፒ የተሻለ መሆኑን ማወቅ አለብህ እና በ2016 ልንጠቀምበት የሚገባን ይህንን ነው።
ቆይ፣ OOP በኮሌጅ ተማርኩ፣ ያ ጥሩ መስሎኝ ነበር?
- ጃቫ በ Oracle ከመግዛቱ በፊት እንዲሁ ነበር። ማለቴ፣ OOP በዘመኑ ጥሩ ነበር፣ እና ዛሬም አጠቃቀሙ አለው፣ አሁን ግን ሁሉም እየተገነዘቡት ነው፣ ግዛቶችን ማስተካከል ሕፃናትን ከመምታት ጋር እኩል ነው፣ ስለዚህ አሁን ሁሉም ሰው ወደማይለወጡ ነገሮች እና ተግባራዊ ፕሮግራሞች እየተንቀሳቀሰ ነው። የ Haskell ሰዎች ለዓመታት ሲደውሉለት ቆይተዋል፣ እና ከኤልም ሰዎች ጋር እንዳትጀምሩኝ - ግን እንደ እድል ሆኖ በድሩ ላይ አሁን ተግባራዊ ፕሮግራሚንግ በጃቫ ስክሪፕት እንድንጠቀም የሚያስችለን እንደ ራምዳ ያሉ ቤተ-መጻሕፍት አለን።
ለሱ ስትል ስሞችን እየጣልክ ነው? ራምንዳ ምንድን ነው ገሃነም ነው?
-አይ። ራምዳ እንደ ላምዳ። ታውቃለህ፣ ያ የዴቪድ ቻምበርስ ቤተ መጻሕፍት?
ዳዊት ማን?
- ዴቪድ ቻምበርስ አሪፍ ሰው። አማካኝ መፈንቅለ መንግስት ጨዋታ ይጫወታል። ለራምዳ አስተዋፅዖ ካደረጉት አንዱ። የተግባር ፕሮግራሚንግ ለመማር በጣም ካሰብክ ኤሪክ ሜይጀርንም ማረጋገጥ አለብህ።
እና Erik Meijer…?
- ተግባራዊ ፕሮግራሚንግ ሰውም እንዲሁ። አሪፍ ሰው። ይህን እንግዳ ቀለም ያለው ሸሚዝ ሲጠቀም Agileን የሚጥልበት የዝግጅት አቀራረቦች ስብስብ አለው። ከቲጂ፣ ጃሽ ኬናስ፣ ሲንድሬ ሶርሁስ፣ ፖል አይሪሽ፣ አዲ ኦስማኒ - አንዳንድ ነገሮችን መመልከት አለብህ።
እሺ እዚያ ላቆምህ ነው። ያ ሁሉ ጥሩ እና ጥሩ ነው፣ ግን እኔ እንደማስበው ሁሉም ነገር በጣም የተወሳሰበ እና መረጃን ለማምጣት እና እሱን ለማሳየት ብቻ አላስፈላጊ ነው። እርግጠኛ ነኝ ከተለዋዋጭ ውሂብ ጋር ሰንጠረዥ ለመፍጠር እነዚህን ሰዎች ማወቅ ወይም ሁሉንም ነገር መማር አያስፈልገኝም። ወደ React እንመለስ። በReact እንዴት ውሂቡን ከአገልጋዩ ማምጣት እችላለሁ?
- ደህና፣ መረጃውን በReact አታመጣም፣ ዳታውን በReact ብቻ ነው የምታሳየው።
ኧረ እርግማን። ስለዚህ ውሂቡን ለማምጣት ምን ይጠቀማሉ?
- ውሂቡን ከአገልጋዩ ለማምጣት Fetch ን ይጠቀማሉ።
አዝናለሁ፧ ውሂቡን ለማምጣት Fetchን ይጠቀማሉ? እነዛን ነገሮች የሚሰይም ሰው ቴሶረስ ያስፈልገዋል።
- በትክክል አውቃለሁ? XMLHttpጥያቄዎችን በአገልጋይ ላይ ለማከናወን የቤተኛ ትግበራ ስም ነው አምጣ።
ኦ, ስለዚህ AJAX.
-AJAX የ XMLHttpጥያቄዎችን መጠቀም ብቻ ነው። ግን እርግጠኛ. Fetch በተስፋዎች መሰረት AJAX እንዲያደርጉ ይፈቅድልዎታል፣ ይህም ከዚያ መልሶ መደወልን ለማስቀረት መወሰን ይችላሉ።
ወደ ሲኦል ተመልሶ መጣራት?
- አዎ. በአገልጋዩ ላይ ያልተመሳሰለ ጥያቄ ባደረጉ ቁጥር ምላሹን መጠበቅ አለብዎት፣ይህም ተግባር ውስጥ አንድ ተግባር እንዲጨምሩ ያደርግዎታል፣ይህም ከገሃነም የመጣ ጥሪ ፒራሚድ ይባላል።
ኦ እሺ እና ይህ የተስፋ ቃል ነገር ይፈታል?
- በእርግጥ። የመመለሻ ጥሪዎችን በተስፋ ቃል በመጠቀም በቀላሉ ለመረዳት ኮድ መጻፍ፣ ማሾፍ እና መፈተሽ እንዲሁም በአንድ ጊዜ ጥያቄዎችን ማከናወን እና ሁሉም እስኪጫኑ ድረስ መጠበቅ ይችላሉ።
እና ያ በFetch ሊደረግ ይችላል?
- አዎ፣ ነገር ግን ተጠቃሚዎ ሁልጊዜ አረንጓዴ አሳሽ የሚጠቀም ከሆነ ብቻ ነው፣ ካልሆነ ግን Fetch polyfillን ማካተት ወይም ጥያቄን፣ ብሉበርድን ወይም አክሲዮስን መጠቀም ያስፈልግዎታል።
ለእግዚአብሔር ስል ምን ያህል ቤተ መጻሕፍት ማወቅ አለብኝ? ከነሱ ውስጥ ስንት ናቸው?
- ጃቫ ስክሪፕት ነው። ሁሉም ተመሳሳይ ነገር የሚያደርጉ በሺዎች የሚቆጠሩ ቤተ-መጻሕፍት መኖር አለባቸው። ቤተመጻሕፍትን እናውቃለን፣በእውነቱ፣ እኛ ምርጥ ቤተ መጻሕፍት አሉን። ቤተ መፃህፍቶቻችን huuge ናቸው፣ እና አንዳንድ ጊዜ የጋይ Fieri ምስሎችን በውስጣቸው እናካትታለን።
ጋይ ፊሪ ብቻ ነው ያልከው? ይህንን እንቋጭ። እነዚህ ብሉበርድ፣ ጥያቄ፣ አክሲዮስ ቤተ መጻሕፍት ምን ያደርጋሉ?
- የተስፋ ቃልን የሚመልሱ የXMLHttpጥያቄዎችን የሚፈጽሙ ቤተ መጻሕፍት ናቸው።
የjQuery AJAX ዘዴ እንዲሁ ቃል ኪዳኖችን መመለስ አልጀመረም?
- በ2016 “ጄ” የሚለውን ቃል አንጠቀምም። በቀላሉ Fetchን ተጠቀም እና በአሳሽ ውስጥ በሌለበት ጊዜ ብዙ ሙላው ወይም በምትኩ ብሉበርድ፣ ጥያቄ ወይም አክሲዮስን ተጠቀም። ከዚያ በተመሣሣይ ተግባር ውስጥ በመጠባበቅ እና በማደግ ላይ ያለውን ቃል ያቀናብሩ፣ ትክክለኛው የቁጥጥር ፍሰት አለዎት።
ይጠብቁን ስትሉ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ግን ምን እንደሆነ አላውቅም።
-Await ያልተመሳሰለ ጥሪን እንዲያግዱ ይፈቅድልዎታል፣ይህም መረጃው በሚመጣበት ጊዜ ላይ የተሻለ ቁጥጥር እንዲኖርዎት እና አጠቃላይ የኮድ ተነባቢነት ይጨምራል። በጣም ጥሩ ነው፣ በ Babel ውስጥ የደረጃ-3 ቅድመ-ቅምጥን ማከልዎን ወይም አገባብ-አሲንክ-ተግባራትን እና ትራንስፎርመር-async-ወደ-ጀነሬተር ተሰኪን መጠቀም ብቻ ያስፈልግዎታል።
ይህ እብደት ነው።
- አይ፣ እብደት ማለት የታይፕ ስክሪፕት ኮድ ቀድመህ ማጠናቀር እና በባቤል ገልብጦ በመጠባበቅ መጠቀም ያለብህ እውነታ ነው።
ምን? በTyscript ውስጥ አልተካተተም?
- በሚቀጥለው እትም ይሰራል ነገር ግን እንደ ስሪት 1.7 ኢኤስ6 ላይ ብቻ ያነጣጠረ ነው ስለዚህ በአሳሹ ውስጥ ይጠብቁን መጠቀም ከፈለጉ በመጀመሪያ ኢኤስ6 ላይ ያነጣጠረ የፅሁፍ ኮድዎን ከዚያም ባቤልን ኢኤስ5 ኢላማ ያደረገውን ማጠናቀር ያስፈልግዎታል።
በዚህ ጊዜ ምን እንደምል አላውቅም።
- ተመልከት, ቀላል ነው. ሁሉንም ነገር በTyscript ይፃፉ። Fetch የሚጠቀሙ ሁሉም ሞጁሎች ኢኤስ6ን ለማነጣጠር ያጠናቅሯቸዋል፣ በ Babel በደረጃ-3 ቅድመ ዝግጅት ላይ ይተረጉሟቸዋል እና በSystemJS ይጭኗቸዋል። Fetch ከሌለዎት፣ ብዙ ሙላውን ወይም ብሉበርድን፣ ጥያቄን ወይም አክሲዮስን ይጠቀሙ እና ሁሉንም ቃል ኪዳኖችዎን በመጠባበቅ ይያዙ።
እኛ በጣም የተለያዩ ቀላል ትርጓሜዎች አሉን። ስለዚህ፣ በዚያ የአምልኮ ሥርዓት በመጨረሻ ውሂቡን አመጣሁ እና አሁን በReact በትክክል ማሳየት እችላለሁ?
- ማመልከቻዎ ማንኛውንም የስቴት ለውጦችን ያስተናግዳል?
ኧረ አይመስለኝም። ውሂቡን ብቻ ማሳየት አለብኝ።
- ኦ አምላኬ ይመስገን። ያለበለዚያ ፍሉክስን እና እንደ Flummox፣ Alt፣ Fluxible ያሉ አተገባበርዎችን ላብራራላችሁ ነበረብኝ። ምንም እንኳን እውነቱን ለመናገር Redux ን መጠቀም አለብዎት.
በእነዚያ ስሞች ላይ ብቻ እብረራለሁ። እንደገና, እኔ ብቻ ውሂብ ማሳየት አለብኝ.
- ኦህ ፣ መረጃውን ብቻ እያሳየህ ከሆነ ለመጀመር ምላሽ አላስፈለገህም። ቴምፕሊቲንግ ሞተር ቢኖራችሁ ጥሩ ነበር።
እየቀለድክ ነው? ይህ አስቂኝ ይመስልዎታል? የምትወዳቸውን ሰዎች እንዲህ ነው የምታይው?
- ምን መጠቀም እንደምትችል እያብራራሁ ነበር።
ተወ። ዝም ብለህ አቁም
- ማለቴ፣ ቴምፕሊቲንግ ሞተር ብቻ ቢጠቀምም፣ እኔ አንተ ብሆን አሁንም የTypescript + SystemJS + Babel combo እጠቀማለሁ።
መረጃን በአንድ ገጽ ላይ ማሳየት አለብኝ እንጂ የንዑስ ዜሮን ኦሪጅናል MK ገዳይነት ማከናወን አይደለም። ምን ቴምፕሊቲንግ ሞተር መጠቀም እንዳለብኝ ብቻ ንገረኝ እና ከዚያ እወስደዋለሁ።
- ብዙ አለ፣ የትኛውን ነው የምታውቀው?
ኧረ ስሙን አላስታውስም። ከረጅም ጊዜ በፊት ነበር.
-j አብነቶች? jQote? ንፁህ?
ኧረ ደወል አይደወልም። ሌላስ?
- ግልጽነት? JSRrender? MarkupJS? KnockoutJS? ያኛው የሁለት መንገድ ትስስር ነበረው።
ሌላስ?
- ሰሌዳዎች ጄኤስ? jQuery-tmpl? የእጅ መያዣዎች? አንዳንድ ሰዎች አሁንም ይጠቀማሉ.
ምናልባት። ከመጨረሻው ጋር ተመሳሳይነት አላቸው?
- ፂም ፣ አስምር? እኔ እንደማስበው አሁን ሎዳሽ እንኳን እውነት ለመናገር አንድ አለው ፣ ግን እነዚያ የ 2014 ዓይነት ናቸው።
ኧረ... ምናልባት አዲስ ነበር።
- ጄድ? አቧራ ጄኤስ?
አይ።
- ዶትጄኤስ? ኢጄኤስ?
አይ።
- Nunjucks? ECT?
አይ።
-ማህ፣ ለማንኛውም Coffeescript አገባብ የሚወድ የለም። ጄድ?
አይ፣ ጃድ ቀድመህ ተናግረሃል።
- ጳጉሜን ማለቴ ነው። ጄድ ማለቴ ነው። ማለቴ ጄድ አሁን ፑግ ነው።
ተቃሰሱ። አይ አላስታውስም። የትኛውን ትጠቀማለህ?
-ምናልባት ልክ ES6 ቤተኛ አብነት ሕብረቁምፊዎች.
ልገምትህ። እና ይሄ ES6 ያስፈልገዋል.
-ትክክል።
የትኛው፣ እኔ የምጠቀምበት አሳሽ ላይ በመመስረት ባቤልን ይፈልጋል።
-ትክክል።
የትኛውን ፣ ሙሉውን ዋና ቤተ-መጽሐፍት ሳልጨምር ማካተት ከፈለግኩ ከ npm እንደ ሞጁል መጫን አለብኝ።
-ትክክል።
የትኛው፣ Browserify ወይም ዌፕባክን ወይም ምናልባትም ሲስተምJS የተባለውን ሌላ ነገር ይፈልጋል።
-ትክክል።
የትኛው፣ ዌብፓክ ካልሆነ፣ በሐሳብ ደረጃ በተግባር ሯጭ መተዳደር አለበት።
-ትክክል።
ግን የተግባር ፕሮግራሚንግ እና የተተየቡ ቋንቋዎችን መጠቀም ስላለብኝ መጀመሪያ ታይፕ ስክሪፕት ቀድመን ማጠናቀር ወይም ይህን ፍሰት ነገር ማከል አለብኝ።
-ትክክል።
እና ከዚያ መጠቀም ከፈለግኩ ወደ ባቤል ላክ ጠብቅ።
-ትክክል።
ስለዚህ እኔ ከዚያ Fetchን፣ ተስፋዎችን፣ እና ፍሰት መቆጣጠር እና ያንን ሁሉ አስማት መጠቀም እችላለሁ።
- የማይደገፍ ከሆነ ፌች መሙላትን አይርሱ፣ ሳፋሪ አሁንም ሊቋቋመው አልቻለም።
ምን እንደሆነ ታውቃለህ. እዚህ ያበቃን ይመስለኛል። እንደውም የጨረስኩ ይመስለኛል። ድሩን ጨርሻለሁ፣ ጃቫ ስክሪፕት ሙሉ ለሙሉ ጨርሻለሁ።
- ጥሩ ነው፣ በጥቂት አመታት ውስጥ ሁላችንም በኤልም ወይም በዌብአሴምብሊ ኮድ እንሰራለን።
ወደ ኋላ መመለስ ብቻ ነው። እኔ ብቻ እነዚህን ብዙ ለውጦች እና ስሪቶች እና እትሞች እና አጠናቃሪዎች እና transpilers ማስተናገድ አይችልም. የጃቫ ስክሪፕት ማህበረሰቡ ማንም ሰው በዚህ ሊቀጥል ይችላል ብሎ ካሰበ እብድ ነው።
- እሰማሃለሁ። ከዚያ የ Python ማህበረሰብን መሞከር አለብህ።
ለምን፧
- ስለ Python 3 ሰምተው ያውቃሉ?
ማሻሻያ፡- የትየባ እና ስህተቶችን ስለጠቆሙ እናመሰግናለን፣ እንደተጠቀሰው ጽሑፉን አሻሽላለሁ። በውይይት HackerNews እና Reddit .