Ndlela leyi swi titwaka ha yona ku dyondza JavaScript hi 2016

Ku hava swivumbeko swa JavaScript leswi endliweke hi nkarhi wa ku tsariwa ka xihloko lexi.

Leswi landzelaka swi hlohloteriwile hi xihloko lexi nge “I vumundzuku” ku suka eka Circle CI. U nga hlaya ya masungulo laha . Xiphemu lexi i vonelo ntsena, naswona ku fana na rimba rin’wana na rin’wana ra JavaScript, a ri fanelanga ku tekiwa ri ri ra nkoka ngopfu.

Hey, ndzi kume web project leyi leyintshwa, kambe ku vula ntiyiso a ndzi si code ngopfu web eka malembe ma nga ri mangani naswona ndzi twe ndhawu yi cincile nyana. U web dev ya nkarhi wa sweswi swinene lahawani right?

-Rito ra xiviri i Front End engineer, kambe yeah, ndzi jaha leri faneleke. Ndzi endla web hi 2016. Visualisations, swichayachayani swa vuyimbeleri, ti drones leti hahaka leti tlangaka bolo ya milenge, you name it. Ndzi lo vuya ntsena ku suka eka JsConf na ReactConf, kutani ndzi tiva tithekinoloji ta sweswinyana to tumbuluxa ti-app ta webu.

Lulamile. Ndzi fanele ku endla tluka leri kombisaka ntirho wa sweswinyana ku suka eka vatirhisi, kutani ndzi lava ntsena ku kuma datha ku suka eka ndhawu yo hetelela ya REST ivi ndzi yi kombisa eka muxaka wo karhi wa tafula leri sefiwaka, naswona ndzi ri pfuxeta loko ku ri na leswi cincaka eka sevha. A ndzi ehleketa leswaku kumbexana ndzi tirhisa jQuery ku teka ni ku kombisa data?

-Oh my god hayi, a ka ha ri na munhu loyi a tirhisaka jQuery. U fanele u ringeta ku dyondza React, i 2016.

Oh, OK, swi lulamile. Xana React I Yini?

-I layiburari yo saseka swinene leyi endliweke hi majaha man’wana eka Facebook, hakunene yi tisa vulawuri na matirhelo eka xitirhisiwa xa wena, hi ku ku pfumelela ku khoma ku cinca kwihi na kwihi ka mavonelo hi ku olova swinene.

Sweswo swi twala swi hlelekile. Xana ndzi nga tirhisa React ku kombisa data ku suka eka sevha?

-Yeah, kambe xo sungula u fanele ku engetela React na React DOM tanihi layiburari eka webpage ya wena.

Yimani, ha yini tilayiburari timbirhi?

-So yin'we i layiburari ya xiviri kasi ya vumbirhi i ya ku manipulating DOM, leyi sweswi u nga yi hlamuselaka eka JSX.

JSX? Xana JSX i yini?

-JSX i ntsena xiengetelo xa xivumbeko xa JavaScript lexi langutekaka xi fana swinene na XML. I muxaka wa ndlela yin’wana yo hlamusela DOM, ehleketa hi yona tanihi HTML yo antswa.

I yini lexi hoxeke hi HTML?

-I lembe ra 2016. A nga ha ri na munhu loyi a khodaka HTML hi ku kongoma.

Mfanelo. Anyway, loko ni engetela ti library leti timbirhi then ni nga tirhisa React?

-A swi tano hi ku helela. U fanele u engetela Babel, ivi u kota ku tirhisa React.

Layiburari yin’wana? Xana Babele i yini?

-Oh, Babel i transpiler leyi ku pfumelelaka ku kongomisa eka tivhidiyo to karhi ta JavaScript, loko u ri karhi u khoda eka vuhundzuluxeri byihi na byihi bya JavaScript. A wu FANELE ku katsa Babel ku tirhisa ReactJS, kambe handle ka loko u endla tano, u khomiwile hi ku tirhisa ES5, naswona a hi ve va xiviri, i 2016, u fanele ku va u coding eka ES2016+ ku fana na vana lavan’wana vo kufumela.

ES5? ES2016+ Xana i yini? Ndzi lahleka kwalahaya. Xana ES5 na ES2016+ i yini?

-ES5 yi yimela ECMAScript 5. I nkandziyiso lowu nga na vanhu vo tala lava kongomisaka tanihileswi wu tirhisiweke hi ti-browser to tala masiku lawa.

ECMAScript ya ECMAScript?

-Ina, ma swi tiva, scripting standard JavaScript yi sekeriwe eka yona hi 1999 endzhaku ka ku humesiwa ka yona ko sungula hi 1995, hi nkarhi wolowo loko JavaScript yi thyiwile Livescript naswona yi tirha ntsena eka Netscape Navigator. Sweswo a swi pfilunganyekile swinene hi nkarhi wolowo, kambe hi khensa sweswi swilo swi le rivaleni swinene naswona hi na, ku fana na, 7 wa minkandziyiso ya ku tirhisiwa loku.

7 wa minkandziyiso. Hi ntiyiso. Na ES5 na ES2016+ swi tano?

-Nkandziyiso wa vuntlhanu na wa vunkombo hi ku landzelelana.

Yimelani, ku humelele yini hi ya vutsevu?

-U vula ES6? Yeah, ndzi vula leswaku, edition yin’wana na yin’wana i superset ya leyi hundzeke, so loko u tirhisa ES2016+, u tirhisa swihlawulekisi hinkwaswo swa ti version ta khale.

Mfanelo. Naswona hikokwalaho ka yini u tirhisa ES2016+ ku tlula ES6 ke?

-Kambe, u NGA tirhisa ES6, kambe ku tirhisa swihlawulekisi swo kufumela swo fana na async na ku rindza, u fanele ku tirhisa ES2016+. Handle ka sweswo u khomiwile hi tijeneretara ta ES6 leti nga na ti coroutines ku sivela ti asynchronous calls ku kuma ku khuluka ka vulawuri lebyi faneleke.

A ndzi na mhaka na leswi u nga ha ku swi vulaka, naswona mavito lawa hinkwawo ya pfilunganya. Languta, ndzi layicha ntsena ntlhambi wa data ku suka eka sevha, ndzi tshame ndzi kota ku katsa ntsena jQuery ku suka eka CDN ivi ndzi kuma ntsena data hi tifoyini ta AJAX, hikokwalaho ka yini ndzi nga swi koti ku endla sweswo ntsena?

-I 2016 man, akuna munhu loyi a tirhisaka jQuery, yi hetelela yi ri bunch ya spaghetti code. Un’wana ni un’wana wa swi tiva sweswo.

Mfanelo. Kutani ndlela yin’wana ya mina i ku layicha tilayiburari tinharhu ku teka data ni ku kombisa tafula ra HTML.

-Kambe, u katsa tilayiburari toleto tinharhu kambe u ti hlanganisa na module manager ku layicha fayili yin'we ntsena.

Ndza vona. Naswona i yini mufambisi wa modula?

-Nhlamuselo yi titshege hi mbango, kambe eka webu hi ntolovelo hi vula xin’wana na xin’wana lexi seketelaka mimojula ya AMD kumbe CommonJS.

Riiight. Naswona AMD na CommonJS i...?

-Tinhlamuselo. Ku na tindlela to hlamusela ndlela leyi tilayiburari to tala ta JavaScript na titlilasi swi faneleke ku tirhisana ha yona. Wa tiva, exports na swilaveko? U nga tsala tifayela to tala ta JavaScript leti hlamuselaka AMD kumbe CommonJS API naswona u nga tirhisa nchumu wo fana na Browserify ku ti hlanganisa.

OK, sweswo swa twala... Ndzi ehleketa. Xana Browserify i yini?

-I xitirhisiwa lexi ku pfumelelaka ku hlanganisa swihlawulekisi leswi hlamuseriweke swa CommonJS eka tifayela leti nga tirhisiwaka eka browser. Yi tumbuluxiwile hikuva vanhu vo tala va kandziyisa swilo sweswo leswi titshegeke eka rhijisitara ra npm.

npm rhijisitara?

-I vuhlayiselo bya mani na mani lebyikulu swinene laha vanhu vo tlhariha va vekaka khodi na swilo leswi titshegeke tanihi mimojula.

Ku fana na CDN?

-A hi swona hakunene. Swi fana ngopfu na database leyi nga exikarhi laha un’wana na un’wana a nga kandziyisaka no kopa tilayiburari, kutani u nga ti tirhisa laha tikweni eka nhluvukiso ivi u ti layicha eka CDN loko u swi lava.

Oho, ku fana na Bower!

-Ina, kambe i 2016 sweswi, a ka ha ri na munhu loyi a tirhisaka Bower.

Oh, ndza swi vona... so ni lava ku download ti libraries eka npm then?

-Ina. Kutani hi xikombiso, loko u lava ku tirhisa React , u kopa modula ya React ivi u yi nghenisa eka khodi ya wena. U nga endla sweswo eka kwalomu ka layiburari yin’wana ni yin’wana leyi dumeke ya JavaScript.

Oho, ku fana na Angular!

-Angular yi tano 2015. Kambe ina. Angular a yi ta va yi ri kona, etlhelo ka VueJS kumbe RxJS na tilayiburari tin’wana to kufumela ta 2016. Xana u lava ku dyondza hi sweswo?

A hi namarheleni na React, se ndzi dyondza swilo swo tala ngopfu sweswi. So, loko ni lava ku tirhisa React ni yi teka eka npm leyi ivi ni tirhisa nchumu lowu wa Browserify?

-Ina.

Sweswo swi vonaka swi rharhanganile ku tlula mpimo ku khoma ntsena ntlhambi wa swilo leswi titshegeke hi swona ivi u swi boha swin’we.

-I, hi yona mhaka leyi u tirhisaka task manager yo fana na Grunt kumbe Gulp kumbe Broccoli ku automate ku tirhisa Browserify. Heck, u nga ha tirhisa na Mimosa.

Ku rhurhumela? Gulp? Broccoli? Mimosa? The heck hi vulavula hi swona sweswi?

-Vafambisi va mintirho. Kambe a va ha ri cool. Hi ti tirhisile eka like, 2015, kutani hi tirhisa Makefiles, kambe sweswi hi phutsela hinkwaswo hi Webpack.

Tifayili ta ku endla? Ndzi ehlekete leswaku sweswo swi tirhisiwa ngopfu eka tiphurojeke ta C kumbe C++.

-Yeah, kambe swi tikomba eka web hi tsakela ku endla swilo swi tika ivi hi tlhelela eka swilo swa xisekelo. Hi endla sweswo lembe na lembe kumbe ku tlula, yimela ntsena, hi ta endla nhlengeletano eka webu endzhaku ka lembe kumbe mambirhi.

Hefemulela. U boxe nchumu lowu vuriwaka Webpack?

-I mufambisi un'wana wa modula wa browser loko a ri muxaka wa mutsutsumi wa ntirho na yena. Swi fana na version yo antswa ya Browserify.

Oh, Ok, swi lulamile. Ha yini swi antswa?

-Kambe, kumbexana a swi antswa, i ntsena ku va na mavonelo yo tala eka ndlela leyi ku titshega ka wena ku faneleke ku bohiwa ha yona. Webpack yi ku pfumelela ku tirhisa vafambisi va mimojula yo hambana, naswona ku nga ri ya CommonJS ntsena, kutani xikombiso mimojula ya ntumbuluko leyi seketeriwaka hi ES6.

Ndzi pfilunganyekile swinene hi mhaka leyi hinkwayo ya CommonJS/ES6.

-Un'wana na un'wana u tano, kambe a wu fanelanga ku va na mhaka na SystemJS.

Yesu kreste, vito rin’wana-js. Ok, naswona i yini SystemJS leyi?

-Kambe, ku hambana na Browserify na Webpack 1.x, SystemJS i dynamic module loader leyi ku pfumelelaka ku boha mimojula yo tala eka tifayela to tala ematshan’wini yo ti hlanganisa eka fayili yin’we leyikulu.

Yimani, kambe ndzi ehlekete leswaku hi lava ku aka tilayiburari ta hina eka fayili yin’we leyikulu ivi hi layicha sweswo!

-Ina, kambe hikuva HTTP/2 ya ta sweswi swikombelo swo tala swa HTTP entiyisweni swa antswa.

Yimelani, kutani xana a hi nge engeteli ntsena tilayiburari tinharhu ta masungulo ta React??

-A hi swona hakunene. Ndzi vula leswaku, u nga swi engetela tanihi swikripti swa le handle ku suka eka CDN, kambe wa ha ta lava ku katsa Babel hi nkarhi wolowo.

Hefemulela. Naswona sweswo swi bihile a swi tano ke?

-Ina, a wu ta va u katsa babel-core hinkwayo, naswona a yi ta va yi nga tirhi kahle eka vuhumelerisi. Eka vuhumelerisi ufanele ku endla nxaxamelo wa mintirho yale mahlweni kuva u lunghekela phurojeke ya wena leyi endlaka leswaku nkhuvo wo vitana Sathana wu languteka kufana na recipe ya tandza leri virisiweke. U fanele ku minify assets, u uglify, inline css ehenhla ka fold, defer scripts, xikan’we na-

Ndzi swi kumile, ndzi swi kumile. Kutani loko a wu nga ta katsi tilayiburari hi ku kongoma eka CDN, xana a wu ta swi endla njhani?

-Ndzi ta yi transpile ku suka eka Typescript hi ku tirhisa Webpack + SystemJS + Babel combo.

Tsalwa ro thayipa? A ndzi ehleketa leswaku hi khoda hi JavaScript!

-Typescript I JavaScript, kumbe ku antswa, superset ya JavaScript, hi ku kongoma JavaScript eka version ES6. Wa tiva, vuhundzuluxeri byebyo bya vutsevu lebyi hi vulavuleke ha byona khale?

Ndzi ehlekete leswaku ES2016+ se a yi ri superset ya ES6! HA YINI hi lava sweswi nchumu lowu wu vuriwaka Typescript?

-Oh, hikuva swi hi pfumelela ku tirhisa JavaScript tanihi ririmi leri thayipiweke, na ku hunguta swihoxo swa nkarhi wo famba. I 2016, u fanele u engetela tinxaka tin’wana eka khodi ya wena ya JavaScript.

Naswona Typescript swi le rivaleni leswaku yi endla sweswo.

-Flow na yona, hambi leswi yi kambelaka ntsena ku thayipa kasi Typescript i superset ya JavaScript leyi lavaka ku hlengeletiwa.

Sigh... na Flow i?

-I static type checker leyi endliweke hi majaha man'wana eka Facebook. Va yi khodile hi OCaml, hikuva minongonoko leyi tirhaka ya chavisa.

OCaml? Ku endliwa ka minongonoko leyi tirhaka?

-I leswi vana vo kufumela va swi tirhisaka masiku lawa man, wa tiva, 2016? Ku endliwa ka minongonoko leyi tirhaka? Mintirho ya xiyimo xa le henhla? Ku curry? Mintirho leyi tengeke?

A ndzi na mhaka na leswi u nga ha ku swi vulaka.

-A nga kona loyi a endlaka eku sunguleni. Languta, u lava ntsena ku tiva leswaku functional programming ya antswa ku tlula OOP naswona hi swona leswi hi faneleke ku va hi swi tirhisa hi 2016.

Yima, ndzi dyondze OOP ekholichini, ndzi ehleketa leswaku sweswo swi kahle?

-Na Java a yi ri tano loko yi nga si xaviwa hi Oracle. Ndzi vula leswaku, OOP a yi ri kahle khale emasikwini, naswona ya ha ri na matirhiselo ya yona namuntlha, kambe sweswi un’wana na un’wana u lemuka leswaku ku cinca swiyimo swi ringana na ku raha tincece, kutani sweswi un’wana na un’wana u ya eka swilo leswi nga cincekiki na minongonoko leyi tirhaka. Haskell guys had been calling it for years, -and don't get me started with the Elm guys- kambe nkateko eka web sweswi hi na tilayiburari to fana na Ramda leti hi pfumelelaka ku tirhisa minongonoko leyi tirhaka hi JavaScript yo olova.

Xana u hoxa mavito ntsena hikwalaho ka swona? Xana Ramnda i yini?

-E-e. Ramda. Ku fana na Lambda. Wa tiva, layiburari yoleyo ya David Chambers?

David i mani?

-David Chambers loyi a nga ta va kona. Cool guy. U tlanga ntlangu wa Coup wo biha. Un’wana wa va hoxa xandla eka Ramda. U fanele ku tlhela u kambela Erik Meijer loko u tiyimisele ku dyondza minongonoko leyi tirhaka.

Naswona Erik Meijer i...?

-Functional programming guy na yena. Mufana wo hlamarisa. U na ntlhambi wa ti presentation laha a thyakisa Agile a ri karhi a tirhisa hembe leyi ya mihlovo yo hlamarisa. U fanele ku tlhela u kambela swin’wana swa swilo leswi humaka eka Tj, Jash Kenas, Sindre Sorhus, Paul Irish, Addy Osmani-

Lulamile. Ndzi ta ku yimisa kwalaho. Hinkwaswo sweswo i swinene naswona swi kahle, kambe ndzi ehleketa leswaku hinkwaswo sweswo swi rharhanganile swinene naswona a swi laveki eka ku teka ntsena data ni ku yi kombisa. Ndzi tiyisile swinene leswaku a ndzi lavi ku tiva vanhu lava kumbe ku dyondza swilo sweswo hinkwaswo ku endla tafula leri nga na data leyi cinca-cincaka. A hi tlheleleni eka React. Xana ndzi nga yi teka njhani data eka server hi React?

-Kambe, kahle kahle a wu teki data hi React, u kombisa ntsena data hi React.

Oh, ndzi rhuketela. Se u tirhisa yini ku teka data?

-U tirhisa Fetch ku teka data ku suka eka server.

Ndza tisola? U tirhisa Fetch ku teka data? Loyi a thyaka swilo sweswo mavito u lava thesaurus.

-Ndza swi tiva kahle? Laka i vito ra ku tirhisiwa ka ntumbuluko ka ku endla XMLHttpRequests ku lwisana na sevha.

Oh, kutani AJAX.

-AJAX i ku tirhisiwa ntsena ka XMLHttpRequests. Kambe hakunene. Fetch yi ku pfumelela ku endla AJAX leyi sekeriweke eka switshembiso, leswi endzhaku u nga swi lulamisaka ku papalata tihele ta callback.

Callback tihele?

-Ina. Nkarhi wun’wana na wun’wana loko u endla xikombelo xa asynchronous ku lwisana na sevha, u fanele ku rindza nhlamulo ya yona, leswi endzhaku swi ku endlaka u engetela ntirho endzeni ka ntirho, lowu vuriwaka piramidi ya callback ku suka etiheleni.

Oh, Ok, swi lulamile. Naswona nchumu lowu wa xitshembiso wa wu tlhantlha?

-Hakunene. Hi ku cinca-cinca ti-callback ta wena hi ku tirhisa switshembiso, u nga tsala khodi hi ku olova ku yi twisisa, u yi hlekula no yi kambela, xikan’we na ku endla swikombelo swa nkarhi wun’we hi nkarhi wun’we no rindza ku kondza hinkwaswo swi layichiwile.

Naswona sweswo swi nga endliwa hi Fetch?

-Ina, kambe ntsena loko mutirhisi wa wena a tirhisa browser ya evergreen, handle ka sweswo u fanele ku katsa Fetch polyfill kutani u tirhisa Request, Bluebird kumbe Axios.

Xana ndzi fanele ndzi tiva tilayiburari tingani hikwalaho ka xikwembu? I vangani va vona?

-I JavaScript. Ku fanele ku va ni magidi ya tilayiburari leti hinkwato ti endlaka nchumu wun’we. Ha ti tiva tilayiburari, entiyisweni, hi ni tilayiburari letinene ngopfu. Tilayiburari ta hina ti huuuge, naswona minkarhi yin’wana hi katsa swifaniso swa Guy Fieri eka tona.

Xana u lo vula ntsena leswaku Guy Fieri? A hi hetiseni leswi. Xana tilayiburari leti ta Bluebird, Request, Axios ti endla yini?

-I tilayiburari to endla XMLHttpRequests leyi vuyisaka switshembiso.

Xana ndlela ya AJAX ya jQuery a yi sungulanga ku vuyisa switshembiso na yona?

-A ha ha tirhisi rito ra “J” hi lembe ra 2016. Tirhisa ntsena Fetch, u yi polyfill loko yi nga ri eka browser kutani u tirhisa Bluebird, Request kumbe Axios ematshan’wini ya sweswo. Kutani lawula xitshembiso hi rindza endzeni ka ntirho wa async na boom, u na ku khuluka ka vulawuri lebyi faneleke.

I ra vunharhu u boxa wait kambe a ndzi na mhaka na leswaku i yini.

-Await yi ku pfumelela ku sivela riqingho ra asynchronous, yi ku pfumelela ku va na vulawuri byo antswa eka loko data yi tekiwa na ku engetela ku hlayeka ka khodi hi ku angarhela. Swi chavisa, u fanele ntsena ku tiyisisa leswaku u engetela xiteji-3 lexi vekiweke ka ha ri emahlweni eka Babel, kutani u tirhisa syntax-async-functions na transform-async-to-generator plugin.

Leswi swi penga.

-E-e, insane i mhaka ya leswaku u fanele u precompile Typescript code ivi u yi transpile na Babel ku yi tirhisa await.

Wat? A swi katsiwanga eka Typescript?

-Yi endla eka version leyi landzelaka, kambe tani hi version 1.7 yi kongomisa ntsena eka ES6, kutani loko u lava ku tirhisa await eka browser, xo sungula u fanele ku hlengeleta khodi ya wena ya Typescript leyi kongomisaka eka ES6 ivi u Babel that shit up ku kongomisa ES5.

Eka nkarhi lowu a ndzi tivi leswaku ndzi ta vula yini.

-Vona, swa olova. Khoda hinkwaswo eka Typescript. Timojula hinkwato leti tirhisaka Fetch ti ti hlengeleta ku kongomisa ES6, ti ti transpile na Babel eka stage-3 preset, naswona ti ti layicha hi SystemJS. Loko u nga ri na Fetch, yi polyfill, kutani u tirhisa Bluebird, Request kumbe Axios, naswona khoma switshembiso swa wena hinkwaswo hi wait.

Hi na tinhlamuselo to hambana swinene ta ku olova. So, hi ritual yaleyo ni hetelele ni fetched data and sweswi ni nga yi display hi React right?

-Xana xikombelo xa wena xi ta khoma ku cinca kwihi na kwihi ka mfumo?

Err, a ndzi ehleketa tano. Ndzi lava ntsena ku kombisa data.

-Oho, ndza khensa xikwembu. Handle ka sweswo a ndzi ta boheka ku ku hlamusela Flux, na ku tirhisiwa ko fana na Flummox, Alt, Fluxible. Hambi leswi ku vula ntiyiso u fanele u tirhisa Redux.

Ndzi ta haha ntsena ehenhla ka mavito wolawo. Nakambe, ndzi lava ntsena ku kombisa data.

-Oh, loko u kombisa ntsena data a wu nga lavi React ku sungula. A wu ta va u ri kahle hi njhini yo endla swifaniso.

Xana wa ndzi hlekula? Xana u ehleketa leswaku leswi swa hlekisa? Xana hi yona ndlela leyi u khomaka varhandziwa va wena ha yona?

-A ndzi ri karhi ndzi hlamusela ntsena leswi u nga swi tirhisaka.

Yima. Yima ntsena.

-Ndzi vula leswaku, hambi loko ku ri ku tirhisa ntsena njhini ya templating, a ndzi ta ha tirhisa Typescript + SystemJS + Babel combo loko a ndzi ri wena.

Ndzi lava ku kombisa data eka pheji, ku nga ri ku endla Sub Zero's original MK fatality. Ndzi byele ntsena leswaku ndzi tirhisa njhini yihi ya templating ndzi ta yi teka kwalaho.

-Ku na swo tala, hi yihi leyi u yi toloveleke?

Ugh, a ndzi swi koti ku tsundzuka vito. A ku ri khale swinene.

-jTithempleyiti? jQote? TENGA?

Err, a nga ri na bele. Un’wana?

-Ku va erivaleni? JSRender? MarkupJS? Ku knockoutJS? Leyo a yi ri ni ku bohiwa ka tindlela timbirhi.

Un’wana?

-Tipuleti taJS? jXivutiso-tmpl? Swikhomo swa mavoko? Vanhu van’wana va ha ri tirhisa.

Kumbexana. Xana ku ni leswi fanaka ni sweswo swo hetelela?

-Mustache, ku tsala ehansi? Ndzi ehleketa leswaku sweswi hambi lodash yi na yin’we ku vula ntiyiso, kambe sweswo i muxaka wa 2014.

Err.. kumbexana a ku ri swintshwa.

-Jade? DustJS?

E-e.

-DotJS? EJS?

E-e.

-Va-Nunjucks? ECT?

E-e.

-Mah, a nga kona loyi a tsakelaka Coffeescript syntax hambi swi ri tano. Jade?

Doo, se u vule Jade.

-Ndzi vula Pug. A ndzi vula Jade. Ndzi vula leswaku Jade sweswi i Pug.

Hefemulela. Doo A ndzi swi koti ku tsundzuka. Hi yihi leyi u nga yi tirhisaka?

-Kumbexana ntsena ES6 native template strings.

Ndzi pfumeleleni ndzi ringanyeta. Naswona sweswo swi lava ES6.

-Lulamisa.

Lexi, swi ya hi leswaku ndzi tirhisa browser yihi leyi lavaka Babel.

-Lulamisa.

Lexi, loko ndzi lava ku xi katsa handle ko engetela layiburari hinkwayo ya nkoka, ndzi lava ku yi layicha tanihi modula ku suka eka npm.

-Lulamisa.

Lexi, xi lavaka Browserify, kumbe Wepback, kumbe ngopfu-ngopfu nchumu wolowo wun’wana lowu vuriwaka SystemJS.

-Lulamisa.

Lexi, handle ka loko ku ri Webpack, hi ndlela leyinene xi fanele ku lawuriwa hi mutsutsumi wa ntirho.

-Lulamisa.

Kambe, tani hi leswi ndzi faneleke ku va ndzi tirhisa minongonoko leyi tirhaka na tindzimi leti thayipiweke ndzi rhanga ndzi lava ku pre-compile Typescript kutani ndzi engetela Flow thingy leyi.

-Lulamisa.

Nakona rhumela sweswo eka Babel loko ndzi lava ku tirhisa wait.

-Lulamisa.

Kutani ndzi nga ha tlhela ndzi tirhisa Fetch, switshembiso, na ku lawula ku khuluka na masalamusi wolawo hinkwawo.

-Just unga rivali ku polyfill Fetch loko yi nga seketeriwi, Safari ya ha tsandzeka ku yi khoma.

Wa swi tiva leswaku i yini. Ndzi ehleketa leswaku hi hetile laha. Entiyisweni, ndzi ehleketa leswaku ndzi hetile. Ndzi hetile hi web, ndzi hetile hi JavaScript hi ku helela.

-Sweswo swi kahle, endzhaku ka malembe ma nga ri mangani hinkwerhu hi ta va hi ri karhi hi coding eka Elm kumbe WebAssembly.

Ndzi ta tlhelela ntsena eka backend. Ndzi nga swi koti ntsena ku khoma ku cinca loku ko tala na vuhundzuluxeri na minkandziyiso na vahlengeleti na va-transpiler. Ntlawa wa JavaScript wa penga loko wu ehleketa leswaku ku na munhu loyi a nga fambisanaka na leswi.

-Ndza ku twa. U fanele ku ringeta vaaki va Python hi nkarhi wolowo.

Hikokwalaho ka yini?

-U tshame u twa hi Python 3?

Update: Ndza khensa ku kombetela swihoxo swo thayipa na swihoxo, ndzi ta pfuxeta xihloko tanihilaha swi xiyiweke hakona. Nkanelo eka HackerNews na Reddit .