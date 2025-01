Hihaona amin'i Siete, Ateios Systems & Generation Girl: HackerNoon Startups of the Week

Tongasoa eto amin'ny andiany hafa amin'ny HackerNoon Startups of the Week!!





Siete dia masoivohon'ny taranaka mpitarika B2B izay manampahaizana manokana amin'ny fanampiana ireo orinasa mifandray amin'ireo olona mahafeno fepetra amin'ny alàlan'ny fomba fiasa miompana amin'ny angon-drakitra. Izy ireo dia mikendry ny hanamafisana ny fizotran'ny fikarohana, manolotra fitarihana avo lenta izay mitondra ny varotra sy ny fitomboana ho an'ny mpanjifantsika amin'ny indostria isan-karazany.





Nahatratra ny tsenan'ny vokatra miavaka i Siete, nitombo tany amin'ny firenena 8 mahery — mirehareha amin'ny fitomboan'ny fidiram-bola 4.5x, isa 4.8/5 mahafa-po ny mpanjifa, ary fitomboana 6x eo amin'ny isan'ny olona eo anelanelan'ny 2023 sy 2024.





Miorina ao an-tanànan'i Mexico, voatendry ho iray amin'ireo fanombohana tsara indrindra i Siete, ary voatendry ho an'ny indostria maro: Fampandrosoana ny raharaham-barotra , Consulting , ary Leadership .





Tohano ny Siete - Fidio eto !









Ny Ateios Systems dia manova ny famokarana bateria amin'ny alàlan'ny teknika famokarana electrode vaovao izay manatsara ny hafainganam-pandehan'ny famokarana, mampihena ny dian-tongotra karbona ary manamaivana ny habaka ilaina amin'ny gigafactories. Nanolo-tena ho amin'ny fahalavorariana, ny fitomboana ary ny fahombiazany, Ateios dia manolotra vahaolana amin'ny bateria, fitaovana ary rindrambaiko mandroso, mamolavola tontolo iarahana miasa sy miompana amin'ny tanjona.





Ateios System dia ekena ho iray amin'ireo fanombohana tsara indrindra ao Bloomington, Indiana , ary mifaninana amin'ireto indostria manaraka ireto: Electronic , Open Source , ary Hardware .





Tohano ny Ateios Systems - Fidio eto !









Yayasan Generasi Maju Berkarya (Zava-vavy Taranaka) dia fikambanana iray mikendry ny hanome hery ireo vondrom-piarahamonina tsy manana solontena manana fahaiza-manao sy loharano mba hamoronana rafi-pampianarana ara-drariny sy ara-drariny kokoa ao Indonezia.





Anbita Nadine Siregar sy Tania Soerianto mpiara-manorina ao Jakarta dia niara-niasa tamin'ireo mpitarika ny indostria toa an'i Tokopedia, Google, ary Microsoft, manome kilasy momba ny fahaiza-manao ilaina toy ny kaody sy ny famolavolana tranonkala izy ireo. Nahatratra mpianatra maherin'ny 20.000 ny ezaka nataon'izy ireo tamin'ny alalan'ny fandaharam-pialan-tsasatra, ary nanitatra bebe kokoa ny fiantraikan'izy ireo izy ireo tamin'ny alalan'ny fandefasana fandaharanasa fanoroana, ary nahomby tamin'ny fampandehanana toeram-piofanana 50 ho an'ny mpampianatra maherin'ny 1.000.





Ny Generation Girl dia voatendry ho iray amin'ireo fanombohana tsara indrindra ao J akarta, Indonezia , ary manerana ny indostria telo: Tsy mitady tombony, fitarihana ary vokatra .





Support Generation Girl - Fidioeto !





