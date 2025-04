Neviens starta uzņēmums nekad nav izgāzies, jo tam nav bijis emuāra

Kaut kur starta mārketingu pārņēma veidotāju ekonomikas loģika.





Dibinātāji tagad uzskata:

"Ja es izveidošu auditoriju, man būs vieglāk pārdot."

"Ja es ievietošu vērtīgu saturu, klienti nāks pie manis."

"Saturs ir veids, kā jūs nopelnāt uzticību."





Viss nepareizi.





Neviens starta uzņēmums nekad nav cietis neveiksmi, jo tam nebija emuāra. Nosauciet vienu strauji augošu jaunuzņēmumu, kas cieta neveiksmi, jo tam nebija satura mārketinga stratēģijas.

Tu nevari . Jo tas nekad nav noticis.





Jaunuzņēmumi neizdodas, jo: 1) viņi neatrada produktu tirgus atbilstību. 2) Viņi tērēja naudu kā muļķi. 3) nestabilu finanšu un sliktu darbību kombinācija. Ne tāpēc, ka viņi izlaida ziņu “10 SaaS izaugsmes hacks” Medium.





Lieta pret satura mārketingu





Saturs ne tikai tērē jūsu laiku , bet arī sāks ēst pusdienas . Jūs domājat, ka kaut ko veidojat, bet patiesībā jūs vienkārši jaucat pikseļus un saucat to par impulsu. Tu nomirsi, jo velti visu iespējamo, lai būtu interesants, nevis vajadzīgs.





Nemēģiniet būt par mediju uzņēmumu, ja neesat pat izdomājis, kā būt par biznesu.





Jūs ignorējat savu jaudīgāko īpašumu: savu produktu





Labākajiem jaunizveidotajiem uzņēmumiem nav vajadzīga perfekta LinkedIn stratēģija. Viņiem ir vajadzīgs tik labs produkts, ka cilvēki nevar no tā apklust.





Tesla nekļuva par Teslu, jo Musks rakstīja mērķtiecīgus ierakstus. (Tesla notika, tad cilvēki sāka šķetināt katru Elona tvītu.)

Superhuman neuzvarēja, jo viņi tika ierindoti kategorijā “Labākais e-pasta produktivitātes rīks”.

Priekšstats nebija eksplodēts, jo viņiem bija “augstvērtīgs” biļetens.





Viņi katrs izveidoja kaut ko tik labu, ka saturs nebija vajadzīgs.





Taču satura mārketings liek jums pavadīt vairāk laika, runājot par savu produktu, nekā padarot to par to vērts runāt. Ja veidojat Canva grafiku, paskaidrojot, kāpēc jūsu produkts ir pārsteidzošs, pajautājiet sev: kāpēc tas jau nav skaidrs?





Jūs spēlējat uz savu vājumu





Ja esat tehnoloģiju dibinātājs, iespējams, ka jūsu lielākā stiprā puse nav “vērtīga satura” izveide. Taču satura mārketings ieved jūs vispilnīgākajā, uzmanības izsalkušākajā kaujas laukā uz zemes, kurā ir viss radošais ģēnijs, ko var piedāvāt cilvēce: internets.





Satura mārketings novērš jūs no jūsu stiprajām pusēm. Tas liek jums iesaistīties lēnā, uzpūstā, konkurētspējīgā spēlē, kurā jūs cīnāties pret pieredzējušiem satura veidotājiem un mediju uzņēmumiem — cilvēkiem, kuru viss bizness ir saturs. Un jūs domājat, ka varat sacensties?





Kamēr jūs tērējat laiku, lai mācītos par tekstu autoru, jūs ignorējat stiprās puses, kas deva jums drosmi izveidot uzņēmumu.





Jūs kļūstat pasīvs, nevis agresīvs





Satura mārketings ir gaidīšanas un skatīšanās spēle.





Rakstiet.

Publicēt.

Gaidiet satiksmi.

Cerams, ka kāds pārvērtīsies.



Dariet to pietiekami ilgi, un jūs sāksit pārliecināt sevi, ka neveiksmes iemesls ir tas, ka neesat pietiekami publicējis . Tātad, jūs noskalojiet un atkārtojiet, izvelkot vairāk satura un gaidot, kad kaut kas notiks. Es jums apsolu, nekas nebūs . Ja vien neesat mediju uzņēmums, īstā problēma netiks atrisināta ar satura apjomu . Paskatieties uz Airbnb puišiem. Viņi cīnījās ar sliktajām reģistrēšanās likmēm, ienesot mājās kameras un uzņemot labākus fotoattēlus, nevis rakstot emuārus par brīvdienu uzturēšanās nākotni.





Dibinātājiem patīk satura mārketings, jo tas ir drošs veids, kā justies produktīvam, nedarot neērtas lietas . Ja vēlaties izvairīties no neērtībām, jums vajadzētu apsvērt iespēju atgriezties pie sava galda.





Jūs skrienat uz nepareizu finiša līniju





Satura mārketings smalki maina panākumu mērķus.





Tā vietā, lai bankā būtu $$$, dibinātāji sāk mērīt sociālos iespaidus.

Tā vietā, lai klienti izmantotu produktu, viņi izseko biļetenu reģistrēšanos.

Tā vietā, lai iegūtu tirgus daļu, viņi koncentrējas uz LinkedIn komentāriem.





Satiksme nav saķere. Apziņa un iesaistīšanās nemaksā rēķinus. Patiesa izaugsme ir klienti, nauda. Ja jūs nezināt atšķirību starp uzmanību un darbību, satura mārketings apēd jūsu smadzenes. Vai jūs patiešām attīstāties, vai arī esat pamudinājuši vairāk cilvēku patērēt bezmaksas saturu?





Jūs nogalināt savu zīmolu





Dīvaini, vai ne? Jūs domājat, ka vīrusu saturs palīdzēs jums izveidot savu zīmolu. Nē, jo izplatība nozīmē, ka jums ir jāķeras pie katra modes vārda, katra jauna formāta un jebkuras citas tendences, jo par to runā visi. Nu, tendencēm nav svarīgi divi centi par to, ko nozīmē jūsu zīmols.





Katru reizi, dzenoties pēc tendences, jūs izstiepjat savu zīmolu, mēģinot to iespiest veidnē, kas neiederas. Jūs mazinat savu mērķi, lai iegūtu ātru sitienu, vienlaikus ignorējot faktu, ka neaizmirstama zīmola veidošana nozīmē pieturēties pie saviem ieročiem, pat ja algoritms to nicina.





Inbound joprojām atrodas. Jums vienkārši nav nepieciešams saturs, lai to izdarītu.





Satura mārketinga tendence ir blakusprodukts tam, ka cilvēki pārprot visu HubSpot ienākošā mārketinga lietu.

Inbound bija un joprojām ir ģeniāls, taču ienākošais mārketings nekad nebija saistīts ar “tikai satura izveidi”. Tas bija par nenoliedzamas vērtības radīšanu pirms pārdošanas pieprasījuma. (Tas, un nepaļaujoties uz apmaksātām reklāmām, lai palielinātu izpratni.)





HubSpot ļāva saturam darboties, jo 2006. gadā bija maz informācijas — viņi atdeva to, ko neviens cits nevēlējās. Šodien ikvienam ir kaut kas “galīgais ceļvedis”. Un, ja viņi to nedara, GPT var kaut ko izdomāt, pamatojoties uz uzvedni. Tagad problēma nav satura trūkums. Tas ir pārāk daudz satura.





Lūk, kā veikt ienākošo mārketingu pēcsatura laikmetā.





1. Noskaidrojiet, vai saturam jums pat ir jēga





Pirms tērējat vēl vienu stundu emuāra ierakstam, pajautājiet sev:





Vai mana auditorija aktīvi meklē informāciju, bet cīnās, lai to atrastu?

Vai pastāv zināšanu trūkums, kas liek viņiem vilcināties ar pirkumu?

Vai mani konkurenti krāj ieskatus, nevis dalās ar tiem?





Ja atbilde ir jā, labi. Rakstiet. Publicēt. Pieder vieta. Ja atbilde ir nē, STOP. Nevienam nav vajadzīgs jūsu “10 populārāko tendenču” saraksts. Viņiem ir Google un tērzēšanas roboti.





2. Ja cilvēkiem nav nepieciešama plašāka informācija, sagādājiet viņiem mazāk problēmu





Vai zināt, kas ir labāk nekā mācīt cilvēkiem, kā kaut ko darīt? ***Pārliecinoties, ka viņiem tas nekad nav jāmācās. ***





Jūs varat uzrakstīt vēl vienu 1500 vārdu garu disertāciju. Vai arī varat izveidot kaut ko — rīku, līdzekli, pieredzi —, kas atrisina to pašu problēmu, bet bez nepieciešamības cilvēkiem izlasīt daudz teksta . Apskatiet saturu, kas dominē jūsu telpā — ziņas, kas saņem visas atzīmes Patīk, kopīgošanas un komentārus. Pēc tam pajautājiet sev: kā es varu padarīt šo izglītības BS novecojušu?





Šeit ir doma: precīzi pastāstiet auditorijai, cik daudz laika un naudas jūs tērējat saturam, un pēc tam pasakiet viņiem, ka atsakāties no tā, lai izveidotu kaut ko bezmaksas, kas viņiem patiešām palīdz. "Šajā ceturksnī mēs plānojām tērēt 20 000 ASV dolāru saturam, bet tā vietā mēs to izmantojām, lai izveidotu bezmaksas e-pasta uzmetumu ģeneratoru pārdošanas komandām. Pastāstiet mums, kas jums nepieciešams, un mēs to panāksim."





Cilvēki par to runās. Viņi to dalīsies, izmantos un atcerēsies to, kurš patiešām kaut ko izdarīja, nevis vienkārši pateica.





3. Saturs nav vienīgais, kam tiek pievērsta organiska uzmanība





Otrs ienākošā mārketinga princips? Organiskā izaugsme. Jā, saturs rada organisku izpratni un sarunas. Tāpēc dariet daudzas citas lietas. Tāpat kā triki . Tas ir pēdējais līdzeklis, jo triki var atspēlēties (bet startup jebkuram PR ir labs PR), taču jūs vismaz vingrinat savas radošās smadzeņu šūnas.





Ja jums ir jāpiespiež cilvēki redzēt jūsu saturu, kāpēc gan neizlaist vidējo soli un piespiest viņus redzēt jūsu produktu?





Pārtrauciet apsūdzēt GPT par satura idejām un izmantojiet šo laiku, lai piesaistītu uzmanību — sāciet cīņu par X, nedēļām ilgi sēžot uz potenciālo klientu sliekšņiem ar kartona zīmi, jebko, kas liek cilvēkiem runāt par jūsu uzņēmumu tagad, nevis pēc sešiem mēnešiem, kad Google nolems jūs svētīt ar trafiku.





(Padoms. Veicot triku, vienkārši pārliecinieties, ka tā izpilde jums gandrīz neko nemaksā. Tādā veidā jūs neienīdīsit sevi, ja nesaņemsit atdevi.)





Pēdējās domas: kāpēc jūs mārketingā rīkojaties kā gļēvulis?





Jūs kaut ko uzbūvējāt no nekā. Jūs ignorējāt drošo ceļu, teicāt šaubīgajiem to grūst un derējāt uz sevi. Jūs izdarījāt kustību.





Tātad, kur pazuda nervi?





Kad pienāca laiks laist tirgū, jūs nomainījāt instinktu pret “labāko praksi”.

Inovācijas nerodas, ievērojot noteikumus, un uzmanība netiks nopelnīta, ievērojot atbilstību.

Tas ir paņemts. To no tirgus rokām izrauj cilvēki, kas vēlas darīt to, ko nedara neviens cits.





Izturieties pret mārketingu tāpat kā pret savu produktu vai pierodiet pie ignorēšanas.