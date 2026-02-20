Kā Inframarkets atkārtoti definē enerģijas segumu institucionālajiem dalībniekiem

The Problem: Power Markets Are Moving Faster Than the Tools Designed to Manage Them Atjaunojamo energoresursu nepārtrauktība, straujas pieprasījuma svārstības, ko izraisa elektrifikācija un digitālā infrastruktūra, un elastīgo aktīvu, piemēram, akumulatoru enerģijas uzglabāšanas sistēmu (BESS), paplašināšanās loma samazina cenu risku uz īsākiem un īsākiem intervāliem. Novirzes starp prognozēto un faktisko ražošanu vai slodzi var izraisīt ievērojamas cenu dislokācijas vienā norēķinu periodā.BESS operatori, atjaunojamo energoresursu izstrādātāji un preču biroji, kas pārvalda īstermiņa ekspozīciju, arvien biežāk konstatē, ka tiem pieejamie instrumenti neatbilst darbības realitātei, ko viņi cenšas nodrošināt. Jautājums nav tāds, ka tradicionālie enerģijas atvasinājumi ir kļuvuši neatbilstoši, bet tas ir tāds, ka tie nav paredzēti šim granularitātes līmenim. Why Standard Futures Fall Short at the Short End Mēneša vai ceturkšņa nākotnes līgums ietver plašu tirgus virzītājspēku klāstu vienā cenā: piegādes cerības, degvielas izmaksas, laika apstākļi, makroekonomiskie apstākļi un vairāk. Apsveriet BESS operatora pozīciju, kura ekspozīcija ir koncentrēta divu stundu intraday logā pēc prognozes vēja rampas. ceturkšņa nākotnes līgums nevar izolēt šo risku. Dienas priekštecis kļūst tuvāks, bet joprojām apvieno nesaistītus cenu vadītājus.Neviens instruments nedod operatoram tīru segumu pret konkrēto notikumu, kas rada viņu ekspozīciju. Šī ir plaisa, ko Inframarkets ir paredzēts aizpildīt. Introducing Event Contracts: Precision Instruments for Defined Market Outcomes ievieš notikumu līgumus, jaunu standartizētu enerģijas svārstīguma skaidrā naudā norēķināto instrumentu kategoriju, kas skaidri definētu tirgus rezultātu pārvērš tirgojamā, finansiāli norēķinātajā pozīcijā. Infrasarkanais Infrasarkanais Tā vietā, lai novērtētu kopējās cerības visā plašajā piegādes periodā, katrs notikuma līgums ir piestiprināts pie konkrēta, novērojama tirgus notikuma: vai dienas priekšvakarā cena pārsniedz noteiktu slieksni, vai nelīdzsvarotības cena pārsniedz izraisītāja līmeni noteiktā intervālā vai cik daudz atjaunojamo energoresursu ražošanas tiek reģistrēts noteiktā stundā. Katrs līgums ir veidots ap pieciem galvenajiem elementiem: \n \n \n \n \n \n Definēta izmaksu struktūra, kas saistīta ar bināro vai skalāru rezultātu Norādīts oficiālais datu plūsma kā atsauces norēķinu avots Precīzs novērošanas termiņš, kas noteikts līguma sākumā Standartizētas līguma specifikācijas visā līgumu komplektā Dokumentēta datu aizkavēšanās vai provizorisko vērtību atgriešanās sistēma Preču birojam tas nozīmē izolēt vienu riska faktoru, nevis absorbēt bāzi no nesaistītiem vadītājiem. Atjaunojamo energoresursu izstrādātājiem tas nozīmē segumu pret ģenerācijas rezultātu diapazonā, kas patiešām ir svarīgs. Deterministic Settlement: Removing Ambiguity from Resolution Norēķinu mehānika ir vieta, kur daudzi jauni instrumenti ievieš operatīvo risku. Katrs līgums tiek izbeigts līdz pirmajai publicētajai oficiālajai vērtībai no izraudzīta datu avota (t.i., ISO, TSO utt.) pēc iepriekš noteiktā laika. Atsauces avots un novērošanas laiks ir fiksēti līguma sākumā, tāpēc visi dalībnieki dalās identiskā izpratnē par to, kā un kad līgums tiks izbeigts, pirms viņi ieiet pozīcijā. Institucionālajiem riska pārvaldītājiem un preču birojiem tas ir svarīgi.Auditējamība, atkārtojamība un norēķinu paredzamība ir priekšnoteikumi jebkura instrumenta iekļaušanai pārvaldītajā grāmatā.Deterministiskā struktūra atbilst šīm prasībām, neprasot pielāgotas juridiskas sarunas par noregulējuma noteikumiem. Built for Professional Trading Infrastructure Inframarkets ir izstrādāts, lai integrētu profesionālās tirdzniecības darba plūsmas no nulles. platforma darbojas pēc centralizēta limitu pasūtījumu grāmatu izpildes modeļa un nodrošina API piekļuvi, lai atbalstītu sistemātiskas un kvantitatīvas stratēģijas. Tas ļauj iestāžu birojiem savienot tieši esošajām riska sistēmām, automātiski izvietot pasūtījumus ap darbības izraisītājiem un pārvaldīt pozīcijas ar to pašu infrastruktūru, ko tās izmanto citos tirgos. Enerģētikas hedžings Enerģētikas hedžings Inframarkets ir izveidots iestādēm, kurām nepieciešama operatīva riska pārvaldība, kā arī dalībniekiem, kuri meklē nestrukturētu spekulatīvo ekspozīciju, pateicoties to tirgus ieskatiem. Fully Collateralized: Defined Risk from the Moment a Position Is Opened Katram dalībniekam ir jāiesniedz pietiekami daudz nodrošinājuma, lai segtu maksimālo potenciālo zaudējumu savu pozīciju, pirms jebkurš pasūtījums tiek veikts vai atbilst. Praktiskās sekas ir nozīmīgas iestāžu riska pārvaldībai: \n \n \n \n \n Maksimālais zaudējums ir fiksēts un zināms ieejas brīdī Pozīcijas ir iepriekš finansētas, novēršot maržas pieprasījuma mehānismu Nav piespiedu likvidācijas notikumu, ko veic mark-to-tirgus kustības Noregulējums notiek nekavējoties pēc noregulējuma bez nenodrošinātas darījumu partnera ekspozīcijas Dalībniekiem, kas pārvalda īstermiņa enerģijas grāmatas, kurās svarīga ir darbības precizitāte, precīza pozīcijas zuduma robeža nav ērtība, tā ir strukturāla prasība. Participant-Created Contracts: Hedging on Your Terms Lielākā daļa biržas tirgu piedāvā dalībniekiem fiksētu produktu katalogu.Inframarkets izmanto atšķirīgu pieeju: jebkurš dalībnieks var iesniegt savu pasākuma līgumu, lai to tirgotu platformā. Izmantojot Inframarkets iepriekš nostiprināto datu avotu bibliotēku, dalībnieki var definēt paši līguma parametrus – novērojamo tirgus notikumu vai iznākumu, slieksni vai norēķinu struktūru, novērošanas laika zīmogu, laika periodu un norēķinu biežumu. Tas pārvērš Inframarkets no vietas ar fiksētu produktu kopumu divpusējā enerģētiskā riska tirgū.Ideosinkrātisko ekspozīciju dalībnieki nav spiesti tuvināt savu segumu ar produktu, kas paredzēts kāda cita grāmatai.Likviditātes nodrošinātāji un citi tirgus dalībnieki var iesaistīties līgumos, kas atspoguļo reālo darbības pieprasījumu, nevis spekulatīvo būvniecību. Tā kā visi atsauces norēķinu avoti ir iepriekš apstiprināti un standartizēti, dalībnieku radītie līgumi manto tādas pašas deterministiskās noregulējuma īpašības kā jebkurš cits instruments platformā. Private Beta: Now Onboarding Institutional Participants Inframarkets pašlaik uzsāk savu privāto beta versiju, un onboarding ir vērsts uz tirdzniecības galdiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, atjaunojamo energoresursu izstrādātājiem un enerģijas tirgu likviditātes nodrošinātājiem. Ieinteresētās iestādes tiek mudinātas tieši iesaistīties, izmantojot tālāk norādītos kanālus, lai apspriestu onboarding, atsauces tirgus segumu un līguma specifikācijas. Tā kā volatilitāte dienas, dienas un nelīdzsvarotības tirgos turpina pastiprināties, instrumenti, kas atspoguļo šīs volatilitātes faktisko struktūru, kļūst arvien spēcīgāki. Inframarkets piedāvā jaunu finanšu instrumentu enerģijas segšanai, kas balstīts uz darbības precizitāti, deterministisku norēķinu un iestāžu līmeņa izpildes infrastruktūru. Šis izdevums tika publicēts HackerNoon's Business Blogging Program.