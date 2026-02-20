Inframarkets가 기관 참여자를위한 에너지 보안을 재정의하는 방법

The Problem: Power Markets Are Moving Faster Than the Tools Designed to Manage Them 재생 가능한 에너지의 간격성, 전기화 및 디지털 인프라에 의해 유도되는 급속한 수요 변동, 배터리 에너지 저장 시스템 (BESS)과 같은 유연한 자산의 확장 된 역할은 가격 위험을 더 짧고 짧은 간격으로 압축하고 있습니다. 불균형 시장은 이것을 가장 명확하게 보여줍니다.예측 및 실제 생성 또는 부하 사이의 편차는 단일 계산 기간 내에 상당한 가격 변동을 유발할 수 있습니다.BESS 운영자, 재생 가능 개발자 및 단기 노출을 관리하는 상품 데스크는 점점 더 그들이 보장하려는 운영 현실을 반영하지 않는 것을 발견하고 있습니다. 문제는 전통적인 에너지 파생물이 무관심해졌다는 것이 아니라 그들이 이 수준의 정수성에 맞게 설계되지 않았다는 것입니다. Why Standard Futures Fall Short at the Short End 월간 또는 분기 미화 계약은 다양한 시장 드라이버를 하나의 가격에 포함시킵니다 : 공급 예상, 연료 비용, 기상 가정, 매크로경제적 조건 등.이 폭은 이러한 도구를 구조적 보안에 적합하게 만듭니다. 예측 바람 램프에 따라 2시간 내내 창에 노출이 집중된 BESS 운영자의 위치를 고려하십시오.분기적 미래 계약은 그 위험을 고립할 수 없습니다.일 전선 스트립은 더 가까워지지만 여전히 관련이없는 가격 드라이버를 묶습니다. 이것은 Inframarkets가 채울 수 있도록 설계된 격차입니다. Introducing Event Contracts: Precision Instruments for Defined Market Outcomes 이벤트 계약 (event contracts)은 명확하게 정의 된 시장 결과를 거래 가능한 재정적으로 정의 된 위치로 변환하는 표준화된 에너지 변동성 현금으로 지정 된 자금 수수료의 새로운 범주입니다. 인프라마켓 인프라마켓 광범위한 배달 기간에 걸쳐 집계된 기대치를 가격화하는 대신, 각 이벤트 계약은 특정한 관찰 가능한 시장 이벤트에 묶여 있습니다 : 하루 앞의 가격이 정의된 한계를 초과하는지, 불균형 가격이 주어진 간격 내에서 트리거 레벨을 초과하는지, 또는 지정된 시간 동안 얼마나 많은 재생산이 기록되는지. 각 계약은 5 개의 핵심 요소 주위에 구축됩니다 : \n \n \n \n \n \n 정의된 지불 구조는 바이너리 또는 스칼라 결과에 연결됩니다.A defined payout structure tied to a binary or scalar outcome 지정된 공식 데이터 피드(A specified official data feed as the reference settlement source) 계약 시작시에 설정된 정확한 관찰 시간표 계약 패키지 전체에 걸쳐 표준화된 계약 사양 데이터 지연 또는 임시 값에 대한 문서화된 fallback framework 상품 데스크의 경우, 그것은 관계없는 드라이버로부터 기초를 흡수하는 대신 단일 위험 요소를 고립시키는 것을 의미합니다. 재생 가능 개발자의 경우, 그것은 실제로 중요한 범위 내에서 생성 결과에 대한 보증을 의미합니다.BESS 운영자의 경우, 이것은 그들의 배송 결정을 이끄는 동일한 신호에 정착하는 도구를 의미합니다. Deterministic Settlement: Removing Ambiguity from Resolution 정착 메커니즘은 많은 새로운 도구가 운영 위험을 도입하는 곳입니다.Inframarkets는 결정적 해결 프레임워크를 통해 직접이 문제를 해결합니다. 각 계약은 지정된 데이터 소스 (즉, ISO, TSO 등)에서 처음 공개된 공식 값으로 미리 정의된 타임스탬프로 해결됩니다.Reference source and observation time are fixed at contract initiation, so all participants share an identical understanding of how and when the contract will settle before they enter a position.A documented fallback framework governs scenarios where official data is delayed or subject to revision, ensuring the resolution process remains defined even in edge cases. 재정적 위험 관리자와 상품 테이블의 경우, 이것은 중요합니다.평가 가능성, 반복 가능성, 그리고 계산의 예측 가능성은 모든 도구를 관리 책에 통합하기 위한 전제 조건입니다. Built for Professional Trading Infrastructure Inframarkets는 초기부터 전문 무역 워크플로우에 통합하도록 설계되었으며, 플랫폼은 중앙 제한 주문서 실행 모델을 기반으로 운영되며 체계적 및 양적 전략을 지원하기 위해 API 액세스를 제공합니다. 이것은 기관 데스크를 연결할 수 있도록 해줍니다. 기존 위험 시스템에 직접 접속하여 운영 트리거 주위에 주문 배치를 자동화하고 다른 시장에서 사용하는 동일한 인프라를 사용하여 포지션을 관리합니다.분리된 워크플로스를 요구하는 대신 이벤트 계약 실행은 기존 에너지 및 상품 거래 운영과 함께 할 수 있습니다. 에너지 헤딩 에너지 헤딩 플랫폼의 인프라 지향은 의도적입니다.Inframarkets는 운영적으로 위험을 관리해야하는 기관과 시장 통찰력 덕분에 구조화되지 않은 투기 노출을 추구하는 참가자를 위해 구축되었습니다. Fully Collateralized: Defined Risk from the Moment a Position Is Opened Inframarkets는 완전히 보증된 모델을 사용합니다.모든 참가자는 주문을 내거나 일치하기 전에 위치의 최대 잠재적 손실을 덮기 위해 충분한 보증금을 게시해야합니다. 실질적인 영향은 기관 위험 관리에 중요합니다 : \n \n \n \n \n 최대 하위는 고정되어 있으며 입구에서 알려져 있습니다. 포지션은 사전 자금화되어 마진 호출 메커니즘을 제거합니다. mark-to-market 움직임에 의해 주도된 강제 청산 이벤트가 없습니다. 해결은 보장되지 않은 상대방 노출 없이 즉시 이루어집니다. 운영 정밀도가 중요할 때 단기 에너지 책을 관리하는 참가자들에게는 위치의 손실의 정확한 경계를 아는 것이 편리함이 아니라 구조적 요구 사항입니다. Participant-Created Contracts: Hedging on Your Terms 대부분의 교환 거래 시장은 참가자들에게 고정된 제품 카탈로그를 제공합니다.Inframarkets는 다른 접근 방식을 취합니다 : 모든 참가자는 플랫폼에 상장하기 위해 자신의 이벤트 계약을 제출할 수 있습니다. Inframarkets의 미리 검열된 데이터 소스 라이브러리를 사용하여 참가자는 계약의 매개 변수를 직접 정의 할 수 있습니다 – 관찰되는 시장 이벤트 또는 결과, 임계 또는 배정 구조, 관찰 시간표, 기간 및 배정 주파수.If a commodity desk has a specific intraday exposure that no existing contract addresses, they can structure an instrument around it directly and bring it to market. 이로 인해 인프라마켓은 제품의 고정 세트가 있는 장소에서 에너지 위험을 위한 이중 측면의 시장으로 바뀌게 됩니다.자연적 노출을 가진 참가자는 다른 사람의 책을 위해 설계된 제품으로 보안을 접근하도록 강요받지 않습니다.연금 공급자와 다른 시장 참가자들은 투기적 건설보다는 실제 운영 수요를 반영하는 계약에 참여할 수 있습니다. 미리 검열된 데이터 소스 프레임워크는 규모에서 이것을 가능하게 만듭니다. 모든 참조 결제 소스가 사전에 승인되고 표준화되기 때문에, 참가자가 만든 계약은 플랫폼의 다른 모든 도구와 동일한 결정적 해결 속성을 상속합니다. Private Beta: Now Onboarding Institutional Participants Inframarkets는 현재 거래 데스크, 유틸리티, 재생 가능한 개발자 및 전력 시장 유동성 공급 업체에 초점을 맞춘 개인 베타를 출시하고 있습니다.The phased launch allows professional participants to evaluate event contracts in a controlled environment and integrate them into existing workflows ahead of broader market expansion. 관심있는 기관은 아래 채널을 통해 직접 참여하여 삽입, 참조 시장 커버 및 계약 사양을 논의하도록 권장합니다. 앞날, 내일 및 불균형 시장의 변동성이 계속 증가함에 따라, 그 변동성의 실제 구조를 반영하는 도구의 경우가 더욱 강해지고 있습니다.Inframarkets는 운영 정밀성, 결정적 해결 및 기관 수준의 실행 인프라를 중심으로 구축 된 에너지 보안을위한 새로운 금융 도구를 제공합니다. Follow Inframarkets on X: https://x.com/Inframarkets Follow Inframarkets on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/inframarkets/ https://www.linkedin.com/company/inframarkets/ \n \n 이 게시물은 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에서 게시되었습니다. 이 게시물은 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에서 게시되었습니다. 이 게시물은 HackerNoon's 아래에 게시되었습니다. . 비즈니스 블로그 프로그램 비즈니스 블로그 프로그램