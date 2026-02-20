እንዴት Inframarkets የአስተዋወቂያ ተጫዋቾች ለ የኤሌክትሮኒክስ Hedging ይመዝገቡ

The Problem: Power Markets Are Moving Faster Than the Tools Designed to Manage Them የኃይል ገበያዎች የቅርብ ቀናት እና የቅርብ ቀናት ውስጥ የኃይል ገበያዎች የቅርብ ቀናት እና የቅርብ ቀናት ውስጥ የኃይል ገበያዎች የቅርብ ቀናት እና የዲጂታል ኢንቨስትራክቲክ ውጤታማ ፍላጎቶች, እና የኃይል ማከማቻ ስርዓቶች (BESS) እንደ ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎች (Flexible Asset Storage Systems) በከፍተኛ እና ዝቅተኛ መጠን ውስጥ ዋጋ ጥቅሞች ያካትታሉ. የ BESS ደንበኞች, አቅርቦት መተግበሪያዎች, እና የሽያጭ ትኩረት መተግበሪያዎች በአጠቃላይ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ነገር ግን ይህ የኃይል አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም ነው. Why Standard Futures Fall Short at the Short End አንድ ወርሃዊ ወይም ሰከንዶች ፍሬዲት ኮርፖሬሽኖች በርካታ ገበያ መኪናዎችን አንድ ዋጋ ውስጥ ያካትታል: አቅርቦት ፍላጎቶች, የኃይል ወጪዎች, የአየር ግምገማዎች, ማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታዎች, እና ተጨማሪ. ይህ ስፋት እነዚህ መሣሪያዎች ለሽያጭ መዋቅር ተስማሚ ያደርጋል. የ BESS አጠቃቀም ከሁለት ሰዓታት ውስጥ ከሁለት ሰዓታት ውስጥ ከሁለት ሰዓታት ውስጥ ከሁለት ሰዓታት ውስጥ ከሁለት ሰዓታት ውስጥ ከሁለት ሰዓታት ውስጥ ከሁለት ሰዓታት ውስጥ ከሁለት ሰዓታት ውስጥ ከሁለት ሰዓታት ውስጥ ከሁለት ሰዓታት ውስጥ ከሁለት ሰዓታት ውስጥ ከሁለት ሰዓታት ውስጥ ከሁለት ሰዓታት ውስጥ ከሁለት ሰዓታት በኋላ ከሁለት ሰዓታት በኋላ ከሁለት ሰዓታት በኋላ ከሁለት ሰዓታት በኋላ ከሁለት ሰዓታት በኋላ ከሁለት ሰዓታት በኋላ ከሁለት ሰዓታት በኋላ ከሁለት ሰዓታት በኋላ ከሁለት ሰዓታት በኋላ ከሁለት ሰዓታት በኋላ ከሁለት ሰዓታት በኋላ ከሁለት ሰዓታት በኋላ ከሁለት ሰዓታት በኋላ ከሁለት ሰዓታት በኋላ ከሁ ይህ በ Inframarkets ለመፍጠር የተመሠረተ ነው. Introducing Event Contracts: Precision Instruments for Defined Market Outcomes የአገልግሎት ትዕዛዞች (Event Contracts) — የአገልግሎት ትዕዛዞች (Events Contracts) — የአገልግሎት ትዕዛዞች (Events Contracts) — የአገልግሎት ትዕዛዞች (Events Contracts) — የአገልግሎት ትዕዛዞች (Events Contracts) — የአገልግሎት ትዕዛዞች (Events Contracts) — የአገልግሎት ትዕዛዞች (Events Contracts) — የአገልግሎት ትዕዛዞች (Events Contracts) — የአገልግሎት ትዕዛዞች (Events Contracts) — የአገልግሎት ትዕዛዞች (Events Contracts) — የአገልግሎት ትዕዛዞች (Events Contracts) — የአ ኢንቨስትመንት ኢንቨስትመንት በአብዛኛው መላኪያ ጊዜ ላይ አጠቃቀም ግምገማዎች ለመምረጥ helyett, እያንዳንዱ ተሳታሚ ትዕዛዞች አንድ የተወሰነ, ማየት የሚችል ገበያ ተጽዕኖ ላይ የተመሠረተ ናቸው: አንድ ቀናት በፊት ዋጋ አንድ የተመሠረተ ግምገማ ይከፍላል, አንድ የማይታመን ዋጋ አንድ የተመሠረተ ጊዜ ውስጥ አንድ መቁረጥ ደረጃ ይከፍላል, ወይም አንድ የተመሠረተ ሰዓታት ውስጥ የኃይል አቅርቦት መጠን ያካትታል. እያንዳንዱ ኮንፈረንስ 5 ዋና ክፍሎች ላይ የተገነባ ነው: \n \n \n \n \n \n Defined Payout Structure አንድ binary ወይም scalar ውጤት ጋር የተገናኙ ነው. አንድ ዝርዝር ኦፊሴላዊ ውሂብ ምድብ እንደ ምድብ መውሰድ ምንጭ ትክክለኛ ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛ የኩባንያ ጥቅሞች እና የኩባንያ ጥቅሞች የ Data Delays ወይም provisional values ለማግኘት የተመሠረተ Fallback Framework አንድ የምርት ማረፊያ ለ, ይህ ከባድ መተግበሪያዎች ከባድ መተግበሪያዎችን ለመቀነስ ይልቅ አንድ ብቻ የሽያጭ ክፍሎች ለመቀነስ ነው. አንድ አጠቃቀም መተግበሪያ ለ, ይህ በእርግጥ አስፈላጊ የሆነ ክልል ውስጥ አንድ ምርት ውጤት ለመጠበቅ ማለት ነው. አንድ BESS መተግበሪያ ለ, ይህ አንድ መሣሪያ ነው, ይህም የእርስዎን መላኪያ መውሰድ ለመርዳት ተመሳሳይ ምልክቶች ላይ መተግበሪያ ነው. Deterministic Settlement: Removing Ambiguity from Resolution ብዙ አዲስ መሣሪያዎች የፕሮጀክሽን ቻርሳዎችን ይሰጣሉ. Inframarkets በ deterministic resolutions framework በኩል በቀጥታ ይህን መተግበሪያ ይሰራል. እያንዳንዱ ኮርፖሬሽኖች የመጀመሪያው የተመሠረተ የአገልግሎት ዋጋ ላይ (ISOs, TSOs, ወዘተ) በባህር መለያው ላይ የተመሠረተ ጊዜ ማረፊያ ይሆናል. የባህር መለያው እና የአገልግሎት ማረፊያ ሰዓት በባህር መለያው መጀመር ላይ የተመሠረተ ናቸው, ስለዚህ ሁሉም ተጫዋቾች የኮርፖሬሽኖች በኮርፖሬሽን መጀመር በፊት በኮርፖሬሽን እንዴት እና በኮርፖሬሽን በኮርፖሬሽን መጀመር ይሆናል እንዴት እና በኮርፖሬሽን በኮርፖሬሽን መጀመር ይሆናል. በኮርፖሬሽን በኮርፖሬሽን በኮርፖሬሽን በኮርፖሬሽን በ የዩናይትድ ስቴትስ እና የኮምፒውተር ደንበኞች እና የኮምፒውተር ደንበኞች እና የኮምፒውተር ደንበኞች እና የኮምፒውተር ደንበኞች እና የኮምፒውተር ደንበኞች እና የኮምፒውተር ደንበኞች እና የኮምፒውተር ደንበኞች እና የኮምፒውተር ደንበኞች እና የኮምፒውተር ደንበኞች እና የኮምፒውተር ደንበኞች እና የኮምፒውተር ደንበኞች እና የኮምፒውተር ደንበኞች እና የኮምፒውተር ደንበኞች እና የኮምፒውተር ደንበኞች እና የኮምፒውተር ደንበኞች እና የኮምፒውተር ደንበኞች እና የኮምፒውተር ደንበኞች እና የ Built for Professional Trading Infrastructure Inframarkets ከባድ ከባድ ወደ ባለሙያ የንግድ workflows መተግበሪያ ነው.The platform operates on a central limit order book execution model and provides API access to support systematic and quantitative strategies. ይህ የቴክኒካዊ መሣሪያዎች መገናኘት ይቻላል ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ የኃይል Hedging የኃይል Hedging Inframarkets በአውሮፕላስቲክ መስፈርቶች ላይ የተመሰረተ ነው. Inframarkets በአውሮፕላስቲክ መስፈርቶች ላይ የተመሰረተ ነው. Inframarkets በአውሮፕላስቲክ መስፈርቶች ላይ የተመሰረተ ነው. Inframarkets በአውሮፕላስቲክ መስፈርቶች ላይ የተመሰረተ ነው. Fully Collateralized: Defined Risk from the Moment a Position Is Opened እያንዳንዱ ተጫዋች ማንኛውም ትዕዛዞች ለመፍጠር ወይም ተኳሃኝ በፊት የእርስዎን ትዕዛዞች ውስጥ ከፍተኛው የሞክኒካዊ ውፅዓት ለማሸነፍ የሚፈልጉትን ጥቅሞች ይሰጣሉ. የኮምፒዩተር መቆጣጠሪያዎች ለስላሳ መቆጣጠሪያዎች አስፈላጊ ናቸው: \n \n \n \n \n ከፍተኛው ዝርዝሮች የተመሠረተ እና በመጀመሪያ ላይ ይታወቃል Positions are pre-funded, margin calling mechanics ለመፍጠር የ Mark-to-Market ግምገማዎች የተመሠረተ የተመሠረተ የሽያጭ እንቅስቃሴዎች አይሆንም የክፍያ ከክፍያ ከክፍያ ከክፍያ ከክፍያ ከክፍያ ከክፍያ ከክፍያ ከክፍያ ከክፍያ ከክፍያ ከክፍያ ከክፍያ ከክፍያ ከክፍያ የንግድ ትክክለኛነት የሚፈልጉትን የሽያጭ የኃይል መለያዎችን ለመቆጣጠር የሚፈልጉ ሰዎች, አንድ ስኬት ፍጥነት ትክክለኛን መስፈርቶችን ያውቃል, ነገር ግን አንድ ባህላዊ መስፈርቶች ነው. Participant-Created Contracts: Hedging on Your Terms አብዛኞቹ የንግድ ገበያዎች ተመሠረተ ተመሠረተ ምርቶች ካታሎችን ይሰጣሉ. Inframarkets አንድ የተለያዩ መተግበሪያ ይጠቀማል: እያንዳንዱ ተመሠረተ ተመሠረተ ተመሠረተ ገበያዎች በፕላስቲክ ላይ ይሸፍናል. በ Inframarkets የተመሠረተ ውሂብ ምንጮችን በመጠቀም, ተጫዋቾች የኩባንያው ፓራሚተሮች ይጠቀሙ ይችላሉ - የገበያ ተፅዕኖ ወይም ውጤታማነት የሚከተሉትን, ከባድ ወይም ትክክለኛነት መዋቅር, የኩባንያው ሰዓት, የጊዜው እና ትክክለኛውን ትክክለኛነት. ይህ Inframarkets ከመሠረተ ምርት ስብስቦች ጋር አንድ ጣቢያ ወደ የኤሌክትሪክ ምዝገባ ለ ሁለት ተጽዕኖ ገበያ ያደርጋል. በይድዮሲንክራቲክ ተፅዕኖ ጋር ተጫዋቾች ከባድ ምዝገባ ጋር ምርት የተመሠረተ አንድ ምዝገባ ጋር ተስማሚ አይችልም. የክፍያ አቅራቢዎች እና ሌሎች ገበያ ተጫዋቾች ከባድ ምዝገባ ጋር መገናኘት ይችላሉ. የፕሬስ-ቫትሪድ ውሂብ ምንጮች መዋቅር ይህ በከፍተኛ ደረጃ ሊሆን የሚችሉ ነው. ሁሉም የተመሠረተ ውሂብ ምንጮች ከባድ እና መደበኛ ነው, ተጫዋቾች የተፈጠረ ትዕዛዞች በፕላስቲክ ላይ ማንኛውም ሌሎች መሣሪያ ጋር ተመሳሳይ የተመሠረተ ትዕዛዞች ባህሪያት ያደርጋሉ. ተስማሚነት ትዕዛዞች ንድፍ ውስጥ ይገኛል. Private Beta: Now Onboarding Institutional Participants Inframarkets በአሁኑ ጊዜ የግል የፕሬስ ቲት ይሰራል, በንግድ መሣሪያዎች, የሽያጭ መሣሪያዎች, የኃይል ገበያዎች አቅርቦት አቅራቢዎች እና የኃይል ገበያዎች አቅርቦት አቅራቢዎች ላይ ተመሠረተ ነው. የፕሬስ ቲት ተመሠረተ ተመሠረተ ተመሠረተ ተመሠረተ ተመሠረተ ተመሠረተ ተመሠረተ ተመሠረተ ተመሠረተ ተመሠረተ ተመሠረተ ተመሠረተ ተመሠረተ ተመሠረተ ተመሠረተ ተመሠረተ. ተደጋጋጋሚ ተቋማት ከታች የሚከተሉትን ቻይናዎች በመጠቀም በቀጥታ ይገናኙ, onboarding, reference market coverage, and contract specifications ለማስተካከል. በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃ Follow Inframarkets on X: https://x.com/Inframarkets Follow Inframarkets on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/inframarkets/ https://www.linkedin.com/company/inframarkets/ \n \n ይህ ስሪት በ HackerNoon's Business Blogging Program ውስጥ የተለጠፈው ነው. ይህ ስሪት በ HackerNoon's Business Blogging Program ውስጥ የተለጠፈው ነው. ይህ ስሪት በ HackerNoon's ላይ የተለጠፈው ነው. . የንግድ ጦማር የንግድ ጦማር