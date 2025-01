Holyheld piesaista finansējumu, lai uzsāktu blokķēdes saskaņošanas un pārskaitījumu ierakstu

ZUG, Šveice, 2024. gada 5. decembris, Chainwire/--Holyheld, vadošais Šveices kriptovalūtu maksājumu uzsākšanas uzņēmums, šodien paziņoja, ka ir ieguvis finansējumu, lai paātrinātu BRRR protokolu, izmantojot ieguldījumus no Toyota Ventures, TempleDAO, Tomahawk VC, Prismatic Capital, Zee Prime Capital. , Polygon, Kosmos Ventures, Moonlanding Ventures, as kā arī no eņģeļu investoriem no vadošajiem projektiem, tostarp Lido, Olympus, Dinero, Paragon, Superfluid, vfat, Inverse Finance, Daedalus, DCV, Generative Ventures un Vamient.





Cenšoties aizpildīt kritisko infrastruktūru, kas nepieciešama lietotājiem, lai nekavējoties veiktu globālus darījumus ar tirgotājiem, Holyheld's BRRR protokola mērķis ir savienot publiskos blokķēdes tīklus, tradicionālos maksājumus un karšu tīklus, lai izveidotu globālu reāllaika maksājumu slāni.





"Šī iespēja nostiprina mūsu līderpozīcijas tirgū un veicina mūsu centienus no jauna definēt, kā būtu jādarbojas reāllaika maksājumu noskaidrošanai," sacīja Antons Mozgovojs, Holyheld izpilddirektors. "Izmantojot mūsu globālās stabilās monētu orķestrēšanas tehnoloģiju, mēs esam labā stāvoklī, lai pārveidotu to, kā lietotāji un uzņēmumi veic uzņēmējdarbību šodien, veicot rītdienas maksājumus."





BRRR protokols tiek izmantots, lai darbinātu lietotni Holyheld's, kas ir Eiropas tirgus līderis Web3 maksājumu lietotņu segmentā, kas piedāvā naudas kontu ar debetkarti, kas pieejams 30 Eiropas valstu iedzīvotājiem. Lietotnes Holyheld lietotāji var pieslēgt jebkuru pašpārvaldes maku un izmantot savu kriptovalūtu ikdienas pirkumiem.





Tas nodrošina tradicionālu patērētāju uzvedību, piemēram, pārvilkšanu vai pieskārienu kredītkartei vai mobilajai ierīcei, lai veiktu maksājumu, savukārt lietotāji paši var pārvaldīt savus līdzekļus.





"Šis finansējums ir būtisks solis, jo mēs strādājam pie mūsu vīzijas par iespēju kriptovalūtu klientiem un finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem izveidot jaunus maksājumu norēķinu un saskaņošanas risinājumus, izmantojot kriptovalūtu." Dr. Antons Zagorodņikovs, Holyheld līdzdibinātājs un CTO, piebilda.





Jaunais finansējums ļaus Holyheld turpināt paplašināt protokolu, iekļaujot vairāk klientu un maksājumu tīklu visā pasaulē. Holyheld ir integrējis vairāk nekā simts vadošo kriptogrāfijas protokolu 15 blokķēdes tīklos. Uzņēmuma BRRR kopš tā palaišanas 2023. gada aprīlī ir arī organizējis vairāk nekā 100 miljonus USD.





"Holyheld pārvērš jebkuru pašpārvaldes maku par personīgo IBAN un debetkarti, kas ļauj lietotājiem bez problēmām izmantot digitālo maku," sacīja Toyota Ventures direktors Kriss Abšīrs.





"Mēs esam priecīgi strādāt ar Holyheld komandu, kad viņi veido vadošo ķēdes klīringa centru."

Lai uzzinātu vairāk par Holyheld, lietotāji var apmeklēt https://holyheld.com/ vai https://holyheld.com/BRRR

Par Holyheld

Holyheld, kas dibināts 2022. gadā, ir apņēmies ļaut kriptovalūtu klientiem un fintech izstrādāt jaunus maksājumu norēķinu un saskaņošanas risinājumus, izmantojot stabilas monētas.





Ar birojiem Cūgā, Šveicē un Viļņā, Lietuvā, uzņēmuma pirmais produkts ir Web3 debetkarte, kas ļauj lietotājiem veikt tradicionālos maksājumus ar digitālajiem līdzekļiem.





Holyhold's Blockchain Reconciliation and Remittance Record (BRRR) protokols ļauj patērētājiem, kuri ir ieguldījuši ar blokķēdi saistītos aktīvos, iegūt ievērojamu pirktspēju reālajā pasaulē. Lai uzzinātu vairāk par Holyheld, lietotāji var apmeklēt https://holyheld.com/ vai https://holyheld.com/BRRR .

Sazināties

Holyheld Labs

[email protected]

Šo stāstu izplatīja Chainwire kā HackerNoon biznesa emuāru veidošanas programmu. Uzziniet vairāk par programmu šeit