Holyheld збирає фінансування для запуску блокчейн-звірки та запису грошових переказів

ЦУГ, Швейцарія, 5 грудня 2024 р., Chainwire/--Holyheld, провідний швейцарський крипто-платіжний стартап, оголосив сьогодні, що отримав фінансування для прискорення протоколу BRRR завдяки інвестиціям Toyota Ventures, TempleDAO, Tomahawk VC, Prismatic Capital, Zee Prime Capital. , Polygon, Kosmos Ventures, Moonlanding Ventures, а також від інвесторів-ангелів із провідних проектів, зокрема Lido, Olympus, Dinero, Paragon, Superfluid, vfat, Inverse Finance, Daedalus, DCV, Generative Ventures і Vamient.





Щоб створити критично важливу інфраструктуру, необхідну користувачам для миттєвої трансакції з продавцями, протокол BRRR від Holyheld спрямований на з’єднання загальнодоступних блокчейн-мереж, традиційних платіжних і карткових мереж для створення глобального рівня платежів у реальному часі.





«Ця можливість зміцнює наше лідерство на ринку та стимулює наше прагнення переглянути те, як має працювати кліринг платежів у режимі реального часу», — сказав Антон Мозговий, генеральний директор Holyheld. «Завдяки нашій технології глобальної оркестровки стейблкойнів ми маємо хороші можливості змінити те, як користувачі та компанії ведуть бізнес сьогодні, забезпечуючи платежі завтра».





Протокол BRRR використовується для роботи програми Holyheld, лідера європейського ринку в сегменті платіжних додатків Web3, яка пропонує готівковий рахунок за допомогою дебетової картки, доступний жителям 30 європейських країн. Користувачі програми Holyheld можуть підключити будь-який гаманець із самоохороною та використовувати свою криптовалюту для щоденних покупок.





Це дає змогу традиційним способам поведінки споживачів, як-от проведення або торкання кредитної картки чи мобільного пристрою для оплати, у той час як користувачі зберігають самостійне зберігання своїх коштів.





«Це фінансування є важливим кроком, оскільки ми працюємо над нашим баченням надання клієнтам криптографії та фінтех-компаніям можливості створювати нові рішення для розрахунків і узгодження платежів за допомогою криптовалюти». Додав д-р Антон Загородніков, співзасновник і технічний директор Holyheld.





Нове фінансування дозволить Holyheld продовжувати розширювати протокол для більшої кількості клієнтів і платіжних мереж у всьому світі. Holyheld інтегрувала понад сто провідних криптопротоколів у 15 блокчейн-мережах. З моменту запуску в квітні 2023 року BRRR компанії також заробив понад 100 мільйонів доларів США.





«Holyheld перетворює будь-який гаманець із самоохороною на особистий номер IBAN і дебетову картку, що дає користувачам можливість користуватися цифровим гаманцем без проблем», — сказав Кріс Абшир, директор Toyota Ventures.





«Ми раді працювати з командою Holyheld, оскільки вони будують провідну мережеву розрахункову палату».

Щоб дізнатися більше про Holyheld, користувачі можуть відвідати https://holyheld.com/ або https://holyheld.com/BRRR

Про Холіхельд

Компанія Holyheld, заснована в 2022 році, прагне надати крипто-клієнтам і фінансово-технологічним компаніям можливість створювати нові рішення для розрахунків і звірки платежів за допомогою стейблкойнів.





З офісами в Цугу, Швейцарія, і Вільнюсі, Литва, першим продуктом компанії є дебетова картка Web3, яка дозволяє користувачам здійснювати традиційні платежі за допомогою цифрових активів.





Холіхелда Протокол звірки блокчейну та запису грошових переказів (BRRR). дає змогу споживачам, які інвестували в активи, пов’язані з блокчейном, мати значну купівельну спроможність у реальному світі. Щоб дізнатися більше про Holyheld, користувачі можуть відвідати https://holyheld.com/ або https://holyheld.com/BRRR .

контакт

Лабораторії Holyheld

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Ця історія була розповсюджена як реліз компанією Chainwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму тут



