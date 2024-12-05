Holyheld تجمع التمويل لإطلاق سجل التسوية والتحويلات المالية عبر تقنية Blockchain

زوغ، سويسرا، 5 ديسمبر 2024، أعلنت شركة Chainwire/--Holyheld، وهي شركة سويسرية رائدة في مجال المدفوعات بالعملات المشفرة، اليوم أنها حصلت على تمويل لتسريع بروتوكول BRRR باستثمارات من Toyota Ventures وTempleDAO وTomahawk VC وPrismatic Capital وZee Prime Capital وPolygon وKosmos Ventures وMoonlanding Ventures، بالإضافة إلى المستثمرين الملائكة من المشاريع الرائدة بما في ذلك Lido وOlympus وDinero وParagon وSuperfluid وvfat وInverse Finance وDaedalus وDCV وGenerative Ventures وVamient.





في محاولة لملء البنية التحتية الحيوية اللازمة للمستخدمين لإجراء معاملات عالمية مع التجار على الفور، يهدف بروتوكول BRRR من Holyheld إلى ربط شبكات blockchain العامة وشبكات الدفع التقليدية وشبكات البطاقات لإنشاء طبقة عالمية من المدفوعات في الوقت الفعلي.





قال أنطون موزغوفوي، الرئيس التنفيذي لشركة هولي هيلد: "تعزز هذه الفرصة صدارتنا في السوق، وتغذي جهودنا لإعادة تعريف كيفية عمل المقاصة الفورية للمدفوعات". "بفضل تقنيتنا في تنسيق العملات المستقرة العالمية، نحن في وضع جيد لتحويل كيفية قيام المستخدمين والشركات بإجراء الأعمال اليوم مع مدفوعات الغد".





يُستخدم بروتوكول BRRR لتشغيل تطبيق Holyheld، وهو تطبيق رائد في السوق الأوروبية في قطاع تطبيقات الدفع عبر الويب 3، والذي يوفر حسابًا نقديًا ببطاقة خصم متاحة للمقيمين في 30 دولة أوروبية. يمكن لمستخدمي تطبيق Holyheld ربط أي محفظة ذاتية الحفظ واستخدام عملتهم المشفرة للمشتريات اليومية.





وهذا يتيح السلوكيات التقليدية للمستهلك، مثل تمرير بطاقة الائتمان أو الجهاز المحمول للدفع، بينما يحتفظ المستخدمون بحراسة أموالهم بأنفسهم.





وأضاف الدكتور أنطون زاجورودنيكوف، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة Holyheld: "يعد هذا التمويل خطوة أساسية في عملنا نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تمكين عملاء العملات المشفرة وشركات التكنولوجيا المالية من بناء حلول جديدة لتسوية المدفوعات والمصالحة باستخدام العملات المشفرة".





سيسمح التمويل الجديد لشركة Holyheld بمواصلة توسيع البروتوكول ليشمل المزيد من العملاء وشبكات الدفع على مستوى العالم. قامت Holyheld بدمج أكثر من مائة بروتوكول تشفير رائد عبر 15 شبكة blockchain. كما قامت منصة BRRR التابعة للشركة بتنظيم أكثر من 100 مليون دولار من حيث الحجم منذ إطلاقها في أبريل 2023.





قال كريس أبشاير، مدير شركة Toyota Ventures: "تقوم Holyheld بتحويل أي محفظة ذاتية الحفظ إلى رقم IBAN شخصي وبطاقة خصم، مما يتيح للمستخدمين الحصول على تجربة محفظة رقمية سلسة".





"نحن متحمسون للعمل مع فريق Holyheld أثناء قيامهم ببناء مركز المقاصة الرائد على السلسلة."

لمعرفة المزيد عن Holyheld، يمكن للمستخدمين زيارة https://holyheld.com/ أو https://holyheld.com/BRRR

نبذة عن هولييلد

تأسست شركة Holyheld في عام 2022، وهي ملتزمة بتمكين عملاء العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية من بناء حلول جديدة لتسوية المدفوعات والمصالحة باستخدام العملات المستقرة.





وتمتلك الشركة مكاتب في زوغ بسويسرا وفيلنيوس في ليتوانيا، وأول منتج لها هو بطاقة خصم Web3 التي تسمح للمستخدمين بإجراء مدفوعات تقليدية باستخدام الأصول الرقمية.





هولييلد بروتوكول تسوية المعاملات والتحويلات في سلسلة الكتل (BRRR) يتيح للمستهلكين الذين يستثمرون في الأصول المرتبطة بسلسلة الكتل الحصول على قوة شرائية كبيرة في العالم الحقيقي. لمعرفة المزيد عن Holyheld، يمكن للمستخدمين زيارة https://holyheld.com/ أو https://holyheld.com/BRRR .

اتصال

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تم توزيع هذه القصة كإصدار من Chainwire ضمن برنامج التدوين التجاري التابع لـ HackerNoon. تعرف على المزيد حول البرنامج هنا



