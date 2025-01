Holyheld raccoglie fondi per lanciare la riconciliazione blockchain e il registro delle rimesse

ZUG, Svizzera, 5 dicembre 2024, Chainwire/--Holyheld, una delle principali startup svizzere di pagamenti in criptovaluta, ha annunciato oggi di aver ottenuto finanziamenti per accelerare il protocollo BRRR con investimenti da Toyota Ventures, TempleDAO, Tomahawk VC, Prismatic Capital, Zee Prime Capital, Polygon, Kosmos Ventures, Moonlanding Ventures, nonché da investitori informali di progetti leader tra cui Lido, Olympus, Dinero, Paragon, Superfluid, vfat, Inverse Finance, Daedalus, DCV, Generative Ventures e Vamient.





Nel tentativo di riempire l'infrastruttura critica necessaria agli utenti per effettuare transazioni globali con i commercianti in modo istantaneo, il protocollo BRRR di Holyheld mira a collegare le reti blockchain pubbliche, i pagamenti tradizionali e le reti di carte di credito per creare un livello globale di pagamenti in tempo reale.





"Questa opportunità consolida la nostra leadership nel mercato e alimenta la nostra spinta a ridefinire il modo in cui dovrebbe funzionare la compensazione dei pagamenti in tempo reale", ha affermato Anton Mozgovoy, CEO di Holyheld. "Con la nostra tecnologia di orchestrazione globale delle stablecoin, siamo ben posizionati per trasformare il modo in cui utenti e aziende conducono affari oggi con i pagamenti di domani".





Il protocollo di BRRR è utilizzato per alimentare l'app di Holyheld, leader nel mercato europeo nel segmento delle app di pagamento Web3, che offre un conto in contanti con una carta di debito disponibile per i residenti di 30 paesi europei. Gli utenti dell'app Holyheld possono collegare qualsiasi portafoglio self-custody e utilizzare la propria criptovaluta per gli acquisti giornalieri.





Ciò consente ai consumatori di adottare comportamenti tradizionali, come strisciare o toccare la carta di credito o il dispositivo mobile per effettuare il pagamento, mentre gli utenti mantengono la custodia dei propri fondi.





"Questo finanziamento è un passo essenziale mentre lavoriamo per realizzare la nostra visione di consentire ai clienti crypto e alle fintech di creare nuove soluzioni di regolamento e riconciliazione dei pagamenti utilizzando le crypto". Ha aggiunto il dott. Anton Zagorodnikov, co-fondatore e CTO di Holyheld.





Il nuovo finanziamento consentirà a Holyheld di continuare ad espandere il protocollo a più clienti e reti di pagamento a livello globale. Holyheld ha integrato oltre cento protocolli crittografici leader in 15 reti blockchain. Il BRRR dell'azienda ha anche orchestrato oltre 100 milioni di $ di volume dal suo lancio nell'aprile 2023.





"Holyheld trasforma qualsiasi portafoglio self-custody in un IBAN personale e in una carta di debito, consentendo agli utenti di avere un'esperienza di portafoglio digitale senza attriti", ha affermato Chris Abshire, direttore di Toyota Ventures.





"Siamo entusiasti di collaborare con il team di Holyheld nella realizzazione della principale clearing house on-chain".

Per saperne di più su Holyheld, gli utenti possono visitare Italiano: https://holyheld.com/ O Italiano: https://holyheld.com/BRRR

Informazioni su Holyheld

Fondata nel 2022, Holyheld si impegna a consentire ai clienti del settore delle criptovalute e della tecnologia finanziaria di creare nuove soluzioni di regolamento e riconciliazione dei pagamenti utilizzando le stablecoin.





Con uffici a Zugo, in Svizzera, e a Vilnius, in Lituania, il primo prodotto dell'azienda è una carta di debito Web3 che consente agli utenti di effettuare pagamenti tradizionali con risorse digitali.





Di Holyheld Protocollo di riconciliazione e registrazione delle rimesse Blockchain (BRRR) consente ai consumatori che hanno investito in asset correlati alla blockchain di avere un potere d'acquisto significativo nel mondo reale. Per saperne di più su Holyheld, gli utenti possono visitare Italiano: https://holyheld.com/ O Italiano: https://holyheld.com/BRRR .

Contatto

Laboratori Holyheld

[email protected]

Questa storia è stata distribuita come comunicato da Chainwire nell'ambito del Business Blogging Program di HackerNoon. Scopri di più sul programma Qui