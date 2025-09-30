DeCard un Visa uzsāk DeCard Luminaries, Premium kredītkarti Web3 redzējumiem

DCS (bijušais Diners Club Singapore) šodien paziņoja par DeCard Luminaries uzsākšanu, premium Visa kredītkarti, kas nodrošina stablecoins reālajos maksājumos Visa pieņemtajās tirgotāju vietās, vienlaikus piedāvājot dalībniekiem globālu piekļuvi un ekskluzīvas dzīvesveida privilēģijas. DeCard Dekāns ![DeCard Luminaries uzsākšanas pasākums. (no L-R) Kerri Teo, Pārdevēju un Fintechs vadītājs, Singapūra un Bruneja, Visa; Nischint Sanghavi, Digital Currencies Asia Pacific vadītājs, Visa; Karen Low, CEO, DCS; Joan Han, COO, DCS; Jia Hang, priekšsēdētājs, DCS. ](https://cdn.hackernoon.com/images/FS1PiuQb1sWxoW2ESuJpZswu0xk2-791379r.jpeg)Šis uzsākums seko sākotnējās DeCard Visa kartes ieviešanai 2025. gada maijā, kas ļauj lietotājiem konvertēt stablecoins, piemēram, USDT un USDC ikdienas izdevumiem. DeCard Luminaries ir nākamais solis šajā ceļojumā, paaugstinot vadošo produktu, lai apmierinātu premium auditorijas vajadzības, tostarp Web3 vizionārus, C-Suite vadītājus un ietekmīgus kopienas līderus, kas meklē vairāk nekā tikai maksājumus, bet arī piekļuvi dzīvesveidam un ekskluzīvām priekšrocībām. Saskaņā ar Globālais stablecoin tirgus pēdējo divu gadu laikā ir vairāk nekā divkāršojies – no 125 miljardiem ASV dolāru līdz aptuveni 255 miljardiem ASV dolāru 2025. gada jūnijā. Starptautisko norēķinu banka Starptautisko norēķinu banka Tajā pašā laikā regulatīvā skaidrība ASV un Eiropā rada definētāku sistēmu emitentiem, kas paver ceļu plašākai pieņemšanai. DeCard Luminaries piedāvā globālu akceptēšanu vairāk nekā 150 miljonos Visa akceptējošo tirgotāju vietās visā pasaulē, kas ir viena no konkurētspējīgākajām valūtas maiņas likmēm tirgū, un līdz pat 10% naudas atmaksai (par 200 ASV dolāriem mēnesī) ar augstu izdevumu limitu. Kartes turētājiem ir arī privilēģijas, tostarp 24/7 Visa Concierge pakalpojumi, divi bezmaksas lidostas lounge apmeklējumi gadā un ceļojumu nelaimes gadījumu apdrošināšana līdz pat 1 miljonam ASV dolāru. Papildus ceļojumu priekšrocībām, kartes turētāji var iegūt piekļuvi ekskluzīvām dzīvesveida atlīdzībām, piemēram, īpašiem priekšskatījumiem, kurētiem pasākumiem un pielāgotiem piedāvājumiem. \n \n \n "Ar DeCard Luminaries mēs atbalstām pieaugošo skaitu Web3 profesionāļu un līderu, kuri vēlas vienkāršu veidu, kā izmantot digitālos aktīvus ikdienas dzīvē, neapdraudot drošību vai atbilstību, " teica Joan Han, DCS COO. " DeCard Luminaries paplašina mūsu vadošo piedāvājumu, lai apmierinātu Web3 līderu un kopienu veidotāju vajadzības, nodrošinot vienmērīgus maksājumus, globālu piekļuvi un ekskluzīvas privilēģijas vienā premium produktā.” \n \n "Mēs esam priecīgi padziļināt mūsu partnerību ar DeCard by DCS, uzsākot DeCard Luminaries, stablecoin risinājumu, kas īpaši izstrādāts augstas neto vērtības indivīdiem un vizionāriem Web3 dibinātājiem. „Visa” mēs pārklājam plaisu starp tradicionālajām finansēm un digitālajām valūtām, atzīstot, ka stablecoins šajā ceļojumā spēlē galveno lomu. „Sadarbojot ar mūsu partneriem, lai ieviestu vairāk stablecoin produktu, mēs apmierinām patērētāju pieprasījumu un padarām stablecoins praktiskus ikdienas tirdzniecībā. DeCard Luminaries balstās uz šo pamatu – tā ir DeCard evolūcija, kas paredzēta Web3 redzējumiem, atverot ekskluzīvas privilēģijas, paaugstinātas pieredzes un neierobežotas iespējas. Dekāns Visi DeCard produkti nodrošina kredītlimitu ar elastīgām prasībām, ko darbina D-Vault, ekskluzīvs konts ar inovatīvām digitālajām funkcijām. D-Vault atbalsta netraucētu samierināšanu un maksājumu izsekošanu, ļaujot izdevumus un atmaksājumus efektīvi pārvaldīt, izmantojot vienu sistēmu. Ar DCS atbalstu un vairāk nekā 50 gadu karšu izsniegšanas mantojumu, DeCard apvieno uzticēšanos ar Web3 inovācijām. Uzziniet vairāk par Sekojiet mums uz . https://www.thedecard.com/ X https://www.thedecard.com/ About Visa Visa (NYSE: V) ir pasaules līderis digitālo maksājumu jomā, kas atvieglo darījumus starp patērētājiem, tirgotājiem, finanšu iestādēm un valdības struktūrām vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās. Mūsu misija ir savienot pasauli, izmantojot inovatīvāko, ērtāko, uzticamāko un drošāko maksājumu tīklu, kas ļauj indivīdiem, uzņēmumiem un ekonomikām attīstīties.