Susipažinkite su „Kuwait Mart“, 2024 metų startuolių nugalėtoju Kuveito mieste

Džiaugiamės galėdami būti išrinkti Metų startuoliu Kuveito mieste!Didelis ačiū HackerNoon už mūsų kelionę Kuveito Mart.

Džiaugiamės galėdami būti išrinkti Metų startuoliu Kuveito mieste!Didelis ačiū HackerNoon už mūsų kelionę Kuveito Mart.

Papasakokite apie savo startą

"Kuwait Mart" yra naminė e. Prekybos platforma, sukurta klientams visame Kuveite aptarnauti greičiu, pasitikėjimu ir paprastumu. Mes oficialiai pradėjome veiklą 2025 m. Balandžio 22 d., Po mėnesių plėtros naudojant visiškai individualizuotą platformą, sukurtą visiškai namuose.

Mūsų misija – įveikti spragą tarp kokybiškų produktų ir sklandžių internetinių apsipirkimų, suteikiant klientams platformą, kurioje jie gali pasitikėti technologijomis, aksesuarais ir gyvenimo būdo elementais.Mūsų vizija – tapti patikimiausia rinkos vieta Kuveite – apibrėžiama skaidrumu, vietos partneryste ir sklandžia vartotojų patirtimi.

Papasakokite, kaip jūsų start-up keičia pasaulį

Į savo šerdį,Kuveitas MartasMes pertvarkome el. Prekybos patirtį Kuveite, sukurdami rinką, kurioje pirmenybė teikiama tikriems produktams, aiškioms garantijoms ir greitam pristatymui, be įprastų trinčių, kurios dažnai kyla dėl vietinių internetinių pirkinių.

Mūsų ilgalaikis tikslas yra suteikti galių tiek vartotojams, tiek tiekėjams Kuveite, skatinant efektyvesnę ir skaidresnę skaitmeninę ekonomiką, pritaikytą vietos rinkos poreikiams.

Kas jus išskiria iš konkurencijos?

Mūsų įsipareigojimas užtikrinti pasitikėjimą, greitį ir paprastumą. Mes orientuojamės tik į patikimų tiekėjų patikrintus produktus, kuriuos palaiko aiškios garantijos ir išskirtinis klientų aptarnavimas.Su švariu vartotojo patirtimi, greitu pristatymu visoje Kuveite ir giliu supratimu apie vietinių pirkėjų poreikius, Kuveito Mart yra sukurta kaip platforma, kuria klientai gali pasikliauti – sukurta šiandien ir paruošta rytojui.

Ką jums reiškia laimėti šį titulą?

Tai didžiulė garbė. „Startup of the Year“ pavadinimas Kuveito mieste patvirtina ne tik mūsų koncepciją, bet ir sunkų darbą bei įsitikinimus, kuriuos mūsų komanda įdėjo nuo pirmos dienos.

Kas jums patinka apie savo komandą, ir kodėl jūs esate tas, kuris pradėjo šią misiją?

Didžiuojuosi žmonėmis už Kuveito Mart. Mūsų komanda yra maža, bet ryžtingai įsipareigojusi. Visi – nuo plėtros iki paramos – dalijasi ta pačia energija ir tikėjimu mūsų misija. Mes puoselėjame kultūrą, kurioje atsiliepimai yra greiti, sprendimai yra pagrįsti duomenimis, o inovacijos skatinamos visais lygmenimis.

Žvelgiant atgal, koks žingsnis buvo didžiausias posūkis jūsų startui?

Mūsų didžiausias posūkis buvo diena, kai mes integravome su vietiniu mokėjimo vartu ir išvyko gyvai. matydami pirmuosius užsakymus - ir sėkmingai juos įvykdė - įrodė, kad mūsų sistema dirbo realiame pasaulyje.

Kokią vertingą pamoką išmokote šiais metais, kurią perduotumėte kitiems startuoliams?

Laikykite dalykus paprastus, ypač pradžioje. Nenaudokite funkcijų, pagrįstų prielaidomis. Sutelkite dėmesį į realių, patvirtintų problemų sprendimą. Be to, greitis pirmosiomis dienomis yra svarbesnis nei tobulumas.

Kaip jūs įsivaizduojate, kad jūsų pramonė vystysis ateinančiais metais, ir kaip jūsų startuolis išliks?

Elektroninė prekyba Kuveite sparčiai vystosi, didėja pasitikėjimo, greičio ir mobiliųjų telefonų patirties paklausa. matome aiškų perėjimą prie platformų, kurios siūlo vietines paslaugas su aukštais pasauliniais standartais.

„Kuwait Mart“ yra įsipareigojusi išlikti pirmaujančia, atidžiai stebėdama vartotojų elgesį, įsisavindama naujas technologijas ir nuolat tobulindama kiekvieną pirkinių kelionės aspektą – nuo produkto atradimo iki pristatymo.

Kaip jūs ar jūsų įmonė ketina prisiimti atsakomybę už šį pavadinimą 2025 m.?

Mes vertiname šį pavadinimą kaip atsakomybę teikti teigiamą pavyzdį – geresne praktika, geresne paslauga ir geresnėmis technologijomis. 2025 m. naudosime šį pripažinimą, kad pradėtume naujus pokalbius su partneriais ir toliau ugdytume pasitikėjimą Kuveito e. prekybos ekosistema.

Kokių tikslų tikitės pasiekti 2025 metais?

Mes ieškome daugiau oficialių prekės ženklo partnerių, plečiame į gyvenimo būdo kategorijas ir paleidžiame mobiliąją programėlę, pritaikytą sparčiai besikeičiantiems Kuveito pirkėjams.

2024 m. Buvo laukinė kelionė – naujos technologijos, geopolitika ir pramonės pokyčiai.

2024 m. išbandė kiekvieno prisitaikymo galimybes.Iš AI įrankių, performuojančių mūsų turinio ir operacijų valdymą, iki tiekimo grandinės pokyčių, mes turėjome likti judrūs.Aukštėjančios išlaidos ir tarptautinis neapibrėžtumas privertė mus padvigubinti vietos partnerystes ir veiklos efektyvumą, o tai atgaline prasme sustiprino mūsų pagrindą.

Mums patiks jūsų atsiliepimai apie „HackerNoon“ kaip technologijų leidinį!

„HackerNoon“ visada išsiskyrė savo bendruomenei skirtu požiūriu ir skaidrumu. „Startups“ suteikiamas poveikis yra prasmingas, o šis apdovanojimas yra puikus to pavyzdys.Mes dėkingi, kad esame jūsų tinklo dalis.

Kokius išminties žodžius norėtumėte pasidalinti su mumis?

Tendencijos ateina ir eina, bet jei jūsų klientai ir komanda pasitiki jūsų produktu ir procesu, visada turėsite pamatą, iš kurio augti.





— Hakem Alhumaidi

CEO & Co-Founder, Kuwait Mart

Norite sužinoti, kodėl Kuveitas Martas buvo pavadintas 2024 m. Pradžia?

🏆 Want to know why Kuwait Mart was named Startup of the Year 2024?

Apie HackerNoon metų startuolius „Startups of The Year 2024“ yra pagrindinis „HackerNoon“ bendruomenės renginys, skirtas švęsti startuolius, technologijas ir inovacijų dvasią. Šiuo metu savo trečioje iteracijoje prestižinis interneto apdovanojimas pripažįsta ir švenčia visų formų ir dydžių technologijų startuolius. Šiais metais daugiau nei 150 000 subjektų iš 4200+ miestų, 6 žemynų ir 100+ pramonės šakų dalyvaus bandyme tapti geriausiu metų startuoliu! Per pastaruosius kelerius metus buvo išrinkti milijonai balsų, o apie šias drąsias ir kylančias startuolius buvo parašyta daug istorijų.

Nugalėtojai gaus nemokamą interviu HackerNoon ir "Evergreen Tech Company Newsspage". Apsilankykite mūsų FAQ puslapyje ir sužinokite daugiau.

Atsisiųskite mūsų dizaino turtą čia.

Apsilankykite metų „Merch“ parduotuvėje čia. Nesvarbu, ar jūsų tikslas yra prekės ženklo supratimas, ar lyderio generavimas, „HackerNoon“ parengė pradedančiųjų draugiškus paketus, kad išspręstų jūsų rinkodaros iššūkius. Susipažinkite su mūsų rėmėjais: "Wellfound" mes esame ne tik darbo grupė - mes esame vieta, kur geriausi pradedančiųjų talentų ir įdomiausių pasaulio kompanijų ryšys kurti ateitį. Idėja: tūkstančiai pradedančiųjų įmonių pasitiki ir myli idėją kaip savo susietą darbo erdvę – nuo produktų kelių žemėlapių kūrimo iki lėšų rinkimo stebėjimo. Išbandykite idėją su neribotu AI, nemokamai iki 6 mėnesių, kad sukurtumėte ir išplėstumėte savo įmonę naudodami vieną galingą įrankį.

Hubspot: Jei ieškote pažangios CRM platformos, atitinkančios smulkiojo verslo poreikius, ieškokite ne daugiau kaip HubSpot. Ryškūs duomenys: Pradedantiesiems, kurie naudoja viešus žiniatinklio duomenis, gali priimti greitesnius, duomenų pagrįstus sprendimus, suteikiant jiems konkurencinį pranašumą. „Algolia NeuralSearch“ yra vienintelė pasaulyje AI paieškos ir atradimo platforma, sujungianti galingus raktinius žodžius ir natūralią kalbos apdorojimą į vieną API.

Apie HackerNoon metų startuolius

2024 metų startuoliai„HackerNoon“ yra pirmaujanti bendruomenės iniciatyva, skirta švęsti startuolius, technologijas ir inovacijų dvasią. Šiuo metu savo trečioje iteracijoje prestižinis interneto apdovanojimas pripažįsta ir švenčia visų formų ir dydžių technologijų startuolius. Šiais metais daugiau nei 150 000 subjektų iš 4200+ miestų, 6 žemynų ir 100+ pramonės šakų dalyvaus bandyme tapti geriausiu metų startuoliu!Daug istorijųYra parašyta apie šiuos drąsius ir kylančius startuolius.





Nugalėtojai gaus nemokamą interviu HackerNoon ir "Evergreen Tech Company Newsspage".

Apsilankykite mūsų FAQ puslapyje ir sužinokite daugiau.





Atsisiųskite mūsų dizaino turtą čia.





Apsilankykite metų „Merch“ parduotuvėje čia.

Nesvarbu, ar jūsų tikslas yra prekės ženklo supratimas, ar lyderio generavimas, „HackerNoon“ parengė pradedančiųjų draugiškus paketus, kad išspręstų jūsų rinkodaros iššūkius.

Meet our sponsors:

Wellfound:•Prisijunkite prie #1 pasaulinės, į startuolius orientuotos bendruomenės"Wellfound" mes esame ne tik darbo grupė - mes esame vieta, kur geriausi startuolių talentai ir įdomiausios pasaulio kompanijos susijungia, kad sukurtų ateitį.

Notion:Tūkstančiai startuolių pasitiki ir myli koncepciją kaip savo susietą darbo erdvę - nuo produktų veiksmų planų kūrimo iki lėšų rinkimo stebėjimo.Try Notion with unlimited AI, FREE for up to 6 months, kurti ir išplėsti savo įmonę su vienu galingu įrankiu. Gaukite savo pasiūlymą dabar!





Hubspot:Jei ieškote pažangios CRM platformos, atitinkančios smulkaus verslo poreikius, ieškokite ne daugiau kaip HubSpot.Pradėkite nemokamai.



Ryškūs duomenys: Pradedantiesiems, kurie naudoja viešus žiniatinklio duomenis, gali priimti greitesnius, duomenų pagrįstus sprendimus, suteikiant jiems konkurencinį pranašumą.



Algolia:„Algolia NeuralSearch“ yra vienintelė pasaulyjeAI paieškos ir atradimo platformaGalingas raktinių žodžių ir natūralios kalbos apdorojimas viename API.