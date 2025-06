សាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យ

សូមអរគុណដល់ HackerNoon សម្រាប់ការអរគុណដល់ការធ្វើដំណើររបស់យើងនៅទីក្រុង Kuwait Mart ។

សូមប្រាប់យើងអំពី startup របស់អ្នក

Kuwait Mart គឺជាបណ្តាញអេឡិចត្រូនិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អតិថិជននៅទូទាំងប្រទេសអេឡិចត្រូនិជាមួយនឹងភាពងាយស្រួលនិងភាពងាយស្រួល។ យើងបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 22 ខែមេសាឆ្នាំ 2025 បន្ទាប់ពីខែមីនានៃការអភិវឌ្ឍដោយប្រើបណ្តាញដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្ទាល់ខ្លួន។

គោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការខុសគ្នានៃផលិតផលដែលមានគុណភាពនិងការទិញតាមអ៊ីនធឺណិតដោយផ្តល់នូវបណ្តាញដែលអតិថិជនអាចស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍និងផលិតផលជីវិតដោយឥតគិតថ្លៃ។ គោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីក្លាយជាទីផ្សារដែលមានឥតគិតថ្លៃបំផុតនៅក្នុងប្រទេសគូអ៊ីត - ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះ

សូមប្រាប់យើងអំពីរបៀបដែល startup របស់អ្នកបានផ្លាស់ប្តូរពិភពលោក

នៅលើមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ខ្លួនហ្វេសប៊ុកយើងបានបង្កើតបទពិសោធន៍ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចនៅក្នុងប្រទេសគូអ៊ីតដោយបង្កើតទីផ្សារដែលផ្តល់អំណាចសម្រាប់ផលិតផលពិតប្រាកដនិងការដឹកជញ្ជូនយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្មានការលំបាកដែលជាធម្មតានៃការទិញតាមអ៊ីនធឺណិត។

គោលបំណងទូលំទូលាយរបស់យើងគឺជាការបង្កើនសមត្ថភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសគូអ៊ីតដោយបង្កើតអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មឌីជីថលដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនិងឆ្លងកាត់បន្ថយដែលបានផ្ដល់នូវតម្រូវការនៃទីផ្សារក្នុងស្រុក។

អ្វីដែលធ្វើឱ្យអ្នកខុសគ្នាពីការប្រកួតប្រជែង?

យើងផ្តោតលើការផ្តល់ជូននូវផលិតផលដែលបានត្រួតពិនិត្យតែពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានឥតខ្ចោះដោយការធានារ៉ាប់រងនិងសេវាកម្មអតិថិជនដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ ជាមួយនឹងបទពិសោធរបស់អ្នកប្រើដែលមានភាពងាយស្រួល, ការដឹកជញ្ជូនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទូទាំងប្រទេសគូអ៊ីតនិងការយល់ដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយនៃតម្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុងស្រុកគូអ៊ីត Mart ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជាបណ្តាញដែលអតិថិជនអាចផ្គត់ផ្គង់ - បានរចនាឡើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយបានរចនាឡើងសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយ។

តើវាជាអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកក្នុងការទទួលស្គាល់គោលបំណងនេះ?

វាគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យ។ ការត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការចាប់ផ្តើមនៃឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងគូអ៊ីតមិនត្រឹមតែត្រឹមតែគោលបំណងរបស់យើងទេប៉ុន្តែការធ្វើការនិងការយល់ដឹងដែលក្រុមរបស់យើងបានផ្ដល់ពីថ្ងៃដំបូង។ វាគឺជាពេលអស្ចារ្យដែលធ្វើឱ្យយើងមានតម្រូវការដើម្បីកំណត់គោលបំណងខ្ពស់ជាងនេះនៅឆ្នាំ 2025 ។

អ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់អំពីក្រុមរបស់អ្នក, និងហេតុអ្វីដែលអ្នកកំពុងផ្ដល់នូវគោលបំណងនេះ?

ខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍អំពីមនុស្សដែលកំពុងបង្ខេបនៅបង្ខេបខេបខេប។ ក្រុមរបស់យើងមានតម្លៃទាបប៉ុន្តែមានគោលបំណងយ៉ាងខ្លាំង។ មនុស្សទាំងអស់ - ពីការអភិវឌ្ឍដល់ការគាំទ្រ - មានអារម្មណ៍និងអារម្មណ៍ដូចគ្នានៅលើគោលបំណងរបស់យើង។ យើងគាំទ្រក្លឹបដែលមានការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សការដោះស្រាយត្រូវបានផ្អែកលើទិន្នន័យនិងការច្នៃប្រឌិតត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើទំហំទាំងអស់។

ប្រសិនបើអ្នកចង់មើលចុងក្រោយ, អ្វីដែលជាដំណោះស្រាយសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមរបស់អ្នក?

ថ្ងៃដែលយើងបានរួមបញ្ចូលគ្នានៃការទូទាត់ក្នុងស្រុកនិងបានចូលទៅក្នុងការផ្ទាល់។ ការមើលឃើញការទូទាត់ដំបូង - និងការអនុវត្តរបស់ពួកគេយ៉ាងជោគជ័យ - បានបង្ហាញថាប្រព័ន្ធរបស់យើងបានធ្វើការនៅក្នុងពិភពលោកពិតប្រាកដ។ ការត្រួតពិនិត្យដំបូងនេះបានជួយយើងធ្វើការជាមួយនឹងការជឿទុកចិត្ត។

អ្វីមួយដែលអ្នកបានរៀននៅឆ្នាំនេះដែលអ្នកនឹងផ្ញើទៅដល់ការចាប់ផ្តើមផ្សេងទៀត?

សូមរក្សាទុកអ្វីដែលមានភាពងាយស្រួល, ជាពិសេសនៅពេលចាប់ផ្តើម។ មិនបានបង្កើតលក្ខណៈពិសេសដោយផ្អែកលើការគិតថ្លៃ។ ការផ្តោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាពិតប្រាកដដែលបានត្រឹមត្រូវ។ ល្បឿនគឺជាការសំខាន់ជាងការពេញលេញនៅពេលចាប់ផ្តើម។ ការចាប់ផ្តើមការរៀននិងការរចនាសម្ព័ន្ធ។

តើអ្នកគិតថាឧស្សាហកម្មរបស់អ្នកនឹងប្រសើរឡើងដូចម្តេចនៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ហើយការចាប់ផ្តើមរបស់អ្នកនឹងធ្វើដូចម្តេច?

អាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិចនៅក្នុងប្រទេសគូអ៊ីតបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការតម្រូវការសម្រាប់ការជឿទុកចិត្តល្បឿននិងបទពិសោធន៍ទូរស័ព្ទចល័តដំបូង។ យើងបានមើលឃើញការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្បាស់ទៅនឹងប្លាស្ទិចដែលផ្តល់សេវាកម្មកន្លែងដែលមានគុណភាពទូទៅខ្ពស់។

ក្រុមហ៊ុន Kuwait Mart មានគោលបំណងដើម្បីរក្សាទុកការឆ្លើយតបដោយការត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់ខ្លួននៃพฤติกรรมរបស់អ្នកប្រើប្រាស់, ការប្រមូលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរការអតិថិជនទាំងអស់ - ពីការរកឃើញផលិតផលដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមបំណង។

តើអ្នកឬក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានគោលបំណងក្នុងការទទួលស្គាល់អត្ថប្រយោជន៍នៃគោលបំណងនេះក្នុងឆ្នាំ 2025?

នៅឆ្នាំ 2025 យើងនឹងប្រើការយល់ដឹងនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយមិត្តភក្តិនិងបន្តបង្កើតអាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិនៅក្នុងប្រទេសអេឡិចត្រូនិ។

តើអ្នកមានគោលបំណងណាមួយដែលអ្នកចង់ទទួលបាននៅឆ្នាំ 2025?

យើងកំពុងស្វែងរកការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនដែលមានល្បឿនលឿននៅក្នុងប្រទេសគូអ៊ីត។ លើសពីនេះទៀតយើងមានគោលបំណងអនុវត្តការរួមបញ្ចូលអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនដែលមានល្បឿនលឿនក្នុងអតិថិជនអតិថិជនរបស់គូអ៊ីតដើម្បីកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនបន្ថែមទៀត។

ឆ្នាំ 2024 គឺជាដំណើរការធ្លាក់ចុះ - ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាថ្មី, geopolitics និងការផ្លាស់ប្តូរឧស្សាហកម្ម។ តើវាបានប្រសើរឡើងដូចម្តេចសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមឬឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក?

ឆ្នាំ 2024 បានធ្វើតេស្តនូវភាពងាយស្រួលនៃមនុស្សគ្រប់គ្រង។ ពីឧបករណ៍ AI ដែលធ្វើតេស្តពីរបៀបដែលយើងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិងប្រតិបត្តិការទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តផ្គត់ផ្គង់យើងត្រូវតែមានភាពងាយស្រួល។ ការកើនឡើងនៃតម្លៃនិងការមិនសុវត្ថិភាពនៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្វើឱ្យយើងកាត់បន្ថយការសហគមន៍ក្នុងស្រុកនិងប្រសិទ្ធិភាពប្រតិបត្តិការ - ដែលជាការដែលបានបង្កើនមូលដ្ឋានរបស់យើង។

យើងនឹងរីករាយជាមួយអារម្មណ៍របស់អ្នកអំពី HackerNoon ជាការបោះពុម្ពបច្ចេកទេស! តើបទពិសោធរបស់អ្នកមានជាមួយយើងដូចម្តេច?

HackerNoon មានអារម្មណ៍ច្បាស់ជាមួយនឹងការដោះស្រាយនិងភាពច្បាស់លាស់របស់គាត់។ ការបង្ហាញដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមគឺមានគុណភាពនិងគម្រោងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អបំផុតនៃការនេះ។ យើងមានអរគុណដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃបណ្តាញរបស់អ្នក។

អ្វីដែលអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរជាមួយយើងអំពីគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតដែលអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរជាមួយយើង?

— Hakem Alhumaidi

CEO & Co-Founder, Kuwait Mart

តើអ្នកចង់ដឹងអំពីរបៀបដែល Kuwait Mart ត្រូវបានគេស្គាល់ថា Startup of the Year 2024?

🏆 Want to know why Kuwait Mart was named Startup of the Year 2024?

