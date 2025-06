په کویت سټیټ کې کویت مارټ، د 2024 کال د اپارتمانونو ګرځي

موږ خوښ دي چې په کوواټ ښار کې د کال د پیل لپاره نومول شوي دي! زموږ په کوواټ مارټ کې زموږ سفر جشن ورکولو لپاره د HackerNoon لپاره ډیری سپارښتنه.

موږ ته ستاسو د پیل په اړه خبرې وکړئ

کوویټ مارټ د کورني ecommerce پلیټ فارم دی چې په کوویټ کې د سرعت، اعتماد او ساده کولو سره مشتریانو ته خدمت کوي. موږ په رسمي توګه په 22 اپریل 2025، وروسته د څو میاشتو پرمختګ سره په بشپړه توګه په کور کې جوړ شوي پلیټ فارم په کارولو سره په رسمي توګه پیل شو.

زموږ ماموریت دا ده چې د کیفیت محصولاتو او د آنلاین سوداګرۍ په بشپړ ډول تر منځ د غفلت پلټنې وړاندې کوي، کوم چې پېرودونکو کولی شي په اعتماد سره تکنالوژۍ، لوازم، او د ژوند د محصولاتو په لټه کې ونیسئ. زموږ نظر دی چې په کوواټ کې ترټولو باور وړ بازار وي - د شفافیت، محلي همکارۍ او د کاروونکي تجربه په لټه کې.

موږ ته پوهیږئ چې څنګه ستاسو د start-up د نړۍ بدلوي

په خپل کور کې،کویټ مارټموږ په کویت کې د برېښنايي سوداګرۍ تجربې سره د بازار جوړولو سره د برېښنايي محصولات، واضح ضمانتونه، او چټک ترانسپورت ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو.

زموږ د اوږدې مودې هدف دا ده چې په کویت کې د مصرفو او عرضه کوونکي په ګډه د یو اغیزمن او شفاف ډیجیټل اقتصاد ته وده ورکړي چې د محلي بازار د اړتیاوو لپاره مناسب وي.

هغه څه چې تاسو ته د رقابت څخه جدا کوي؟

زموږ د اعتماد، سرعت، او سادهیت ته اړتيا لري. موږ د باور وړ عرضه کوونکي څخه یوازې تصدیق شوي محصولاتو وړاندې کولو ته تمرکز کوو، د واضح ضمانتونو او غیر معمولي پیرودونکي خدمتونو لرو. د پاک کاروونکي تجربه، په کوواټ کې د چټک ترانسپورت او د محلي مشتریانو اړتياوو په عمیق ډول درک سره، کوواټ مارټ جوړ شوی دی چې پیرودونکي کولی شي په اړه د پلټنې وي - د نن ورځ لپاره جوړ شوی، او د فردا لپاره چمتو کړي.

د دې ټایټ ترلاسه کولو لپاره تاسو څه معنی لري؟

په کویت سټیټ کې د کال د پیل کولو لپاره نومول کیږي نه یوازې زموږ مفهوم، بلکه زموږ ټیم د لومړي ورځ څخه د سخت کار او باورونو لپاره. دا یو غليظ وخت دی چې موږ ته د 2025 کال کې حتی لوړ هدف ته انگیزه کوي.

تاسو د خپل ټیم په اړه څه غوره کړئ، او ځکه چې تاسو د دې ماموریت لپاره جوړ کړئ؟

زه د کوواټ مارټ پیژندلانو په اړه فحش ده. زموږ ټیم کوچنی دی مګر سخت دي. ټول - له پراختیا څخه تر ملاتړ پورې - زموږ د ماموریت په اړه ورته انرژۍ او باور شریک دي. موږ د کلتور پاملرنه کوو چې د پیژندنې چټک دی، د فیصلې د ډاټا ډیزاین شوي دي، او د نوښت په ټولو کچه کې وده ورکړي.

په لویدیځ کې وګورئ، کوم مهمه د خپل پیل لپاره تر ټولو لوی پلټنې نقطې دی؟

زموږ ترټولو لوی بدلون د هغه ورځ دی چې موږ سره یو محلي پیسو ګاټیول انډول شو او په ژوند کې چمتو شو. د لومړي امرونو ترلاسه کولو وګورئ - او دوی په بریالیتوب سره پوره کړي - ثابت کړ چې زموږ سیسټم په واقعي نړۍ کې کار کوي. دا لومړنۍ تصدیق موږ ته اعتماد سره مرسته کړې.

یو ارزانه درس چې تاسو په دې کال کې زده کړه چې تاسو به د نورو پیلونو ته انتقال کړئ؟

په ځانګړې توګه په پیل کې، په ساده توګه کار وکړي. د فرضونو پر بنسټ د ځانګړتیاوو په پراخه کچه جوړ نه کړئ. په واقعي، تایید شوي ستونزو حل کولو کې تمرکز وکړئ. همدارنګه، سرعت په لومړي ورځو کې د بشپړتیا څخه ډیر مهم دی. پیل کړئ، زده کړئ او تکرار کړئ.

څنګه تاسو په راتلونکي کلونو کې ستاسو د صنعت پرمختګ کوي، او څنګه به ستاسو د پیل په راتلونکو کلونو کې مرسته وکړي؟

په کویت کې د برېښنايي سوداګرۍ په چټکۍ سره پرمختګ کوي، د اعتماد، سرعت، او د ګرځنده لومړنۍ تجربو لپاره د اړتیا زیاتوي. موږ د پلټنې ته د واضح بدلون وګورئ چې د لوړ نړیوال معیارونو سره محلي خدمت وړاندې کوي.

کوویټ مارټ د کاروونکو رفتار په لټه کې څارنه، د نوښت تکنالوژۍ په لټه کې، او د پلورلو په سفر کې د هر سایټ څخه د محصول کشف څخه د دروازې د سپارلو څخه په دوامداره توګه ښه راغلاست.

څنګه تاسو یا ستاسو شرکت په 2025 کال کې د دې نوم په مسئولیت کې راځي؟

موږ د دې نوم په توګه د یو مسئولیت په توګه وګورئ چې د ښه عملیاتو، ښه خدمتونو او ښه تکنالوژۍ له لارې د مثبت مثال جوړ کړي. په 2025 کال کې، موږ به د دې اعلاناتو سره د همکارانو سره نوی بحثونه ونیسئ او په کویت کې د بریښنا سوداګرۍ اکوسیسټم کې اعتماد جوړ کړي.

تاسو په 2025 کال کې د هغه اهدافو لپاره چې انتظار وکړئ؟

موږ غواړو چې نور رسمي نښې همکارانو ته وده ورکړو، په ژوند کټګورۍ کې پراختیا وکړي، او د کوواټ کې د تیلو بدلون مشتریانو لپاره یو ګرځنده اپلیکیشن پیل کړئ. برسېره پر دې، موږ د ترټولو سمارټ لوژستیک انټرنټونو ته وده ورکړي ترڅو د سپارلو وختونه نور کم کړي.

2024 دی یو غریب سفر - نوی تکنالوژۍ، جیوپولیټیک، او د صنعت بدلونونه. څنګه دا ستاسو د پیل کولو یا صنعت ته اغیزه کړې؟

په 2024 کې د هرڅوک وړتیا ازموینه شوې. د AI آلات څخه چې زموږ د موادو او فعالیتونو مدیریت کولو په څیر د بدلونونو ته وده ورکړي، موږ باید چټک ونیسئ. د لګښتونو وده کولو او د نړیوالو غیرقانوناتو له امله موږ د محلي همکارۍ او عملیاتو اغیزمنتیا په دوامداره توګه وده ورکړئ - کوم چې په پایله کې زموږ بنسټونه وده ورکړي.

موږ غواړو چې د HackerNoon په توګه د ټیکنالوژۍ د چاپ په اړه ستاسو پیژندنه ونیسئ! ستاسو د تجربو په اسانۍ سره څنګه دی؟

HackerNoon تل د خپل ټولنیزو ډیزاین او شفافیت له لارې وده ورکړي. تاسو د پیل کولو لپاره وړاندیز کړئ معنی لري، او دا جایزه د دې غوره مثال دی. موږ د خپل شبکې په برخه کې شتون لري.

آیا تاسو غواړئ له موږ سره شریک شي د پوهې کلمه؟

د لارښوونې ته راځي او راځي، مګر که ستاسو د مشتریانو او ټیم ستاسو د محصول او ستاسو د پروسه په باور کې وي، تاسو به تل د جوړولو لپاره یو بنسټ لري.





— Hakem Alhumaidi

CEO & Co-Founder, Kuwait Mart

