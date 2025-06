クウェート市で2024年のスタートアップの優勝者に選ばれたクウェート・マーツ

クウェート・マルトでの私たちの旅を祝うために、HackerNoonに感謝します!

クウェート・マルトでの私たちの旅を祝うために、HackerNoonに感謝します!

あなたのスタートアップについて教えてください

クウェート・マルトは、クウェート全土の顧客にスピード、信頼、シンプルさでサービスを提供するために構築された自社製の電子商取引プラットフォームです。我々は、完全に自社で開発された完全にカスタマイズされたプラットフォームを使用して数ヶ月の開発の後、2025年4月22日に正式に立ち上げました。

私たちの使命は、品質の高い製品とシームレスなオンラインショッピングの間のギャップを縮めることであり、顧客が自信を持ってテクノロジー、アクセサリー、ライフスタイルのアイテムを探索できるプラットフォームを提供することです。

あなたのスタートアップが世界をどのように変えているか教えてください。

その中心に、クウェート・マルトクウェートの電子商取引体験を再構築し、本物の製品、明確な保証、迅速な配送を優先する市場を構築しています。

私たちの長期的な目標は、クウェート国内の消費者とサプライヤーの両方に力を与え、現地市場のニーズに合わせてより効率的で透明なデジタル経済を促進することです。

あなたを競争から区別するものは何ですか?

信頼、スピード、シンプルさへのコミットメント 私たちは、信頼できるサプライヤーからの検証された製品のみを提供し、明確な保証と優れた顧客サービスによってサポートされています。クリーンなユーザー体験、クウェート全域の迅速な配送、および地元の買い手のニーズの深い理解で、クウェートマーチは顧客が信頼できるプラットフォームとして構築されています。

このタイトルを獲得するということは、あなたにとって何を意味しますか?

クウェートシティで「今年のスタートアップ」に選ばれたことは、当社のコンセプトだけでなく、当社のチームが最初の日から取り組んできた努力と信念を証明しています。

あなたのチームに何が好きですか、そしてなぜあなたはこのミッションに立ち向かう人ですか?

クウェート・マーチの背後にある人々を誇りに思います 私たちのチームは小さいが熱心に取り組んでいます 開発からサポートまで、誰もが同じエネルギーと信念を共有しています 私たちは、フィードバックが速く、意思決定がデータに基づいて、革新があらゆるレベルで奨励される文化を育成します。

振り返ると、あなたのスタートアップの最大の転換点は何でしたか?

私たちの最大の転換点は、地元の支払いゲートウェイと統合し、ライブに行った日でした。最初の注文が到着したのを見て、そしてそれを成功的に実行したことは、私たちのシステムが現実世界で機能していたことを証明しました。

今年、あなたが他のスタートアップに伝える貴重なレッスンは何ですか?

物事をシンプルにしなさい、特に最初は。仮定に基づいて機能を過剰に構築しないでください。真の、検証済みの問題を解決することに焦点を当ててください。

あなたは、今後数年間であなたの業界がどのように発展すると予測していますか、そしてあなたのスタートアップはどのように前進しますか?

クウェートの電子商取引は急速に進化しており、信頼性、スピード、およびモバイルファースト体験の需要が高まっています。

Kuwait Martは、ユーザーの行動を密接に監視し、新興技術を採用し、製品発見からドアステップ配達まで、ショッピングの旅のあらゆる側面を継続的に改善することにコミットしています。

あなたやあなたの会社は、2025年にこのタイトルの責任をどう受け止めるつもりですか?

このタイトルは、より良い実践、より良いサービス、より良い技術を通じて、ポジティブな例を示す責任であると考えています。2025年には、当社は、パートナーとの新たな会話を開き、クウェートの電子商取引生態系内の信頼を引き続き構築するために、この認識を利用します。

2025年にはどのような目標を達成したいですか?

我々は、より多くの正式なブランドパートナーを搭載し、ライフスタイルカテゴリーに拡大し、クウェートの急速に移動する顧客に適したモバイルアプリを導入しようとしています。

2024年は野生の旅だった - 新しい技術、地政学、産業の変化. それはあなたのスタートアップやセクターにどのように影響を与えたか?

2024年は、人々の適応能力をテストしました。AIツールから、コンテンツや操作を管理する方法を再構築し、サプライチェーンにおける変化に至るまで、私たちは敏捷でなければなりませんでした。コストの上昇と国際的な不確実性により、地元のパートナーシップと運用効率を倍増させました。

テクノロジーの出版物としてのHackerNoonについてのあなたのフィードバックが大好きです! あなたの経験は私たちとどうでしたか?

HackerNoonは常にコミュニティー主導のアプローチと透明性で目立っています. あなたがスタートアップに与える露出は有意義で、この賞はその素晴らしい例です. We are grateful to be part of your network.

あなたが私たちと共有したい知恵の言葉はありますか?

トレンドは来るし去るが、顧客とチームがあなたの製品とプロセスを信頼しているなら、あなたは常に成長するための基盤を持っている。





— Hakem Alhumaidi

CEO & Co-Founder, Kuwait Mart

なぜクウェート・マルトが2024年のスタートアップに選ばれたのか知りたいですか?

🏆 Want to know why Kuwait Mart was named Startup of the Year 2024?

HackerNoonの今年のスタートアップについて Startups of The Year 2024は、スタートアップ、技術、およびイノベーションの精神を祝うHackerNoonのフラッグシップ・コミュニティ・ドライブイベントです。現在、その3回目で、著名なインターネット賞は、あらゆる形やサイズのテクノロジー・スタートアップを認識し、祝います。今年は、4200以上の都市、6大陸、100以上の業界で15万以上の団体が、今年の最高のスタートアップに冠を授ける試みに参加します!過去数年間に何百万もの投票が投じられ、これらの大胆で成長するスタートアップについて多くのストーリーが書かれている。

受賞者は、HackerNoonとEvergreen Tech Companyのニュースペーパーで無料のインタビューを受けることになります。 詳しくはFAQページをご覧ください。

ここでデザイン資産をダウンロードします。

今年のマーチショップのスタートアップをご覧ください。 HackerNoon’s Startups of The Yearは、ブランド認識やリーダーシップ生成を目標にしているかどうかにかかわらず、HackerNoonは、マーケティングの課題を解決するためにスタートアップフレンドリーなパッケージを策定しています。 スポンサーに出会う: Wellfoundでは、私たちは単なる雇用ボードではなく、世界で最もエキサイティングなスタートアップの才能と企業が未来を築くためにつながる場所です。 コンセプト:コンセプトは、プロダクトロードマップの構築から資金調達の追跡まで、何千ものスタートアップが信頼し、接続されたワークスペースとして愛用しています。

HubSpot: 小規模企業のニーズを満たすスマート CRM プラットフォームを探している場合は、HubSpot を超えて検索してください. データ、チーム、顧客をシームレスに 1 つの使いやすいスケーラブルなプラットフォームに接続して、あなたのビジネスとともに成長します。 Bright Dataのスケーラブルなウェブデータ収集により、企業は小さな事業から企業へと成長し、あらゆる段階で洞察力を活用することができます。 Algolia NeuralSearch は、世界で唯一、強力なキーワードと自然言語処理を 1 つの API に組み合わせた AI エンド-to-エンド 検索および発見プラットフォームです。

HackerNoonの今年のスタートアップについて

2024年のスタートアップHackerNoonは、スタートアップ、テクノロジー、およびイノベーションの精神を祝うハッカーノウンのフラッグシップ・コミュニティー・ドライブイベントです。現在、3回目にわたって、著名なインターネット賞は、あらゆる形状とサイズのテクノロジー・スタートアップを認め、祝います。今年は、4200以上の都市、6大陸、および100以上の業界で15万以上の団体が、今年の最高のスタートアップに冠を授ける試みに参加します! 過去数年間で何百万もの投票が投じられ、いろんなストーリーこれらの大胆で成長するスタートアップについて書かれています。





受賞者は、HackerNoonとEvergreen Tech Companyのニュースペーパーで無料のインタビューを受けることになります。

詳しくはFAQページをご覧ください。





デザイン資産をダウンロードここ.





今年のマーチショップのスタートアップをご覧ください。

HackerNoon’s Startups of The Yearは、他のどのブランドと異なり、ブランド認識やリーディング・ジェネレーションを目標にしているかどうかにかかわらず、HackerNoonはコレクションを行っています。スタートアップフレンドリーパッケージあなたのマーケティングの課題を解決するために

Meet our sponsors:

Wellfound:で。#1 グローバル、スタートアップに焦点を当てたコミュニティに参加Wellfoundでは、私たちは単なるワークボードではなく、最高のスタートアップの才能と世界で最もエキサイティングな企業が未来を築くためにつながる場所です。

Notion:アイデアは、プロダクトロードマップの作成から資金調達の追跡まで、何千ものスタートアップが信頼し、接続されたワークスペースとして愛用しています。Try Notion with unlimited AI, FREE for up to 6 monthsあなたの会社を1つの強力なツールで構築し、スケールする。 あなたのオファーを今すぐ!





Hubspot:小規模企業のニーズを満たすスマート CRM プラットフォームを探している場合は、HubSpot を超えて検索してください. あなたのデータ、チーム、顧客をシームレスに 1 つの使いやすいスケーラブルなプラットフォームに接続して、あなたのビジネスとともに成長します。Get Started 無料.



Bright Dataのスケーラブルなウェブデータ収集により、企業は小さな事業から企業へと成長し、あらゆる段階で洞察力を活用することができます。



Algolia:Algolia NeuralSearchは世界で唯一の「AI End-to-End Search and Discovery Platform」強力なキーワードと自然言語処理を1つのAPIに組み合わせる。