„Ethereum“ pagrįsta „Meme Coin“ „Pepeto“ išpardavė daugiau nei 6,6 mln. JAV dolerių

Dubajus, JAE, 2025 m. Rugsėjo 12 d. / Chainwire / - Išankstinio pardavimo vaidmuo ankstyvosiose investicijose Pepeto, kylanti meme moneta, sukurta Ethereum, dabar surinko daugiau nei 6,68 mln. JAV dolerių savo išankstiniame pardavime, nes daugiau investuotojų dalyvauja po jo demo mainų viruso paleidimo. Tradicinėje finansų srityje IPO (pradiniai viešieji pasiūlymai) leidžia ankstyviems investuotojams įsigyti akcijų prieš įtraukiant juos į viešą prekybos sąrašą.Kripto sektoriuje ICO (pradiniai monetų pasiūlymai) ir išankstiniai pardavimai atlieka panašų vaidmenį, suteikiant prieigą prie žetonų mažiausia kaina prieš platesnį prieinamumą. Pasak jų komandos, istorija ne kartą parodė, kad tie, kurie anksti prisijungė prie projektų, tokių kaip Shiba Inu, Dogecoin ar Pepe, matė didelį pelną. Šią plėtrą palaiko produktų pristatymas, partnerių susidomėjimas, bendruomenės veikla ir jau vykdomas veiksmų planas. Prekybos augimas rodo stiprią rinkos paklausą Tarp užimtos kriptovaliutų rinkos, kurioje atsiranda daugybė žetonų, „Pepeto“ atkreipia dėmesį į teisingas priežastis. „Pre-sale“ kaina yra $ 0,000000152, tūkstančiai investuotojų perka anksti, nes pasitikėjimas auga aplink projekto infrastruktūrą. Užuot priklausę nuo tuščio hype, Pepeto pradėjo savo biržos platformos demonstravimą, sukeldamas susidomėjimo bangą. pati birža siūlo nulinį mokestį, greitį ir prieinamą sąsajos funkcijas, apie kurias daugelis meme projektų tik kalba, bet retai pristato. Daugiau investuotojų prisijungia prie išankstinio pardavimo kiekvieną valandą, nes dėmesys nukreipiamas į Pepeto ir galimą jo mainų poveikį platesnei kriptovaliutų rinkai. Demo mainų vaidmuo Nors kai kurie projektai vykdo flashy giveaways, Demo mainai buvo ne tik skelbimas; bet ir demonstravimas, kas yra kuriama. platforma atkreipė dėmesį ne tik iš mažmeninių investuotojų, bet ir iš potencialių partnerių, žetonų emitentų ir didesnių fondų, kurie mato darbo meme-native mainų vertę. Pepė Pepė Išankstinio pardavimo 6,68 mln. JAV dolerių etapas atspindi tikrą investuotojų susidomėjimą. Nuo "Telegram" iki "YouTube" įtakos turinčių asmenų, kriptografinio "Twitter" iki AMA, diskusija plečiasi. Bendruomenės susidomėjimas Hype ir priešpardavimo struktūra „Pepeto“ pritraukia tikrą bendruomenės energiją. „Exchange“ plėtra sukėlė pokalbius visoje rinkoje, o vartotojai dalijosi ekrano nuotraukomis, apžvalgomis ir ankstyvosiomis apžvalgomis. Šis realus sąveikos lygis viršija mokamas kampanijas: jis rodo susidomėjimą, kurį skatina medžiaga. Kasdien atsiranda daugiau žmonių. Sukurti save ilgalaikiam augimui. infrastructure and story Infrastruktūra ir istorija Per išankstinį pardavimą „Pepeto“ kaina didėja su kiekvienu nauju etapu, o tai reiškia, kad tokenas laikui bėgant tampa vertingesnis, pridedant vertę ankstyviems pirkėjams. Staking šiuo metu siūlo 229% grąžą, leidžiančią turėtojams užsidirbti papildomų žetonų.Šie bruožai pabrėžia, kaip Pepeto struktūra apdovanoja ankstyvą dalyvavimą ir ilgalaikį turėjimą. Pastatytas ant Ethereum, Suprojektuotas skalės "Pepeto" protingas pamatas yra jo didžiausias stiprumas.Visiškai pagamintas iš "Ethereum" ir suderinamas su EVM, jis siūlo didelės spartos nulinio mokesčio sandorius, tilto funkcijas ir saugią ateities žetonų sąrašų sistemą.Planas apima statymą, meme paleidimo skydelį ir net NFT funkcijas, kurios visos yra susietos su augančia platforma. Ekosistemoje, kurioje dujų mokesčiai ir lėtas UX dažnai riboja meme monetas, „Pepeto“ sprendžia šiuos klausimus naudodama naudingus įrankius. Saugumas, skaidrumas ir realios technologijos "Pepeto" nesumažina kampų. Projektas vykdomas su visiškai įdiegta komanda ir viešai skelbiamu keliu. Kiekvienas atnaujinimas yra bendrinamas atvirai. Ir skirtingai nuo kitų žetonų su abejotinais piniginėmis ar staigiais politikos pokyčiais, "Pepeto" kasdien kuria pasitikėjimą, sėkmingai audituoja ir . Patikrintas Coinsult Patikrintas Coinsult Skaidrumas, kartu su realiu produktų pristatymu, yra tai, kas skatina dabartinį išankstinį pardavimą ir kas tikriausiai atneš Pepeto į sąrašus ir už jos ribų. Žvelgiant į ateitį: 1 lygio sąrašas ir dar daugiau "Pepeto" komunikacija per visus savo socialinius tinklus, kad "Tier 1" vertybinių popierių biržoje tikimasi pažangos, vertybinių popierių biržos tiek centralizuotose, tiek decentralizuotose biržose, didinant matomumą ir suteikiant turėtojams prieigą prie platesnio likvidumo. X nuoroda : https://x.com/Pepetocoin/status/1966449686392266943 https://x.com/Pepetocoin/status/1966449686392266943 Tai yra Pepe įkvėptas naudingumo projektas, skirtas kitam kriptografijos priėmimo etapui. Apie Pepetą yra Ethereum pagrįstas meme monetų projektas, kuris sujungia greitį, naudingumą ir bendruomenės kultūrą į augančią kriptovaliutų ekosistemą. Palaikomas realių įrankių, veikiančio nulinio mokesčio demo mainų ir skaidraus veiksmų plano, jis siekia suteikti ilgalaikę vertę meme monetų erdvėje. Pepė Pepė Išankstinis pardavimas dabar yra gyvas, o ankstyvieji investuotojai susitvarko, kad užtikrintų savo vietą prieš paleidimą. Atsisakyti atsakomybės: Pepeto išankstinis pardavimas vyksta gyvai. Norėdami dalyvauti, naudokite oficialią svetainę: Kai artėja sąrašas, kai kurios neleistinos platformos gali bandyti naudoti „Pepeto“ pavadinimą, kad suklaidintų investuotojus. https://pepeto.io https://pepeto.io Kontaktai COO Danielius B. COO Danielius B.