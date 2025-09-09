Optimizing AI Inference on Non-GPU Architectures ໂດຍ Rajalakshmi Srinivasaraghavan

ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມ. Rajalakshmi Srinivasaraghavan ໄດ້ສ້າງຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງຕົນໃນສະຖານທີ່ນີ້. ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະວິສະວະກອນທີ່ມີລັກສະນະທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການຄອມພິວເຕີຄຸນນະພາບສູງ, ນາງໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການປັບປຸງການເຂົ້າລະຫັດ AI ໃນ CPUs. ການເດີນທາງຂອງເຂົາໄດ້ກວມເອົາການລັກສະນະດ້ານວິຊາການທີ່ມີການຮ່ວມມືທີ່ອະນຸຍາດຂອງບໍລິສັດ. “ໂດຍການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ open-source, ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດໃນການຂຽນການປັບປຸງທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງການເຮັດວຽກໃນໄລຍະການເຮັດວຽກຂອງການຄອມພິວເຕີຄຸນນະພາບສູງ,” she says. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈກໍໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! Rajalakshmi ຍັງຮູ້ສຶກວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການເຮັດວຽກຂອງຕົນ. ມັນໄດ້ຈັດການວິສະວະກອນໃຫມ່, ຂາຍຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານວິຊາການແລະສະຖາບັນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການປັບປຸງ CPU. “ການສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃຫມ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າການປັບປຸງຜົນປະໂຫຍດແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ການຍິນດີຕ້ອນຮັບພຽງແຕ່, ແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເສັ້ນທາງດ້ານການຍິນດີຕ້ອນຮັບໃນໄລຍະຍາວ,” she reflects. her focus on cultivating talent created stronger teams and a culture of sustainable innovation, an asset in the competitive space of high-performance computing. ການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກປິ່ນປົວໂດຍຜ່ານການປັບປຸງແລະ validating ລະຫັດໃນ simulators before hardware release. This proactive approach allowed teams to catch problems early and launch fully functional software stacks alongside new hardware. “It meant our software stack was fully functional and production-ready on day one,” she says. ຄົ້ນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ "Modeling Matrix Engines for Portability and Performance" ແລະ "A Matrix Math Facility for Power ISA Processors" ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ - ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ໃນໂລກທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ GPUs, Rajalakshmi ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນສະຖານທີ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. She moves her focus to CPUs, opening new possibilities for AI deployment and building a future where AI feels more equitable, efficient, and sustainable. ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງເສີມໂດຍ Kashvi Pandey under HackerNoon’s Business Blogging Program. ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງເສີມໂດຍ Kashvi Pandey under HackerNoon’s Business Blogging Program.