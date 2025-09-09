Оптимізація інтелектуального інтелекту на архітектурі не-GPU Раджалакшмі Срінівасарагаван

У гонці, щоб зробити штучний інтелект швидшим, більш ефективним і широко доступним, акцент часто падає на GPU. Вони домінують у висновку та навчанні AI, але їх проникнення залишає важливе питання: що відбувається за межами систем, що керуються GPU? Оскільки організації шукають масштабовані рішення, які не залежать від дорогих або обмежених апаратних засобів, процесори повертаються в фокус. Оптимізація робочих навантажень AI на цих архітектурах, що не є GPU, більше не є опціональною; це стає необхідним. Саме тут Раджалакшмі Срінівасарагаван побудувала свій досвід. Дослідниця та інженерка з глибокими коренями у високопродуктивних обчисленнях, вона присвятила свою кар'єру вдосконаленню висновків AI на процесорах. Її подорож поєднує технічні прориви з співпрацею, орієнтованою на спільноту. „Співпрацюючи з спільнотами з відкритим кодом, ми змогли опублікувати передові оптимізації, які прискорювали продуктивність у всіх робочих навантаженнях AI”, – каже вона. „Це зусилля зміцнило екосистему в цілому і позиціонувало нашу команду як ключового гравця в масштабному, високопродуктивному Одне з її видатних досягнень полягає в стратегіях оптимізації процесора. Хоча багато в цій галузі зосереджуються на підходах, орієнтованих на GPU, Раджалакшмі показала, як цілеспрямовані поліпшення процесора дають реальні результати. Її команда пріоритетувала ключові програмні пакети для оптимізації процесора, виробляючи значні підвищення продуктивності. „Ми досягли до 50% поліпшення продуктивності на обладнанні наступного покоління шляхом виявлення та оптимізації критичних робочих процесів AI”, – пояснює вона. Її вплив всередині організацій виходить за рамки кодування. Вона очолила розгортання безперервної інтеграції (CI) в широкому наборі пакетів, автоматизацію тестування та інтеграції. „Ця автоматизація покращила надійність і звільнила ресурси для зосередження уваги на основних розробках”, – каже вона. Раджалакшмі також цінує наставництво як частину своєї роботи.Вона керувала новими інженерами, передаючи технічні та стратегічні знання, необхідні для оптимізації процесора. „Повноваження нових членів гарантували, що поліпшення продуктивності були не тільки одноразовими перевагами, а частиною довгострокової траєкторії”, - відбиває вона. Її здатність мислити вперед також виділила її.Вона вирішила одну з повторюваних перешкод в галузі, оптимізуючи і підтверджуючи код в симуляторах перед випуском апаратного забезпечення.Цей проактивний підхід дозволив командам зачати проблеми рано і запустити повністю функціональні стеки програмного забезпечення поряд з новим апаратним забезпеченням. „Це означало, що наш стек програмного забезпечення був повністю функціональний і готовий до виробництва в перший день”, - каже вона. Вплив також поширюється на дослідження та академію.Такі статті, як «Моделювання матричних двигунів для портативності та продуктивності» та «Матричний математичний заклад для процесорів Power ISA», підкреслюють її прихильність поєднанню теорії з практичними застосуваннями. Дивлячись в майбутнє, вона бачить зростаючий попит на масштабовані рішення, які виходять за рамки GPU. Вона вважає, що майбутнє лежить в більш тісному узгодженні між апаратним та програмним забезпеченням. „Після того, як ми уважно стежимо за тенденціями в галузі та прогнозуємо зміни, ми інтегруємо перспективні можливості в апаратне та програмне забезпечення”, – каже вона. Вона підкреслює необхідність для галузі прийняти більш інклюзивне бачення інфраструктури AI. Оптимізація висновків на процесорах та інших архітектурах, що не є GPU, не є резервним планом; це спосіб побудувати більш доступні, стійкі та доступні екосистеми AI. У світі, закріпленому на GPU, Раджалакшмі показує нам, що справжні інновації часто ростуть в забутих просторах.Вона звертає свою увагу на процесори, відкриваючи нові можливості для розгортання AI і будуючи майбутнє, де AI відчувається більш справедливим, ефективним і стійким. Ця історія була розповсюджена як випуск Кашві Панді в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Ця історія була розповсюджена як випуск Кашві Панді в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.