Optimization AI Inference sou Architectures Non-GPU pa Rajalakshmi Srinivasaraghavan

Nan konpetisyon pou fè entèlijans atifisyèl pi vit, pi efikas, ak lajman aksè, konsantre sou GPU yo souvan. Yo domine enkyetid AI ak fòmasyon, men pwopriyete yo pèmèt yon kesyon enpòtan: ki sa ki pase deyò sistèm GPU-pwodwi? Kòm òganizasyon yo ap chèche pou solisyon skalab ki pa depann sou machandiz chè oswa limit, CPU yo se tounen nan konsantre. Optimization AI workloads sou sa a non-GPU architectures se pa plis opsyonèl; li se vin esansyèl. Sa a se pa sèlman sou pèfòmans ogmante; li se sou fè AI aksè ak efikas sou yon varyete pi laj platfòm. Isit la se kote Rajalakshmi Srinivasaraghavan te bati ekspètiz li yo. Yon rechèchè ak enjenyè ki gen wòch nan konpitè segondè pèfòmans, li te dedye karyè li a raffination AI inference sou CPUs. Vwayaj li konbine pwogrè teknik ak kolaborasyon an kominote. "Pa kolaborasyon ak kominote sous louvri, nou te kapab pibliye optimizasyon avanse ki akselere pèfòmans atravè chaj travay AI," di li. "Eske efò sa a ranfòse ekosistèm la nan tout antye ak posede ekip nou an kòm yon jwè kle nan konpitè skalab, pèfòmans segondè." Youn nan pèfòmans etonan li yo te nan estrateji optimize CPU. Pandan ke anpil nan jaden an konsantre sou apwòch ki konsantre sou GPU, Rajalakshmi te montre ki jan amelyorasyon nan CPU mete rezilta reyèl. Ekip li te priorite pake lojisyèl prensipal pou optimize CPU, pwodui amelyorasyon pèfòmans enpòtan. "Nou te jwenn jiska 50% amelyorasyon pèfòmans sou aparèy jenerasyon pwochen pa identifye ak optimize travay AI kritik," Li eksplike. Rezilta sa yo demontre ke òganizasyon yo ka anpeche resous ki deja egziste pandan y ap prepare pou wòl pwochen nan deplwaye AI. Enfliyans li nan nan òganizasyon yo rive plis pase kodaj. Li te mennen deplwaman an nan entegre kontinyèl (CI) bati nan yon pakèt lajè, otomatize tès ak entegre. "Sa a otomatize amelyore fiabilite ak libere resous yo konsantre sou devlopman kle," di li. Efè a te imedyatman: vitès nan inovasyon sikilasyon ak optimizasyon lojisyèl ki ta ka kenbe alantou demann an nan lojisyèl. Nan yon endistri kote vitès la souvan definye siksè, apwòch li te ede ekip yo ale pi vit ak pi entelijan. Rajalakshmi tou valè mentoring kòm yon pati nan travay li yo. Li te gid nouvo enjenyè, transmèt konesans teknik ak estratejik ki nesesè pou optimizasyon CPU. "Empowering nouvo manm asire ke amelyorasyon pèfòmans yo pa jis yon sèl-vitès, men yon pati nan yon trajectory long-term," li refleksyon. konsantre li sou kwasans talent kreye yon ekip pi fò ak yon kilti nan inovasyon durab, yon byen nan espas la konpetitif nan òdinatè segondè-performance. Kapasite a kontan li te tou mete l 'yo diferan. Li te fè fas a youn nan obstak yo repete nan endistri a pa optimize ak valide kòd nan similatè anvan rale lojisyèl. Sa a pratik apwòch pèmèt ekip yo pran pwoblèm tan ak lanse pil lojisyèl plen fonksyonèl ansanm ak nouvo lojisyèl. "Sa vle di pil lojisyèl nou an te konplètman fonksyonèl ak pwodiksyon-kòmanse sou jou a premye," di li. Gen kèk ekip sove sa a, ak pèfòmans diminye retardations pandan y ap asire pèfòmans imedyatè sou sistèm jenerasyon pwochen. Efè sa a ale nan rechèch ak akademik tou. Papye tankou "Modeling Matrix Engines for Portability and Performance" ak "A Matrix Math Facility for Power ISA Processors" montre angajman li nan bloke teyori ak aplikasyon pratik. Pa kontribye nan tou de rechèch ak diskisyon endistriyèl, li fòme dyalòg la pi laj sou efikasite AI. Kòmanse nan pwochen, li wè demann nan ogmante pou solisyon scalable ki ale soti nan GPUs. Li kwè ke tan kap vini an se nan yon alignman pi byen ant lojisyèl ak lojisyèl. "Pou detann tendans nan endistri a ak anticipe chanjman, nou te entegre kapasite pwopriyete nan lojisyèl ak lojisyèl," di li. Pou li, jenerasyon pwochen nan AI pral mande pou efikasite entegre nan tout nivo, bay platfòm ki embedded optimization yon klè avantaj konpetitif. Li enstale nesesite pou endistri a pou aksepte yon vèsyon plis entegre sou enfrastrikti AI. Optimization inference sou CPUs ak lòt aritektur non-GPU se pa yon plan backup; li se yon fason yo bati plis abòdaf, rezilye, ak aksè ekosistèm AI. Kòm li konklude, "Bas la pou siksè a long tèm nan AI se nan bati solisyon ki devlope ak lojisyèl ak skalè ak demann." Nan yon mond fiks sou GPUs, Rajalakshmi montre nou ke inovatè reyèl souvan kwasans nan espas omwen. Li chanje konsantrasyon li sou CPUs, louvri nouvo posiblite pou deplwaman AI ak bati yon tan kap vini an kote AI santi pi egzak, efikas, ak durab. Istwa sa a te distribye kòm yon piblisite pa Kashvi Pandey anba HackerNoon's Business Blogging Program.