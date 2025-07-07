** Dubai, UAE, 7 July, 2025/Chainwire/--**Leading the next wave of immersive digital entertainment,
ໃນຖານະເປັນສະຖານທີ່ສົນທະນາກັບການສົນທະນາກັບອິນເຕີເນັດ, NEXST ແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສົນທະນາກັບການປ່ຽນແປງວິທີການຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ fans ກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ມີອຸປະກອນ VR immersive, ການສົນທະນາກັບອິນເຕີເນັດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານສົນທະນາກັບອິນເຕີເນັດໂດຍຜ່ານ Web3, NEXST ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ຊ່ຽວຊານສົນທະນາກັບວິທີການໃຫມ່ທັງຫມົດສໍາລັບການປະສົບການດົນຕີແລະການປະຫວັດສາດ.
“ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພະຍາຍາມຂອງ entertainment ແມ່ນ immersive, decentralized, and artist-centric,” said Axel Gutman, Co-Founder of NEXST. “ການຍິນດີຕ້ອນຮັບ UNIS ກັບ platform NEXST VR LIVE ແມ່ນພຽງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະຍິນດີຕ້ອນຮັບການຮ່ວມມືເພີ່ມເຕີມທີ່ມີນັກສິລະປະທົ່ວໂລກແລະ star ຂອງ K-Pop ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.”
“ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພະຍາຍາມຂອງ entertainment ແມ່ນ immersive, decentralized, and artist-centric,” said Axel Gutman, Co-Founder of NEXST. “ການຍິນດີຕ້ອນຮັບ UNIS ກັບ platform NEXST VR LIVE ແມ່ນພຽງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະຍິນດີຕ້ອນຮັບການຮ່ວມມືເພີ່ມເຕີມທີ່ມີນັກສິລະປະທົ່ວໂລກແລະ star ຂອງ K-Pop ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.”
ການນໍາສະເຫນີ NEXST VR LIVE: ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Web3-enabled
NEXST VR LIVE ເປັນບໍລິສັດທີ່ຊ່ຽວຊານໃນການສ້າງປະສົບການ XR ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍໃຊ້ Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) ແລະ Mixed Reality (MR) ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຊື່ສຽງໃນທົ່ວໂລກ, IPs ທີ່ມີຊື່ສຽງແລະສະພາບແວດລ້ອມ VR Interactive - ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງງ່າຍດາຍກັບເຕັກໂນໂລຊີ Web3.
ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:
- ການສົນທະນາ virtual ແລະການສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນໂລກ
- ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Interactive Fan Experiences Powered by AI
- ການເຂົ້າລະຫັດ Web3 ທີ່ສາມາດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃຫ້ບໍລິການ, ການຄ້າ, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນເສດຖະກິດ entertainment
- ການປ່ຽນແປງ Web2-to-Web3 ສໍາລັບ fans mainstream
K-Pop Powerhouse UNIS ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ NEXST VR LIVE!
ດາວນ໌ໂຫລດ The Launch
ຫຼັງຈາກການຮ່ວມມືກັບ UNIS, NEXST ເຮັດໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນທົ່ວໂລກ - ການຊ່ວຍເຫຼືອການປ່ຽນແປງ Million Web2 music fans ໃນໂລກ Web3.
$NXT Token: ພະລັງງານການທຸລະກິດ Web3 Entertainment
The $NXT token ພະລັງງານ platform entertainment NEXST ກັບໂລກທີ່ແທ້ຈິງແລະອຸປະກອນການແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດ
- Access Exclusive: Unlockig VR ກາຕູນ, ticket live discounted, ສະຖານທີ່ VIP, ແລະການຕັດສິນໃຈອຸປະກອນຕົ້ນຕໍ.
- AI & Fan Interaction: ການເຂົ້າເຖິງຄຸນນະພາບອຸປະກອນອຸປະກອນ AI ທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເຄື່ອງມື LLM ທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະເຂົ້າຮ່ວມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານໂດຍຜ່ານການຄັດເລືອກຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
- GameFi Rewards: ຊອກຫາ $NXT ໂດຍຜ່ານການດາວໂຫລດ, ດາວໂຫລດອຸປະກອນ NFT ໃນເກມ, ແລະໄດ້ຮັບ Airdrops ອັດຕະໂນມັດ.
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ $NXT ຈະຖືກເປີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຜ່ານໂທລະສັບມືຖືຂອງ NEXST.
The Road Ahead: Vision ຂອງ NEXST ສໍາລັບພະຍາຍາມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່
NEXST will continue to push the boundaries of innovation by integrating AI, VR, and Web3 technologies across various entertainment domains, including music, live performances, and fan communities. ຫຼັງຈາກ UNIS, ພວກເຮົາມີຄວາມຈຸດປະສົບການເພື່ອທົດລອງການຮ່ວມມືທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຜູ້ອອກແບບທົ່ວໂລກແລະ IPs, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີການສະຫນອງປະສົບການ entertainment ອື່ນໆທີ່ສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີກວ່າລະຫວ່າງຜູ້ອອກແບບແລະຜູ້ອອກແບບ.
ພວກເຮົາມີຄວາມສົນໃຈໃນການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ
ກ່ຽວກັບ NEXST
Innovations Technology L.L.C
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ NEXST
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : https://www.nexst.io
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ :https://x.com/NEXST_AI
- ທີ່ຢູ່: https://discord.gg/nexst
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : HTTPS / HTTPS
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : www.instagram.com/nexst_official
ກ່ຽວກັບ Unis
ປະເພດ
ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Unis Official Channel
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : https://x.com/UNIS_offcl
- ດາວໂຫລດ https://www.instagram.com/unis_offcl/
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : https://www.youtube.com/@UNIS_Offcl
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : www.tiktok.com/@unis_offcl
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ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ Chainwire ໃນລະຫວ່າງ HackerNoon’s Business Blogging Program.
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