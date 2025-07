** Dubai, UAE, 7 July, 2025/Chainwire/--**Leading the next wave of immersive digital entertainment, ພາສາລາວ ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບໃນການເປີດຕົວຂອງອຸດສາຫະກໍາ VR ອຸດສາຫະກໍາ, VR, Web3 ແລະ Real-World Assets (RWA) ອຸດສາຫະກໍາ. ການຮ່ວມມືທີ່ສໍາຄັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງບໍລິສັດນີ້ປະກອບດ້ວຍການສົນທະນາກັບ K-Pop ອຸດສາຫະກໍາ UNIS ໃນທົ່ວໂລກ, ເຮັດໃຫ້ debut virtual ຂອງພວກເຂົາໃນຮູບແບບໃຫມ່ທີ່ຄາດຄະເນດິນຟ້າ.

ໃນຖານະເປັນສະຖານທີ່ສົນທະນາກັບການສົນທະນາກັບອິນເຕີເນັດ, NEXST ແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສົນທະນາກັບການປ່ຽນແປງວິທີການຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ fans ກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ມີອຸປະກອນ VR immersive, ການສົນທະນາກັບອິນເຕີເນັດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານສົນທະນາກັບອິນເຕີເນັດໂດຍຜ່ານ Web3, NEXST ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ຊ່ຽວຊານສົນທະນາກັບວິທີການໃຫມ່ທັງຫມົດສໍາລັບການປະສົບການດົນຕີແລະການປະຫວັດສາດ.

“ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພະຍາຍາມຂອງ entertainment ແມ່ນ immersive, decentralized, and artist-centric,” said Axel Gutman, Co-Founder of NEXST. “ການຍິນດີຕ້ອນຮັບ UNIS ກັບ platform NEXST VR LIVE ແມ່ນພຽງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະຍິນດີຕ້ອນຮັບການຮ່ວມມືເພີ່ມເຕີມທີ່ມີນັກສິລະປະທົ່ວໂລກແລະ star ຂອງ K-Pop ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.”

ການນໍາສະເຫນີ NEXST VR LIVE: ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Web3-enabled

NEXST VR LIVE ເປັນບໍລິສັດທີ່ຊ່ຽວຊານໃນການສ້າງປະສົບການ XR ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍໃຊ້ Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) ແລະ Mixed Reality (MR) ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຊື່ສຽງໃນທົ່ວໂລກ, IPs ທີ່ມີຊື່ສຽງແລະສະພາບແວດລ້ອມ VR Interactive - ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງງ່າຍດາຍກັບເຕັກໂນໂລຊີ Web3.

ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:

ການສົນທະນາ virtual ແລະການສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນໂລກ

ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Interactive Fan Experiences Powered by AI

ການເຂົ້າລະຫັດ Web3 ທີ່ສາມາດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃຫ້ບໍລິການ, ການຄ້າ, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນເສດຖະກິດ entertainment

ການປ່ຽນແປງ Web2-to-Web3 ສໍາລັບ fans mainstream

K-Pop Powerhouse UNIS ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ NEXST VR LIVE!

ດາວນ໌ໂຫລດ The Launch ປະເພດ ກຸ່ມເດັກຍິງ K-Pop ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານ show survival hit ຂອງ SBS UNIVERSAL TICKET. ຫຼັງຈາກການ debut ຂອງພວກເຂົາໃນປີ 2024 ມີ WE UNIS ແລະ single breakout SUPERWOMAN, UNIS ມີຄວາມພະຍາຍາມ, vocals, ແລະຄວາມສົນໃຈຂອງ Gen Z ຂອງພວກເຂົາ.

ຫຼັງຈາກການຮ່ວມມືກັບ UNIS, NEXST ເຮັດໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນທົ່ວໂລກ - ການຊ່ວຍເຫຼືອການປ່ຽນແປງ Million Web2 music fans ໃນໂລກ Web3.

$NXT Token: ພະລັງງານການທຸລະກິດ Web3 Entertainment

The $NXT token ພະລັງງານ platform entertainment NEXST ກັບໂລກທີ່ແທ້ຈິງແລະອຸປະກອນການແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດແພດ

Access Exclusive: Unlockig VR ກາຕູນ, ticket live discounted, ສະຖານທີ່ VIP, ແລະການຕັດສິນໃຈອຸປະກອນຕົ້ນຕໍ.

AI & Fan Interaction: ການເຂົ້າເຖິງຄຸນນະພາບອຸປະກອນອຸປະກອນ AI ທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເຄື່ອງມື LLM ທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະເຂົ້າຮ່ວມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານໂດຍຜ່ານການຄັດເລືອກຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

GameFi Rewards: ຊອກຫາ $NXT ໂດຍຜ່ານການດາວໂຫລດ, ດາວໂຫລດອຸປະກອນ NFT ໃນເກມ, ແລະໄດ້ຮັບ Airdrops ອັດຕະໂນມັດ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ $NXT ຈະຖືກເປີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຜ່ານໂທລະສັບມືຖືຂອງ NEXST.

The Road Ahead: Vision ຂອງ NEXST ສໍາລັບພະຍາຍາມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່

NEXST will continue to push the boundaries of innovation by integrating AI, VR, and Web3 technologies across various entertainment domains, including music, live performances, and fan communities. ຫຼັງຈາກ UNIS, ພວກເຮົາມີຄວາມຈຸດປະສົບການເພື່ອທົດລອງການຮ່ວມມືທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຜູ້ອອກແບບທົ່ວໂລກແລະ IPs, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີການສະຫນອງປະສົບການ entertainment ອື່ນໆທີ່ສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີກວ່າລະຫວ່າງຜູ້ອອກແບບແລະຜູ້ອອກແບບ.

ພວກເຮົາມີຄວາມສົນໃຈໃນການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ

ກ່ຽວກັບ NEXST

NEXT INNOVATIONS TECHNOLOGY L.L.C ເປັນຜູ້ພັດທະນາອຸປະກອນການ entertainment ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນອາເມລິກາ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການທົດລອງປະສົບການອຸປະກອນການດິຈິຕອນປະເພດຕໍ່ໄປ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ NEXST

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : https://www.nexst.io

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ :https://x.com/NEXST_AI

ທີ່ຢູ່: https://discord.gg/nexst

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : HTTPS / HTTPS

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : www.instagram.com/nexst_official

ກ່ຽວກັບ Unis

ປະເພດ ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ໃດ ຜູ້ ຫນຶ່ງ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ຈະ ວາງ ສາຍ ອອກ ກັບ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ສໍາ ລັບ - pet lovers ຄື ຕົວ ທ່ານ ເອງ.

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Unis Official Channel

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : https://x.com/UNIS_offcl

ດາວໂຫລດ https://www.instagram.com/unis_offcl/

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : https://www.youtube.com/@UNIS_Offcl

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : www.tiktok.com/@unis_offcl

