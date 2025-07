„NEXST“ pristato „Web3 VR“ pramogų platformą su „K-Pop Group UNIS“ kaip pirmuoju pasauliniu partneriu

**Dubajus, JAE, 2025 m. liepos 7 d. / Chainwire/--**Vedant kitą įsibrovimo skaitmeninės pramogos bangą, Sekantis didžiuojamės galėdami paskelbti apie savo novatoriško VR padalinio, pagrįsto pažangiausiais AI, VR, Web3 ir Real-World Assets (RWA), paleidimą.Platformos pirmasis didelis bendradarbiavimas apima didėjančią pasaulinę K-Pop sensaciją UNIS, virtualią debiutą revoliuciniu nauju formatu.

Kaip naujos kartos AI pagrįsta pramogų platforma, NEXST siekia pertvarkyti, kaip gerbėjai bendrauja su menininkais.Su įsibrovusiu VR turiniu, realaus laiko interaktyvumu ir skaitmenine nuosavybe per Web3, NEXST siūlo gerbėjams visiškai naują būdą patirti muziką ir pasakoti istorijas.

„Mes tikime, kad pramogų ateitis yra įsibrovusi, decentralizuota ir į menininkus orientuota“, – sakė „NEXST“ įkūrėjas Axelis Gutmanas. „Sveikindami UNIS į NEXST VR LIVE platformą, mes tik pradedame.

„NEXST VR LIVE“: įkvepianti žiniatinklio įgalinimo patirtis

NEXST VR LIVE yra specialus padalinys, orientuotas į tai, kaip kurti patrauklias XR patirtis naudojant Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) ir Mixed Reality (MR).Ši iniciatyva jungia visame pasaulyje žinomus menininkus, mylimus IP ir interaktyvią VR aplinką, sklandžiai integruotą su Web3 technologija.

Pagrindinės savybės yra:

Virtualūs koncertai ir pasirodymai su pasaulinio lygio menininkais

Interaktyvios fanų patirtys, kurias palaiko AI

"Web3" integracija, leidžianti gerbėjams valdyti, prekiauti ir dalyvauti pramogų ekonomikoje

Sklandus Web2-to-Web3 perėjimas pagrindiniams gerbėjams

K-Pop Powerhouse UNIS prisijungia prie NEXST VR LIVE!

Atšaukti paleidimą yra Jungtinės Nuo 2024 m. debiutavo su „WE UNIS“ ir išskirtiniu singlu „SUPERWOMAN“, UNIS užkariavo gerbėjų širdis visame pasaulyje savo energija, vokalais ir žiauriu „Gen Z“ apeliacija.

Bendradarbiaudama su UNIS, NEXST prisideda prie gyvybingos pasaulinės gerbėjų bazės, padėdama milijonams Web2 muzikos gerbėjų pereiti į Web3 pasaulį.

$NXT žetonai: Web3 pramogų ekonomikos stiprinimas

$NXT žetonas suteikia NEXST pramogų platformai realaus pasaulio ir skaitmenines priemones, kurios padidina gerbėjų dalyvavimą, prieigą ir nuosavybę.

Išskirtinė prieiga: „Unlockig VR“ koncertai, nuolaidos tiesioginiams bilietams, VIP renginiams ir ankstyvajam turiniui.

AI ir gerbėjų sąveika: prieiga prie aukščiausios kokybės AI agento funkcijų, pažangių LLM įrankių ir dalyvauti menininko augime per gerbėjų balsavimą.

GameFi apdovanojimai: uždirbkite $NXT per žaidimą, atrakinkite žaidime esančius NFT elementus ir gaukite išskirtinius oro lašus.

Išsami informacija apie $NXT netrukus bus paskelbta per oficialius NEXST socialinius kanalus.

Kelias į priekį: NEXST vizija dėl prijungtos ateities

NEXST toliau stumdys inovacijų ribas integruodama AI, VR ir Web3 technologijas įvairiose pramogų srityse, įskaitant muziką, gyvus pasirodymus ir gerbėjų bendruomenes.

Kviečiame numatyti daugiau novatoriškų renginių, bendradarbiavimų ir atnaujinimų, kol mes kartu kuriame pramogų ateitį.

Apie sekančius

Naujovės Technologijos L.L.C yra pažangiausias pramogų platformos kūrėjas, įsikūręs JAE, skirtas naujos kartos skaitmeninės patirties diegimui.

Palaikykite ryšį su NEXST

Oficiali svetainė:https://www.nexst.io

Oficialus X :https://x.com/NEXST_AI

Oficialus diskord: https://discord.gg/nexst

Vidutinis:https://medium.com/@sns.nexst

Oficialus Instagram: https://www.instagram.com/nexst_official

Apie vienybę

Jungtinės yra aštuonių narių Pietų Korėjos merginų grupė, suformuota per SBS išgyvenimo audito programą UNIVERSE TICKET. Po savo debiuto 2024 m. Kovo 27 d., su savo pirmuoju mini albumu WE UNIS, jie išliko labai aktyvūs, išleisdami savo pirmąjį singlą CURIOUS tų pačių metų rugpjūtį ir pristatydami SWICY 2025 m. Nuo savo debiuto jie toliau plečia savo pasaulinį buvimą per įvairius muzikos šou ir renginius.

Oficialūs UNIS kanalai

Šaltinis:https://x.com/UNIS_offcl

„Instagram“:https://www.instagram.com/unis_offcl/

„YouTube“:https://www.youtube.com/@UNIS_Offcl

TikTok : https://www.tiktok.com/@unis_offcl

Ši istorija buvo paskelbta kaip „Chainwire“ pranešimas spaudai pagal „HackerNoon“ verslo dienoraščių programą.

