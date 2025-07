NEXST、K-Pop Group UNISを初のグローバルパートナーと共にWeb3 VRエンターテイメントプラットフォームを発表

** ドバイ、UAE、2025年7月7日/チェーンワイヤー/--** 潜入的なデジタルエンターテイメントの次の波をリードする 次の 最先端のAI、VR、Web3、およびReal-World Assets(RWA)を駆使する革新的なVR部門の立ち上げを誇りに思います。プラットフォームの最初の主要なコラボレーションは、世界的なK-Pop感覚を高めるUNISを特徴とし、革命的な新しいフォーマットで仮想デビューを果たしています。

NEXSTは次世代のAI駆動のエンターテイメントプラットフォームとして、ファンがアーティストとつながる方法を再構築するという使命を果たしています。

「我々は、エンターテイメントの未来が浸透し、分散化され、アーティスト中心であると信じている」とNEXSTの共同創設者Axel Gutman氏は述べた。「NEXST VR LIVEプラットフォームにUNISを歓迎するのは始まりにすぎない。

NEXST VR LIVE: Immersive Web3-Enabled Experiencesの紹介

NEXST VR LIVEは、Virtual Reality (VR)、Augmented Reality (AR)、Mixed Reality (MR) を使用して浸透する XR 体験を作成することに焦点を当てた専属部門です。このイニシアチブは、世界的に有名なアーティスト、愛される IP やインタラクティブな VR 環境を Web3 テクノロジーとシームレスに統合します。

主な特徴は、

世界クラスのアーティストとの仮想コンサートとパフォーマンス

AIによるインタラクティブなファン体験

Web3の統合により、ファンがエンターテイメント経済に所有、取引、参加できるようになります。

メインストリームファンのためのWeb2-to-Web3へのスムーズな移行

オープニングアーティスト発表:K-Pop Powerhouse UNISがNEXST VR LIVEに参加!

Kicking off the launch は ユニット SBSのヒットサバイバルショー「UNIVERSAL TICKET」を通じて形成されたパワーハウスK-POPガールズ・グループ、2024年のデビュー以来、WE UNISとBreakout Single SUPERWOMANで、UNISはエネルギー、ボーカル、そして激しいGEN Zの魅力で世界中のファンの心を魅了してきました。

UNISとのパートナーシップを通じて、NEXSTは活気のあるグローバルファンベースを活用し、何百万ものWeb2音楽ファンがWeb3の世界に移行するのを助けます。

$NXTトークン:Web3エンターテイメント経済の推進

$NXTトークンはNEXSTエンターテイメントプラットフォームに、ファンの関わり、アクセス、所有権を向上させる現実世界とデジタルユーティリティを提供します。

ユニークなアクセス: Unlockig VRコンサート、割引のライブチケット、VIPイベント、および早期コンテンツのダウンロード。

AI & Fan Interaction: プレミアムAIエージェント機能、高度なLLMツールにアクセスし、ファン投票を通じてアーティストの成長に参加します。

GameFi Rewards: ゲームプレイを通じて $NXT を稼ぎ、ゲーム内の NFT アイテムのロックを解除し、独自のエアドロップを受ける。

ドルNXTの詳細は、NEXSTの公式ソーシャルチャンネルを通じて間もなく公開されます。

『The Road Ahead: NEXST’s Vision for a Connected Future』

NEXSTは、音楽、ライブパフォーマンス、ファンコミュニティを含むさまざまなエンターテイメント分野にAI、VR、Web3テクノロジーを統合することで、引き続きイノベーションの限界を押し上げます。

より革新的なイベント、コラボレーション、アップデートを期待して、私たちは共にエンターテイメントの未来を構築します。

NEXSTについて

NEXT INNOVATIONS TECHNOLOGY L.L.C UAEに本拠を置く最先端のエンターテイメントプラットフォーム開発者で、次世代のデジタル体験の先駆者に専念しています。

NEXSTとのつながり

公式サイト:https://www.nexst.io

オフィシャルX :https://x.com/NEXST_AI

オフィシャル discord: https://discord.gg/nexst

メディア:https://medium.com/@sns.nexst

公式インスタグラム: https://www.instagram.com/nexst_official

UNISについて

ユニット SBSのサバイバルオーディションプログラム「UNIVERSE TICKET」を通じて形成された8人組の韓国系女子グループで、2024年3月27日に初デビューした初のミニアルバム「WE UNIS」で、同年8月に初のシングルアルバム「CURIOUS」をリリースし、2025年にSWICYを発表して以来、様々な音楽ショーやイベントを通じてグローバルな存在を拡大し続けている。

UNIS公式チャンネル

X:https://x.com/UNIS_offcl

インスタグラム:https://www.instagram.com/unis_offcl/

ユーチューブ:https://www.youtube.com/@UNIS_Offcl

