NEXST lanse platfòm enteresan Web3 VR ak K-Pop Group UNIS kòm premye patnè mondyal

**Dubai, UAE, 7 Jiyè, 2025/Chainwire/--**Lede wòl la pwochen nan amizman dijital enpòtan, NextNanm se fièman anonse lanse divizyon an VR pyonye li yo, ki pote soti nan avanse AI, VR, Web3, ak Real-World Assets (RWA). premye kolaborasyon prensipal la nan platfòm la gen ladan ogmante global K-Pop sensasyon UNIS, fè debutan vityèl yo nan yon nouvo fòma revolisyonèl.

Kòm yon nouvo jenerasyon platfòm amizman AI-pwopriye, NEXST se sou yon misyon pou reflete ki jan fanatik konekte ak atis. Avèk kontni VR enpòtan, interaktif nan tan reyèl, ak pwopriyete dijital atravè Web3, NEXST ofri fanatik yon fason konplètman nouvo pou eksperyans mizik ak storytelling.

"Nou kwè ke pwochen an nan amizman se immersif, desantralize, ak atis-centric," te di Axel Gutman, co-fondatè nan NEXST. "Welcome UNIS nan platfòm la NEXST VR LIVE se jis kòmansman an. Nou se kontan anonse plis kolaborasyon ak atis mondyal ak gwosè ki pi gwo nan K-Pop nan mwa yo pwochen. "

"Nou kwè ke pwochen an nan amizman se immersif, desantralize, ak atis-centric," te di Axel Gutman, co-fondatè nan NEXST. "Welcome UNIS nan platfòm la NEXST VR LIVE se jis kòmansman an. Nou se kontan anonse plis kolaborasyon ak atis mondyal ak gwosè ki pi gwo nan K-Pop nan mwa yo pwochen. "

Prezante NEXST VR LIVE: Immersive Web3-Enabled Eksperyans

NEXST VR LIVE se yon divizyon dedye konsantre sou kreye eksperyans XR enpòtan lè l sèvi avèk Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), ak Mixed Reality (MR). Inisyativ sa a gen ladan atis pi popilè atravè lemond, IPs renmen, ak anviwònman VR entèaktif - konplètman entegre ak teknoloji Web3.

Karakteristik prensipal yo gen ladan:

Konsè vityèl ak pèfòmans ak atis mondyal klas

Eksperyans fanatik entèaktif ki baze sou AI

Integrasyon Web3 ki pèmèt fanatik yo posede, komès, ak patisipe nan ekonomi an amizman

Yon tranzi siksè Web2-to-Web3 pou fanatik mainstream

Inaugural Artist Anons: K-Pop Powerhouse UNIS jounen nan NEXST VR LIVE!

Kick off lanse a se Uni nan , gwoup la ti fi K-Pop pouvwa fòme nan SBS a hit survival montre UNIVERSAL TICKET. Depi de debutan yo nan 2024 ak WE UNIS ak breakout single SUPERWOMAN, UNIS te capture kè a nan fanatik atravè lemond ak enèji, vwa, ak fòs fòs Gen Z yo.

Pa fè yon patnè ak UNIS, NEXST sèvi nan yon vibran, mondyal baz fanatik - ede tranzisyon milyon dola fanatik Web2 mizik nan mond lan Web3.

$NXT Token: Pwoteje Ekonomik la nan Entènèt Web3

$NXT token an pèmèt platfòm la amizman NEXST ak mond reyèl ak dijital utilite ki amelyore patisipasyon fanatik, aksè, ak pwopriyete.

Aksè Eksklizif: Konsè VR Unlockig, tikè live diskonte, evènman VIP, ak koupe kontni anvan tout tan.

AI & Fan Interaction: Aksè karakteristik avanse nan ajan AI, avanse zouti LLM, ak patisipe nan kwasans nan atis atravè vòt fanatik.

GameFi rekonpans: Jwenn $ NXT nan jwèt la, louvri atik NFT nan jwèt la, ak resevwa airdrops eksepsyonèl.

Detay sou $NXT a pral pibliye byen bonè atravè chanèl yo sosyal ofisyèl nan NEXST.

Road Ahead: vizyon nan NEXST pou yon tan kap vini an konekte

NEXST ap kontinye pouse limit yo nan inovasyon pa entegre teknoloji AI, VR, ak Web3 nan divès domèn divès kalite amizman, ki gen ladan mizik, pèfòmans viv, ak kominote fanatik. Apre UNIS, nou ap eseye amelyore kolaborasyon ak yon varyete divès kalite atis mondyal ak IPs, konsistentman livrezon eksperyans amizman nouvo jenerasyon ki ankouraje plis koneksyon ant fanatik ak atis.

Nou envite ou anticipe plis evènman, kolaborasyon, ak ajou kòm nou kolektivman bati lavni a nan amizman.

Sou nan pwochen

Next Inovasyon Teknoloji L.L.C se yon devlopè platfòm amizman avanse ki baze nan Emira Arab Ini, dedye a pyonye eksperyans dijital jenerasyon pwochen.

Reste konekte ak NEXST

Sit entènèt ofisyèl:https://www.nexst.io

Ofisyèl X :https://x.com/NEXST_AI

Ofisyèl discord: https://discord.gg/nexst

Medium:https://medium.com/@sns.nexst

Instagram ofisyèl: https://www.instagram.com/nexst_official

sou UNIS

Uni nan se yon gwoup ti fi 8 manm Kore di Sid ki te fòme nan SBS a survival odyasyon pwogram UNIVERSE TICKET. Apre debutan sou 27 mas 2024, ak premye mini-album yo WE UNIS, yo te rete trè aktif, ki te lanse albòm yo premye sèl CURIOUS nan mwa Out nan menm ane a ak dekouvri SWICY nan 2025. Soti nan debutan yo, yo te kontinye espand prezans mondyal yo nan divès kalite montre mizik ak evènman.

Kanèl ofisyèl nan UNIS

X:https://x.com/UNIS_offcl nan

Instagram:https://www.instagram.com/unis_offcl/

YouTube:https://www.youtube.com/@UNIS_Offcl

TikTok : https://www.tiktok.com/@unis_offcl

Pr nan

Pwodwi pou Telefòn

NextNanm

Pwodwi pou Telefòn

Istwa sa a te pibliye kòm yon piblisite pa Chainwire anba HackerNoon's Business Blogging Program.

Istwa sa a te pibliye kòm yon piblisite pa Chainwire anba HackerNoon's Business Blogging Program.