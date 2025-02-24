ຄ່າທຳນຽມ 0% ການຈ່າຍເງິນ Crypto – ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Neobank

Dubai, UAE - 23-25 ກຸມພາ 2025--ທີ່ SiGMA Dubai 2025, Keabank ກໍາລັງເປີດຕົວ
ແລະໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາເວົ້າວ່າ "ຄ່າທໍານຽມ 0%" ໃນການຈ່າຍເງິນ crypto, ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຮ້ອງຂໍການຕະຫຼາດ.
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທຸລະກິດ:
- 800M+ ລູກຄ້າ Crypto - ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຂອງທ່ານແລະດຶງດູດເອົາຄື້ນໃຫມ່ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກດິຈິຕອນທໍາອິດ.
- ເຖິງ 80% ຄ່າທໍານຽມການເຮັດທຸລະກໍາຕ່ໍາ - ເມື່ອປຽບທຽບກັບຄ່າທໍານຽມທະນາຄານແບບດັ້ງເດີມ, Keabank ຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈ່າຍເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
- ການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ 20-30% - ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທຸລະກິດຈະເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຂາຍຫຼັງຈາກການເຊື່ອມໂຍງການຈ່າຍເງິນ crypto.
- ການຊໍາລະເງິນໃນທະນາຄານທັນທີ - ຍອມຮັບການຊໍາລະໃນ cryptocurrencies ນໍາຫນ້າແລະຖອນທັນທີຜ່ານ SEPA ຫຼື SWIFT.
- ການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ – ເປັນຂະບວນການຫນຶ່ງກ່ຽວກັບການບໍລິການການທະນາຄານແລະ crypto.
- ບໍ່ມີການສະຫງວນມ້ວນ, ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມທີ່ເຊື່ອງໄວ້ - ຄວາມໂປ່ງໃສຢ່າງເຕັມທີ່ແລະການຄວບຄຸມເງິນຂອງທ່ານ.
ທຸລະກິດໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ - e-commerce, iGaming, SaaS, fintech, ລົດ, ຊັບສິນ, ລາຍການຟຸ່ມເຟືອຍ, ແລະນອກເຫນືອການ - ສາມາດຂຶ້ນເຮືອໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ສໍາເລັດການຢັ້ງຢືນດຽວ, ແລະເຂົ້າເຖິງຊຸດເຕັມຂອງທະນາຄານແລະເຄື່ອງມືການຈ່າຍເງິນ crypto.
ພະລັງງານຂອງປັນຍາຊໍາລະ
ຫນຶ່ງໃນນະວັດຕະກໍາທີ່ສໍາຄັນຂອງ Keabank ແມ່ນ Payment Intelligence - ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໃນວິທີການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນມາກ່ອນ. ວິທີແກ້ໄຂການຊຳລະເງິນທີ່ພວກເຮົາເຄີຍເຫັນມາກ່ອນມີພຽງສິ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນ - ການວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນ.
ຊັ້ນຄວາມປັນຍາການຈ່າຍເງິນຂອງ Keabank ແມ່ນຕົວປ່ຽນແປງເກມ, ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງໄວວາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມສໍາລັບການຈ່າຍເງິນ, crypto, ແລະການປະຕິບັດຕາມ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສະຫຼາດກວ່າເທົ່ານັ້ນ - ມັນເປັນວິທີການໃຫມ່ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານການເງິນ. ການແກ້ໄຂຂອງພວກເຮົາຖືກປັບແຕ່ງສໍາລັບພາກສ່ວນ B2B, ໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດຂະຫຍາຍຂະຫນາດໄດ້ໄວແລະປະສົມປະສານວິທີການຊໍາລະໃຫມ່ໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊ້າ, ຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, ຫຼືຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງການປະຕິບັດຕາມ.
ຂອບກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມແຂງ
Keabank ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ກອບກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຖືທັງໃບອະນຸຍາດ crypto, ຊ່ວຍໃຫ້ການສະຫນອງການແກ້ໄຂ crypto ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ແລະໃບອະນຸຍາດການຈ່າຍເງິນເຕັມຮູບແບບ, ສະຫນັບສະຫນູນການເຮັດທຸລະກໍາ fiat. ໂຄງສ້າງການອອກໃບອະນຸຍາດຄູ່ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ Keabank ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນງານທາງດ້ານການເງິນທີ່ປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ, ແລະສອດຄ່ອງລະຫວ່າງ crypto ແລະການເງິນແບບດັ້ງເດີມ.
Keabank ຢູ່ SiGMA Dubai 2025
- Booth 135B - ປະສົບການການແກ້ໄຂຂອງພວກເຮົາໃນການປະຕິບັດ.
- ການສົນທະນາໃນຄະນະ - CEO Keabank
Mark Berkovicsຈະເວົ້າກ່ຽວກັບ:
"Stablecoins ແລະລະບົບນິເວດການຈ່າຍເງິນ Crypto".
ບໍ່ເຫມືອນກັບ rollercoaster crypto ປົກກະຕິຂອງການເຫນັງຕີງຂອງມູນຄ່າ, stabilitycoins ສະເຫນີລະດັບຄວາມຫມັ້ນຄົງໃຫມ່ໃຫ້ກັບເກມສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ - ພວກເຂົາຈະປ່ຽນແປງຊັບສິນດິຈິຕອນແລະພູມສັນຖານການຈ່າຍເງິນແນວໃດ?
ໂອກາດພິເສດສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ SiGMA
ນອກເຫນືອຈາກເຄືອຂ່າຍພະລັງງານສູງແລະການສົນທະນາທີ່ເລິກເຊິ່ງ, Keabank ກໍາລັງສະເຫນີໂອກາດການຮ່ວມມືສະເພາະສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ SiGMA Dubai.
ກ່ຽວກັບ Keabank
Keabank ແມ່ນ neobank ທີ່ເປັນມິດກັບ crypto ທົ່ວໂລກ, ເຊື່ອມຕໍ່ການບໍລິການທະນາຄານແບບດັ້ງເດີມແລະນະວັດຕະກໍາ.
ການກວດສອບອັນດຽວ, ການເຂົ້າເຖິງແບບບໍ່ຈຳກັດ – ດ້ວຍ KYB ອັນດຽວ, ລູກຄ້າປົດລັອກຊຸດການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ ແລະ crypto ເຕັມຮູບແບບ—ລວມທັງການປະມວນຜົນ crypto, IBANs, ການໂອນເງິນ SEPA/SWIFT – ທັງໝົດນີ້ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Payment Intelligence. ຈັດຕາຕະລາງການປະຊຸມກັບພວກເຮົາທີ່ SiGMA:
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາແລະການປັບປຸງຫລ້າສຸດ, ກະລຸນາຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊທ໌ຢ່າງເປັນທາງການຂອງພວກເຮົາທີ່
ຕິດຕໍ່ສື່: [email protected]
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາຜ່ານຊ່ອງທາງທາງການຂອງພວກເຮົາ:
Keabank ເປັນເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຂອງ Gulliver Inc ແລະ Angels Gate SL.
ກະລຸນາອ້າງອີງເຖິງ
ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍ Btcwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການບລັອກທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ