ຄ່າທຳນຽມ 0% ການຈ່າຍເງິນ Crypto – ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Neobank

ໂດຍ BTCWire3m2025/02/24
Read on Terminal Reader
tldt arrow
en-flagENru-flagRUes-flagESja-flagJAmn-flagMNaf-flagAFeu-flagEUur-flagURnso-flagNSOlo-flagLOsr-flagSRky-flagKYhr-flagHR
LO

ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

Keabank ແມ່ນ neobank ທີ່ເປັນມິດກັບ crypto ທົ່ວໂລກ, ເຊື່ອມຕໍ່ການບໍລິການທະນາຄານແບບດັ້ງເດີມແລະນະວັດຕະກໍາ. ທຸລະກິດໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາສາມາດຂຶ້ນເຮືອໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ສໍາເລັດການຢັ້ງຢືນດຽວ, ແລະເຂົ້າເຖິງຊຸດເຕັມຂອງທະນາຄານແລະເຄື່ອງມືການຈ່າຍເງິນ crypto. Keabank ສະເໜີໂອກາດການຮ່ວມມືສະເພາະສຳລັບທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ SiGMA Dubai 2025.
featured image - ຄ່າທຳນຽມ 0% ການຈ່າຍເງິນ Crypto – ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Neobank
BTCWire HackerNoon profile picture
0-item

Dubai, UAE - 23-25 ກຸມພາ 2025--ທີ່ SiGMA Dubai 2025, Keabank ກໍາລັງເປີດຕົວ ການແກ້ໄຂການປະມວນຜົນການຈ່າຍເງິນ crypto — ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ສໍາ​ລັບ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຍອມ​ຮັບ cryptocurrency ຢ່າງ​ສະ​ດວກ​ແລະ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​.


ແລະໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາເວົ້າວ່າ "ຄ່າທໍານຽມ 0%" ໃນການຈ່າຍເງິນ crypto, ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຮ້ອງຂໍການຕະຫຼາດ. Keabank ສະເໜີຄ່ານາຍໜ້າສູນໃນທຸກທຸລະກຳ crypto ຂາເຂົ້າສໍາລັບຫົກເດືອນທໍາອິດເມື່ອຕົກລົງກັບບັນຊີ Keabank. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄ່າທໍານຽມຕະຫຼາດຕ່ໍາສຸດ - ເລີ່ມຕົ້ນພຽງແຕ່ 0.3%. ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້, ພຽງແຕ່ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທຸລະກິດ:

  • 800M+ ລູກຄ້າ Crypto - ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຂອງທ່ານແລະດຶງດູດເອົາຄື້ນໃຫມ່ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກດິຈິຕອນທໍາອິດ.
  • ເຖິງ 80% ຄ່າທໍານຽມການເຮັດທຸລະກໍາຕ່ໍາ - ເມື່ອປຽບທຽບກັບຄ່າທໍານຽມທະນາຄານແບບດັ້ງເດີມ, Keabank ຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈ່າຍເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
  • ການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ 20-30% - ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທຸລະກິດຈະເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຂາຍຫຼັງຈາກການເຊື່ອມໂຍງການຈ່າຍເງິນ crypto.
  • ການ​ຊໍາ​ລະ​ເງິນ​ໃນ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທັນ​ທີ - ຍອມ​ຮັບ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ໃນ cryptocurrencies ນໍາ​ຫນ້າ​ແລະ​ຖອນ​ທັນ​ທີ​ຜ່ານ SEPA ຫຼື SWIFT​.
  • ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ – ເປັນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຫນຶ່ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ການ​ທະ​ນາ​ຄານ​ແລະ crypto.
  • ບໍ່ມີການສະຫງວນມ້ວນ, ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມທີ່ເຊື່ອງໄວ້ - ຄວາມໂປ່ງໃສຢ່າງເຕັມທີ່ແລະການຄວບຄຸມເງິນຂອງທ່ານ.


ທຸລະກິດໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ - e-commerce, iGaming, SaaS, fintech, ລົດ, ຊັບສິນ, ລາຍການຟຸ່ມເຟືອຍ, ແລະນອກເຫນືອການ - ສາມາດຂຶ້ນເຮືອໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ສໍາເລັດການຢັ້ງຢືນດຽວ, ແລະເຂົ້າເຖິງຊຸດເຕັມຂອງທະນາຄານແລະເຄື່ອງມືການຈ່າຍເງິນ crypto.

ພະລັງງານຂອງປັນຍາຊໍາລະ

ຫນຶ່ງໃນນະວັດຕະກໍາທີ່ສໍາຄັນຂອງ Keabank ແມ່ນ Payment Intelligence - ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໃນວິທີການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນມາກ່ອນ. ວິທີແກ້ໄຂການຊຳລະເງິນທີ່ພວກເຮົາເຄີຍເຫັນມາກ່ອນມີພຽງສິ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນ - ການວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນ.


ຊັ້ນຄວາມປັນຍາການຈ່າຍເງິນຂອງ Keabank ແມ່ນຕົວປ່ຽນແປງເກມ, ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງໄວວາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມສໍາລັບການຈ່າຍເງິນ, crypto, ແລະການປະຕິບັດຕາມ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສະຫຼາດກວ່າເທົ່ານັ້ນ - ມັນເປັນວິທີການໃຫມ່ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານການເງິນ. ການແກ້ໄຂຂອງພວກເຮົາຖືກປັບແຕ່ງສໍາລັບພາກສ່ວນ B2B, ໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດຂະຫຍາຍຂະຫນາດໄດ້ໄວແລະປະສົມປະສານວິທີການຊໍາລະໃຫມ່ໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊ້າ, ຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, ຫຼືຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງການປະຕິບັດຕາມ.

ຂອບກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມແຂງ

Keabank ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ກອບກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຖືທັງໃບອະນຸຍາດ crypto, ຊ່ວຍໃຫ້ການສະຫນອງການແກ້ໄຂ crypto ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ແລະໃບອະນຸຍາດການຈ່າຍເງິນເຕັມຮູບແບບ, ສະຫນັບສະຫນູນການເຮັດທຸລະກໍາ fiat. ໂຄງສ້າງການອອກໃບອະນຸຍາດຄູ່ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ Keabank ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນງານທາງດ້ານການເງິນທີ່ປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ, ແລະສອດຄ່ອງລະຫວ່າງ crypto ແລະການເງິນແບບດັ້ງເດີມ.

Keabank ຢູ່ SiGMA Dubai 2025

  • Booth 135B - ປະສົບການການແກ້ໄຂຂອງພວກເຮົາໃນການປະຕິບັດ.
    - ການສົນທະນາໃນຄະນະ - CEO Keabank Mark Berkovics ຈະ​ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​:
    "Stablecoins ແລະລະບົບນິເວດການຈ່າຍເງິນ Crypto".
    ບໍ່ເຫມືອນກັບ rollercoaster crypto ປົກກະຕິຂອງການເຫນັງຕີງຂອງມູນຄ່າ, stabilitycoins ສະເຫນີລະດັບຄວາມຫມັ້ນຄົງໃຫມ່ໃຫ້ກັບເກມສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ - ພວກເຂົາຈະປ່ຽນແປງຊັບສິນດິຈິຕອນແລະພູມສັນຖານການຈ່າຍເງິນແນວໃດ?

ໂອກາດພິເສດສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ SiGMA

ນອກເຫນືອຈາກເຄືອຂ່າຍພະລັງງານສູງແລະການສົນທະນາທີ່ເລິກເຊິ່ງ, Keabank ກໍາລັງສະເຫນີໂອກາດການຮ່ວມມືສະເພາະສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ SiGMA Dubai.

ກ່ຽວກັບ Keabank

Keabank ແມ່ນ neobank ທີ່ເປັນມິດກັບ crypto ທົ່ວໂລກ, ເຊື່ອມຕໍ່ການບໍລິການທະນາຄານແບບດັ້ງເດີມແລະນະວັດຕະກໍາ.

ການກວດສອບອັນດຽວ, ການເຂົ້າເຖິງແບບບໍ່ຈຳກັດ – ດ້ວຍ KYB ອັນດຽວ, ລູກຄ້າປົດລັອກຊຸດການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ ແລະ crypto ເຕັມຮູບແບບ—ລວມທັງການປະມວນຜົນ crypto, IBANs, ການໂອນເງິນ SEPA/SWIFT – ທັງໝົດນີ້ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Payment Intelligence. ຈັດຕາຕະລາງການປະຊຸມກັບພວກເຮົາທີ່ SiGMA: [https://calendly.com/meet-keabank/aibc-sigma>

 ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາແລະການປັບປຸງຫລ້າສຸດ, ກະລຸນາຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊທ໌ຢ່າງເປັນທາງການຂອງພວກເຮົາທີ່ www.keabank.com .
ຕິດຕໍ່ສື່: [email protected]


ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາຜ່ານຊ່ອງທາງທາງການຂອງພວກເຮົາ:

Keabank ເປັນເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຂອງ Gulliver Inc ແລະ Angels Gate SL.
ກະລຸນາອ້າງອີງເຖິງ keabank.com ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍ Btcwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການບລັອກທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ ທີ່ນີ້


Spacecoin
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

BTCWire HackerNoon profile picture
BTCWire@btcwire
Your Trusted Crypto & Blockchain Newswire
Read my stories

ວາງປ້າຍ

purcat-imgweb3#web3#keabank#btcwire#press-release#keabank-announcement#crypto-payment#blockchain-technology#good-company

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ໃນ...

Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

Article Thumbnail
One-Tap Google Signup and Login? Yup, HackerNoon Has It!
by product
Jan 01, 1970
#hackernoon-product
Article Thumbnail
New Year, New Exciting Features: Mint Your Name, Watch Web 2.5 and Meet The Top Startups of The Year
by product
Jan 01, 1970
#product-management
Article Thumbnail
Explore the HackerNoon Brand Manual
by brand
Jan 01, 1970
#hackernoon
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas

Categories

Trending Topics

blockchaincryptocurrencyhackernoon-top-storyprogrammingsoftware-developmenttechnologystartuphackernoon-booksBitcoinbooks