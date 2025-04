0% Tefo Ditefo tša Crypto – E Matlafatšwa ke Neobank

Dubai, UAE – 23-25 Hlakola 2025--Ka SiGMA Dubai 2025, Keabank e senola lona crypto tefo tshebetso tharollo —e agilwe bakeng sa dikgwebo tšeo di nyakago go amogela cryptocurrency ka ntle le mathata le ka ditshenyagalelo tše di atlegilego.





Gomme ge re re "0% ditefelo" ka ditefelo tša crypto, ga se feela tleleimi ya papatšo. Keabank e fana ka khomišene ya lefela go ditirišano ka moka tša crypto tše di tsenago dikgweding tše tshela tša mathomo ge e rarollwa akhaontong ya Keabank. Ka morago ga moo, holwa ke ditefelo tša tlase kudu tša mmaraka—go thoma ka 0,3% feela. Ga go na ditshenyagalelo tše di utilwego, e no ba ditirišano tše di se nago mathata.

Mehola e Bohlokwa bakeng sa Dikgwebo:

800M+ Crypto Customers – Katološa go fihlelela ga gago le go goketša lephoto le lefsa la bareki ba dijithale-pele.

Go fihla go 80% ya Ditefelo tša Tlase tša Kgwebišano – Ge go bapetšwa le ditefelo tša setšo tša panka, Keabank e fokotša kudu ditshenyegelo tša tefelo.

20-30% Kgolo ya Letseno – Dikgwebo ka tlwaelo di bona koketšego ya thekišo ka morago ga go kopanya ditefelo tša crypto.

Tefelo ya Panka ya Kapejana – Amogela ditefelo ka ditšheleteng tša crypto tše di etilego pele gomme o goge ka pela ka SEPA goba SWIFT.

Seamless Integration – Tshepetšo e tee ya go tsena ka sekepeng bakeng sa bobedi ditirelo tša panka le tša crypto.

Ga go na Dipolokelo tša go Kgokologa, Ga go na Ditefelo tše di Patetšwego – Go ba pepeneneng ka botlalo le taolo godimo ga ditšhelete tša gago.



Dikgwebo go ralala le diintaseteri—e-commerce, iGaming, SaaS, fintech, dikoloi, dithoto, dilo tša maemo a godimo, le go feta —di ka tsena ka sekepeng ntle le maiteko, tša phetha netefatšo e tee, gomme tša fihlelela sutu e feletšego ya didirišwa tša go lefa tša panka le tša crypto.

Matla a Bohlale bja Tefo

E nngwe ya dilo tše difsa tše bohlokwa tša Keabank ke Bohlale bja Tefo—eupša e sego ka tsela ya seo re se bonego pele. Ditharollo tša bohlale bja tefo tšeo re di bonego pele di ile tša nea selo se tee feela—ditshekatsheko tša data ya tša ditšhelete.





Keabank’s Payment Intelligence Layer ke papadi-fetola, kgontšha seamless, ka pela kopanyo le moabi ofe kapa ofe mokga wa boraro bakeng sa ditefello, crypto, le kobamelo. Ga se feela go ba bohlale kudu—ke mokgwa o mofsa ka mo go feletšego wa kgokagano ya tša ditšhelete. Tharollo ya rena e rulagantšwe karolo ya B2B, e fa dikgwebo bokgoni bja go oketša ka pela le go kopanya mekgwa ye mefsa ya tefelo ntle le go diega, go se šome gabotse, goba ditšhitišo tša go obamela melao.

Tlhako ya Taolo ye e Tiilego

Keabank e šoma ka fase ga tlhako ye maatla ya taolo, e swere bobedi laesense ya crypto, e kgontšha kabo ya ditharollo tša crypto tša tshepedišo ya godimo, le laesense ya tefo ye e tletšego, yeo e thekgago ditirišano tša fiat. Sebopego se sa dilaesense tše pedi se dumelela Keabank go nolofatša ditiro tša ditšhelete tše di bolokegilego, tše di šomago gabotse, le tše di obamelago magareng ga ditšhelete tša crypto le tša setšo.

Keabank ka SiGMA Dubai 2025

Booth 135B – Itemogele ditharollo tša rena ka tiro.

- Poledišano ya Phanele – Mohlankedimogolophethiši wa Keabank Mark Berkovics o ile a re o tla bolela ka:

"Stablecoins & Tshepedišo ya Tikologo ya Tefo ya Crypto”.

Go fapana le crypto rollercoaster e tlwaelegilego ya go fetofetoga ga boleng, stablecoins e nea tekanyo e mpsha ya go tsepama go papadi ya tšhelete ya dijithale—di tla fetoša bjang matlotlo a dijithale le sebopego sa ditefelo?

Menyetla ye e Kgethegilego ya Batšeakarolo ba SiGMA

Ka ntle ga go dira dikgokagano tša maatla a magolo le dipoledišano tše di nago le temogo, Keabank e fana ka dibaka tša tirišano ye e kgethegilego go dikgwebo tšeo di tsenelago SiGMA Dubai.

Mabapi le Keabank

Keabank ke neobank ya lefase ka bophara yeo e nago le bogwera bja crypto, yeo e kopanyago ditirelo tša panka tša setšo le tša boitlhamelo.

Netefatšo e tee, phihlelelo ye e sa lekanyetšwego – Ka KYB e tee, bareki ba notlolla sutu ye e tletšego ya ditirelo tša panka le tša crypto—go akaretšwa tshepedišo ya crypto, di-IBAN, diphetišetšo tša SEPA/SWIFT - ka moka di matlafatšwa ke Bohlale bja Tefo. Rulaganya kopano le rena go SiGMA: [https://calendly.com / kopana-keabank / aibc-sigma>



Go hwetša tshedimošo ka botlalo ka ga ditirelo tša rena le diapdeite tša moragorago, hle etela weposaete ya rena ya semmušo go www.keabank.com ya go dira bjalo .

Ikgokaganye le Boraditaba: [email protected]



Dula o kgokagane le rena ka dikanale tša rena tša semmušo:

Keabank ke letshwao la kgwebo la Gulliver Inc le Angels Gate SL.

Hle lebelela keabank.com bakeng sa dintlha tše dingwe.

Kanegelo ye e ile ya phatlalatšwa bjalo ka tokollo ya Btcwire ka fase ga Lenaneo la HackerNoon la Business Blogging. Ithute ka botlalo ka lenaneo mo