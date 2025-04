BANANA ມີຊີວິດຢູ່ໃນ Dapp Portal ຂອງ LINE, ເປັນຜູ້ບຸກເບີກ AI-Powered Data Sovereignty and Rewards

Santa Clara, California, ວັນທີ 14 ກຸມພາ, 2025/Chainwire/--BANANA, AI-driven game idle powered by CARV famous for its meme-inspired banana collection and innovative data monetization, ພູມໃຈທີ່ຈະປະກາດເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນ Dapp Portal ຂອງ LINE.





ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ເປັນ 18 ລ້ານ​ຜູ້​ໃຊ້​ໃນ​ ໂທລະເລກ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2024—ລວມທັງ 10 ລ້ານ ໃນເດືອນທຳອິດຂອງມັນ—ຕອນນີ້ BANANA ກໍາລັງຂະຫຍາຍອອກໄປເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ສະເໜີການຜະສົມຜະສານຂອງ AI ທີ່ຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການຫຼິ້ນເກມທີ່ມ່ວນຊື່ນ.

ຕອນນີ້ມີຢູ່ LINE's Dapp Portal , BANANA ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເກມອື່ນເທົ່ານັ້ນ—ມັນສະແດງເຖິງວິວັດທະນາການໃໝ່ທີ່ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮັດໃຫ້ປະສົບການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະລາງວັນທີ່ໂປ່ງໃສ.





ໃນຂະນະທີ່ແພລະຕະຟອມດິຈິຕອນແບບດັ້ງເດີມໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້, BANANA ປ່ຽນສະຄຣິບດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ (TEE) ແລະ Zero-Knowledge Proofs (ZKP). ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະ ໄໝ ເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ຍັງຄົງເປັນສ່ວນຕົວໃນຂະນະທີ່ທຸລະກິດໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສໍາລັບການຕະຫຼາດ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ແລະອື່ນໆ.





ໂດຍຫຼັກຂອງມັນ, BANANA ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດອ້າງສິດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃນແບບທີ່ຮູ້ສຶກບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ຜູ້ນເກັບຫມາກກ້ວຍສົດປະຈໍາວັນ, ແຕ່ລະຄົນອອກແບບມາປະມານ memes ທີ່ມີທ່າອ່ຽງ, ແລະແບ່ງປັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບຫມູ່ເພື່ອນໃນປະສົບການໄວຣັສຢ່າງແທ້ຈິງ.





ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລະບົບ AI-powered ຂອງ BANANA ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງລາຍໄດ້ຂໍ້ມູນຜ່ານການໂຕ້ຕອບທີ່ຜູ້ໃຊ້ອະນຸມັດ ເຊັ່ນ: ການເບິ່ງໂຄສະນາທີ່ປອດໄພ ແລະການເຊື່ອມໂຍງບັນຊີ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນເປັນປະສົບການທີ່ຄ່ອງແຄ້ວ, ເປັນເກມທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ AI-driven autonomy ຂໍ້ມູນສາມາດມີທັງຜົນກໍາໄລແລະຄວາມບັນເທີງ.

ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄາດຫວັງຈາກ BANANA:

ຢືນຢັນ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ-ຮັກສາຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້

ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບສູງ: ສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງ BANANA (TEE) ແລະ Zero-Knowledge Proofs (ZKP) ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ເປັນຂອງແທ້, ປອດໄພ, ແລະໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນເຈາະເລິກຂອງທຸລະກິດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ກົດລະບຽບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ & ການປະຕິບັດຕາມ: ຂໍຂອບໃຈກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໂດຍການອອກແບບ, ທຸລະກິດສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ໃຊ້ຢ່າງຫມັ້ນໃຈໃນຂະນະທີ່ຕອບສະຫນອງ GDPR ແລະມາດຕະຖານການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນອື່ນໆ.

AI-Enhanced Engagement & Automation

Hyper-Targeted User Quests: AI ສ້າງວຽກ ຫຼືແຄມເປນແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ສອດຄ່ອງກັບໂປຣໄຟລ໌ຜູ້ໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນ, ຮັບປະກັນອັດຕາການສໍາເລັດທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະການໂຕ້ຕອບຂອງຍີ່ຫໍ້ທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ.

ຂະບວນການເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດ: ຄູ່ຮ່ວມຂອງ AI ປະຕິບັດການດໍາເນີນການບາງຢ່າງ (ເຊັ່ນ: ເຊັກອິນ, ການຮຽກຮ້ອງລາງວັນ) ໃນນາມຂອງຜູ້ໃຊ້, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນພົວພັນທີ່ສອດຄ່ອງກັນກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການບໍລິການຂອງທ່ານ.

ປະສົບການເກມທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່

ຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ຍີ່ຫໍ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ: ກົນໄກການຫຼິ້ນເກມ - ຕົວແທນ AI ທີ່ພັດທະນາໃນແງ່ຂອງ "ສັດລ້ຽງ" ແລະຄວາມສາມາດລະດັບຊັ້ນແລະລາງວັນຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໄລຍະຍາວ, ການສ້າງນິໄສແລະການໂຄສະນາຍີ່ຫໍ້.

ແຮງຈູງໃຈທີ່ອີງໃສ່ປະສິດທິພາບ: ຂະຫນາດຂອງລາງວັນທີ່ມີການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ, ສອດຄ່ອງເປົ້າຫມາຍຂອງຍີ່ຫໍ້ກັບແຮງຈູງໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະການເສີມສ້າງພຶດຕິກໍາໃນທາງບວກ.





BANANA ເຊີນທຸກຄົນມາເກັບໝາກກ້ວຍ, ບຳລຸງສ້າງເພື່ອນຮ່ວມ AI, ແລະສຳຫຼວດອະນາຄົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ.





ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມບັນຊີທາງການຂອງ BANANA ໄດ້: https://line.me/R/ti/p/@banana_ai

ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຫຼິ້ນ BANANA ໃນ Mini Dapp ຂອງ LINE: https://liff.line.me/2006868971-7k419bK9?referral=QL57VR3

ກ່ຽວກັບ BANANA

ກ້ວຍ ເປັນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ທີ່ມີປະສົບການການຫຼິ້ນເກມໂດຍ CARV. BANANA ປະສົມປະສານວັດທະນະທໍາ meme ກັບການສ້າງລາຍໄດ້ຂອງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂັ້ນສູງເພື່ອຮັບປະກັນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ປອດໄພ, ໂປ່ງໃສໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ລາງວັນຜູ້ໃຊ້ສໍາລັບການປະກອບສ່ວນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ. ໂດຍໄດ້ລວບລວມຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 18 ລ້ານຄົນໃນ Telegram ແລ້ວ, BANANA ເປີດຕົວໃນ Dapp Portal ຂອງ LINE ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຍຸກໃຫມ່ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ AI ແລະອະທິປະໄຕຂອງຂໍ້ມູນ.

