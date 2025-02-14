BANANA ມີຊີວິດຢູ່ໃນ Dapp Portal ຂອງ LINE, ເປັນຜູ້ບຸກເບີກ AI-Powered Data Sovereignty and Rewards

Santa Clara, California, ວັນທີ 14 ກຸມພາ, 2025/Chainwire/--BANANA, AI-driven game idle powered by CARV famous for its meme-inspired banana collection and innovative data monetization, ພູມໃຈທີ່ຈະປະກາດເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນ Dapp Portal ຂອງ LINE.
ຫຼັງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວເປັນ 18 ລ້ານຜູ້ໃຊ້ໃນ
ຕອນນີ້ມີຢູ່
ໃນຂະນະທີ່ແພລະຕະຟອມດິຈິຕອນແບບດັ້ງເດີມໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້, BANANA ປ່ຽນສະຄຣິບດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ (TEE) ແລະ Zero-Knowledge Proofs (ZKP). ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະ ໄໝ ເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ຍັງຄົງເປັນສ່ວນຕົວໃນຂະນະທີ່ທຸລະກິດໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສໍາລັບການຕະຫຼາດ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ແລະອື່ນໆ.
ໂດຍຫຼັກຂອງມັນ, BANANA ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດອ້າງສິດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃນແບບທີ່ຮູ້ສຶກບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ຜູ້ນເກັບຫມາກກ້ວຍສົດປະຈໍາວັນ, ແຕ່ລະຄົນອອກແບບມາປະມານ memes ທີ່ມີທ່າອ່ຽງ, ແລະແບ່ງປັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບຫມູ່ເພື່ອນໃນປະສົບການໄວຣັສຢ່າງແທ້ຈິງ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລະບົບ AI-powered ຂອງ BANANA ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງລາຍໄດ້ຂໍ້ມູນຜ່ານການໂຕ້ຕອບທີ່ຜູ້ໃຊ້ອະນຸມັດ ເຊັ່ນ: ການເບິ່ງໂຄສະນາທີ່ປອດໄພ ແລະການເຊື່ອມໂຍງບັນຊີ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນເປັນປະສົບການທີ່ຄ່ອງແຄ້ວ, ເປັນເກມທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ AI-driven autonomy ຂໍ້ມູນສາມາດມີທັງຜົນກໍາໄລແລະຄວາມບັນເທີງ.
ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄາດຫວັງຈາກ BANANA:
ຢືນຢັນ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ-ຮັກສາຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້
- ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບສູງ: ສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງ BANANA (TEE) ແລະ Zero-Knowledge Proofs (ZKP) ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ເປັນຂອງແທ້, ປອດໄພ, ແລະໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນເຈາະເລິກຂອງທຸລະກິດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ກົດລະບຽບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
- ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ & ການປະຕິບັດຕາມ: ຂໍຂອບໃຈກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໂດຍການອອກແບບ, ທຸລະກິດສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ໃຊ້ຢ່າງຫມັ້ນໃຈໃນຂະນະທີ່ຕອບສະຫນອງ GDPR ແລະມາດຕະຖານການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນອື່ນໆ.
AI-Enhanced Engagement & Automation
- Hyper-Targeted User Quests: AI ສ້າງວຽກ ຫຼືແຄມເປນແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ສອດຄ່ອງກັບໂປຣໄຟລ໌ຜູ້ໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນ, ຮັບປະກັນອັດຕາການສໍາເລັດທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະການໂຕ້ຕອບຂອງຍີ່ຫໍ້ທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ.
- ຂະບວນການເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດ: ຄູ່ຮ່ວມຂອງ AI ປະຕິບັດການດໍາເນີນການບາງຢ່າງ (ເຊັ່ນ: ເຊັກອິນ, ການຮຽກຮ້ອງລາງວັນ) ໃນນາມຂອງຜູ້ໃຊ້, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນພົວພັນທີ່ສອດຄ່ອງກັນກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການບໍລິການຂອງທ່ານ.
ປະສົບການເກມທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່
- ຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ຍີ່ຫໍ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ: ກົນໄກການຫຼິ້ນເກມ - ຕົວແທນ AI ທີ່ພັດທະນາໃນແງ່ຂອງ "ສັດລ້ຽງ" ແລະຄວາມສາມາດລະດັບຊັ້ນແລະລາງວັນຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໄລຍະຍາວ, ການສ້າງນິໄສແລະການໂຄສະນາຍີ່ຫໍ້.
- ແຮງຈູງໃຈທີ່ອີງໃສ່ປະສິດທິພາບ: ຂະຫນາດຂອງລາງວັນທີ່ມີການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ, ສອດຄ່ອງເປົ້າຫມາຍຂອງຍີ່ຫໍ້ກັບແຮງຈູງໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະການເສີມສ້າງພຶດຕິກໍາໃນທາງບວກ.
BANANA ເຊີນທຸກຄົນມາເກັບໝາກກ້ວຍ, ບຳລຸງສ້າງເພື່ອນຮ່ວມ AI, ແລະສຳຫຼວດອະນາຄົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ.
- ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມບັນຊີທາງການຂອງ BANANA ໄດ້:
https://line.me/R/ti/p/@banana_ai
- ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຫຼິ້ນ BANANA ໃນ Mini Dapp ຂອງ LINE:
https://liff.line.me/2006868971-7k419bK9?referral=QL57VR3
ກ່ຽວກັບ BANANA
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ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Chainwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການບລັອກທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ