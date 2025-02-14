BANANA تنطلق على بوابة LINE Dapp، الرائدة في مجال سيادة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمكافآت

سانتا كلارا، كاليفورنيا، 14 فبراير 2025/تشين واير/--تفتخر BANANA، اللعبة الخاملة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تدعمها CARV والمعروفة بجمع الموز المستوحى من الميمات وتحقيق الدخل المبتكر من البيانات، بالإعلان عن إطلاقها الرسمي على بوابة Dapp الخاصة بـ LINE.





بعد التوسع السريع إلى 18 مليون مستخدم على برقية منذ يوليو 2024—بما في ذلك 10 مليون في شهرها الأول، بدأت BANANA الآن في التوسع للوصول إلى المزيد من اللاعبين، حيث تقدم مزيجًا سلسًا من الذكاء الاصطناعي الذي يحافظ على الخصوصية وأسلوب اللعب الممتع.

متاح الآن على بوابة LINE Dapp BANANA ليست مجرد لعبة أخرى، بل تمثل نموذجًا جديدًا حيث تعمل البيانات المملوكة للمستخدم على تعزيز التجارب الجذابة والمكافآت الشفافة.





في حين تستفيد المنصات الرقمية التقليدية من بيانات المستخدم، فإن BANANA تقلب السيناريو من خلال بيئات التنفيذ الموثوقة (TEE) وإثباتات عدم المعرفة (ZKP). تضمن هذه التقنيات المتطورة بقاء بيانات المستخدمين الشخصية خاصة بينما تكتسب الشركات رؤى موثوقة وعالية الجودة للتسويق والبحث وغير ذلك.





في جوهره، يتيح تطبيق BANANA للمستخدمين المطالبة بملكية بياناتهم بطريقة سهلة. يجمع اللاعبون الموز الطازج يوميًا، كل منها مصمم حول الميمات الشائعة، ويشاركونها مع الأصدقاء في تجربة فيروسية حقيقية.





وفي الوقت نفسه، يعمل نظام BANANA المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تسهيل تحقيق الدخل من البيانات من خلال التفاعلات التي يوافق عليها المستخدمون مثل مشاهدات الإعلانات الآمنة وربط الحسابات. والنتيجة هي تجربة سلسة وممتعة توضح كيف يمكن أن تكون استقلالية البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مربحة وممتعة في نفس الوقت.

إليك ما يمكن للمستخدمين توقعه من BANANA:

رؤى المستخدم التي تم التحقق منها والحفاظ على الخصوصية

بيانات عالية الجودة: تضمن بيئات التنفيذ الموثوقة (TEE) وإثباتات المعرفة الصفرية (ZKP) من BANANA أن بيانات المستخدم أصلية وآمنة وموافق عليها بالكامل، مما يمنح الشركات رؤى موثوقة دون مخالفة لوائح الخصوصية.

ثقة المستخدم والامتثال: بفضل الخصوصية من خلال التصميم، يمكن للشركات التعامل مع المستخدمين بثقة مع تلبية معايير حماية البيانات العامة (GDPR) وغيرها من معايير حماية البيانات.

التفاعل والأتمتة المعززة بالذكاء الاصطناعي

مهام المستخدم المستهدفة بشكل مفرط: تعمل الذكاء الاصطناعي بشكل ديناميكي على إنشاء مهام أو حملات تتوافق مع ملفات تعريف المستخدم الفردية، مما يضمن معدلات إكمال أعلى وتفاعل أعمق مع العلامة التجارية.

عمليات سير العمل الآلية: تنفذ أدوات الذكاء الاصطناعي إجراءات معينة (على سبيل المثال، عمليات تسجيل الوصول، ومطالبات المكافآت) نيابة عن المستخدمين، مما يعزز المشاركة المتسقة مع منتجك أو خدمتك.

تجارب سلسة ومسلية

زيادة ولاء العلامة التجارية: آليات اللعبيّة - وكلاء الذكاء الاصطناعي المتطورون من حيث "الحيوانات الأليفة" والقدرات المتعددة المستويات والمكافآت سوف يبقون المستخدمين منخرطين على المدى الطويل، مما يؤدي إلى بناء تكوين العادات والترويج للعلامة التجارية.

الحوافز المستندة إلى الأداء: تتناسب المكافآت مع مساهمات المستخدمين وجودة البيانات، مما يؤدي إلى مواءمة أهداف العلامة التجارية مع دوافع المستخدمين وتعزيز السلوك الإيجابي.





تدعو BANANA الجميع إلى جمع الموز، ورعاية رفقاء الذكاء الاصطناعي، واستكشاف مستقبل ملكية البيانات.





يمكن للمستخدمين الانضمام إلى حساب LINE الرسمي الخاص بـ BANANA: https://line.me/R/ti/p/@banana_ai

يمكن للمستخدمين تشغيل لعبة BANANA على Mini Dapp الخاص بـ LINE: https://liff.line.me/2006868971-7k419bK9?referral=QL57VR3

نبذة عن الموز

موز تطبيق BANANA هو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع تجربة اللعب من CARV. يمزج BANANA بين ثقافة الميمات وتحقيق الدخل من البيانات المملوكة للمستخدم ويستخدم تقنية الخصوصية المتقدمة لضمان مشاركة البيانات بشكل آمن وشفاف مع مكافأة المستخدمين على مساهماتهم في البيانات. بعد أن حصد بالفعل أكثر من 18 مليون مستخدم على Telegram، يتم إطلاق BANANA الآن على بوابة Dapp الخاصة بـ LINE لبدء عصر جديد من المشاركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسيادة البيانات.

اتصال

سي جي أو

برج الأسد

موز

ليو@bananagames.xyz

تم توزيع هذه القصة كإصدار من Chainwire ضمن برنامج التدوين التجاري التابع لـ HackerNoon. تعرف على المزيد حول البرنامج هنا



