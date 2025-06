Space and Time's Mainnet Launch가 Web3에서 데이터 액세스를 재구성 할 수있는 방법

스마트 계약은 실제로 데이터를 신뢰할 수 있습니까?

스마트 계약은 신뢰할 수 없는 실행의 원칙에 따라 작동하지만, 종종 검증할 수 없는 외부 데이터 소스에 의존합니다.This reliance raises concerns about the integrity of the data feeding into decentralized applications (dApps).공간과 시간mainnet은 스마트 계약이 암호화 증거를 통해 데이터에 액세스하고 검증 할 수 있도록함으로써 이러한 문제를 해결하기위한 솔루션을 도입합니다.

공간과 시간의 접근법을 이해하기

Space and Time는 제로 지식(ZK) 증거를 통합하여 스마트 계약에 사용되는 데이터의 무결성을 보장하는 분산된 데이터 저장소입니다.SQL 증명서이 플랫폼은 개발자가 결과를 암호화적으로 검증할 수 있는 SQL 쿼리를 실행할 수 있게 해줍니다.이것은 스마트 계약이 이제 신뢰의 추가 층으로 데이터에 액세스할 수 있다는 것을 의미하며, 조작의 위험을 줄일 수 있습니다.

이 플랫폼은 Ethereum을 포함한 다양한 블록체인에서 데이터를 인덱스하고 분산 된 검증 네트워크를 통해 데이터를 저장합니다.





개발자는 이러한 데이터를 쿼리하고, 쿼리 결과에 대한 ZK 증거를 얻고, 스마트 계약에 통합할 수 있습니다.This process ensures that the data used is both accurate and verifiable.

SQL의 증거의 역할

SQL의 증거는 공간과 시간의 제안에 핵심입니다. SQL 쿼리에 대한 ZK 증거를 생성하여 검색된 데이터가 변경되지 않았는지 확인할 수 있습니다.이것은 분산 금융 (DeFi) 플랫폼 및 공급망 추적 시스템과 같은 높은 데이터 무결성을 요구하는 응용 프로그램에 특히 중요합니다.





예를 들어, 사용자 활동을 기반으로 이자율을 계산하는 DeFi 응용 프로그램은 기본 데이터가 조작되지 않았는지 확인하기 위해 Proof of SQL를 사용할 수 있습니다.This adds a layer of security and trust to the application's operations.

기존 생태계와의 통합

Space and Time의 기술은 기존 블록체인 생태계와 호환되도록 설계되었습니다.Platform의 Chainlink 통합은 ZK 증명된 데이터를 Chainlink의 오라클 네트워크를 통해 스마트 계약에 전달할 수 있습니다.This integration facilitates the use of verified data in a wide range of applications, from financial services to gaming.





또한 Microsoft Azure Marketplace에 Space and Time의 존재는 분산 응용 프로그램과 전통적인 클라우드 서비스를 연결하는 방향으로 움직임을 나타냅니다.This could pave the way for enterprises to adopt blockchain technology more seamlessly.

개발자와 기업에 대한 영향

개발자들에게 Space and Time는 높은 데이터 무결성을 요구하는 애플리케이션을 구축할 수 있는 도구를 제공합니다.Enterprises can leverage the platform to ensure that their blockchain-based applications operate on trustworthy data, which is crucial forining compliance and trust with users.





메인넷 출시는 또한 플랫폼의 기본 유틸리티 토큰으로서 역할하는 SXT 토큰을 도입합니다.It is used for staking, validator rewards, and payment for data queries, incentivizing participation in the network.

개인적인 전망

ZK가 증명한 공간과 시간을 통한 데이터 액세스의 도입은 블록체인 공간에서 중요한 진보를 의미합니다.똑똑한 계약에서 데이터 무결성의 도전을 해결함으로써 플랫폼은 안전하고 신뢰할 수있는 분산 응용 프로그램을 구축 할 수있는 새로운 가능성을 열어줍니다.그러나이 접근법의 성공은 개발자와 더 넓은 블록체인 커뮤니티의 채택에 달려 있습니다.

최종 생각

Space and Time의 메인넷 출시는 스마트 계약에서 사용되는 데이터의 신뢰성을 향상시키는 데 한 걸음 앞서고 있습니다. cryptographic proof를 통해 데이터의 무결성을 보장하는 도구를 제공함으로써 플랫폼은 분산 응용 프로그램 개발에 중요한 필요성을 해결합니다.Blockchain 생태계가 계속 진화함에 따라 Space and Time와 같은 솔루션은 데이터 액세스 및 검증의 미래를 형성하는 데 핵심적인 역할을 할 수 있습니다.





Vested Interest Disclosure: 이 저자는 비즈니스 블로그 프로그램을 통해 출판하는 독립적 인 기여자입니다.HackerNoon은 품질에 대한 보고서를 검토했지만 여기에 포함된 주장은 저자에 속합니다. #DYO

