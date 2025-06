Link11, 새로운 브랜드로 3개의 브랜드를 하나의 플랫폼에 모으다

프랑크푸르트 암 마인, 독일, 2025년 4월 30일/CyberNewsWire/--Link11은 DOSarrest와 Reblaze를 완전히 통합하여 유럽의 네트워크 보안, 웹 애플리케이션 보안 및 애플리케이션 성능 제공 업체 중 하나가 되었습니다.

링크11 DOSarrest와 Reblaze는 새로운 브랜드 정체성과 함께 단일 통합 플랫폼으로 강점을 결합했습니다.





결과 : 일관된 사용자 경험, 최대 효율성 및 완벽한 보안.유럽 공급자로서 Link11은 지정 정치적 불확실성과 성장하는 준수 요구 사항과 관련된 현재의 비즈니스 위험을 해결합니다.





동시에, Link11은 2021년 DOSarrest와 2024년 Reblaze Technologies를 인수함으로써 시장 위치를 확장했습니다.





새로운 Link11 WAAP (웹 애플리케이션 및 API 보호) SaaS 플랫폼은 ML 기반의 적응성 보안 및 API 보호와 포괄적 인 DDoS 공격 방어를 결합합니다.





결과는 적응적 인 실시간 트래픽 필터링, AI-powered bot detection, 그리고 단일 스위트에서 안전하고 암호화 된 상호 작용을위한 다음 세대 웹 응용 프로그램 방화벽의 비교할 수없는 조합입니다.





2023년 말, Link11은 Pride Capital Partners로부터 2650만 유로의 투자를 확보했으며, 이 자금은 회사의 계획된 제품 개발과 국제 시장 전략을 지원할 것입니다.

소유권, 주권적인 클라우드 인프라 및 인공 지능을 통해 최대한의 보안

Link11은 AI 기반의 자체 기술을 사용하여 DDoS 공격으로부터의 보호에 새로운 표준을 설정하고 있습니다.이 특허화된 DDoS 필터는 Link11 클라우드 내의 모든 트래픽을 안전하게 보호합니다.





경쟁자에 비해 장점은 사용자가 스케일링 및 트래픽의 지능적인 실시간 분석에 대한 완전한 통제뿐만 아니라 공격으로부터의 지속적인 학습에 있습니다.

다른 공급자는 AWS 또는 Google과 같은 제3자 인프라에 의존하는 반면 Link11은 자체 클라우드 인프라를 제어합니다.





이로 인해 보호 메커니즘이 실시간으로 작동할 수 있으며, DDoS 공격에서 중요한 결과를 초래할 수 있는 지연 없이, 유럽의 선도적 인 IT 보안 공급 업체 중 하나로서 Link11은 다중 클라우드 환경에서도 플랫폼 독립적인 보호 기능을 제공합니다.

보안 요소로서의 기술적 독립성

이 솔루션은 모든 클라우드 환경의 워크로드를 위해 설계되었습니다.Link11의 네트워크는 현대 사이버 보안 요구 사항과 주권을 위해 특별히 개발되었습니다.이 솔루션은 네트워크 가장자리에서 보안을 강화하고 글로벌 콘텐츠 배달을 가속화하며 탄력성과 데이터 주권을 제공합니다.





링크11의 설립자이자 CEO인 Jens-Philipp Jung는 “현재 사이버 보안은 위협과 중단에 대한 탄력성을 의미합니다. 데이터 보호 분야에서 글로벌 표준을 세우는 유럽 기업들은 사이버 탄력에 관해서도 독립성을 주장해야 합니다.특히 지정 정치적 불확실성의 시기에는 주권적이고 강력하고 신뢰할 수 있는 IT 솔루션이 필요합니다. 링크11를 통해 유럽의 최첨단 기술이 달성할 수 있는 것: 최대한의 탄력성, 최고 성능 및 타협하지 않는 준수 – 독립적이고 자신감있게.”

European companies should rely on an EU-based DDoS protection provider

최근 사이버 보안 관리자 설문 조사에 따르면이 옵션이 제공되면 미래에 유럽의 독립적이고 신뢰할 수있는 보안 솔루션이 더 많이 사용될 것입니다.





Link11은 금융 기관, 미디어 회사, 소매 및 물류 회사 및 공공 부문과 같은 회사에 수년간 성공적으로 서비스를 제공해 왔으며 강력한 브랜드와 다층 보안 접근 방식으로 Link11은 고객이 사이버 보안에 대한 의존성을 줄이는 데 도움을 줍니다.





https://www.youtube.com/embed/-JFNuqu_zEQ





YouTube 링크 : Link11 - Always at your side

링크11

Link11 전 세계적인 인프라 및 웹 애플리케이션을 사이버 공격으로부터 보호하는 전문 유럽 IT 보안 공급 업체입니다.





클라우드 기반 IT 보안 솔루션은 전 세계 기업이 네트워크와 중요한 응용 프로그램의 사이버 저항력을 강화하고 비즈니스 중단을 피할 수 있도록 도와줍니다.





Link11은 비판적 인 인프라에 대한 BSI 자격을 갖춘 DDoS 보호 공급 업체이며 ISO 27001 인증을 통해 데이터 보안 분야에서 가장 높은 기준을 충족합니다.

연락처

엘리자베스 Froehlich

링크11 GmbH

링크@link11.com

이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에 의해 Cybernewswire에 의해 출시로 배포되었습니다.

