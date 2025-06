이제 GitHub의 MCP 서버 덕분에 휴식자와 이야기 할 수 있습니다.

What Happened - GitHub Released Its Model Context Protocol Server

GitHub는 새로운오픈소스모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 서버는 최신 GitHub Copilot 업데이트의 일부로 2025년 4월 발표되었으며, 이 릴리스는 Anthropic가 개발한 MCP 표준의 GitHub의 첫 번째 구현을 나타냅니다.새로운 서버는 Go에서 완전한 재작업으로 “오래된 서버의 기능의 100퍼센트”를 보존하면서 사용자 정의할 수 있는 도구 설명, 통합된 코드 스캔 및 자연 언어 쿼리에 대한 새로운 get_me 기능, 예를 들어 “내 개인 리포트를 보여”와 같은 개선 사항을 추가합니다.





자신의 MCP 서버를 출시함으로써 GitHub은 에이전트가 GitHub 기능 (repos, PR, 문제 등)과 상호 작용할 수 있는 공식 게이트웨이를 제공합니다.이로 인해 개발자는 GitHub 작업 흐름과 프로세스를 자동화하고 저장소에서 데이터를 추출하고 분석하며 GH의 생태계와 상호 작용하는 AI 기반 도구와 앱을 구축할 수 있습니다.

Community’s Reactions - Let’s Build!

14,000 개의 GitHub 별과 150 개 이상의 PR로, 새로운 Copilot 에이전트 + MCP 콤보는 일종의 PR로 묘사됩니다.‘아름다운 소스’Copilot는 더 이상 코드를 제안하는 것에 국한되지 않으며; 실제로 개발자의 이름으로 작업을 수행하고 정보를 수집할 수 있습니다.





일상적인 워크플로우에서 개발자는 Copilot에게 편집기를 넘어 작업을 수행하도록 요청할 수 있습니다.For example, one could prompt a simple task such as:"작가 발자국이 부족한 내 프로젝트의 마크다운 파일을 찾고 GitHub 문제를 생성하여 추가를 추적하십시오."이 진화는 Copilot가 더 능숙하다고 느끼기 때문에뿐만 아니라 이전과는 달리 더 생산적인 워크플로스를 실행하고 실제 작업을 전달할 수 있기 때문에 개발자를 흥분시켰습니다.





Our AIND Take - GitHub’s MCP: Context and Workflows Reach New Heights

대규모 언어 모델은 올바른 컨텍스트에 접근할 수 있을 때만 잘 작동하며, 이 둘 다 적시적이고 정확해야 합니다.GitHub의 MCP 서버는 이 핵심 제한을 해결하여 공공 및 개인 레포와 직접 통합할 수 있는 구조화된 방법을 제공합니다.This allows AI tools to operate with a real-time development context, accessing the latest repository data, issue updates, and pull request activity as it evolves.





GitHub MCP 서버는 또한 개발자가 문제를 식별하고 PR를 생성하고 코드 검토를 수행하는 데 쉽게 전환 할 수있는 작업 흐름을 도입합니다.This is the central value piece in this release: keep chatting, and the MCP takes care of both code-gen and workflow actions.





이 end-to-end 흐름은 개발 생애주기에서 전통적으로 수동 단계인 것에 더 높은 수준의 자동화와 구조를 가져옵니다.A 유망한 추세는 따라서 개발 워크플로의 더 많은 부분에 대한 지원을 확장하는 보완적인 MCP 서버의 출현입니다.For example, GitHub MCP can handle repository tasks while컨텍스트7더 넓은 SDLC 작업을 실행하기 위해 함께 작동하는 의존성 관리 계층으로서 작동합니다.





이 서버는 함께 사용하면 개발 도구가 "작업 흐름 인식"과 협업적인 성격이 될 수 있습니다.이것은 또한 정확성과 신뢰성에 관한 핵심 질문을 제기합니다.How do we ensure the MCP server's actions, such as creating problems or modifying repos, are accurate and aligned with developer intention?





MCP 서버 구현의 점점 더 붐비는 풍경에서, 우리는 GitHub의 공식 MCP 서버가 가장 잘 알려지고 실질적으로 유용한 것 중 하나로 눈에 띄게 될 것이라고 믿습니다. 그것은 또한 실무자가 MCP를 심각하게 받아들이고 있다는 신호입니다. OpenAI와 Anthropic 모두가 이제 GitHub와 상호 작용 할 수 있기 때문에 개발자는 다른 모델 (및 플랫폼)을 통해 그들과 함께 저장소 맥락을 가져올 수있는 능력을 얻고 있습니다.Visual Studio Code를 위한 오픈소스 Copilot개발자들은 그들의 민첩한 워크플로우에서 더 많은 통제와 사용자 정의를 얻습니다.





흥미로운 점은 AI가 더 이상 프롬프트를 통해 코드 생성에 국한되지 않는다는 것입니다 - 이제 GitHub 저장소 관리를 포함한 소프트웨어 개발 수명주기에 걸쳐 확장되고 있습니다.MCP와 같은 표준화된 프로토콜이 개발자의 의도가 작업 흐름으로 번역되는 여정에서 역할을함으로써 GitHub의 출시는 중요한 마이클을 표시합니다.