Voit nyt puhua lepoillesi GitHubin MCP-palvelimen ansiosta

What Happened - GitHub Released Its Model Context Protocol Server

GitHub on julkaissut uudenavoimen lähdekoodinMalli Context Protocol (MCP) -palvelin osana sen uusinta GitHub Copilot -päivitystä. Ilmoitettu huhtikuussa 2025, julkaisu merkitsee GitHubin ensimmäistä käyttöönottoa Anthropicin kehittämästä MCP-standardista. Uusi palvelin on täydellinen uudelleen kirjoittaminen Go: ssä, säilyttäen "100% vanhan palvelimen toiminnallisuudesta" lisäämällä parannuksia, kuten räätälöityjä työkalujen kuvauksia, integroitua koodin skannausta ja uutta get_me-toimintoa luonnollisten kielten kyselyille, esimerkiksi "näytä minulle yksityinen repo".





Julkaisemalla oman MCP-palvelimen, GitHub tarjoaa virallisen portin agenttien vuorovaikutuksessa GitHub ominaisuuksia (repos, PR, ongelmat, jne.). Kehittäjät voivat siten automatisoida GitHub työnkulkuja ja prosesseja, poimia ja analysoida tietoja tallennuksista, ja rakentaa AI-pohjaisia työkaluja ja sovelluksia, jotka ovat vuorovaikutuksessa GH: n ekosysteemin.

Community’s Reactions - Let’s Build!

Lähes 14 000 GitHub-tähteä ja yli 150 PR:tä, uutta Copilot-agentti + MCP-yhdistelmää kuvataan eräänlaiseksi”Hyvää kastiketta”Copilot ei enää rajoitu ehdottamaan koodia; se voi itse asiassa ryhtyä toimiin ja hankkia tietoa kehittäjän puolesta.





Päivittäisissä työnkulkuissa kehittäjät voivat nyt pyytää Copilottia suorittamaan tehtäviä, jotka ulottuvat muuhun kuin muokkaukseen."Etsi kaikki projektini markdown-tiedostot, joissa puuttuu tekijän jalanjälki, ja luo GitHub-ongelma niiden lisäämisen seuraamiseksi"Tämä kehitys on jännittänyt kehittäjiä, ei vain siksi, että Copilot tuntuu kykenevämmältä, vaan koska he voivat suorittaa tuottavampia työnkulkuja ja siirtää todellisia tehtäviä, toisin kuin koskaan ennen.





Our AIND Take - GitHub’s MCP: Context and Workflows Reach New Heights

Suuret kielimallit toimivat hyvin vain, kun niillä on pääsy oikeaan kontekstiin, jotka molemmat tarvitsevat ajankohtaista ja tarkkaa. GitHubin MCP-palvelin käsittelee tätä ydinrajoitusta tarjoamalla jäsennellyn tavan integroida suoraan julkiseen ja yksityiseen palautukseen.





GitHubin MCP-palvelin esittelee myös työnkulun, joka helpottaa kehittäjien siirtymistä ongelmien tunnistamisesta PR-julkaisujen luomiseen ja koodin tarkistamiseen.Tämä on tämän julkaisun keskeinen arvoosa: jatka keskustelua, ja MCP hoitaa sekä koodi-gen- että työnkulun toimia.





Tämä loppuun suuntautuva virtaus tuo korkeamman automaatio- ja rakenneasteen kehityksen elinkaaren perinteisiin manuaalisiin vaiheisiin.Lupaava trendi on siten täydentävien MCP-palvelinten syntyminen, jotka laajentavat tukea useampaan osaan kehitystyötä.konteksti 7Se toimii riippuvuuksien hallintakerroksena, joka toimii yhdessä laajempien SDLC-toimien toteuttamiseksi.





Kun niitä käytetään yhdessä, nämä palvelimet mahdollistavat kehitystyökalut "työnkulun tietoiseksi" ja luonteeltaan yhteistoiminnallisiksi.Tämä herättää myös keskeisiä kysymyksiä tarkkuudesta ja luotettavuudesta: miten varmistamme, että MCP-palvelimen toimet, kuten ongelmien luominen tai muokkaaminen, ovat tarkkoja ja yhdenmukaisia kehittäjän aikomuksen kanssa?





MCP-palvelimien toteutusten yhä täynnä olevassa maisemassa uskomme, että GitHubin virallinen MCP-palvelin erottuu yhdeksi tunnetuimmista ja käytännössä hyödyllisimmistä. Se on myös merkki siitä, että nykyiset ottavat MCP: n vakavasti. Sekä OpenAI että Anthropic pystyvät nyt vuorovaikutukseen GitHubin kanssa, kehittäjät saavat kyvyn tuoda säilytysyhteydet heidän kanssaan eri malleissa (ja alustoilla).Avoimen lähdekoodin Copilot for Visual Studio Code, kehittäjät saavat lisää valvontaa ja räätälöintiä agile-työnkulkuissaan.





Mielenkiintoista on, että tekoäly ei enää rajoitu koodin tuottamiseen kehotusten kautta - se ulottuu nyt koko ohjelmistokehityksen elinkaareen, mukaan lukien GitHub-varastohallinta.