あなたは今、GitHubのMCPサーバのおかげであなたのリポーズと話すことができます

What Happened - GitHub Released Its Model Context Protocol Server

GitHubが新規リリースOpen Source最新の GitHub Copilot アップデートの一環としてモデルコンテキスト プロトコル (MCP) サーバ は、2025 年 4 月に発表され、このリリースは Anthropic によって開発された MCP 標準の GitHub の最初の実装を象徴します。





独自のMCPサーバをリリースすることで、GitHubはエージェントがGitHubの機能(repos、PR、問題など)と相互作用するための公式ゲートウェイを提供します。開発者は、GitHubのワークフローとプロセスを自動化し、リポジトリからデータを抽出し分析し、GHのエコシステムと相互作用するAI駆動ツールやアプリを構築することができます。

Community’s Reactions - Let’s Build!

GitHub の 14,000 個の星と 150 個以上の PR を備えた新しい Copilot Agent + MCP コボは、一種のプロジェクトとして説明されています。「Awesome Sauce」コピロットはもはやコードの提案に限定されず、実際にはアクションをとり、開発者の名義で情報を収集することができます。





日常のワークフローでは、開発者はコピロットに編集者を超えるタスクを実行するように依頼することができる。「プロジェクトで筆者足跡が欠けているマークダウンファイルを見つけて、それらを追加する方法を追跡するためにGitHubの問題を作成する」この進化は、Copilotがより有能であると感じるだけでなく、より生産的なワークフローを実行し、これまでとは異なり、実際のタスクを委任することができるため、開発者を興奮させている。





Our AIND Take - GitHub’s MCP: Context and Workflows Reach New Heights

大規模な言語モデルは、正しい文脈へのアクセスを有する場合にのみうまく機能し、両方ともタイムリーかつ正確である必要があります。GitHubのMCPサーバは、このコアの限界に対処し、公的および民間のリポーと直接統合する構造化された方法を提供します。





GitHub MCP サーバーはまた、開発者が問題を識別し、PR を生成し、コードレビューを実施することを容易にするワークフローを導入します。





このエンド・トゥー・エンド・フローは、開発ライフサイクルにおける伝統的に手動のステップであるものに、より高度な自動化と構造をもたらします。約束のトレンドは、開発ワークフローのより多くの部分にサポートを拡張する補完型MCPサーバーの出現です。文脈7依存管理層として機能し、より広範な SDLC アクションを実行するために協力します。





これらのサーバーは、共同で使用すると、開発ツールが「ワークフローに気付く」と協力的な性質になることを可能にします。これはまた、正確性と信頼性に関する重要な質問を提起します:MCPサーバーの行動、例えば問題を作成したり、リポーを変更したり、正確であり、開発者の意図と一致することをどのように保証しますか?





MCPサーバの実装がどんどん混雑している中で、私たちはGitHubの公式MCPサーバが最もよく知られ、実用的に役に立つものの一つであると信じています。それはまた、現行者がMCPを真剣に取り組んでいるという兆候です。OpenAIとAnthropicの両方がGitHubと相互作用できるようになり、開発者はさまざまなモデル(およびプラットフォーム)で彼らとレポジトリコンテキストを持ち込む能力を得ています。オープンソースの Visual Studio Code Copilot開発者は、 agile ワークフローにおけるさらなるコントロールとカスタマイズを獲得します。





エキサイティングなのは、AIはもはやプロンプトを通じてコードを生成することに限定されていません - GitHub リポジトリ管理を含むソフトウェア開発のライフサイクル全体に広がっています。