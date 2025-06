Ora puoi parlare con i tuoi riposi grazie al server MCP di GitHub

What Happened - GitHub Released Its Model Context Protocol Server

GitHub ha rilasciato un nuovoOpen SourceLa versione annunciata nell’aprile 2025 segna la prima implementazione dello standard MCP sviluppato da Anthropic da parte di GitHub. Il nuovo server è una ripresa completa in Go, preservando “il 100% della funzionalità del vecchio server” aggiungendo miglioramenti come le descrizioni degli strumenti personalizzabili, la scansione integrata del codice e una nuova funzione get_me per le query di lingua naturale, ad esempio “mostraci il mio repos privato”.





Rilasciando il proprio server MCP, GitHub fornisce un gateway ufficiale per gli agenti per interagire con le funzionalità di GitHub (repos, PR, problemi, ecc.). gli sviluppatori possono quindi automatizzare i flussi di lavoro e i processi di GitHub, estrarre e analizzare i dati dai repositori, e costruire strumenti e applicazioni alimentati da AI che interagiscono con l'ecosistema di GH. In particolare, Visual Studio Code ora ha il supporto nativo per MCP in GitHub Copilot.

Community’s Reactions - Let’s Build!

Con quasi 14.000 stelle GitHub e oltre 150 PR, la nuova combinazione Copilot Agent + MCP è descritta come una sorta di“Migliore salsa”Copilot non è più limitato a suggerire il codice; può effettivamente intraprendere azioni e raccogliere informazioni per conto di uno sviluppatore.





Nei flussi di lavoro quotidiani, gli sviluppatori possono ora chiedere a Copilot di eseguire attività che vanno oltre l'editor."Trovare tutti i file di marcatura nel mio progetto che mancano di un piede d'autore e creare un problema GitHub per tenere traccia dell'aggiunta di quelli"Questa evoluzione ha entusiasmato gli sviluppatori, non solo perché Copilot si sente più capace, ma perché possono eseguire flussi di lavoro più produttivi e delegare compiti reali, a differenza di prima.





Our AIND Take - GitHub’s MCP: Context and Workflows Reach New Heights

I grandi modelli linguistici funzionano bene solo quando hanno accesso al contesto corretto, entrambi dei quali devono essere tempestivi e accurati. il server MCP di GitHub affronta questa limitazione di base fornendo un modo strutturato per integrarsi direttamente con il reposo pubblico e privato. Questo consente agli strumenti AI di operare con un contesto di sviluppo in tempo reale, accedendo ai dati di repository più recenti, aggiornamenti di issue e attività di richieste di pull mentre evolve.





Il server MCP di GitHub introduce anche un flusso di lavoro che rende più facile per gli sviluppatori passare dall'identificare i problemi alla generazione di PR e condurre recensioni di codice.





Questo flusso end-to-end porta un livello più alto di automazione e struttura a ciò che sono tradizionalmente passi manuali nel ciclo di vita dello sviluppo. Una tendenza promettente è quindi l'emergere di server MCP complementari che estendono il supporto su più parti del flusso di lavoro dello sviluppo.Il contesto7funziona come uno strato di gestione delle dipendenze, lavorando insieme per eseguire azioni SDLC più ampie.





Quando utilizzati insieme, questi server consentono agli strumenti di sviluppo di diventare "consapevoli del flusso di lavoro" e collaborativi in natura. Questo solleverà anche domande chiave sulla precisione e l'affidabilità: come possiamo garantire che le azioni del server MCP, come la creazione di problemi o la modifica del repos, siano accurate e allineate all'intenzione dello sviluppatore?





In un paesaggio sempre più affollato di implementazioni di server MCP, crediamo che il server MCP ufficiale di GitHub si distinguerà come uno dei più conosciuti e praticamente utili. È anche un segno che gli attuali stanno prendendo MCP sul serio. Con sia OpenAI che Anthropic ora in grado di interagire con GitHub, gli sviluppatori stanno guadagnando la possibilità di portare il loro contesto di repository con loro in diversi modelli (e piattaforme).Copilot per Visual Studio CodeGli sviluppatori guadagnano ulteriore controllo e personalizzazione nei loro flussi di lavoro agili.





Ciò che è emozionante è che l’intelligenza artificiale non è più limitata alla generazione di codice tramite prompt – ora si estende per tutto il ciclo di vita dello sviluppo del software, compresa la gestione del repository di GitHub.Con protocolli standardizzati come MCP che giocano un ruolo nel viaggio in cui l’intenzione dei costruttori viene tradotta nel flusso di lavoro, il rilascio di GitHub segna una pietra miliare importante.